Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 18 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Llevan avance de 26% en viviendas reconstruidas



A dos años del sismo del 19 de septiembre, el Gobierno federal informó que se tiene un avance del 26 por ciento en la reconstrucción de viviendas que resultaron dañadas. Asimismo, el avance global del Programa Nacional de Reconstrucción es de apenas el 30 por ciento.



Al presentar un informe, funcionarios de Sedatu acusaron a la pasada Administración de mentir en las cifras sobre los daños y el avance de los trabajos.



Señalaron que no había un programa que planteara objetivos y estrategias y que no había números certeros para conocer la magnitud del desastre.



El titular de Sedatu, Román Meyer, indicó que la mayoría de viviendas reconstruidas fueron en Guerrero y Morelos.



Además, precisó que se encontró que la mayoría de personas utilizó sus propios recursos, mientras que en Chiapas y Morelos las familias recibieron apoyos incompletos o en otro casos no los recibieron.



'CNTE tiene derecho a manifestarse'



El Mandatario federal defendió el derecho de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) para manifestarse luego que este miércoles volviera a bloquear la Cámara de Diputados en el marco de las discusiones a las leyes secundarias de la reforma educativa.



"Tienen derecho de manifestarse, todos tenemos ese derecho de manifestación. Ojalá y se dialogue y se llegue a acuerdos, pero no se puede impedir a nadie el derecho de manifestación".



"Estamos construyendo una auténtica democracia, no queremos una dictadura, en la democracia hay que garantizar las libertades, el derecho a disentir, la pluralidad, tiene que haber oposición".



"Es a veces compleja la democracia, pero es el mejor sistema político de Gobierno que se se haya inventado hasta la fecha, dicho por los griegos, desde entonces, de todas las formas de Gobierno. Cuando le toca a Aristóteles definir las 6 formas de Gobierno, resuelve que lo mejor es la democracia".



Reiteran protección a quien dé datos de los 43



López Obrador hizo un llamado a quienes tengan información sobre el caso Ayotzinapa para que aporten datos, y ofreció protección del Gobierno.



"Si hay personas que intervinieron, que cuenten con la protección del Gobierno, si desean ayudar informando sobre el paradero de los jóvenes, todo lo que se pueda hacer, independientemente de procesos legales es un servicio que se presta a la patria si se informa lo que se sabe".



"Hago un llamado a todos los que tengan información sobre ese caso, que ayuden, porque esta es una herida abierta, esto tiene que ver con la justicia, con el humanismo y también con el prestigio, la fama de México".



Reporta SHCP baja de 1% en precio de gasolina



El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que en lo que va de la Administración, el precio de la gasolina se ha reducido en 1 por ciento en términos reales. En una gráfica que mostró en la conferencia mañanera del Presidente López Obrador, el funcionario destacó que el estímulo al IEPS ayuda a que no pegue la volatilidad en el precio del petróleo al costo de la gasolina.



"El estímulo al IEPS ayuda a que la volatilidad en los precios internacionales no se refleje en los precios internos. El precio en México de la gasolina ha disminuido en 1 por ciento en términos reales durante esta Administración".



Pide apurar amparos por Santa Lucía



El Presidente se pronunció por que en el Poder Judicial se resuelvan pronto los amparos que mantienen detenida la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Insistió en que no hay fundamento para frenar el proyecto y quienes han presentado los recursos actúan como "rebeldes sin causa".



"En el caso de Santa Lucía ya está resolviendo el Poder Judicial, declarando improcedentes los amparos, porque legalmente no hay sustento, son mecanismos que se están utilizando para detener la obra con propósitos políticos, no hay fundamento legal, porque no existe una causa que justifique el que se pueda detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, no hay motivo ni razón para eso".



"Estamos esperando que el Poder Judicial concluya, ha habido una demora por esos amparos, pero estamos haciendo todo de acuerdo al marco legal, no alterando lo que está establecido en la Constitución y en las leyes, garantizando los derechos de todos los ciudadanos y que la autoridad judicial decida, resuelva. Lo único que estamos pidiéndoles es que lo hagan de manera pronta y expedita, porque así lo requiere la obra".



"Es algo que decidieron nuestros adversarios (presentar amparos), creo que de manera equivocada. Yo los llamo a la reflexión, esas nos son formas de oponerse a nuestro Gobierno porque se afecta a los ciudadanos, se afecta a todos, y no hay razón, están actuando como rebeldes sin causa".López Obrador aseguró que el nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no debe ser sumiso. Aunque se trata de un proceso de selección que sólo corresponde al Senado, el Mandatario se refirió al perfil que, desde su punto de vista, debe tener el futuro Ombudsman."La recomendación respetuosa en este caso es que quede esta institución tan importante en manos de gente íntegra, honesta, incorruptible, de los que tienen la arrogancia de sentirse libres, porque si se tiene a servidores públicos en esta institución, o en cualquiera, sumisos, acomodaticios, de esos de: sí señor, ¿qué hora es?, las que usted quiera señor. Porque así ha pasado, se hacen de la vista gorda, no cumplen con su responsabilidad"."Tiene que ser gente íntegra, honesta, independiente, pero verdaderamente independiente, porque en el periodo neoliberal, que ya se terminó, ya se acabó esta pesadilla, se usaba mucho lo de independiente y eran independientes del pueblo, no de la mafia del poder"."Que sean verdaderamente independientes, lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que se pueda del poder, eso es un órgano autónomo, un órgano independiente, no los que eran representantes de grupos de intereses creados y supuestamente estaban en instituciones autónomas e independientes".El director nacional de Protección Civil, David León, llamó a la población a participar en el simulacro de sismo de este jueves 19 de septiembre, a dos años del 19-S y a 34 años del temblor de 1985. Explicó que el simulacro será a las 10:00 horas y participarán las 32 entidades del País. En la Ciudad de México se activarán los mil 270 altavoces con el sonido de la alerta sísmica.

Tramitan liberación de Villanueva

El Gobierno federal inició los trámites para conseguir que el ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, deje la cárcel por motivos de salud. López Obrador explicó que, tras dar los primeros pasos, la Fiscalía General de la República interpuso una apelación, por lo que se frenó el proceso en espera de la resolución.

"Se está haciendo un trámite legal porque lo solicitaron familiares y ciudadanos de Quintana Roo por la situación de Salud de Mario Villanueva, se inició un trámite en la Secretaría de Gobernación. Se había avanzado, pero hubo una apelación de la Fiscalía sobre este tema y como somos respetuosos, se está esperando que se termine con este trámite".

"Hubo de parte nuestra atención al tema y lo va a seguir habiendo".

-¿Para que salga en libertad?, se le preguntó.

"Sí", respondió.

Villanueva, de 71 años de edad, fue encarcelado en 1999 por cargos relacionados con narcotráfico. En el 2010 fue extraditado a Estados Unidos y en el 2017 fue repatriado para seguir procesos penales en México.



Plantea disculpa de #LadyBomba



El Mandatario pidió esperar a que concluya la investigación de Interjet sobre la publicación de una presunta empleada que sugirió que debería caer una bomba en el Zócalo durante el Grito de Independencia. Planteó que, en caso de que las expresiones en redes fueran ciertas, la empleada ofrezca una disculpa.



"Hay que esperar a que termine la investigación que ofreció Interjet, ellos emitieron un comunicado en ese sentido y hay que esperar a ver qué resuelven, qué deciden como empresa sobre esta actitud".



"Conocer más sobre cómo se dieron estas expresiones, incluso esperar a ver si quien supuestamente las hizo las confirma y qué actitud tiene actualmente, si fue cierto, si está dispuesta a ofrecer una disculpa".



El domingo, Alí Ximena García, piloto comercial de Interjet, presuntamente publicó en Facebook que debería de caer una bomba en el Zócalo.



"Nos haría un favor a todos. #VivaMéxico", posteó la persona que usuarios de redes sociales la nombraron #LadyBomba.