Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 17 de julio

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



'Nos apoyan más de los que votaron por nosotros'



Cuestionado sobre la Encuesta REFORMA que muestra una caída en la aprobación de su gestión, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a su Gobierno lo apoyan más ciudadanos que los que votaron por él.



"Nos están apoyando más de los que votaron por nosotros, hay pues alrededor de 70, 80 millones de ciudadanos, votaron por nosotros 30, y ahora deben estar a favor de lo que estamos haciendo entre 50 y 60 millones más de los que votaron por nosotros, entonces eso lo agradezco mucho".



REFORMA publicó este miércoles que el Presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su séptimo mes de Gobierno con una aprobación de 70 por ciento a su gestión, un decremento de 8 puntos con respecto a la medición de marzo. De acuerdo con la Encuesta REFORMA, la población reconoce logros de López Obrador en el combate a la corrupción y la pobreza, así como en los temas educativos y de salud, sin embargo, ve como principal fracaso el combate a la inseguridad y la reducción de la violencia.



"En el caso de la violencia no hemos podido avanzar porque es un asunto complejo, porque se dedicaron nuestros adversario a saquear, a robar y no atendieron las causas. Creó la pobreza, la desigualdad, la corrupción y eso desató la inseguridad y la violencia, pero ya estamos trabajando todos los días para entregar buenas cuentas en el corto, mediano y largo plazo".



"Vamos avanzando mucho en el combate a la corrupción, es nuestro objetivo principal acabar con la corrupción, desterrar la corrupción, porque es el principal problema de México".



"Me siento satisfecho porque vamos avanzando y se va a terminar con la corrupción y la impunidad, me canso ganso, en eso vamos bien en el combate a la pobreza también vamos muy bien".



Pide castigo ejemplar a militares plagiarios



El Mandatario federal pidió un castigo ejemplar a policías militares que fueron capturados ayer en el Municipio de Huehuetoca, en un operativo realizado por agentes antisecuestro del Estado de México. El Mandatario aclaró que aunque no pertenecían a la Guardia Nacional, como se difundió ayer, sí iban a formar parte una vez que la Policía Militar desapareciera.



"Eran policías militares y no habían pasado a formar parte de la Guardia Nacional pero iban a pasar porque desaparecía la Policía Militar, o mejor dicho los elementos de la Policía Naval Militar, para terminar de conformar la Guardia Nacional".



"No se toleran esos delitos, no hay impunidad, hay tres prófugos, dos militares y un civil, ya se les está buscando, pero lo importante es que ya estamos actuando, tenemos la información y se está actuando, no quiere decir que lo celebre, pero si es para mi importante el que no se proteja que o se oculte a nadie. Va a haber castigo, si ejemplar, lo que establece la ley, no se tolera a nadie, eso lo tiene que determinar el juez, pero debe ser castigado, o sea, mi opinión en estos caos es que el servidor público tiene que ser ejemplo y cuando no lo es, debe ser castigado con más severidad".



Autoridades detuvieron en una casa de seguridad, ubicada en la calle Danza Clásica, en el fraccionamiento Santa Teresa, en Huehuetoca, a Diana Paola Medina Meléndez, de 23 años; Jorge Luis Barrón Graciano, de 25 años, y Everardo Sánchez Rodríguez, de 28 años.



Amaga con nueva reforma sobre salarios



López Obrador amagó con enviar una nueva reforma constitucional al Congreso para garantizar que nadie pueda ganar más que el Jefe del Ejecutivo ni pueda conseguir amparos, basados en chicanadas o en lagunas del marco legal.



"Para que no se presten a malas interpretaciones las leyes, si es necesario, presentar una nueva iniciativa de reforma constitucional".



"Lo más importante es que, si hay imprecisiones en la Constitución, si no es lo suficientemente clara y están utilizando recovecos para conceder amparos y de esta manera enmendar la plana, legislar, que no es función del Poder Judicial, entonces reforma constitucional".



-¿No fue un error de Morena, porque se advirtió que se podía rebatir en tribunales?, se le preguntó.



"No, no, no, eso es una excusa. Vamos a suponer que haya sido eso, entonces que eso da pie a una interpretación, ah, vamos a otra reforma".



"Les dije ayer a los legisladores, si se está abusando de esta mala interpretación, volver a enviar una iniciativa para reformar la Constitución y ser más precisos, más claros, ese es el compromiso que hicimos el día de ayer".



"Me gustaría que la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas emitiera una recomendación, se puede o no se puede, es clara la Constitución o hay márgenes para interpretarla de otra manera y que haya funcionarios que ganen más que el Presidente".



"Por eso se tiene que atender, no es reforma con destinatarios, es poner orden en esto, es lo mismo que tratamos ayer, se nos está quedando pendiente lo de la revocación de mandato, que no quieren nuestros opositores, no quieren tampoco la reforma al 35 que tiene que ver con la consulta, no quieren que se quiten los fueros, esos fueron los temas de ayer, pero vamos a seguir, insistiendo".



"Y en los casos en donde se requiera mayoría calificada, si no aprueban los de la Oposición, que quede claro que ellos no están a favor de la revocación del mandato y que no están a favor de que se reduzcan los sueldos elevadísimos de los funcionarios públicos, fuera máscaras y nada de negociación".



"La reunión de ayer fue para que no nos estemos entumiendo, aburguesando, nada de política fresa, fifí. Cambio, aunque rechine, si no, para qué tanta lucha".



"Se decía que la política era como el violín, que se tomaba con la izquierda y se tocaba con la derecha, no, no. Hay otra forma de tocar el violín, se toma con la izquierda y se toca con la izquierda".



'No vamos a ceder en nada'



Ante bloqueos y protestas de productores del campo por nueva forma de entregar apoyos, aseguró que no cederá a presiones y su Gobierno seguirá entregando los apoyos de manera directa, sin intermediarios ni organizaciones, a los grupos más vulnerables del País.



"Las inconformidades que existen básicamente es por eso, porque ya no se entregan apoyos a las organizaciones. Es que era el colmo, se entregaban recursos públicos hasta a las organizaciones llamadas no gubernamentales y se quedaba mucho dinero en la intermediación o por actos de corrupción".



"Líderes con sus camionetas de lujo, cinto piteado, sombrero tejano, camisa de cuadro de marca, por eso hay alguna inconformidad, pero tienen que irse acostumbrando, nosotros no vamos a permitir esto, se acabó el moche, el piquete de ojo, el apoyo va a ser directo".



"Eso me da mucha tranquilidad moral, espiritual", afirmó, "puedo demostrar, con datos, que los más beneficiados de nuestro Gobierno son los pobres, ya no es como antes, que los más beneficiados eran los potentados, que el Gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, ahora está al servicio del pueblo y en especial de los más humildes".



"Si hay problema por bloqueos, inconformidades o protestas, no vamos nosotros a ceder en nada. No es de que te tomamos una carretera y llegamos a un acuerdo si nos entregan tantas toneladas de fertilizantes. Ahórrense el tiempo, porque no vamos a ceder", advirtió.



"Todo el que quiera sacar raja, provecho, robar, no tiene cabida, se terminó la corrupción, entonces que se vaya entendiendo. Y pueden ser las amenazas más atrevidas, si no hay justicia no se atiende. Nosotros fuimos opositores y fuimos rebeldes, con causa".



Complican entrega de fertilizante en 2 regiones



El Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, indicó que en dos regiones de Guerrero se ha complicado la entrega de fertilizantes debido a bloqueos y actos de violencia por parte de diversos grupos. Detalló que las zonas Norte, Tierra Caliente y Costa Grande tienen una cobertura del 100 por ciento, pero la Costa Chica y la Montaña, donde están algunos de los municipios más pobres del País, tienen un rezago en la entrega del 67 y el 51 por ciento, respectivamente.



"Hay que reconocer que han habido unas situaciones adversas que no nos ha permitido llegar a todos, pero en próximas fechas nos acercaremos al 100 por ciento".



"Este programa no ha estado exento de imponderables como vandalismos, problemas en el transporte, cierre de carreteras e incluso algunos actos de secuestro y de violencia, porque los grupos se han sentido afectados por esta forma nueva de entregar el fertilizante a los productores".



"Donde tenemos márgenes extremos de pobreza es donde ha sido más difícil llegar, son las zonas donde hemos encontrado más obstáculos, nos hemos reunido con presidentes municipales, con líderes de campesinos para que permitan facilitar acceso, mucho de la reducción en porcentaje de entrega es porque no hemos podido llegar al destino final por bloqueos que se han establecido".



Pedirá a legisladores de EU avalar T-MEC



El Presidente afirmó que pedirá a congresistas de Estados Unidos que se apruebe lo más pronto posible el T-MEC. Anunció que el próximo viernes recibirá a legisladores estadounidenses y les manifestará este interés, luego que en México ya fue aprobado el acuerdo por el Senado.



"Les informo que estamos recomendando que se apruebe el Tratado de Libre Comercio con Canadá, con Estados Unidos. Este tema se está debatiendo en Estados Unidos, hemos avanzado en lo que a nosotros nos corresponde, cumplimos el compromiso de aprobar y ratificar el tratado en México. Lo hicimos primero que en Canadá y que en Estados Unidos, cumplimos porque nos importa que se apruebe el tratado".



"Eso mismo le voy a decir a legisladores de Estados Unidos que vienen pasado mañana, creo que vienen desde mañana y voy a reunirme con ellos el viernes, voy a reunirme con legisladores que vienen a escuchar puntos de vista de todos los sectores del País sobre el tratado".



"Yo siendo opositor me opuse al tratado y seguramente hay legisladores de Estados Unidos, tengo entendido que uno de los que viene encabezando esta comisión, votaron en contra, en su momento, del tratado, 1994, pero han transcurrido muchos años como para dar un gran viraje y echar por la borda todo lo que se ha conseguido", consideró.



"Así como no ha resultado la panacea también durante años se ha ido consolidado una relación económica importante que no se puede desaprovechar, no es racional decir no al tratado a estas alturas".