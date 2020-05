Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 13 de abril

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Detallan semáforo de apertura por estados



El Gobierno federal anunció el plan para reiniciar "la nueva normalidad" ante pandemia por Covid-19 en el País, que consiste en tres etapas, y en el cual se integrará un semáforo para determinar la apertura por estados.



La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, detalló que la primera etapa iniciará el 18 de mayo y se reactivan las actividades esenciales en los municipios que no registren contagios.



"El plan de la nueva normalidad tiene tres etapas una que inicia el 18 de mayo, la segunda que es una etapa de preparación y la tercera que es justamente el 1 de junio cuando termina la jornada nacional de Sana Distancia", explicó.



Actualmente son 269 municipios en 15 estados los que registran menos contagios, en donde se reabrirá la actividad escolar, el espacio público, laboral, y a personas vulnerables.



La segunda etapa es de preparación para garantizar la salud y un reinicio seguro y será será entre el 18 y el 31 de mayo.



Se capacitará a trabajadores para que tengan un ambiente laboral seguro.



"La segunda etapa que iniciará del 18 al 31 de mayo es igualmente importante porque nos vamos a preparar los trabajadores, las empresas, las familias para reiniciar. Las empresas tendrán que hacer protocolos, nosotros tendremos que saber exactamente qué hacer en cada momento de la nueva normalidad", indicó la titular de Economía.



En la tercera etapa se integra el semáforo por colores para los estados: rojo, naranja, amarillo y verde.



"La tercera etapa que arranca el 1 de junio con un sistema de semáforo por regiones. Tiene cuatro colores y cinco categorías: medidas de salud pública y del trabajo, las actividades laborales, las actividades del espacio público, tanto el abierto como el cerrado, personas vulnerables y las actividades escolares", precisó Márquez.



Cuando el semáforo esté en rojo solamente se permitirán las actividades laborales esenciales, entre ellas tres nuevos sectores: la minería, la construcción y la fabricación de transporte.



En el naranja aumentan las actividades que pueden desarrollarse. Pueden realizarse las actividades esenciales y las no esenciales pero a un nivel reducido y en el espacio público podrán empezar a operar en espacios públicos abiertos, pero también de manera reducida.



Cuando el semáforo está en amarillo de nuevo se amplían las actividades que se pueden desarrollar. En el espacio público abierto habrá restricciones menores y mayores para el caso del espacio público cerrado, es decir, templos religiosos, museos, cines, teatros, que es parte del espacio público, restaurantes, pero operarán de manera reducida y el cuidado de personas vulnerables será un cuidado medio.



Finalmente cuando un estado está en verde ya no hay restricciones. Se siguen las medidas de salud pública y trabajo, operan las actividades esenciales y no esenciales, el espacio público en lugares abiertos y cerrados opera plenamente. Además, se reactivan las actividades escolares.



La titular de Economía agregó que independientemente del color del semáforo se seguirán tomando las medidas emitidas por las autoridades de Salud.



"Vamos a estar todo el tiempo sabiendo que tenemos que seguir cuidándonos, todavía no hay vacuna todavía no hay medicamento para la atención del Covid-19, hay esfuerzos muy importantes en los que México participa, pero todavía no tenemos, entonces tenemos que seguir cuidándonos con las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Esas medidas de salud las vamos a tomar independientemente del color del semáforo, las vamos a tomar en rojo, en naranja, en amarillo y en verde", puntualizó la funcionaria.



Dan ejemplo



El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell dio un ejemplo del mapa que se presentará en las conferencias de las 19:00 horas con las actualizaciones al semáforo.



"Veamos por ejemplo, la Ciudad de México se encuentra en territorio rojo y con un triángulo hacia arriba, lo que indica que todavía está en una fase de ascenso y está en un punto muy intenso de transmisión", indicó.



"Oaxaca, en cambio está en un punto de estabilidad, tiene una transmisión estable, en general baja y tiene una estabilidad en la velocidad de cambio".



"En cambio, Quintana Roo, dónde está Cancún, vemos que aunque todavía tiene intensidad de casos y están ocupadas las unidades de Salud ya se muestra una tendencia a la baja, lo que es esperable es que en algunos pocos días o semanas vamos a tener una reducción muy sustancial de la carga de enfermedad en este estado".



Volverán clases hasta que haya semáforo verde



El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que la reanudación de clases será hasta que el semáforo de reactivación esté en verde.



"No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar y esto nos lo indica la autoridad sanitaria, solo abriremos con semáforo verde", dijo.



"Si algo ha hecho evidente el Covid-19 es la enorme desigualdad de México. Desde que el Presidente envió la reforma a la Constitución quedó la necesidad asentada de implementar políticas diferentes en las regiones de nuestro País. Así será y así debe de ser el retorno a la escuela".



Moctezuma sostuvo que el programa Aprende en Casa ha sido seguido por ocho de cada 10 maestros y por nueve de cada 10 alumnos en el País.



"De manera", dijo, "que se está trabajando en casa y además el Ciclo Escolar 19-20 está asegurado, como hemos expresado en otras ocasiones".



El Secretario recordó que cuando inició la Jornada de Sana Distancia ya se habían cursado entre el 70 y el 80 por ciento del ciclo escolar.



Si estados no acatan plan, no peleará



En medio de las diferencias públicas entre la federación y los gobernadores, el Presidente aseguró que no habrá pleito ni controversia con los estados que no se apeguen al plan de reapertura económica.



"Si hay una autoridad municipal, estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada Estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia, nos vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación", aseveró.



"Aunque el plan ha sido consensado de manera general también admite la discrepancia, el derecho a disentir".



Por otro lado, a dos días de emitir un decreto para mantener al ejército en las calles en labores de seguridad pública, el Presidente advirtió que no se hará uso de la fuerza para conseguir que la población cumpla con las medidas sanitarias y de reapertura gradual.



"También es importante que mantengamos la postura de no imponer nada, que no haya medidas coercitivas, como se decidió desde el principio, la apuesta esa. Nuestro pueblo es muy consciente y participativo", dijo.



"Estamos en un momento estelar de la democracia en México, por eso no vamos, en esta etapa, a variar, es decir, no van a aplicarse medidas coercitiva, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Este planes de aplicación voluntaria, primero, confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades, libertad para todo, en lo más amplio posible".



Tras informar los detalles del plan de reapertura, López Obrador no permitió preguntas durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, pero pidió a los medios de comunicación difundir las nuevas medidas.



También instruyó a la Vocería de Presidencia para garantizar la repetición de la conferencia en la que participaron secretarios de Estado y gobernadores de Morena, PRI y PAN.



Persiste riesgo de reemergencia.-Gatell



Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, reconoció que, ante le incertidumbre provocada por el Covid-19, en cualquier país del mundo existe el riesgo de que se retorne a un estado de emergencia.



Durante la conferencia presidencial, en Palacio Nacional, el funcionario subrayó la importancia de que la reapertura económica y el retorno a las actividades se lleve a cabo de manera gradual y con orden.



"Tener presente que en esta pandemia se toman decisiones en un contexto de incertidumbre, es una enfermedad emergente, que afectó a todo el mundo, nada está escrito como reglas fijas, en todo momento hay incertidumbre", dijo.



"Todos los países del mundo enfrentan la pregunta de si hay posibilidad de avanzar hacia la nueva normalidad, a qué velocidad y cuáles podrían ser las consecuencias y todos los países del mundo enfrentamos también el riesgo de que pudiera haber una reemergencia y por lo que esto tiene que ser organizado, cauteloso y en todo momento bien cuidado".



Al explicar la manera en la que funcionará el semáforo para la reapertura gradual, López-Gatell dejó en claro que los indicadores serán cambiantes, pues estarán relacionados con la evolución de la pandemia.



Explicó que, además de establecer cuatro colores para determinar el grado de alerta, también se incluirán indicadores de tendencia, para tener claridad sobre las entidades en las que el contagio se encuentra a la alza, a la baja o estable.



Para ejemplificar, el subsecretario mostró un mapa en el que se puede apreciar, por ejemplo, que 9 entidades van a la baja, y entre ellas se encuentra Baja California Sur, Durango, Colima, Zacatecas y Aguascalientes.



Entre los 7 estados que se pueden apreciar a la baja están Chihuahua, Tamaulipas, e incluso Baja California y Quintana Roo, que enfrentaron altos índices de contagios en semanas anteriores.



Entre los que se encuentran a la alza están la Ciudad y el Estado de México, Puebla, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Chiapas y Yucatán, entre otros.



Aunque sostuvo que existe un gran número de municipios libres de contagios, el funcionario dejó en claro que las acciones de retorno a la nueva normalidad deberán ser focalizadas.



"Una gran cantidad del territorio se encuentra sin casos y esto nos permite levantar o suspender las medidas de alcance nacional y ahora tendrán que ser focalizadas de acuerdo a la intensidad de la transmisión el riesgo y las capacidades de resolución de cada entidad federativa y en su momento de cada municipio", señaló.



Sin embargo, dejó en claro que las medidas de mitigación estarán sometidas al monitoreo epidemiológico.



Alistan CDMX y Edomex plan por 'nueva normalidad'



Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, y Alfredo Del Mazo, Gobernador del Estado de México, alistan un plan conjunto ante la "nueva normalidad".



Ambos asistieron a la conferencia en Palacio Nacional para hablar sobre el plan para reanudar actividades a nivel nacional, tras el confinamiento por el Covid-19.



Del Mazo apareció utilizando cubrebocas en la reunión donde hay más de 25 personas, límite para la CDMX, mientras que la mandataria capitalina no.



Solo otros dos, Esteban Moctezuma y Alejandro Murat portaban cubrebocas, aunque este último se lo retiró al hablar al micrófono.



Ambos destacaron que se alistan medidas particulares en la Zona Metropolitana, pero difirieron en sus discursos.



Sheinbaum celebró los anuncios del Gobierno federal acerca de las tres fases en las que se reanudarán actividades.



"Nos parece muy acertado el sistema de semáforos", dijo y consideró que los ciudadanos no estarán encerrados toda la vida, por lo que se deben generar condiciones para superar las afectaciones.



Y aseguró que no se ha sobrepasado la capacidad hospitalaria.



Aunque esta mañana 37 de 40 hospitales en la CDMX presentan saturación.



Pero reconoció que la Capital es la que cuenta con mayor número de contagios



El gobernador Del Mazo advirtió que si las medidas para evitar contagios no se fortalecen, habrá consecuencias que los agravarían.



Además, enfatizó en que se requiere intensificar la vigilancia y control en el transporte público, que representa las zonas de mayor riesgo de contagio.



Cancelan pasajeros 8 millones de vuelos a QR



En sólo tres meses, los efectos de la pandemia por Covid-19 han provocado la cancelación de 8 millones de boletos de avión con destino al estado de Quintana Roo.



Frente al Presidente López Obrador, el Gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, informó que la emergencia sanitaria también ha derivado en la pérdida de 80 mil empleos en ese destino turístico, lo que representa el 22 por ciento del total.



"Estamos claros que requerimos un retorno gradual y con mucho cuidado pero también es muy necesario porque hemos perdido cerca de 80 mil empleos, un poco más", señaló tras reconocer que ha sido imposible impedir tantos despidos.



"Al día de hoy llegamos a casi 8 millones de asientos cancelados en lo que va del 10 de marzo para acá y esto evidentemente nos obliga a pensar en una reapertura, gradual y cuidada, lo más pronto posible, pero por supuesto basados en primera instancia en un plan que incluya el salvar vidas, como número uno".



En contraste, el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, destacó que el 40 por ciento de los municipios de la entidad, unos 203 comunidades, se encuentran libres de contagio.



Aunque muchas localidades tienen problemas de aislamiento por la falta de desarrollo, el Mandatario local lo atribuyó el bajo índice de contagios a la disciplina de los ciudadanos para acatar las medidas sanitarias.



"Esto es sumamente positivo porque lo que nos está diciendo es que esta disciplina que hemos seguido permite que hoy podamos transitar a esta nueva normalidad y regresar de manera gradual a nuestras actividades", señaló.



Ambos gobernadores participaron este miércoles en la conferencia matutina del Presidente, en la que se presentaron algunos detalles del plan de reapertura económica en el marco de la pandemia por Covid-19.



¿La nueva mortalidad?



Al hablar sobre el regreso a las actividades, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que volvería la mortalidad, al querer decir normalidad.



"Vayamos hacia esa nueva mortali..., perdón, normalidad".



Se ausenta Ebrard de presentación de plan



Aunque es el coordinador de la estrategia contra la pandemia y el semáforo hacia la "nueva normalidad" fue su idea, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no estuvo presente este miércoles en la presentación del plan de regreso a la actividad del País.



Este martes por la noche, el director de Comunicación Social de la dependencia que encabeza Ebrard, Roberto Velasco, informó en redes sociales que dio positivo a Covid-19.



Cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se perfilaba la utilización de un semáforo para el regreso escalonado de las actividades, indicó que la idea había sido del Canciller.



"Se habló de una especie de semáforo, una aportación de Marcelo Ebrard: poner en verde donde no hay contagio, en amarillo donde hay pocos y rojo donde si hay problemas. Y a partir de ahí empezar a ver qué industrias, la de la construcción, las empresas de exportación, la rama automotriz, el turismo y otras actividades, desde luego esto incluye el regreso a clases, que también tiene que ser escalonado", manifestó la mañanera el 7 de mayo.



Ayer el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores participó en la mañanera para anunciar un convenio con la Fundación Teletón con el que se utilizarán los CRIT para la atención de pacientes Covid-19.



En la noche, recibió junto con el Embajador de China en México los primeros ventiladores que llegaron desde China y que son fundamentales para atender a los pacientes más críticos del nuevo virus.