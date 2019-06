Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 12 de junio

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordaron el Presidente López Obrador y el Canciller Ebrard en la conferencia de este miércoles.



Preocupa uso de niños para obtener permiso de EU



El Canciller Marcelo Ebrard dijo que es preocupante la situación de niños no acompañados y afirmó que algunos son utilizados por migrantes para obtener un permiso de trabajo en Estados Unidos.



"Es algo que nos preocupa mucho ese flujo tan grande de menores no acompañados, es algo crítico, entonces lo que hice fue invitar a UNICEF, además de la Organización Internacional de las migraciones, además de ACNUR, de la Organización de las Naciones Unidas. El día martes vamos a tener reunión en la Cancillería para revisar principalmente este tema".



"Es lo que más nos preocupa. Es increíble que eso este sucediendo, ya más allá del acuerdo con Estados Unidos".



"Cómo es posible que estén tantos niños no acompañados siendo utilizados para ir a Estados Unidos y sacar un permiso de trabajo, porque para eso es, no digo que todos, pero una parte importante".



Preparan protocolo para actuación de Guardia



El Gobierno federal prepara un protocolo para guiar la actuación de la Guardia Nacional en la atención a migrantes. Ebrard dijo que se está analizando este protocolo.



"Es uno de los temas que tocamos ayer, el protocolo de actuación, hay un protocolo de la Guardia Nacional para lo general, pero estamos haciendo un protocolo para esto en particular".



Detalló que ayer se inició el despliegue de los 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México en la coordinaciones regionales de Tabasco 1 y 3; Chiapas 1, 2 y 3; Campeche; Oaxaca 1; y Veracruz.



"Mañana vamos a tener otras tres que son más hacia el Istmo de Tehuantepec".



Descarta Ebrard 'impacto considerable' en PEF



Ebrard consideró que con el plan para atender la migración acordado con Estados Unidos no habrá un "impacto considerable" en el Presupuesto federal. Indicó, además, que comenzarán a utilizar 2 mil millones de dólares previstos en el Fondo Yucatán para acciones en Centroamérica.



"El Fondo Yucatán está previsto para acciones en Centroamérica, 2 mil millones son para eso, vamos a hacer uso de esos recursos, ese fondo se diseñó para respaldar acciones de México en la materia.



"Las previsiones están hechas. La Guardia Nacional está prevista en el Presupuesto de Egresos. No tiene por que haber un impacto considerable en el presupuesto".



Darán lo obtenido por TP-01 para migración



Los recursos que el Gobierno de México destinará a atender el problema migratorio, en el marco del acuerdo con Estados Unidos, provendrán de la venta del avión presidencial Boeing TP-01.



"Les voy a dar un dato para los que están preocupados, interesados en saber de dónde va a salir el presupuesto, ayer recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial, mínimo 150 millones de dólares, y de ahí para arriba, el piso 150 millones de dólares, me quedó la duda si 130 o 150, pero hoy les doy a conocer los datos".



"Dos avalúos de Naciones Unidas, porque nos están acompañando en la venta de este avión y de 70 aviones y helicópteros, entonces, para contestar de dónde va a salir el dinero, pues saldría de lo que vamos a recibir de la venta del lujoso avión presidencial".



El avión presidencial TP-01 está en proceso de venta y bajo resguardo en California, Estados Unidos.



Desafío, demostrar vía mexicana.- AMLO



El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno aceptó el desafío de demostrar a Estados Unidos que la vía mexicana funciona para atender la migración.



"Es todo un desafío porque tenemos que demostrar que hay otra vía, otra formas de atender el fenómeno migratorio, que consiste en atender las causas, en atender los problemas que originan el fenómeno migratorio".



"Que la migración sea opcional, no forzada, esa es la vía mexicana, eso es lo que queremos acreditar y por eso aceptamos el desafío, estamos trabajando para demostrar a todos, a los mexicanos, centroamericanos, a nuestra América, al Gobierno de Estados Unidos, de Canadá, del mundo entero, porque se puede atender el fenómeno migratorio si hay desarrollo, empleo y bienestar".



Pide a mexicanos: 'Nada de xenofobia'



El Mandatario federal pidió a los mexicanos actuar con humanismo ante los migrantes.



"Pedirles a todos los mexicanos que actuemos con humanismo, nada de xenofobia, que significa el odio al extranjero, nada de campañas contra migrantes, eso no es humano ni es cristiano y ahí les remito a la Biblia que habla de cómo tratar al forastero. Quien maltrata al extranjero, al migrante, más cuando tiene que hacerlo por necesidad, no actúa con humanismo, esto es muy importante porque el conservadurismo siempre apuesta a esto, nosotros no podemos darle entrada a esa concepción de rechazo a los migrantes.



Instalan mesa de trabajo



Ebrard informó que se instaló una mesa de trabajo permanente con los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para atender la migración y las acciones a tomar tras el acuerdo con Estados Unidos.



Se reunirá Canciller con Gobernadores del sur



Informó que el viernes se reunirá con los Gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Campeche para compartirles el programa migratorio y determinar las acciones que corresponden a las autoridades estatales y federales.