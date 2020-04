Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 22 de abril

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Paran y recortan Gobierno, pero no planes de 4T



Detalló el plan para atender la crisis económica debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 en el País.



El decreto plantea recortar 10 subsecretarías, reducción de salarios a altos funcionarios y frenar gasto, excepto a programas sociales.



"Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25 por ciento de manera progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. De igual forma los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año", detalló en conferencia mañanera.



"No se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, esto también incluye a lo supuestamente comprometido. Se cancelan 10 subsecretarías".



No obstante, no se detendrán planes como el Aeropuerto General Felipe Ángeles, la rehabilitación de las seis refinerías existentes, la construcción de la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el espacio cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec, entre otras.



Los programas que mantendrán sus recursos son la pensión para adultos mayores y para personas con discapacidad, Sembrando Vida, Apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras, Becas para el bienestar Benito Juárez, Jóvenes construyendo el futuro, Tandas para el bienestar, entre otros.



Entre las medidas también están el no despido a ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal.



"Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia de coronavirus hasta el 1 de agosto", indicó.



"Deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atienden de manera directa al público y aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente"



Asimismo, la Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública.



También se otorgarán 3 millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. Lo mismo se crearán 2 millones de nuevos empleos.



"El planteamiento que se hace en México tiene que ver con nuestra concepción sobre el desarrollo y se aleja de lo que se ha hecho siempre, cuando se presentan crisis económicas o lo que se llevaba a cabo o se hacía durante el periodo neoliberal, esto es distinto completamente", agregó el Mandatario.



El decreto entrará en vigor el día de su publicación en el diario oficial de la Federación, es decir, el día de hoy y cesará en su vigencia el 31 de diciembre de 2020.



Incumplen cuarentena en tierras de AMLO



Macuspana, Tabasco, tierra natal del Presidente, es uno de los cinco municipios del País más incumplidos con las medidas de aislamiento ordenadas por emergencia por el Covid-19.



Esta mañana, el Mandatario federal pidió que se mostrara públicamente la lista de las localidades que no han acatado las instrucciones de la Secretaría de Salud.



Al presentarse las gráficas, durante su conferencia mañanera, tanto Macuspana, en Tabasco, como Palenque, en Chiapas -donde tiene una quinta de descanso- aparecen entre los reprobados.



"Está Macuspana", se le alertó.



"Eso si calienta", respondió entre carcajadas, para luego hacer un llamado a sus paisanos a cumplir con las medidas de sana distancia.



López Obrador informó que el lunes se darán más detalles sobre las regiones que no han acatado las medidas, aunque aclaró que no se trata de una crítica personal.



"Y no es nada personal, mira como me pusieron a mí ahí, ahora sí que es el doble porque es Macuspana y es Palenque", lamentó.



Al dar lectura al informe, presentado en el Salón Tesorería, el Vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, detalló que entre los incumplidos también se encuentran Río Bravo, Tamaulipas; Pénjamo, Guanajuato y San Felipe del Progreso, en el Estado de México.



En la lista de los cumplidos están las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México; Mexicali, en Baja California, y San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.



Al presentar la lista por estados, entre los más cumplidos aparecen las entidades que, de manera coincidente, son las que reportan más casos de contagios y fallecimientos.



Es el caso de la Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo.



Previamente, el Presidente destacó que las zonas en donde ha bajado más la movilidad es donde predomina la clase media.



Ramírez Cuevas explicó que el análisis corresponde al 20 de abril, que el porcentaje de municipios cumplidos es del 97 por ciento y los que mejoraron su cumplimiento respecto a la última semana es del 51 por ciento de las localidades.



Crecimiento económico no es bienestar



Aseguró que el crecimiento económico no es el factor decisivo para el bienestar de la mayoría.



Tras insistir en que la crisis por la pandemia del Covid-19 es muestra del fracaso del modelo neoliberal en el mundo, López Obrador sostuvo que debe hacerse un replanteamiento y para argumentarlo puso como ejemplo la creciente violencia en el País a partir de 2006 y el caso del Estado de Guanajuato.



Desde el fraude del 2006, afirmó, ahí se agravó la situación porque llevó a que se buscara la legitimidad con medidas antipopulares.



"Ahí fue donde se le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, no se atendieron las causas y se pensó que se puede enfrentar la violencia con la violencia y no se puede (...). Se abandonó al pueblo, se le dio la espalda a los jóvenes, creció la descomposición social", aseveró.



"Fíjense (...) por qué esta en crisis el modelo neoliberal, porque en ese tiempo llegó a valer el barril de petróleo 100 dólares y fue en ese sexenio, en toda la historia, que se ha recibido más dinero por venta de petróleo en el extranjero y, sin embargo, es cuando hubo más violencia".



López Obrador citó el caso de Guanajuato, que, dijo, tiene un crecimiento económico en los últimos años de entre el 5 y 6 por ciento anual, pero es el Estado con más violencia.



"Guanajuato: crecimiento económico, plantas ensambladoras, maquiladoras, industria automotriz, industria de autopartes, crecimiento económico promedio, en los últimos años, del 5, del 6 por ciento anual y es el Estado con más violencia, entonces, ¿de qué sirvió el crecimiento?", advirtió.



"Lo lógico sería es que si hay crecimiento y hay generación de empleo y hay buenos salarios pues tiene que haber menos delincuencia, entonces el crecimiento económico no es un factor decisivo para el bienestar del pueblo".El Jefe Ejecutivo pidió ver la situación de manera integral, aplicando eficiencia, honestidad, y austeridad."Si un funcionario ve hasta normal ir a jugar golf en un helicóptero pues imagínense. Y lo otro, justicia, humanismo, el derecho a la educación, el no concebir, como pensaban, que la educación era un privilegio y no un derecho del pueblo".Afirmó que en México no hay un periodismo profesional ni independiente.En su conferencia mañanera, el Mandatario dijo que muchos medios, desesperados, optaron por la mentira."Entonces no hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, la objetividad, es algo relativo, pero ético, estamos muy lejos de eso, es parte de la decadencia que se produjo y lo mismo la radio y la televisión, no generalizo pero sí, no supieron entender la nueva realidad, le siguieron con lo mismo y desesperados optaron muchos por la mentira", criticó.Habló de los periodistas que según él lo defienden."Nos defienden creo que tres, y estoy hablando de periodistas, nos defiende muchísima gente, por eso puedo estar tranquilo, porque hay millones en las redes sociales que nos defienden, pero les digo quiénes defienden en estos últimos días, Federico Arreola, que nos defiende, enfrenta toda esta campaña de calumnias, Enrique Galván, de La Jornada, ya estoy terminando, yo sé que desespera pero, Pedro Miguel, estoy tratando de recordar quiénes, estoy hablando de la prensa escrita", indicó."Ah también incluyo a los que nos defienden, caricaturistas, la caricatura en México siempre ha estado adelante y una buena caricatura es un editorial, lo dice todo".-¿El buen periodismo es el que defiende a su Gobierno?, se le preguntó."El buen periodismo es el que defiende al pueblo y está distante del poder, no el que defiende al poder, el que defiende al pueblo", respondió.-¿El que aplaude?, se le insistió."No, lo que tenemos ahora es un periodismo cercano al poder, sobre todo al poder económico y muy distante del pueblo, es un periodismo de la élite que no defiende al pueblo raso, cuando mucho a la clase media y de ahí para arriba y a la clase media la utilizan nada más como parapeto, es como las Pymes que las usan de bandera, las ponen por delante para sacar provecho los de mero arriba, eso es lo que está sucediendo", contestó.Agregó que los "excesos" de los medios se van a hacer a un lado porque la gente ya no le cree a los que mienten."Poco a poco esos excesos se van a ir haciendo a un lado, ya la gente no les cree a quienes mienten, quienes exageran. ¿Ustedes creen que abrir un periódico, El Universal por ejemplo o el REFORMA, y no encontrar nada bueno del Gobierno? Todo malo, todo malo. Pero no solo las notas, los articulistas supuestamente independientes, todos", indicó.Calificó como una falta de sensibilidad el hecho de instalar molinos de viento en la zona de La Rumorosa, en Baja California, debido a que afecta el paisaje natural."Hace poco fui a Baja California, a La Rumorosa y se molestaron porque dije que era un error, por decir lo menos, el que se haya permitido, en La Rumorosa, es una de las zonas más bellas del mundo, un parque natural, que instalarán ventiladores para generar energía eólica, imagínense, en La Rumorosa, que es para admirar eso, es producto de la naturaleza y meten los ventiladores, ¿que no los pudieron poner en otro lado?", cuestionó."Pero que falta de sensibilidad, pero nada más están pensando, en el mejor de los casos, en el crecimiento económico, en el mejor de los casos, pero también lo que están pensando es en hacer negocios a costa de lo que sea. Esa mentalidad retrógrada debe desaparecer".El Mandatario también criticó que un acueducto, cuyos tubos estaban pintados de azul."Lo mismo, hicieron un acueducto para llevar agua y por La Rumorosa los tubos, pintados de azul los tubos, porque esa era otra cosa, llegaba un partido al Gobierno: las escuelas, las bardas, todos los edificios públicos, los palacios, llegaba uno a un municipio y no hace falta preguntar qué partido gobernaba, bastaba ver cómo estaba pintado el Palacio, si era de rojo, amarillo o azul", dijo."Le dije al Gobernador de Baja California: pinta el acueducto del color de las piedras, no te va a costar mucho, servirá para darle mantenimiento, no te va a costar mucho".Consideró que la reducción del Banco de México a su Tasa de Interés Interbancaria ayuda a la economía, porque abarata el crédito en general."Somos respetuosos de la autonomía del Banco de México (...) es una institución autónoma que pertenece al Estado Mexicano, para decirlo mejor, y respetamos las decisiones que toma, creo que el reducir la Tasa de Interés ayuda, es una opinión de mi parte, porque abarata el crédito en general", afirmó en conferencia matutina.El Mandatario pidió cuidar las reservas del banco central mexicano, porque el Gobierno buscará enfrentar la crisis económica sin disponer de esos recursos y sin endeudar el País."En lo que debemos tener cuidado es en el uso correcto, moderado, cuidadoso, de las reservas del Banco de México, que son las reservas de la Nación, ahí no son del Banco de México, son las reservas de la Nación, entonces cuidar ese tesoro para decirlo con claridad y no disponer de esos recursos sin necesidad."Nosotros no estamos pidiendo recursos del Banco de México ni de ninguna institución financiera, porque pensamos que podemos salir adelante sin endeudar al País y sin perder reservas del Banco de México, pero respetamos las decisiones que tomen", refirió.El titular del Ejecutivo reiteró sus críticas al modelo neoliberal, y afirmó que sería un "error" volver al mismo sistema "fracasado".Ayer, la Junta de Gobierno del Banxico dio a conocer que la Tasa de Interés a un día se reducirá en 50 puntos base para ubicarse en 6 por ciento, con lo que registra su séptima baja en fila.Informó que está en curso un plan de mejora de la instalación eléctrica del Palacio de Bellas Artes en el que se invertirán 20 millones de pesos.Luego de mencionar varios proyectos de rehabilitación que están en curso de edificios públicos dañados por los sismos y el abandono, como la reconstrucción de templos en Oaxaca y el remozamiento de la Catedral Metropolitana, en el que colabora el Gobierno de la Ciudad de México, el Mandatario citó el caso de Bellas Artes."Se está trabajando en resolver el problema eléctrico para evitar la posibilidad de un incendio en Bellas Artes. Nos entregaron un proyecto, de esos que se hacían antes, donde iba a costar el resolver el problema eléctrico creo que 250 millones de pesos", comentó."Le pedí al licenciado (Manuel) Bartlett que con los técnicos de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se hiciera el trabajo y creo que lo están haciendo y va a costar como 20 millones".Cuestionado sobre la inversión de su Gobierno en el sector cultural, López Obrador afirmó que hay trato preferente a las poblaciones indígenas, pero también que se tiene que apoyar a creadores y artistas.El Presidente mencionó el tema de los fideicomisos, en los que se tuvo que poner orden, dijo, porque no había transparencia suficiente, y sobre lo cual hubo un debate.Pero se mantendrán las becas a creadores, aunque sin intermediarios, les llegará de manera directa.López Obrador comentó sobre el apoyo a Antropología y que ordenó se regularizara a los trabajadores eventuales que laboran en el mantenimiento y vigilancia de las zonas arqueológicas del País.Entregamos ya el presupuesto, afirmó, de mil millones de pesos, para el desarrollo del Centro Artístico Cultural del Bosque de Chapultepec, un proyecto de "primer orden".