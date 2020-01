Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 15 de enero

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Perseguirán 'outsourcing ilegal' como crimen organizado



La Procuraduría Fiscal buscará erradicar el "outsourcing ilegal", práctica que, con la reforma que entró en vigor este año, es considerada como delincuencia organizada.



El Procurador, Carlos Romero Aranda, hizo un llamado a las empresas que realizan esta práctica ilegal y a quienes contratan sus servicios a desistir.



"Precisamente lo que se busca es erradicar el outsourcing ilegal y es a través de la reforma aprobada y que entró en vigor donde podemos ver los riesgos que tienen tanto los contribuyentes que contratan el servicio de outsourcing como las empresas que prestan el servicio".



"La reforma busca castigar como delincuencia organizada a todas las empresas que dan servicio de outsourcing ilegal, es decir tres o más personas que de forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal".



Es decir, explicó el funcionario de la Secretaría de Hacienda, constituyen diversas cantidades de empresas cuyo objetivo es no pagar cuotas de seguridad social, del IMSS e Infonavit, minimizar la carga tributaria o desaparecer la relación laboral que exista.



Romero Aranda advirtió sobre el tipo de sanciones que pueden recibir quienes incurran en esta práctica.



"Al que contrata este tipo de servicios corre riesgos. ¿Qué riesgos puede correr? Que se le inicie una investigación, que se presente la querella respectiva, que se gire orden de aprehensión y que pueda ser sancionado hasta con 14 años de prisión por contratar este servicio".



En el caso de quien presta este servicio ilegal, añadió, puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa o condenado hasta con 20 años de prisión.



"Es muy importante que dejen de prestar este servicio ilegal, sí hay sanciones, esto ya cambió, esto es uno de los principios de la Cuarta Transformación, y que tenemos que seguir al pie de la letra", advirtió.



"No podemos permitir que sigan estas prácticas ilegales pedimos que se acerquen".



Ve Presidente medida preventiva



Cuestionado sobre las medidas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno tomó la decisión de manera preventiva, pues busca informar a trabajadores y a dueños de empresas que con la nueva legislación pueden ser sancionados.



Subrayó que estas prácticas ilegales se consideran como delito grave, lo que significa ir a la cárcel sin derecho a fianza.



"No todos saben que se está llevando a cabo esta reforma y estas prácticas se consideran delito grave y significa en caso de ser responsable ir a la cárcel sin derecho a fianza. Es defender a los trabajadores, pero al mismo tiempo informar a todos los mexicanos", señaló.



López Obrador dijo que es necesario hablar más con los empresarios que fueron "engañados", los cuales, se han acercado para regularizar su situación o han devuelto dinero.



Forma STPS grupo contra subcontratación



La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló que se formó un grupo de trabajo que atenderá la problemática de subcontratación ilegal y "abusiva", el cual estará integrado por la STPS, IMSS, SAT, Infonavit, UIF, Hacienda y Procuraduría Federal de la Federación.



Indicó que el grupo interinstitucional combatirá delitos como defraudación fiscal a trabajadores, lavado de dinero y fraude a los institutos del Gobierno federal."En este grupo interinstitucional estamos colaborando con acciones conjuntas compartiendo información", señaló Alcalde en conferencia.El Mandatario federal se pronunció a favor de una reforma que impida la prescripción de delitos como abuso sexual contra menores, como el caso de los Legionarios de Cristo.Indicó que corresponde a los legisladores presentar las iniciativas."Sí, en ese sentido sí, pero corresponde a legisladores presentar iniciativas, yo si considero que no deben prescribir este tipo de delitos", dijo en conferencia mañanera.Obispos mexicanos exigieron ayer a autoridades de justicia que se elimine la prescripción del delito de abuso sexual, con el fin de que un niño que fue violado pueda proceder en contra de su agresor en su adultez.El llamado ocurre luego que la Congregación Legionarios de Cristo retiró el estado clerical al sacerdote Fernando Martínez, mismo que no ha podido ser sancionado por la prescripción del delito.Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que por solicitud del Gobierno de Coahuila se investigó a los abuelos del niño que desató un fatal tiroteo en una escuela en Torreón."El Gobierno de Estado de Coahuila solicitó, con base al convenio de colaboración que tenemos (...) información financiera respecto a los familiares del niño y encontramos irregularidades que han sido hechas del conocimiento del propio Gobierno del Estado de Coahuila y de la Fiscalía local, de las cuales no puedo pronunciarme por el deber de sigilo de las investigaciones", respondió al ser cuestionado sobre el tema.Comentó que se trata de irregularidades financieras respecto a los ingresos por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.La tragedia del Colegio Cervantes de Torreón, donde la semana pasada, el niño José Ángel mató a una maestra y se suicidó con un arma de fuego, además de herir a seis personas, sacó a flote un entorno familiar del menor de homicidios, narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos.Ayer, el propio Nieto reveló que las cuentas de los abuelos y del padre del niño José Ángel serán bloqueadas como parte de indagatorias.Cuestionado por el periodista Jorge Ramos por el alza en asesinatos en el periodo 2018-2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno dará resultados durante este 2020."Cuando pronto yo estoy comprometiéndome. El día 1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación del País, este año van a haber resultado en esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado", aseguró el Mandatario en su conferencia matutina.Ramos refirió que de diciembre de 2018 a noviembre de 2019 han sido asesinadas 34 mil 579 personas, además de un alza en secuestros y otros delitos."Es un tema que tratamos todos los días, una asignatura pendiente, un problema que no hemos podido resolver, tiene una explicación no una justificación. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad de la violencia, no se atendieron las causas", aseguró López Obrador.Sí a recorte a partidos, no a reforma electoralDijo que una reforma electoral no es necesaria, pero insistió en la reducción de prerrogativas a partidos."Una reforma político-electoral en lo general no es tan necesaria"."Yo pienso que lo más importante es que se disminuya el presupuesto a los partidos, eso va a significar ahorros".López Obrador dijo que no puede decir cuáles son las causas graves que dio Eduardo Medina Mora para renunciar a la Corte."En el caso del ex Ministro Medina Mora conforme a la Constitución me presentó a mi la renuncia y en la renuncia se expresa que va a atender asuntos legales, la Fiscalía tiene dos averiguaciones en proceso sobre este asunto, no puedo decir más porque no me corresponde".Se lanzó de nuevo contra el periódico Wall Street Journal, donde una columnista publicó que Irán ha tenido acercamientos con el Gobierno mexicano."Ya hablamos ayer de eso, el Wall Street Journal falsea información, vuela, es mejor leer el REFORMA o El Financiero o La Jornada, desde luego, El Universal, los medios nacionales, no tienen fundamento, son voladas por decir lo mínimo".