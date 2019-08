Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 21 de agosto

Cd. de México .-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Lee cartilla a morenistas



De cara a la renovación de la dirigencia nacional de Morena, López Obrador llamó a los morenistas a no recurrir durante el proceso interno al fraude o a prácticas como el acarreo, la inducción del voto, el amiguismo o la manipulación.



El Mandatario adelantó que mandará una carta a Morena, previo al Congreso de noviembre, para dar su opinión sobre lo que se debe cuidar en el partido. Morena aprobó que el Congreso Nacional se efectúe el 23 y 24 de noviembre, y no el 20, para elegir 200 integrantes del Consejo Nacional, así como su presidente, y 21 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.



"Quiero manifestarme con miras a la elección, entonces si es el día de la elección ya no tiene caso (ir) (...). Lo que quiero es expresar mi sentimiento sobre lo que se tiene qué cuidar en Morena, cómo se tienen que mantener ideales y principios y no dar entrada al oportunismo y a la politiquería, que no debe de ser el objetivo el buscar el poder por el poder, ni mucho menos la ambición al dinero, el objetivo tiene que ser servir al pueblo".



"Y desde luego que no haya manipulación, que no haya inducción al voto, que no haya acarreo, que se deje en libertad a los militantes, a los ciudadanos, que decidan".



"Porque los ciudadanos donde quiera que voy, pero no sólo es el que milita en Morena, el mexicano, está muy despierto, muy informado, muy politizado, muy avispado".



"No sirven los acuerdos cupulares, los arreglos, los enjuagues que se hacían en la época de la política neoliberal, ya no sirve eso".



"Lo único que hay que cuidar es que el voto sea libre, que no haya fraude, nada de esos espectáculos de acarreo, de reparto de despensas, frijol con gorgojo, y también el sectarismo, el amiguismo".



'No vamos a promover autodefensas'



El Presidente López Obrador descartó que su Gobierno vaya a impulsar a los grupos de autodefensa, pues aseguró que no funcionan para resolver la problemática de inseguridad.



"Nosotros no vamos a promover nada de lo que signifique la autodefensa, lo que hicieron en los gobiernos pasados consideramos que fue indebido porque la seguridad pública la tiene que garantizar el Estado", afirmó en conferencia matutina.



"No podemos promover la creación de grupos para atender el tema de inseguridad, ni funciona y genera mucho desorden, tan no funciona que se echó a andar esa estrategia y no hubo resultados, al contrario, se agravaron las cosas, eso no".



El Mandatario insistió en que para garantizar la protección de los ciudadanos, se atenderán las causas de la violencia.



Asimismo, aseguró que su Gobierno no tiene diálogo con grupos del crimen organizado.

"No se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, no tenemos esa relación, en el Plan Nacional de Desarrollo estamos proponiendo buscar mecanismos para conseguir la paz en el País, pero este es un proceso que todavía no iniciamos, porque para lograrla hay que ir avanzando eslabón por eslabón", sostuvo.



"Lo primero es atender las causas que originan la inseguridad, la violencia, que se rescate al campo, que se atienda a los jóvenes, también se constituyó la Guardia Nacional y hay que consolidarla, es otro eslabón".



Agregó que en el proceso de paz se busca la participación de todos, sobre todo de las víctimas.



"Lo que hay es un planteamiento de buscar un proceso de paz en el País con la participación de todos, pero irlo definiendo escuchando a las víctimas, no se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas", puntualizó.



Celebra acuerdo sobre tomate



El Mandatario federal celebró el acuerdo logrado para que no haya aranceles al tomate.



"Celebro ese acuerdo de que no haya aranceles a la exportación del tomate, ayudamos bastante. Seguramente en el transcurso del día de hoy se va a informar por parte de la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores".



Participa en mesa por gasoductos



Reveló que él personalmente ha participado en la mesas sobre los contratos de gasoductos y agregó que la negociación va por buen camino.



"Estamos avanzando, yo espero tener pronto ya resultados, vamos muy bien, no hemos dejado de dialogar, yo estoy participando personalmente en la mesa, ayer, el lunes, ayer martes, hoy miércoles, estamos personalmente atendiendo este asunto y vamos por buen camino".



Trabajan para controlar fuga de gaschicol



David León, coordinador nacional de Protección Civil, informó que autoridades y trabajadores de Petróleos Mexicanos siguen laborando para controlar una fuga de gas LP que inició ayer, provocada por una toma clandestina, en un ducto en Acajete, Puebla.



Indicó que, ante la complejidad del proceso, Pemex decidió hacer una "quema controlada" en la zona para evitar que el gas remanente llegara a las comunidades habitadas.



"En este momento continúa prendido, evidentemente continúa el cerco de seguridad. No hubo ningún lesionado, ningún fallecido".



"Pemex prevé que en las próximas horas el remanente se terminará y ya sin gas se podrá llevar a cabo la reparación del ducto".



León detalló que, por la fuga y las reparaciones, se realizó un cierre carretero, un cerco de seguridad y se evacuó a la población cercana.



El Presidente reiteró su llamado para no poner en riesgo a las comunidades con las tomas clandestinas de gas.



"Hacer un llamado a los que están cometiendo estos ilícitos, los que están promoviendo las tomas clandestinas para el robo de gas, porque se trata de algo mucho, mucho, muy peligroso que pone en riesgo la vida de mucha gente".



"En un mes hemos tenido dos hechos que nos han llevado a actuar de emergencia, a evacuar, en el caso de Nextlalpan, en Edomex, a muchas familias, y ayer volvió a pasar el Puebla".



Escribirá Informe en su quinta en Palenque



Dijo que mañana iniciará una gira por Chiapas y Tabasco y que el sábado y domingo los dedicará a escribir el Informe del 1 de septiembre.



"Aprovecho para informarles que mañana salimos a gira, vamos a Chiapas, vamos, están todas y todos invitados, vamos a la frontera con Guatemala, al municipio Benemérito de las Américas, que es uno de los municipios con más belleza natural en el País, es en la Selva Lacandona, es en los ríos que dividen a Guatemala con México".



"Vamos allá porque hay un hospital del IMSS Bienestar y volamos a Villahermosa y de ahí por carretera hasta Benemérito y el viernes que ya regresamos muy tarde, son de Villahermosa a Benemérito 5 horas o 6, de regreso en Villahermosa se va a llevar a cabo la reunión de seguridad de 6 a 7 de la mañana y el viernes de 7 a 8 la rueda de prensa también en Villahermosa.



"Sábado y domingo no va a haber gira porque voy a escribir el informe del día primero, entonces voy a aprovechar para quedarme por allá, en la quinta, porque es distinto un rancho que una quinta, un rancho son hectáreas, una quinta son metros cuadrados, tengo quinta de 13 mil metros cuadrados, una hectárea y 3 mil metros".



Sobre denuncias contra Rubén Moreira



Cuestionado sobre denuncias presentadas contra el ex Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, López Obrador dijo que la Fiscalía debe dar curso como en todos los casos.



"Que la Fiscalía les de curso como están haciendo en todos los casos, todos los expedientes que están siendo analizados, todos los procesos de investigación los ha continuado la FGR que es autónoma".



"Lo único que podría decir en este caso, como una recomendación respetuosa es que no se politicen estos asuntos, aunque es muy difícil, ahí si es muy complejo, porque había la mala costumbre de utilizar todos estos casos con propósitos electorales, en el caso de Coahuila me constan que un partido acusaba casos de corrupción y resulta que el Gobierno de ese partido exoneró a ese personaje, un doble discurso, por un lado en la plaza pública diciendo: hay corrupción, manejo indebido de recursos... y arriba, los acuerdos cupulares extendiendo oficios para el no ejercicio de la acción penal..."



Cumplirá compromisos por servicio de deuda



Afirmó que cumplirán con el pago del servicio de la deuda.



"Vamos a cumplir con el pago, porque tenemos que cumplir con todos los compromisos internacionales, con los que ha contraído el Gobierno o los gobiernos anteriores, es un asunto de respeto a los acuerdos, respeto a la legalidad, a hacer valer el Estado de derecho, lo que estamos llevando a cabo es la búsqueda de acuerdos con la voluntad de las partes, es decir, si existe voluntad de, en este caso, financieros, si hacemos una propuesta de reestructuración que nos signifique reducir el costo de la deuda o de una parte de la deuda, eso si se lleva a cabo, constantemente, eso lo hace Hacienda constantemente, pero no hay la intención de hacer ninguna modificación legal o tomar decisiones unilaterales, vamos a respetar todos los compromisos económicos y financieros".



"Y el servicio de deuda, el pago de intereses nos representa en efecto un poco más de 600 mil mdp al año, qué estamos haciendo, un gran esfuerzo, por eso la austeridad, por eso cero corrupción, se va a acabar la corrupción, me canso ganso, para no seguir aumentando la deuda".



Defiende AMLO compra de estadios



Reiteró que apoyarán la rehabilitación de los estadios de Hermosillo y Obregón, en Sonora.



"Cuando se habló de la recuperación de los dos estadios, el de Hermosillo y el de Obregón, en Cajeme, se generó una polémica porque se invertía en la rehabilitación de los dos estadios. Es un proyecto que vamos a impulsar porque se trata de dos estadios que están muy bien ubicados".