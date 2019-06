Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 19 de junio

Cd. de México, México .- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Pagan a 3,500 trabajadores de plantas 'chatarra'



El Mandatario federal aseguró que hay muchas plantas 'chatarra' que fueron adquiridas en el sexenio pasado, en donde se paga a alrededor de 3 mil 500 trabajadores. No obstante, dijo, la que más se indaga es la de Pajaritos, en Veracruz.



"El tema más conocido es el de la planta que se compró en Pajaritos, es el tema más investigado, donde hay más elementos de que hubieron irregularidades, por decir lo menos o por decirlo amablemente".



"Las plantas están paradas, la mayoría, pero se está pagando sueldo, salario, a alrededor de 3 mil 500 trabajadores, entonces urge tomar una decisión, la planta de Camargo tienen 16 años parada con 150 trabajadores".



El Mandatario comentó que también se adquirieron plantas en Lázaro Cárdenas y en Baja California Sur.



Agregó que su Gobierno dará seguimiento a las denuncias por la planta 'chatarra' de Agro Nitrogenados.



"Ya hay una denuncia previa, no sólo la pública, yo incluso lo denuncie, pero también había al interior del Gobierno, inclusive de Pemex, que se opusieron a la compra y se presentaron denuncias la Función Pública y llego al Poder Legislativo y se hicieron auditorías y hay resoluciones".



"Son pérdidas para el Gobierno, para la Hacienda Pública, es dinero de todos los mexicanos".



Acepta revocación después de elección



La consulta para la revocación de mandato se podría realizar después de las elecciones intermedias, afirmó López Obrador.



Luego que la Oposición criticara que se realice el mismo día de comicios, el Presidente planteó adelantarla al 21 de marzo de 2021, propuesta que fue rechazada por legisladores.



"Entonces si no aceptan en marzo y no aceptan en junio, que serían las elecciones intermedias, pues se podría ver otra fecha, nadamás que se vea el compromiso de que no haya un gasto adicional".



En conferencia mañanera, el Mandatario insistió en que la revocación también aplique para gobernadores y funcionarios.



"Que se vean otras opciones, pero que si haya revocación de mandato, se puede ver, que haya revocación de mandato y que también aplique si se puede para gobernadores y otros funcionarios y lo mismo para suprimir el fuero, que se termine con el fuero".



Prevé reforma electoral después de 2021



El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hasta después de la elección de 2021 tiene considerado hacer una propuesta de reforma en materia electoral.



Cuestionado sobre la reforma que se discute en el Legislativo, en la que se ha propuesto la desaparición de los OPLEs y la reducción de recursos para partidos y para el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de bajar el costo de la democracia, el Mandatario respondió que la agenda del Ejecutivo es otra.



"Yo no planteé en campaña, ni es un compromiso, que en la primera mitad del Gobierno se llevara a cabo una reforma electoral, yo sostengo que eran otras las leyes que se necesitaban cambiar".



"Por ejemplo, me interesaba muchísimo que la corrupción se considerara como delito grave y eso ya se logró, me importaba mucho lo de la Guardia Nacional y ya se logró".



"No plantee nada en materia electoral pero esto no significa que no deba hacerse, en primer lugar somos tres Poderes, y los legisladores son independientes, son libres, son un Poder autónomo que puede llevar a cabo las reformas que considere, esa es su función del Poder Legislativo".



"En lo que corresponde al Ejecutivo nuestra agenda es otra para la presentación de iniciativas de ley, sobre todo para este primer periodo de Gobierno".



"Pasando el primer periodo de Gobierno sí van a hacerse ajustes en este tema, nosotros queremos proponer, pero hasta que pase el primer periodo de Gobierno, es decir, hasta después de la consulta para la revocación del mandato y es el Poder Legislativo el que va a resolver sobre este asunto".



"Lo que tenemos como compromiso, y para eso es necesario modificar la ley, es que no haya fraude electoral, logramos en esta elección pasada que por primera vez, en mucho tiempo, no interviniera el Gobierno federal".



'No habrá rondas petroleras, hasta que contratos produzcan'



López Obrador afirmó que su Gobierno no convocará a nuevas rondas petroleras, hasta que se tengan resultados de los contratos otorgados.



Cuestionado sobre la sorpresa del titular del CCE, quien dijo que el mismo día que firmaron acuerdo con el Presidente se cancelaron las rondas petroleras, el Mandatario federal indicó que en el convenio que suscribió con la Iniciativa Privada hay una cláusula para que se convoque a quienes tienen los contratos con Pemex para que inviertan y produzcan.



"En el convenio que se suscribió se establecen los compromisos y en el convenio hay una cláusula en donde se habla de convocar a quienes tienen contratos en Pemex, a partir de la reforma energética, para que inviertan y se cumpla con esos compromisos".



"Es el acuerdo que tenemos desde hace ya algún tiempo, es más lo que dije desde el inicio es que no podemos convocar a nuevas rondas en tanto no tengamos resultados de los contratos que se otorgaron".



"Cómo otorgar más contratos si los que suscribieron no están dando buenos resultados, entonces, qué fue lo que les dije desde el principio: 'ustedes abren o se cierran la puerta, abren la puerta o la cierran'.



"Si tienen esos contratos y producen, entonces sí, podríamos pensar en ampliarlos, en nuevas rondas, pero si no hay inversión entonces para qué".



Plantea consulta en la Laguna, pero 'patito'



Reconoció que se puede consultar sobre la construcción del Metrobús en la región de la Laguna, pero sin que participe el Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización, pues sería muy caro. La Iniciativa Privada ha pedido al Ejecutivo federal reconsiderar y mantener el apoyo a la obra, luego que anunció su cancelación, y López Obrador se mostró abierto a que se consulte a la ciudadanía.



"Se podría hacer una consulta formal, pero no con el INE porque va a costar más que el Metrobús, que la gente se organice y que vote sí o no".



"No quiere decir que se esté imponiendo, es una decisión de la gente, el pueblo manda en la democracia".



'Facebook está dispuesto a ayudar'



Tras la videoconferencia con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, el Presidente dijo que está dispuesto a ayudar al País.



"(Zuckerberg) es una gente inteligente, eso ya ha quedado de manifiesto y está dispuesto a ayudar y van a enviar a un especialista al País y quedamos también de entrevistarnos cuando podamos, cuando las agendas lo permitan personalmente, pero se avanzó mucho".



-¿Va a invertir?, se le preguntó



"Están dispuestos a hacerlo, siempre y cuando sea afín a sus planes, porque ellos hacen acuerdos con empresas de telecomunicación, le expliqué que vamos a crear una empresa".



-¿Quedaría fuera Slim?



"No, lo que se busca es que haya más competencia".