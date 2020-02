Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 19 de febrero

Cd. de México.-Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Prometieron empresarios invertir en México



Afirmó que, en su reunión de ayer en Palacio Nacional, empresarios prometieron mantener y ampliar sus inversiones en México en el marco del nuevo tratado comercial (T-MEC).



Indicó que los directivos de las empresas pertenecen a la Americas Society Council of the Americas, la cual es presidida por Susan Segal, con quien, agregó, se reunió hace dos años en Estados Unidos cuando era precandidato a la Presidencia.



"En lo general muy optimistas con el futuro económico del País, con el compromiso de mantener inversiones y de ampliar inversiones en México en el marco del Tratado de Libre Comercio. Fue una muy buena reunión".



"Yo estuve en Nueva York con esta asociación hace dos años y la señora Susan, que es la que coordina, es una asociación que creó el señor Rockefeller, en aquel entonces nos atendió de manera muy respetuosa, nos ofreció una cena en Nueva York, todavía era yo precandidato a la Presidencia".



Ayer, el Mandatario informó que a la reunión asistieron Susan Segal y directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron y Medtronic.



También participaron directivos de The AES Corporation, MetLife, Kelloggs, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation.



Dice que políticos alientan protestas por medicinas



Detrás de las protestas por el desabasto de medicamentos están dirigentes políticos, denunció.



"Están participando dirigentes de políticos, alentando estos movimientos. Independientemente de que los estén promoviendo, nosotros tenemos la obligación de que no fallen los medicamentos".



El Mandatario aseguró que ya se cuenta con el abasto de fármacos.



"No va a faltar. Desde luego vamos a resolver por completo el problema".



Afirmó que se están comprando todos los medicamentos tanto en México como en el extranjero.



"Había una situación muy anormal en el abasto de estos medicamentos. Monopolios de empresas que eran las que abastecían a precios elevados, con ineficiencias, y desde luego, con corrupción".



"Ya se está atendiendo este asunto que es importantísimo. Nos hemos dado el plazo para mejorar sustancialmente todo el el servicio de salud público el día primero de diciembre, pero vamos a ir mejorando todo lo que es el abasto".



"Que la gente sepa que hay una oposición política al cambio, hay una resistencia, hay una reacción".



Alistan licitación para rescate en Pasta de Conchos



La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que en junio se realizará la licitación para el rescate de restos de 63 mineros en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, y los trabajos iniciarán en el mes de octubre.



Asimismo, entre abril y mayo se contratará la ingeniería básica, precisó.



"Nos van a entregar el dictamen del Servicio Geológico en marzo. A partir de ahí hay que hacer ingeniería básica de nuevo inclinado y a partir de ahí iniciaría el proceso de licitación para estar en condiciones de principios de octubre iniciar con nuevo inclinado", dijo.A 14 años de la tragedia, la titular del Trabajo recordó se conformó un grupo técnico con 21 expertos, 7 mexicanos y 14 extranjeros, para analizar el incidente y determinar el método de rescate.Posteriormente, el 28 de octubre se firmó un convenio con el Servicio Geológico mexicano para realizar los estudios preliminares para determinar la situación del subsuelo y llevar a cabo estudios de geofísica e hidrogeología."Por unanimidad, se consideró que el rescate de los restos es teórica y técnicamente viable", puntualizó Alcalde.El 18 de noviembre, detalló la Secretaria, iniciaron los trabajos para realizar los estudios, que durarían 20 semanas, y posteriormente se llegó a la conclusión de que los niveles de agua no son tan altos, podría ser extraída en un solo día; los niveles de gas son promedio para una mina de carbón y la entrada del túnel está totalmente colapsado, por lo que no podrían entrar por ahí y tendrán que realizar un inclinado diferente."El mensaje y al instrucción presidencial es no descansar hasta que se dé el rescate", afirmó."Haremos todo lo posible, lo que sabemos es cuales son las condiciones de la mina y tenemos un plan que, insisto, para marzo, hay que solamente confirmarlo como entraríamos por inclinado y pudiesen estar los restos de los mineros".Reconoció a Grupo México por entregar al Gobierno la concesión de la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, a fin de colaborar en el rescate de los restos de 63 mineros, pues con ello se evitó un proceso jurídico."Nosotros nos comprometimos a rescatar los cuerpos de los mineros y la Secretaría me planteó que era necesario el tener el terreno, la concesión y le solicitamos al presidente del Consejo de Grupo México que nos entregara la concesión, que nos ayudara y nos respondió de manera afirmativa, es decir, aceptando"."Envió una carta con ese propósito, eso pues lo tenemos que reconocer, porque si no se iba a iniciar un proceso jurídico porque legalmente ellos tenían el derecho de la concesión".Aseguró que la entrega no limita el derecho de los familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en 2006 a los procesos de indemnización."Nada más es decir que es importante el que Grupo México haya accedido a entregar la concesión de la mina, esto no limita el derecho de los familiares de las víctimas a sus procesos de indemnización o a cualquier reivindicación, laboral, social".Se lanzó de nuevo contra Mexicanos Contra la Corrupción, organización a la que otra vez le cambió el nombre.Cuestionado sobre las 100 nuevas universidades de su Gobierno, el Mandatario federal arremetió contra la organización que dijo, está a favor de la privatización de la educación."Este organismo México en favor de la corrupción. ¿Cómo se llama? Mexicanos contra la corrupción, mexicanos a favor de la corrupción, hicieron una denuncia de las 100 universidades porque ellos apostaron durante mucho tiempo a la privatización de la educación, deberían de ser sinceros"."Como decía el finado Fidel Velázquez, soy charro y qué, estos deberían actuar así, con sinceridad, no con la hipocresía, decir no me gusta la educación pública, estoy en contra de la educación pública, estoy a favor de la educación privada, deben estudiar solo los que tengan para pagar colegiatura, y dejar de estar simulando".Descartó suspender su conferencia mañanera durante el proceso electoral."No se van a tomar temas político electorales, hay muchísimos temas todos lo días, pero suspender las mañaneras, imagínense".El Mandatario señaló que si las cancelas estarían en el "banquillo de los acusados"."Cuánto lo celebrarían, nada más sentaditos en el banquillo de los acusados, si así vean la prensa hoy, ahí se los dejo de tarea, imagínense que no comunicáramos, nos quedaríamos en estado de indefensión. Cuántas calumnias, ahí sí que ofrezco disculpas".Dijo que hará cuatro eventos para "informar puntualmente" sobre los programas que aplica su Gobierno."Acuérdense que yo voy a informarles el día 5 de abril, voy a informar puntualmente sobre todos los programas, voy a estar informando cada 3 meses", dijo en conferencia mañanera."A ver, 5 de abril, 1 de julio, 1 de septiembre y 1 de diciembre, cuatro, como fue el año pasado, ya ahí les doy a conocer cifras de todos estos programas".El año pasado, López Obrador hizo un evento por sus 100 días de Gobierno, otro el 1 de julio, a un año de la elección en que ganó la Presidencia, otro en septiembre en el marco de su primer Informe y otro en diciembre, a un año de haber tomado protesta como Mandatario.