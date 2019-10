Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 23 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Acusa agresividad y provocación de Alcaldes



Afirmó ser pacifista, pero señaló que utilizar gas lacrimógeno para disuadir la protesta de Alcaldes del PAN de ayer frente a Palacio Nacional "a lo mejor" previno una situación más grave. Cuestionado sobre si los Alcaldes representaban un riesgo como para lanzarles gas, el Mandatario señaló que estaban "muy agresivos".



"Yo creo que así sintieron los de la puerta (de Palacio que lanzaron gas), que estaban muy agresivos (los Alcaldes) y por eso tomaron esa decisión. Es que a lo mejor eso evitó una situación más grave. Yo soy pacifista y luché durante muchos años por la vía pacífica".



"No fue la intención esa, fue una decisión que tomaron en la puerta, sintieron que iban a ser rebasados y tomaron esta decisión".



"Muy lamentable, querían meterse por la fuerza, no se comportaron, no se comportaron de manera correcta. Les gana mucho el ansia opositora, la desesperación".



"Quienes están a cargo del cuidado sintieron que podían entrar por la fuerza. Lamento mucho esto".



"Sí, eso, una provocación de los presidentes municipales del PAN y yo les recomendaría que si ellos quieren tener más presupuesto, que lleven a cabo, y en eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar: bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos".



"Aprovechar para decirles a los presidentes municipales, porque a lo mejor no lo saben, de que no es aquí el lugar para reclamar, es en la Cámara de Diputados".



"Les diría a los presidentes municipales que den un buen ejemplo, que no actúen así, que vean lo que hacían Gandhi, Mandela y Luther King y que apuesten a la no violencia, que se serenen, que se tranquilicen y que no mezclen asuntos partidistas, porque son del PAN y del PRD, son opositores nuestros, la verdad, la verdad, nosotros no tenemos que ver en este asunto".



Afirma que hay derroche en municipios



Ante el reclamo de Alcaldes por el recorte de recursos en el Presupuesto del próximo año, el Presidente cuestionó el derroche de recursos públicos que hay en los municipios.



"Claro que sí hay derroche en los municipios, hay que hacer una revisión, nada más que eso no nos corresponde a nosotros porque los municipios son libres".



"Hemos hablado de regidores que ganan 150 mil, 200 mil pesos al mes, regidores, y que para firmar por una obra, para que les aprueben un informe al Presidente, hay veces que les tienen que dar dinero adicional, eso es general".



-¿Hay recorte?, se le preguntó.



"No, es lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, no podemos transferir menos recursos que los que establece la ley. Hay una fórmula y se transfieren los recursos de los estados".



"Son muy pocos los que tienen recursos propios, creo que la Ciudad de México tiene 60 por ciento de recursos propios, pero hay estados donde hasta el 95 por ciento son recursos federales".



"En el caso del Fondo Minero existe un alegato, una controversia en la Suprema Corte de Justicia porque nosotros sostenemos que esos fondos tienen que ir a los pueblos mineros, a los municipios mineros y que los tiene que entregar la Federación y sostenemos esto porque ese impuesto se creó hace cuatro años, se enviaba a los estados y no bajaba a los pueblos".



De las misas y el Padrino



Al hablar de los panistas cuestionó cómo es que van a las Iglesias y una parte de la película de "El Padrino dos".



"Mostraron el cobre, su afán autoritario y como es que van a la Iglesia los domingos, y confiesan y comulgan, hay una parte en la Misa donde dice el Sacerdote que debemos darnos la paz y los que dan a las Iglesias, yo he ido, como he ido también a los templos y como tengo relación con libres pensadores y de todas las creencias y no creyentes, pero en esta parte de la Misa es vamos a darnos la paz, la paz esté con nosotros y esos mismos, recordando esas actitudes. También me vino a la memoria 'El Padrino dos', cuando están en el bautizo con toda la formalidad y saliendo de la Iglesia el ajusticiamiento y la balacera. ¿Qué es eso? Hipocresía, tenemos que ser consecuentes".



Rechaza castigo al agro



Se pronunció en contra de que se aumente el costo de los derechos de uso de agua en el campo e hizo un exhorto a que se rectifique en el Congreso.



"Esa es una decisión que están tomando en el Congreso, nosotros no queremos aumentos de impuestos, en nada. No queremos que aumenten los impuestos, y si Hacienda propuso eso se debe de corregir, ese es mi punto de vista".



Comentó que la Secretaría de Hacienda le presentó un proyecto de aumento de impuestos, de ajustes, y él dio la instrucción de que se debía cumplir con el compromiso de no aumentar impuestos. López Obrador mencionó que incluso dentro del movimiento que proviene hay criterios diferentes sobre el tema de recaudación fiscal y debe revisarse.



"Pero antes de eso, esa es mi diferencia con compañeros nuestros, el Gobierno tiene que dar el ejemplo de eficiencia, de honestidad de austeridad, no es posible aumentar impuestos si el Gobierno malgasta, si hay corrupción si hay derroche, esa es la diferencia de criterio, y es la diferencia con los que se fueron".



-¿Qué piensa sobre este incremento?, se le preguntó.



"No, no debe haber", respondió.



"Estoy haciendo (el exhorto al Congreso), pero son libres ¿eh? Estoy dando a conocer mi punto de vista. Yo estoy porque no aumenten los impuesto y que no aumente el déficit, que no aumente la deuda y estoy seguro que el presupuesto que enviamos va a alcanzar para atender las necesidades de la gente, para que haya bienestar, para que haya crecimiento, y lo mismo la Ley de Ingresos, va a permitir tener recaudación suficiente".



Dice que es probable que sean espiados



Tras publicarse que el Gobierno federal detectó una red de ex colaboradores de Peña Nieto que espiaba a más de 300 políticos, empresarios, Ministros, legisladores y delegados, López Obrador dijo que es muy probable que sean espiados, por lo que pidió ser precavidos y cuidarse.



"No sé, a lo mejor es probable. Hasta aquí un día di a conocer un micrófono que luego se supo que no era tan sofisticado, que era casi de adquisición en cualquier mercado, en cualquier tienda, pero sí es muy probable de que nos escuchen, pero el que nada debe nada teme".



"De todas formas hay que ser precavidos, uno aprende, ya en la posición se aprende eso de cuidarse lo más que se puede".



El Mandatario federal refirió que, en algunos casos, se invita en las reuniones de Gobierno a dejar sus teléfonos, aunque él acostumbra a hablar con transparencia.



"Sí, en algunos casos si se les invita a que dejen su teléfono, pero yo tengo la costumbre de hablar con transparencia, con claridad, no ocultar nada, hacer la vida pública, cada vez más pública".



'Acepto críticas, pero no cambiará estrategia'



Indicó que acepta todas las críticas a su política de seguridad, pero no cambiará la estrategia porque no quiere afectar a los ciudadanos.



"Sí hay diferencias, es un cambio de paradigma, no es la guerra, es enfrentar de otra forma".



"A esto le llaman cobardía, falta de pantalones, de carácter, humillación, acepto todo, prefiero esto que esto (señala cifras), quiero tener mi conciencia tranquila, quiero dormir en paz y no poner en riesgo la vida de los mexicanos y no quiero que hasta daños colaterales, no quiero que se afecte a los ciudadanos, esta política no va a cambiar".



"¿Qué es lo que consideramos fundamental? Lo tengo que repetir aunque parezca disco rayado, que haya bienestar en la población. Para vivir en paz se necesita que haya bienestar, eso representa un 80 por ciento de todas las acciones destinadas a vivir en paz, sin violencia, el 80 por ciento es bienestar. ¿Qué es bienestar? Estar bien".



"El 20 por ciento restante es no permitir la corrupción en los asuntos de seguridad pública, la coordinación, la perseverancia, que no haya impunidad que no se vincule la delincuencia con la autoridad, que se controle el contrabando de armas, en fin, una serie de acciones".



"¿Qué se ha logrado? Que la gente tenga confianza en nuestra estrategia, no lo digo yo, lo dice la última encuesta del INEGI, que pasó de noche, donde hay una participación distinta".



"Se dirá que la encuesta se levantó antes de lo de Culiacán, yo les diría que aún con lo de Culiacán la gente nos respalda y nos sigue teniendo confianza".



No conocía petición de EU sobre Chapito



Cuestionado sobre si conocía la orden de extradición del hijo del Chapo, dijo que no está en eso.



-¿Sabía de la orden de extradición de Ovidio?



"No, porque son muchos casos, yo no estoy en eso, me preocupa más lo que estoy viendo diario, el número de homicidios y el número de robots, es a lo que le doy más importancia, a la seguridad pública, a que no haya violencia".



'Sí estuve en casa de Robles'



Luego que juez estimó que Rosario Robles fue "mentirosa" sobre su domicilio, el Presidente afirmó que él estuvo alguna vez en la casa de la ex funcionaria, aunque dijo no saber si al escritura estaba a su nombre.



"Sí es cierto, yo estuve una vez en la casa de Rosario Robles, no sé si una o dos veces, hace muchos años, no sé si sea la misma casa, por Santo Domingo, por donde yo vivía en Copilco, en Coyoacán, por Los Reyes, sí, sí es cierto, no se si la escritura estaba a nombre de ella pero de que estuve sí estuve en su casa, me acuerdo que es como una cerrada y ahí hay una casa a la entrada, sí, era su casa".



Da reseña de Serie Mundial



Tras el primer juego de la Serie Mundial que le ganaron los Nacionales de Washington a los Astros de Houston, el Presidente dio su reseña en plena mañanera.



"Ya empezó la Serie Mundial, tan bien que íbamos, jajajaja, 5-4, voy Astros, ya lo dije desde hace un mes, íbamos ayer ganando 2-0 pero el beisbol es así y hay muy buenos peloteros en los dos equipos, este novato de Washington, Soto, es fenómeno, fíjense está por cumplir 21 años y ayer jonrón, todavía no cae esa pelota, y luego un doblete, ya en estos días cumple 21 años, es un caballo, como se le dice en el beisbol. Y por el Astros muy bien también, o sea, por qué le voy al Astros, porque tiene más latinos, muy buen equipo, muy buenos pitchers abridores, tiene dos cerradores mexicanos, Osuna, Urquidi, de Sinaloa precisamente, los dos y estoy esperando que hoy se empate la Serie, está muy buena, se las recomiendo".



Expresa amor y cariño por Rosario Ibarra



Tras revelar que en 1988 su madre votó a favor de Rosario Ibarra de Piedra, el Presidente celebró que el Senado entregue este miércoles la Medalla Belisario Domínguez a la defensora de derechos humanos.

Minutos antes de participar en la sesión solemne, el Mandatario recordó que en su hogar siempre simpatizaron con la lucha de la ex senadora, quien dedicó su vida a la búsqueda de los desaparecidos, incluido Jesús Ibarra.



"Todo mi amor, todo mi cariño, toda mi admiración. ¿Les digo algo?, cuando doña Rosario fue candidata, a pesar de que en la casa había simpatías por el ingeniero Cárdenas, y la sigue habiendo, mi madre votó por doña Rosario, ejemplar la señora, muy merecido el que le entreguen la Medalla Belisario Domínguez y que sea ahora, porque tengo información de que está enfermita, pero le deseamos que se recupere".



"Qué bueno que se le entregue la medalla, porque es un símbolo de lucha por los desaparecidos por los que fueron reprimidos en los tiempos autoritarios del Estado".