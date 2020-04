Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 15 de abril

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Critica a partidos por frenar revocación



Criticó a los "partidos conservadores" que se opusieron a su propuesta de adelantar la votación de la revocación de mandato para empatarla con las elecciones de 2021.



"Me enteré ayer de que rechazaron mi propuesta de adelantar la revocación de mandato, yo envié esa iniciativa de ley, fue propuesta de nosotros para que se hiciera la revocación de mandato, se llevara a cabo la consulta el año próximo, el mismo día de las elecciones con el propósito de que no cueste, si van a estar ahí los funcionarios electorales, las mesas, es nada más lo que cuesta una boleta.



"La pregunta es muy sencilla: ¿Quieres que continúe o que renuncie el Presidente de la República? Sí o no. Se raya lo que quiera la gente y así envié yo la iniciativa original y la pospusieron hasta el 22", dijo.



"Entonces aclarar eso, que conste que lo propuse ayer, votaron en la coordinación política del Senado, no quisieron algunos partidos, no los voy a mencionar pero desde luego los partidos conservadores no quisieron, ahí se los dejo de tarea que vean qué partidos rechazaron la propuesta".



Aprovechó para arremeter contra lo que denomina una campaña de calumnias y los frentes que dice se arman en contra suya,en los cuales, afirmó, se usan a famosos artistas y deportistas.



"Ahora que están formando los frentes en contra mía y que hay toda una campaña de calumnias, guerra sucia, mentiras completas, verdades a medias, que además los veo desesperados, no duermen, andan alterados, ya hablamos ayer de cómo ahora se están valiendo de los más famosos, saliendo de aquí ayer Jesús me entrega la lista de los que tienen más seguidores en tuiter y son los artistas, deportistas, tienen hasta 10 millones de seguidores, entonces veo la lista y coincide entonces no tarda y sale otro famoso porque ya los de antes ya no les ayudan", acusó.



"Entonces como están así en ese plan, además soltando muchísimo dinero, pagando a los que diseñan la campaña, a los que la implementan, a los que circulan todos los mensajes, entonces para qué tanto enojo si podemos resolver nuestras diferencias con tranquilidad, con serenidad, para eso es la democracia y tenerle confianza al pueblo, que sea la gente la que decida".



Afirmó que el 1 de diciembre tendrá establecidas las bases de la transformación y que los conservadores ya no podrán retrogradar.



"Entonces por qué esperar hasta el 22 si vamos a tener en junio del año próximo elecciones, ya de una vez, yo les digo para el 1 de diciembre es mi compromiso, yo termino de establecer las bases de la transformación, el 1 de diciembre, ya les comento, la última reforma a la Constitución que me importaba muchísimo fue la reforma al cuarto constitucional y ya se aprobó que es toda una revolución pacífica.



"¿Cómo le van a dar marcha atrás a eso? A ver que me lo expliquen, si van a necesitar dos terceras partes de la votación, no es cambiar la Constitución con mayoría simple, es mayoría absoluta. ¿De dónde van a sacar los votos pero además quién se va a atrever?", agregó.



Y cuestionó si la gente se dejaría arrebatar los logros alcanzados en su Gobierno.



"Y otra cosa. ¿Se va a dejar la gente arrebatar esas conquistas sociales? No, ya no van a poder retrogradar.



"Por eso estoy contento, estoy tranquilo y no hace falta que yo esté aquí a la fuerza, además qué vale un Presidente, qué vale una autoridad sin apoyo popular, es una hoja seca, es la pura formalidad, es un florero, es un adorno, un Presidente sin consenso, sin apoyo del pueblo", lanzó.



Lanzan convocatoria adicional para médicos



El Gobierno federal lanzó una nueva convocatoria para la contratación de médicos y enfermeros con especialidades.



El Presidente explicó que la intención es asegurar la cobertura de personal en la fase más intensa que se presentará en las próximas semanas por la pandemia del Covid-19.



La convocatoria va dirigida a médicos especialistas en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología y anestesiología.



También se busca la contratación de enfermeros especializados terapia intensiva e inhaloterapia.



"Esto es en general, es un llamado, estoy seguro que seguirá habiendo respuesta. Acuérdense que ya hicimos un llamado, ya estamos contratando médicos y enfermeras, pero hace falta más, es mejor que sobre y no que falte", dijo el Mandatario.



"Por eso todavía es tiempo, teníamos interés en hacer este llamado porque todavía esta semana y la próxima podemos terminar de capacitar y formar a todo el persona necesario para enfrentar el momento más crítico de la epidemia".



López Obrador detalló que producto de la primer convocatoria se registraron 14 mil interesados, de los cuales, 3 mil 700 ya fueron contratados.



No lee editorial de Financial Times



Cuestionado sobre la editorial del Financial Times que dice que México se encamina a una tragedia, el Presidente López Obrador aseguró que no lee ese periódico.



"Fíjese que no leo ni siquiera la editorial de El Universal ni del REFORMA, menos voy a leer la editorial de ese periódico", dijo.



Ayer, el diario británico señaló en su editorial que en medio de la crisis por el coronavirus, las políticas de López Obrador parecen encaminar al País a una inminente tragedia.



En el texto titulado "La tragedia presidencial que se desarrolla en México" expone que antes de la crisis por el nuevo virus, el Presidente pudo haber alarmado a empresas e inversionistas con sus diatribas contra el neoliberalismo, la búsqueda de grandes proyectos cuestionables y las promesas de una transformación revolucionaria.



Se toman medidas sanitarias en refinerías.- Nahle



La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que en las refinerías del País operan con medidas sanitarias por pandemia de coronavirus.



"Plantas químicas, pozos petroleros hay gente trabajando. Se han tomado media sanitarias para eso", aseguró la Secretaria.



Asimismo, Nahle aseguró que el Gobierno continúa con la rehabilitación de las seis refinerías del País, luego que la presente Administración las encontrara en mal estado.



"La rehabilitación de las refinerías va a aproximadamente en un 60 por ciento del programa que se le presentó al Presidente el año pasado", expuso la Secretaria.



"Prácticamente se encontraron en un estado muy mal. Los almacenes estaban vacíos, no hay refaccionamiento. Pemex el año pasado hizo una compra de más de 10 mil millones de pesos para las seis refinerías", dijo.



Nahle indicó que se empezaron a dar recursos para cumplir con los gastos de operación, como la adquisición de catalizadores y productos químicos.



"Para la refinería de Tula sus gastos de operación eran de 200 millones de pesos al año, una refinería promedio de Texas del tamaño de Tula su gasto de operación es de 3 mil a 4mil millones de pesos", señaló.



"Teníamos un gasto de operación que a los gerentes y a gente que compraba catalizadores no les daba".



No aumenta precio de crudo en automático



El Presidente aseguró que acuerdo con OPEP sobre la reducción de producción de petróleo ayudó, pero el precio del crudo no aumentará en automático.



"Creo que el acuerdo ayudó, no es que en automático hayan aumentado los precios del crudo, porque si se ve así de manera simplista se puede decir: no sirvió el acuerdo de disminución", indicó.



"Lo que se tiene que tomar en cuenta es que había el riesgo de un desplome completo de los precios, eso es lo que se evitó, mínimamente, y se espera que haya estabilidad en el precio hacia adelante".



El Mandatario reconoció que fue acertada la participación de su homólogo de EU, Donald Trump, pues ayudará a los productores Texas, de Luisiana, Oklahoma, Alaska.



"Nosotros vamos a recuperarnos porque, como ya lo dije, tenemos posibilidad de refinar más petróleo, empezamos desde el año pasado, así como se perforaron más pozos petroleros para extraer más petróleo crudo, así también el año pasado se invirtieron más de 10 mil millones de pesos en la rehabilitación de las refinerías", comentó."También esto nos lleva a reafirmar la necesidad de seguir construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, para ser autosuficientes, para buscar ser autosuficientes, no comprar las gasolinas en el extranjero".Por su lado, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, explicó que México no pertenece a la OPEP, sino a un convenio de colaboración que se firmó en el 2016 con el grupo que se llama OPEP no OPEP, ahora conocido como Opep plus.La funcionaria indicó que la OPEP buscaba que se hiciera una reducción del 23 por ciento de la capacidad de producción del País; no obstante, México no estaba en condiciones, por lo que se acordó reducir sólo 6 por ciento."Fue una negociación larga, tuvimos que explicar el porqué, porque México traía un récord de una declinación de producción acelerada desde hace años" expuso.Nahle agradeció la intervención del Presidente Trump para ayudar a completar los barriles extras y compensar la reducción de México."Estados Unidos va a poner 250 mil barriles extras para compensar lo que México no puede y esto se hace en el mercado internacional, para cuidar el mercado petrolero", sostuvo.Anunció que el monto que el Banco de México entregue a la Hacienda pública como compensación por la depreciación del peso se destinará al pago de deuda."Aprovecho para decirles, hablando de coberturas, que hoy tengo una reunión con los integrantes del Banco de México, porque (...) cuando se deprecia la moneda, el Banco de México tiene que compensar a la Hacienda pública con un monto, eso lo entregan, de acuerdo a la norma, hasta abril del año próximo, pero es como una cobertura, esto por la depreciación del peso, o sea que ahí tenemos un excedente que nos va ayudar mucho. En esta circunstancia, aun cuando se va a disponer hasta abril del año próximo", mencionó.En su conferencia de prensa mañanera, se le preguntó al Mandatario de cuánto sería esa compensación, a lo que respondió que para eso será la reunión, para "hacer las cuentas"."Pero seguramente sí será algo importante", expuso, "para que no nos aumente la deuda hemos tomado la decisión de que esos excedentes se destinen al pago de deuda, entonces nos va ayudar a reducir montos por servicio de deuda y a mantener nuestra política de no aumentar impuestos de no crear impuestos nuevos, de no aumentar, en términos reales, los precios de las gasolinas, del gas, del diésel, de la luz".Sobre el tema, López Obrador calificó de falsa la información que se difundió ayer en redes sobre aumentos en el precio de la energía eléctrica."Son los traviesos que andan buscando confundir", expresó.El Jefe del Ejecutivo recordó que su Gobierno tiene el compromiso de no aumentar en términos reales la deuda y, en la actual situación económica difícil, está haciendo el esfuerzo para que no se incremente."Y esta cantidad excedente nos va a ayudar con este propósito", aseguró.Señaló que Naciones Unidas ha tardado en garantizar la igualdad y equidad para la adquisición de los equipos médicos necesarios para la lucha contra la pandemia de Covid-19."Y la ONU es como las cosas de Palacio en Palacio, las cosas caminan o se camina despacio, la ONU ha tardado mucho en procurar, garantizar igualdad, equidad, precios justos en la compra de los equipos, el no acaparamiento, por eso estamos padeciendo", afirmó el Mandatario en conferencia matutina en Palacio Nacional.López Obrador añadió que a pesar de la tardanza de Naciones Unidas, el País tendrá recursos para adquirir todos los equipos."Si alcanza, tenemos recursos suficientes porque ahorramos y se acabó la robadera", dijo el Presidente tras ser cuestionado por el costo que tendrá la pandemia en México."Lo único que estamos padeciendo es también algo que externé en la reunión del G20 de que la epidemia produjo escasez de equipos médicos y especulación, o sea, se compraba un ventilador, no sé, en 100 mil pesos y ahora lo venden en un millón, eso es lo que se está produciendo", indicó.El 6 de abril, López Obrador reprochó que Naciones Unidas no ha intervenido para frenar el acaparamiento de insumos de salud por parte de naciones desarrolladas, así como externar su malestar por la falta de pronunciamiento por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.Planteó que se entiende con Presidentes de EU, Rusia y China porque tienen la misma edad. AMLO tiene 66 años, Trump 73 y Putin 67."Para mis adversarios, también hay que tener sentido del humor, no enojarse, que dicen que arrastro los pies y estoy chocheando, fíjense que ayuda mucho la madurez, la madurez, la experiencia, a lo mejor nos entendemos con los principales Jefes de Estado del mundo porque tenemos la misma edad con el Presidente Trump, con el Presidente de China, con la Canciller Merkel, incluso con el Presidente de Rusia Putin, no son chamacos, eh".Cuestionado sobre una posible liberación de población carcelaria vulnerable ante la pandemia de coronavirus, el Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a los senadores aprobar la Ley de Amnistía, la cual, dijo, beneficiará a adultos mayores y a quienes no cometieron delitos graves."No viene mal el que tratemos el tema porque seguramente los senadores lo están escuchando, el senador Ricardo Monreal, para que se atienda esto con urgencia, que se apruebe esta Ley de Amnistía, porque va a beneficiar a adultos mayores, entre otros, que pueden salir porque no cometieron delitos graves, eso es lo que plantea la iniciativa."Entonces, ya por la edad que puedan salir, ojalá se apruebe para que se publique pronto y ya podamos iniciar, lo podemos hacer en breve si el Senado aprueba la reforma", señaló en conferencia matutina.La Ley de Amnistía propuesta por el Mandatario federal fue aprobada en la Cámara de Diputados el 11 de diciembre pasado y permite otorgar el perdón por aborto, consumo de drogas y delitos contra la salud a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad.