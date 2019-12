Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 18 de diciembre

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este jueves.



'No hay ánimo de perjudicar a Gobernadores'



Aseguró que los datos que reveló ayer sobre la falta de asistencia de algunos Gobernadores a las reuniones de seguridad fue para transparentar información, sin ánimo de perjudicar a nadie.



"Los gobiernos son autónomos, son soberanos los estados, nada más es transparentar la información, no ocultar nada, es quién es quién o cómo estamos, decir la verdad sin ánimo de perjudicar a nadie, sino que quienes mandan, que son los ciudadanos, sepan, que hay transparencia".



"Es un asunto de seguridad que interesa mucho, ayer hablamos de Guanajuato y de Yucatán y así como dijimos que en Guanajuato hay muchos homicidios dijimos también que en Yucatán hay tranquilidad, hay paz, han resuelto el problema de la inseguridad y la violencia pero tenemos que decirlo, imagínense un Estado, uno, que tiene 12% de todos los homicidios que se cometen en el País, es un asunto delicado que estamos atendiendo porque nos preocupa a todos y a ver, ¿Se sabía eso así como lo dije y como se puede probar? No, entonces tenemos nosotros que decir la verdad y no es con el ánimo de polemizar o afectar a nadie".



"Siento que el que se levanta temprano tiene una ventaja, porque los pedacitos de suerte se reparten temprano y el que no se levanta pues ya no alcanza boleto".



Revela AMLO que Segob trianguló a García Luna



Reveló que se detectó una transferencia desde la Secretaría de Gobernación a un familiar del ex Secretario de Seguridad Genaro García Luna, detenido en EU por acusaciones de vínculos con el narcotráfico.



"Se conoció de una transferencia a una cuenta particular, de la familia, de un recurso que surgió de Gobernación y, al parecer, se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna".



El Mandatario no precisó los montos e indicó que será el titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, quien se encargue de darlo a conocer.



La semana pasada, Nieto dijo que la UIF detectó una triangulación de recursos desde dependencias públicas a cuentas de García Luna, por lo que se presentaría una denuncia ante la FGR para que iniciara una investigación.



Pide indagar a agencias de EU por ex Secretario



Planteó que se investigue la actuación de las agencias estadounidenses que tienen participación en México, como parte del proceso que se le sigue a Genaro García Luna por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Recordó la operación "Rápido y Furioso", con la que se infiltraron miles de armas de manera ilegal con la finalidad de rastrear su ruta, y condenó que el Gobierno mexicano permitiera este operativo de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por su siglas en inglés).



"Que en toda esta investigación también se revise la actuación de las agencias de Estados Unidos que actúan en México y los gobiernos extranjeros porque, a ver, ¿lo de 'Rápido y Furioso' no fue convenido? ¿no fue un acuerdo? Estuvo muy mal el que lo permitiera el Gobierno mexicano, pero fue un acuerdo con una agencia extranjera".



"Cómo es posible que se esté ahora acusando a García Luna de protección a una organización criminal y cuando terminó su mandato se fue a vivir a Estados Unidos y a comprar allá propiedades como presuntamente se está dando a conocer o como se sabe, ¿qué cosa fue lo que falló ahí?".



Tema Iglesia-Estado 'no debe tocarse'



Ante iniciativa de senadora morenista para que las Iglesias tengan acceso a medios de comunicación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tema no debe tocarse y no cree que la modificación ayude.



"Considero que ese tema no debe tocarse, lo digo también con mucho respeto a la diputada, senadora, que tiene todo su derecho y pertenece a un poder independiente, autónomo, pero considero que eso ya está resuelto desde hace más de un siglo y medio".



"No considero que modificar este principio ayude, al contrario, ya es su momento hubo confrontación, bueno eso motivó hasta una invasión extranjera, entonces no nos metamos en ese campo, ese terreno".



"No debe de polemizarse sobre esto, bueno, somos libres, que se polemice, me retracto, que se polemice todo lo que sea pero que se piense bien que no debemos auspiciar nada que signifique confrontación".



Ayer, la senadora María Soledad Luévano Cantú presentó una iniciativa para que autoridades gubernamentales asistan a templos sin ser amonestados, que Iglesias tengan acceso a medios de comunicación, lo que borraría el "principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias".



"Creo que todo mundo, la mayoría de los mexicanos, está de acuerdo en que prevalezca el Estado laico, lo que establece la Constitución y el Estado laico, también hay que decirlo, significa garantizar la libertad religiosa, porque a veces se piensa que el Estado laico es un principio antirreligioso, no, es garantizar las libertades de creyentes y no creyentes, nada más que no relacionar los asuntos de las iglesias con lo que corresponde al Estado".



'Poco, pero se va a crecer en 2020'



Estimó que para el 2020 aunque será poco, se crecerá pues ya hay un ambiente favorable.



"Yo creo que vamos a crecer en el 20, están creadas las condiciones o hay condiciones inmejorables para que se pueda crecer por todos estos indicadores favorables y se va a crecer, incluso pronósticos de calificadoras, bancos ya están siendo más optimistas, las noticias durante el año eran de que se reducían expectativas o pronósticos de crecimiento, ahora he estado leyendo análisis donde ya se habla de que sí se va a crecer, poco pero se va a crecer, entonces ya hay un ambiente distinto, favorable. Esto va a ayudar mucho, el que entremos al año próximo, al 2020, y ya podamos tener crecimiento".



...Y alistan plan para crecimiento



"Una vez que se apruebe, si es en esta semana, el tratado (T-MEC en EU) nosotros vamos a tener una reunión aquí, vamos a invitar antes de que finalice el año para la presentación de las políticas que vamos a llevar a cabo en el 2020 con el propósito de estimular la actividad económica y obtener crecimiento"



"Antes de iniciar el 2020 esta reunión para dar a conocer la estrategia que vamos a aplicar para impulsar el crecimiento económico, cómo vamos a destinar inversión pública, qué va a hacerse con los acuerdos con la iniciativa privada y cómo vamos a ayudar a quitar obstáculos para que fluya la inversión y tener crecimiento".



Celebra avance de T-MEC en EU



Destacó el aval al T-MEC en Comité de Congreso de EU y dijo que en estos días se avalará.



"Les doy una información de otro tipo, buena, ándele, ándele, Les voy a dar una buena noticia, que es buena noticia para el País, ayer ya se aprobó, vamos a decir en comisiones como se conoce al procedimiento parlamentario en México, ya se aprobó en comisiones en el Congreso de Estados Unidos el tratado de libre comercio y aparece que se va a votar en el Pleno en estos días, antes del 20, y todo indica de que va a ser favorable, es decir, se va a aprobar, esa es una muy buena noticia".