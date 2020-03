Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 18 de marzo

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Pide confianza; anuncia apoyos



Pidió tener confianza en el Gobierno ante el coronavirus, e informó que se anticiparán recursos a adultos mayores y que se apoyará a empresas.



"Estamos pensando que no vamos a tener problemas de desempleo y tenemos posibilidad de ofrecer ocupación porque se mantiene el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se mantiene Sembrando Vida y vamos a apoyar a las empresas, estamos actuando de manera responsable".



"Les adelanto que una de las medidas que se van a tomar y aprovecho para informarlo es que se van a dar recursos anticipados a los adultos mayores, en lugar de un bimestre les vamos a entregar dos, es decir, 4 meses, a partir de esta semana comenzamos".



El Mandatario reiteró que el País está preparado para cualquier situación de gravedad.



"Estamos preparándonos para cualquier situación grave con espacios en hospitales, con equipos, medicamentos, y tengamos confianza, y tenemos muchas fortalezas y aprovechemos también para unirnos".



"Tenemos que tener confianza, estamos haciendo las cosas como debe de ser, en la parte económica este ejemplo ayuda, lo que vamos a decir en Pemex lo mismo, tenemos fondos, tenemos reservas, no tenemos problemas de finanzas públicas".



Agregó que aún evalúan el tema del cierre de aeropuertos y dijo que va a promover que se cierren los restaurantes para que la gente se quedé en sus casas en la medida de lo posible.



Encargan ahora al Ejército tramos de Tren Maya



Afirmó que el Ejército ayudará a construir dos tramos del Tren Maya, luego que concluya las obras en la terminal aérea de Santa Lucía el 21 de marzo de 2022.



"Ya tenemos el compromiso, está apalabrado, de que van a terminar el 21 de marzo (el Aeropuerto de Santa Lucía) y nos van a ayudar a construir dos tramos grandes del Tren Maya para que también en el 23 tengamos los mil 500 kilómetros del Tren Maya".



Cuestionado sobre si afectará su actividad por encargarle obras, el Mandatario respondió que no, pues las Fuerzas Armadas están vinculadas a los mexicanos.



"Las Fuerzas Armadas siempre han estado vinculadas a los mexicanos, al pueblo, yo creo que el programa más querido, aceptado por la gente es el DN-III y lo aplican las Fuerzas Armadas. Son los primeros en llegar en desastres, tragedias, auxilio a la población, pero también profesionalismo, son muy buenos constructores".



López Obrador dijo que se respalda en las Secretarías de Defensa y Marina, porque resistieron al "vendaval neoliberal", pues la mayoría de las instituciones quedaron "deshechas".



"¿Qué nos está pasando? ¿Por qué recurro al apoyo de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué me respaldo tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa? Porque son dos pilares del Estado y resistieron al vendaval neoliberal, porque la mayoría de las instituciones quedaron deshechas, todo lo que es la industria de la construcción se destruyó".



REFORMA publicó que los militares han asumido la distribución de medicamentos, la vigilancia de ductos y combustibles de Pemex, el traslado de dinero de programas sociales, el reparto de libros de texto, el combate al sargazo e, incluso, representaciones teatrales durante la conmemoración de la Revolución Mexicana.



Además, el Ejército construye las miles de sucursales del Banco del Bienestar.



'Petróleo sigue siendo negocio'



Pese a la caída en los precios del petróleo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sigue siendo negocio, pues México tiene bajos costos de extracción.



El Mandatario recordó que hoy encabezará en la Torre de Pemex una fecha histórica e importante, la Expropiación Petrolera.



"Cuando el General (Lázaro) Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo y voy a hablar sobre el tema del petróleo, a las 10 de la mañana vamos a llevar a cabo el acto en la Torre de Pemex".



López Obrador destacó que pese a la caída en los precios, hoy en México, desde que inició su Administración, se producen 80 mil barriles adicionales, lo que no se había logrado en 14 años.



"Si no hubiésemos atendido el rescate del petróleo, si no nos hubiésemos aplicado desde que llegamos, no estuviéramos produciendo lo que estamos produciendo, que a pesar de la caída en el precio, no significa una defensa, porque además lo que estamos produciendo de manera excedente o adicional lo estamos obteniendo a menores costos, porque ya no hay corrupción en Pemex".



"Estamos extrayendo petróleo de campos de tierra en donde nos está costando cuatro dólares el barril, esto no se veía durante mucho tiempo, por eso, se cae el precio, pero como tenemos bajos costos, sigue siendo negocio".



Incluso, el Jefe del Ejecutivo federal mencionó que ahora se tiene la posibilidad de refinar más crudo, luego que recibieron las refinerías con una producción a 32 por ciento de su capacidad y ahora trabajan a un 42 por ciento.



"Y tenemos un plan para seguir aumentando la capacidad de refinación de modo que no tengamos que malbaratar el petróleo crudo, que lo podamos procesar en nuestro País y por eso también se está construyendo la refinería de Dos Bocas".



"¿Se acuerdan que decían los tecnócratas irresponsables y corruptos que no era necesaria una nueva refinería? Imagínense 40 años, un poco más, sin hacer una nueva refinería, vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas (...). Pero no solo es no darle valor agregado a la materia prima, que es un asunto de sentido común, de juicio práctico, sino estar dependiendo del extranjero".Criticó los excesos para el aeropuerto que se buscaba construir en Texcoco, en comparación con la obra proyectada por su Gobierno en Santa Lucía.Insistió en que Santa Lucía representa un ahorro de 225 mil millones de pesos en comparación con el NAIM, y estará listo en menos tiempo."Aquí está, miren, si hubiésemos continuado con ese proyecto, 305 mil millones de pesos, para 79 mil del aeropuerto de Santa Lucía, un ahorro de 225 mil millones de pesos"."Y miren el tiempo, esto si se cumpliera el proyecto, a finales del 2024 iban a tener Texcoco, nosotros vamos a tener resuelto el problema el 21 de marzo del 2022, pero además no desaparece el actual aeropuerto, no se cierra como estaba contemplado el aeropuerto de Santa Lucía, porque inventaron que iba a haber interferencia en el espacio aéreo".En tanto, la Torre de Control, con igual equipamiento, representaba diferencia de más de 530 millones de pesos en el proyecto. Mientras que la terminal de combustibles tenía un diferencial de 790 millones de pesos.El aeropuerto de Santa Lucía lleva un avance del 7.37 por ciento en su construcción y se desarrolla conforme al programa inicial de la obra, de acuerdo con la Sedena."La construcción avanza y se desarrolla conforme al programa de la obra, el proyecto es viable técnica, económica, legal y ambientalmente", indicó el general Ricardo Vallejo Suárez, quien precisó que suman 153 días de ejecución y restan 733 días.Comentó que a la fecha se han ejercido más de 2 mil 839 millones de pesos: 20% para pago de salarios, incluidas prestaciones como IMSS, SAR, Infonavit e ISR y 60% para materiales, que equivalen a mil 692 millones de pesos.El General destacó que la construcción de las pistas lleva un avance por arriba de la meta.Agregó que a pesar de que los materiales que se utilizan ahora en la obra son mejores que los del AICM, el presupuesto de Texcoco era más elevado."Evitando lo superfluo y lo ostentoso; con contrataciones, pagando los precios correctos, no sometiéndonos a la voluntad de ningún sindicato o actor", afirmó.Asimismo, se generaron más de 15 mil empleos directos, de los cuales 12 mil 661 están activos. Se prevé rebasar los 18 mil trabajadores.El Jefe del Ejecutivo federal culpó a las farmacéuticas por la muerte de seis pacientes en el Hospital de Pemex de Tabasco por el suministro de Heparina Sódica contaminada el pasado 27 de febrero."Me duele, seis muertos, fallecidos, porque se les aplicó un medicamento contaminado, un proveedor de los mismos de siempre, entonces en ese caso qué estamos haciendo"."Decidimos abrir la frontera y compramos los medicamentos afuera de los laboratorios de prestigio, por eso un periodista dijo que estábamos comprando medicinas piratas porque eran tantos los intereses".López Obrador aseveró que los farmacéuticos cobraban hasta 100 mil millones de pesos al año por la venta de sus productos, mientras que advirtió que su Gobierno poco a poco irá limpiando las "prácticas sin ética"."Vamos a desinfectar, a limpiar a toda esa industria y vamos a traer los medicamentos para que no falten los medicamentos y además para ahorrar para pagar lo justo y poco a poco ir limpiando a estas empresas y que lleven a cabo ese ejercicio de purificación".