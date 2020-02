Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 12 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.

Pelearán 3 mmdp de transa a Infonavit

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno peleará los 3 mil millones de pesos de la transa realizada por la empresa Telra Realty al Infonavit.

A pregunta expresa, el Mandatario reconoció que el litigio con esa contratista es por 5 mil millones de pesos, de los cuales, 2 mil millones ya fueron recuperados por la Fiscalía General de la República (FGR) y entregados al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado -para pagar los premios de la rifa con motivo del avión presidencial--.

Aseguró que el proceso sigue abierto y que la recuperación de los 2 mil millones no implica la pérdida de los 3 mil restantes.

"Sin son supuestamente 5 mil millones de pesos ¿quiere decir que nosotros hicimos un mal negocio, condonamos o perdonamos 3 mil millones? Lo que sí les puedo decir es que nos dio mucho gusto recuperar el dinero y que es desde luego muy probable que recuperemos más, que se recupere todo, que no es renunciar a recuperar todo", dijo.

"No es una cosa juzgada, es un adelanto, porque parecería que se tenía que recoger u obtener una cantidad y que se hizo una rebaja, no. Es una averiguación abierta, pero no queremos cerrarle la posibilidad a nadie de que voluntariamente se pongan al día".

En este marco, López Obrador hizo un llamado a todas las empresas que tengan cuentas pendientes con la ley o expedientes abiertos para que se acerquen al Gobierno y a la FGR para dialogar sobre la posibilidad de reintegrar recursos obtenidos de manera ilegal.

"Esto no significa que no queremos acuerdos, la FGR que es autónoma tiene estos procedimientos abiertos, si alguien quiere arreglarse, que lo vayan haciendo porque a nosotros nos interesa combatir la pobreza y que tenga dinero el Indep, porque eso va a ser bienestar", expresó.

El Presidente fue cuestionado sobre la decisión de la FGR de entregar los 2 mil millones de pesos recuperados al Indep en lugar del Infonavit, que fue la institución que sufrió el daño patrimonial.

En respuesta, el Mandatario primero se deslindó, argumentando que fue decisión de la Fiscalía, aunque después dejó ver que el Gobierno contará con más recursos para cubrir cualquier faltante.

"Va incluido en el proceso judicial", dijo.

- ¿Por qué no se le regresó al Infonavit?, se le preguntó.

""Ah, porque es una decisión que tomó la Fiscalía, ese es otro asunto. Nosotros, de todas maneras tenemos ese recurso ahí y como afortunadamente están obteniéndose más fondos, hay reservas para tener esos recursos", respondió.



En agosto del 2018, REFORMA reveló que, a propuesta del entonces director del Infonavit, David Penchyna, el Consejo de Administración aprobó el pago por la cancelación del contrato que asignó entre 2014 y 2015 el anterior titular y actual Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para el manejo del programa de movilidad hipotecaria, conocido como Cambiavit.

El pago millonario se realizó a pesar de que no estaba estipulado en las cláusulas alguna penalización por suspensión de contrato.

El pasado lunes, en Palacio Nacional, el Fiscal Alejandro Gertz informó de la entrega de los 2 mil millones de pesos, cuyas diligencias para la recuperación continuaban hasta la noche del pasado domingo.

Va iniciativa contra corrupción y nepotismo en PJ



A propuesta de la Corte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentará ante el Congreso una iniciativa de reforma para combatir la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial.



El proyecto fue presentado por el Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, durante la conferencia mañanera del Jefe del Ejecutivo, quien firmó personalmente el documento que será enviado al Poder Judicial.



"Como es facultad del Ejecutivo el enviar iniciativas de reformas, facultad que no tiene el Poder Judicial, nos presentó el Ministro presidente de la Suprema Corte un proyecto de iniciativa que nosotros apoyamos y vamos a firmar para enviar al Congreso", informó AMLO.



"Ahora se cumple lo que está establecido en la Constitución, hay división, equilibrio entre los poderes, pero también en esa independencia, en ese respeto de los poderes hay cooperación para poner siempre por delante el interés nacional y defender el interés de nuestro pueblo con estricto apego al mandato constitucional".



El Ministro explicó que López Obrador aceptó hacer suyos los planteamientos del Poder Judicial, ya que ellos no están facultados para presentar iniciativas ante las Cámaras.



Desde el año pasado, el Presidente se pronunció a favor de una reforma profunda al PJ. Sin embargo, dejó en claro que los cambios deberían provenir del interior de esas instituciones.



En la presentación del documento, el Ministro dejó en claro su rechazo a la posibilidad de una reforma estructural al Poder Judicial de la Federación, ya que, en estos momentos, podría implicar su debilitamiento.

"El diseño es adecuado, tan lo es que durante el último año hemos podido avanzar en reformas internas muy trascendentes para transformar", afirmó Zaldívar.Frente a López Obrador, el Presidente de la Corte detalló que la reforma busca generar un nuevo perfil de jueces, más sensibles y cercanos a la ciudadanía.Asimismo, detalló, se pretende fortalecer a los defensores públicos para garantizar que los ciudadanos más pobres tengan acceso a la justicia."Quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento al señor Presidente por su confianza y apoyo al hacer suya y suscribir la propuesta de reforma judicial emanada del propio Poder Judicial de la Federación", expuso."De aprobarse, avanzaremos a la consolidación de una justicia plena y auténtica".Zaldívar explicó que la reforma contempla crear una escuela de cuadros del Poder Judicial y avanzar en la paridad de género, tanto en la atención a la ciudadanía como en la estructura de las instituciones.En su intervención, López Obrador celebró la reforma, pero, de manera particular, el fortalecimiento de los defensores públicos."Que haya tribunales para defender al débil de los abusos que comete el fuerte, esa es la esencia, es lo que más me satisface, que la gente más humilde, los desposeídos, los marginados tengan defensa", sostuvo."Una de las partes sustanciales de esta reforma es esto que propuso el presidente de la Suprema Corte, el fortalecimiento de los defensores del pueblo".El proyecto no contempla cambios estructurales al Poder Judicial como los planteados por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien propuso incrementar el número de ministros para impulsar el combate a la corrupción en ese poder.Aunque el Presidente había planteado la posibilidad de exhibir en las mañaneras un "¿quién es quién?" sobre el trabajo de los juzgadores, desistió en la idea tras entablar un diálogo con el nuevo titular de la Corte, a quien ha calificado como hombre honesto, en quien confía.Al presentar un informe de las acciones realizadas en ocho meses para contener el flujo migratorio, el Canciller Marcelo Ebrard informó que los cruces en la frontera norte del País han bajado casi 75 por ciento."En primer lugar se han reducido los cruces en la frontera con Estados Unidos en 74.5 por ciento", aseveró en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.También, de manera coincidente, añadió, se redujeron los rescates a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM).De acuerdo con la presentación expuesta por el funcionario, de mayo de 2019 a enero 2020 se pasó de 144 mil personas que cruzaron a Estados Unidos desde México a 36 mil 200.Ebrard mencionó que se redujeron las detenciones de migrantes de parte de las autoridades migratorias pasando de 26 mil en mayo del año pasado a 5 mil 926 en enero de este 2020.El Secretario de Relaciones Exteriores presumió los empleos otorgados a migrantes con cooperación económica mexicana en El Salvador, Guatemala y Honduras.Asimismo, expuso que se invirtieron 396 millones de pesos para dar mantenimiento a 15 estaciones migratorias.En la actualidad, dijo, hay 3 mil 93 migrantes empleados en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.Respecto a quejas ante la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) insistió en que no hay recomendaciones por el actuar de la Guardia Nacional.De acuerdo con un video presentado por el Instituto Nacional de Migración, se han presentado 800 quejas ante la CNDH contra esa dependencia, cuatro en este año.En su exposición, Ebrard destacó que México es un país en el que el refugio ha crecido mucho."En síntesis, hoy tenemos resultados positivos, no solo porque se está reduciendo el flujo de personas que es irregular, que ese es el objetivo principal (...), nuestro propósito es que las personas que están en territorio nacional lo estén de acuerdo a las formas previstas en la ley mexicana, por ejemplo el refugio, el refugio ha crecido mucho", aseguró."México es de los países que tienen la proporción porcentual más alta de otorgamiento de refugio frente a solicitudes de refugio".Lo que el País prometió para el Norte de Centroamérica, aseguró, se está cumpliendo.El Canciller detalló que el año pasado hubo un mes en que había 50 mil migrantes en la frontera norte, y para este mes se espera que hayan 2 mil 500.El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que no ha habido violencia contra los migrantes que intentan ingresar a México, mientras que defendió que la Guardia Nacional sólo impidió que caravana entrara por la fuerza al territorio."Respecto al uso de la violencia desproporcionada, no tenemos ninguna recomendación de Derechos Humanos respecto a la Guardia Nacional , la cual apoya al Instituto Nacional de Migración, es una de sus tareas propuestas e la ley", aseguró el funcionario durante conferencia matutina en Palacio Nacional."Del número de personas que se tiene contacto, la vez que se quiso pasar por la fuerza. Ahí está la evidencia, se ofrecieron todas las opciones que México tiene", dijo.Asimismo, Ebrard señaló que las cerca de 700 migrantes fueron engañados bajo el argumento que con solo firmar un breve formato y una solicitud de refugio podrían atravesar el territorio nacional para llegar a Estados Unidos."Lo que no se puede es que un grupo, que eran 700, pretendan entrar por la fuerza. Si eso se permitiese podríamos poner en riesgo a los migrantes", indicó el Canciller.Cuestionado por la fecha en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará el País para verificar las condiciones de las estaciones migratorias, Ebrard aseguró que ésta aún no está definida.El pasado 23 de enero, cientos de migrantes centroamericanos rechazaron la oferta de entregarse a las autoridades mexicanas en Chiapas, mientras sus peticiones de asilo eran revisadas, por lo que intentaron ingresar por la fuerza al País.Elementos de la Guardia Nacional frenaron su paso en el Municipio de Suchiate, el cual fue criticado por causar supuestos daños y lesiones contra los migrantes.Ebrard, afirmó que el actual orden legal no coincide con el criterio del diputado Porfirio Muñoz Ledo, sin embargo, el Gobierno debe aplicar la ley mexicana para regular la migración."El diputado Muñoz Ledo tiene una propuesta, ya hizo una iniciativa que presentó en la Cámara de Diputados, lo cual confirma que el actual orden legal no coincide con lo que él piensa."Nosotros debemos aplicar la ley mexicana y en la ley la migración debe ser regulada, sea como refugiados con permisos de trabajo, ya sea con visa de estudiante, visa de turista, toda persona que ingrese a México debe hacerlo en condiciones adecuadas", señaló en conferencia con el Presidente López Obrador.Muñoz Ledo, quien tachó a las autoridades mexicanas de hipócritas por adoptar un comportamiento a favor del Gobierno de EU en materia migratoria, presentó una iniciativa de reforma al Artículo 11 de la Constitución para establecer la migración como un derecho humano.El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional sostuvo que su iniciativa busca obligar al Estado mexicano a velar por el tránsito de los migrantes que ingresan al País hasta que lleguen a su destino, además de precisar los alcances de las figuras de refugio y asilo.