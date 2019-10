Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 16 de octubre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente en su conferencia de este miércoles.



Abren dos expedientes a Deschamps



Informó que actualmente hay dos denuncias contra el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, relacionadas con ingresos y obtención de recursos.



"Hay dos denuncias, dos informes que se enviaron a la Fiscalía General de la República, no es cómo lo sostiene un periódico que no voy a mencionar de que se congelaron cuentas, eso no, pero si se enviaron las denuncias y los informes a la FGR".



"Relacionados con ingresos, con obtención de recursos, básicamente, ingresos obtenidos de investigaciones o avisos de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda".



López Obrador dijo que nunca se ha reunido en privado con Deschamps debido a que prefiere hacerlo con 'gente del pueblo'.



"No tengo ningún problema con nadie, pero me gusta más reunirme con la gente, tengo esa deformación, cuando estoy saludando a la gente del pueblo me siento feliz".



Carlos Romero Deschamps se prepara para dejar su cargo de secretario general del sindicato petrolero en los próximos días.



Acusa que Coparmex defiende facturas falsas



El Mandatario federal acusó a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de apoyar las facturas falsas. Cuestionado sobre la inconformidad de empresarios por la ley antifactureras aprobada ayer en San Lázaro, ya que consideran sería una persecución a los buenos contribuyentes, el Mandatario dijo que no tiene razón la inconformidad.



"No, al contrario, el que nada debe nada teme, la ley, se puede decir que delito grave el falsificar facturas, el crear empresas fantasma para evadir impuestos, pero si ellos no falsifican facturas, si ellos no constituyen empresas fantasma ¿Qué les va a preocupar?".



"¿Cómo una organización empresarial se opone a eso?", cuestionó, "Lo que están demostrando es que estaban de acuerdo con estos ilícitos, no estoy hablando de todos los empresarios, sino de los dirigentes".



"¿Cómo y en dónde queda la honestidad y la decencia del conservadurismo? ¿No que eran gentes de bien? ¿No los que estaban evadiendo los impuestos eran los de la economía informal, los ambulantes, los viene viene. Me dejó anonadado este asunto".



"Imagínense que estén defendiendo facturas falsas, y ya hablamos de cómo es el procedimiento".



"Es como cuando el rey va desnudo, el niño inocente que en el desfile señaló que el rey iba desnudo y todo el mundo empezó a notarlo, así estamos ahora. ¿Cómo van a defender eso? Es increíble".



-Pero no es sólo lo de la Coparmex, también es el CCE, se le planteó.



"Pero ellos lo ven de otra manera, a lo mejor sólo vi lo de la Coparmex, pero no veo la misma actitud, en el caso de la Coparmex es como si fuera un partido político, como una oposición".



Sobre Pemex y Oro Negro



Sostuvo que, para él, son iguales los ex funcionarios de Pemex acusados de corrupción y los representantes de la empresa Oro Negro que practicó espionaje contra la petrolera mexicana.



"Tenemos una querella, hay una denuncia con esta empresa, que es Oro Negro, que ahora resulta que se da como ofendida y tiene una demanda en contra de Pemex y nosotros estamos respondiendo a esta demanda".



"Para nosotros, para decirlo con toda claridad, son iguales, entre demandantes y demandados, porque los dueños de esta empresa pues vienen del Gobierno, el director de esta empresa (Oro Negro) es hijo del que fue Secretario de Hacienda del Presidente Fox (Francisco Gil Díaz) y si se ven los antecedentes, se va a saber qué hizo el Secretario de Hacienda durante el Gobierno del Presidente Fox".



-¿Sobre el financiamiento a la campaña de Peña Nieto?, se le preguntó.



"Es como estar descubriendo el agua tibia... claro (que sabía) lo tengo escrito, lo denuncié, se va a investigar todo lo que se deba de investigar con la autoridad competente".



Sin embargo, López Obrador insistió en que su Gobierno sólo actuará en contra de los ex Presidentes si así lo piden los ciudadanos en una consulta pública.



'Revocación, todo lo opuesto a reelección'



Consideró que la revocación de mandato, avalada ayer por el Senado, es todo lo opuesto a la reelección y representa una oportunidad para los opositores.



"Los conservadores se distinguen por la hipocresía y doble discurso. Piensan que todos somos como ellos, que esto se está haciendo para busca la reelección, cuando es todo lo opuesto".



"Es darle la oportunidad a los opositores, es un acto democrático de primer orden para que en tres años puedan convocar por vía legal al cambio de Gobierno, que se terminen de articular como lo que son, una facción conservadora, se organicen, ayuden a conseguir las firmas y a votar".



"Esto es muy importante, porque habíamos llegado, en el mejor de los casos, a una democracia representativa, estábamos muy lejos de una democracia participativa, porque se elegía por tres, seis años y ya, aunque la autoridad electa se desempeñaba mal, aunque se demostrara que era ineficiente, corrupto, mediocre y ladrón un gobernante se le tenía que aguantar seis años".



"Ya se sabía desde el primer segundo, cuando mucho tercer año, que era mal gobernante y se tenía que sostener a ese gobernante y se agravaba el daño. Ahora, el ciudadano puede, a la mitad del mandato, decidir si el gobernante renuncia. El pueblo pone y el pueblo quita".



"Debieron dar más facilidades, por ejemplo, 3 por ciento del padrón o de los ciudadanos, considero que es bastante, pudieron reducir el porcentaje, de todas maneras estamos hablando como de 2 millones 500 mil ciudadanos que tienen que firmar, pero debieron ponerla más fácil para juntar las firmas".



"Quería que fuese el 2021, más que en el 22, (para la revocación) pero pusieron muchas trabas y al final, los del partido opositor, conservador, votaron en contra, pero son de esas cosas que los pintan muy bien, los dibujan".



Lamenta muerte de 15 en Iguala



Lamentó la muerte de 14 civiles y un militar luego del enfrentamiento ocurrido ayer en Iguala, Guerrero.



"Lamentable lo del enfrentamiento en Guerrero, la pérdida de vida de 14 seres humanos. Muy lamentable esto".



"Tengo el informe. Fue un tema que se da, vamos a decir, producto de una rutina de vigilancia de una patrulla del Ejército con un grupo, con una célula de presuntos delincuentes".



"Se encuentran frente a frente, le disparan a un cabo que va adelante con la ametralladora, el que va encabezando el convoy, y lo hieren. Él es el que al final pierde la vida y el que con la ametralladora, todavía herido, le quita la vida a los agresores. Ese es el informe que tengo".



Lanzará nuevo libro el 1 de diciembre



Informó que está en la última fase de revisión de su nuevo libro sobre economía y que lo entregará a finales de este mes de octubre, para que esté en las librerías el primero de diciembre, día que cumple un año como Presidente



Presumen aumento de turistas y gasto en México



El Secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que este año México ha tenido 7.6 por ciento más turistas internacionales con respecto al año pasado, con 29.8 millones. Asimismo, reportó un aumento del 12.3 por ciento en el gasto de visitantes extranjeros, que asciende a 17 mil 150 millones de dólares. Indicó que, en lo que va del año, se ha registrado una inversión extranjera en turismo de 624 millones de dólares.



...Y presentan proyecto hotelero



Un inversionista privado presentó un proyecto hotelero de Grupo Ideurban Murano Fondo de Inversión. Se trata del complejo Grand Island Cancún, que contará con 3 mil habitaciones y una inversión de mil millones de dólares.



Consta de dos fases para iniciar operaciones, en 2022 y 2024, y tendrá financiamiento parcial de Bancomext y 85 por ciento de proveedores nacionales.



Además, prevé la creación de 7 mil 500 empleos y 12 mil en la operación.



También, se contempla la construcción del Centro de Convenciones más grande de Cancún, de 10 mil metros cuadrados.



Destaca a quien le recomendó segundo piso



El Presidente destacó la labor del ingeniero David Serur, quien, dijo, le recomendó la construcción del segundo piso del Periférico en la Ciudad de México.



"Serur, que yo estimo mucho porque este señor fue el que me recomendó la construcción de los segundos pisos cuando fui Jefe de Gobierno".



"Llegaron a decir que se iban a caer los segundos pisos. Afortunadamente han aguantado hasta sismos. El ingeniero Serur nos ayudó como asesor y también participó en todo el proceso de reconstrucción del Paseo de la Reforma y del Centro Histórico, por eso me da mucho gusto que este aquí y a los inversionistas".



López Obrador recordó que en un encuentro con la comunidad judía, durante su periodo como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005), se sentó junto a Serur y el fallecido empresario Isaac Saba y hablaron del proyecto de los segundos pisos, los cuales habían sido desechados con anterioridad.



"Le dije: este proyecto lo vamos a llevar a cabo", recordó. "Por este señor que esta aquí. Y hubieron muchos cuestionamientos, como suele pasar".