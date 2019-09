Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 11 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.

Pactan otros 2 gasoductos; ahorran 672 mdd



Informó que se logró acuerdo que había quedado pendiente con empresa Fermaca, que tiene dos gasoductos.



"De cinco, había quedado pendiente una empresa con dos gasoductos y afortunadamente ya se llegó a un acuerdo".



El director de la CFE, Manuel Bartlett, indicó que con el acuerdo se logró un ahorro de 672 millones de dólares.



"La importancia de dos gasoductos es muy destacada, traen gas barato de Texas, Estados Unidos, el famoso shale gas al precio más barato del mundo y lo traen por todo el centro del País".



Los gasoductos son: Laguna-Aguascalientes y Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara. Se lograron acuerdos para modificar la naturaleza de las tarifas y desistimiento de ambas partes de acciones de carácter legal, indicó Bartlett. En el primero se redujo la tarifa en 25 por ciento y en el segundo, en 18 por ciento.



Bartlett agregó que estos dos gasoductos son los más importantes en la red pues abastecen a las zonas de mayor consumo del País.



Respalda a Bartlett



Se dijo satisfecho con el trabajo de Manuel Bartlett para rescatar a la CFE y combatir la corrupción, y aseguró que los ataques en su contra tienen el propósito de confundir.



"Estoy muy satisfecho con el trabajo del licenciado Manuel Bartlett que me apoya en el propósito de limpiar la Comisión Federal de Electricidad de corrupción".



"Podría parecer un paradoja, un contrasentido, porque nuestros adversarios, los conservadores, los que se dedicaron a saquear ahora son opositores y están queriendo confundir con el propósito de enrarecer el ambiente, hacer creer que todos somos iguales, cuando no es así, todos estos reportajes tiene que ver con intereses de grupos creados que lucraron durante los 36 años de la llamada política neoliberal, que no fue más que una política de pillaje, por eso los ataques a Manuel Bartlett".



"Si no se ponía orden en la Comisión Federal de Electricidad iba a desaparecer, recuerden ustedes que el propósito de los que se sentían dueños de México era desaparecer Pemex y a la CFE, y se esmeraron para lograr ese propósito".



Presente en la conferencia, el titular de la CFE aseguró que tiene en regla sus declaraciones y en ellas se puede constatar cómo se ha ido constituyendo su patrimonio.



"Tengo toda una vida en el servicio al Gobierno mexicano y tengo el patrimonio que he desarrollado en estos años perfectamente definido en mis declaraciones año con año".



"He presentado mis declaraciones para que vean cómo se fue constituyendo este patrimonio. Jamás se me ha acusado de corrupción, he manejado muchos recursos y todo está en mi declaración patrimonial".



Cuestionan a Bartlett sobre caída del sistema



Manuel Bartlett, quien fuera Secretario de Gobernación en 1988, fue cuestionado frente al Presidente sobre la llamada "caída del sistema" y las acusaciones sobre el supuesto fraude electoral que impidió la llegada Cuauhtémoc Cárdenas al poder. El tema fue abordado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, luego de que el Jefe del Ejecutivo consideró que Cárdenas debió llegar a la Presidencia, ya que el Gobierno de Carlos Salinas fue el inicio el periodo neoliberal que profundizó la desigualdad.

-¿Lamenta que no haya llegado CCS a la Presidencia? (Le preguntan frente a Bartlett)

"Si, imagínense, no quiero profundizar, pero Salinas es el padre de la desigualdad moderna, lo he escrito, ahí se profundizó la política neoliberal, neoporfista, fue el gran remate de todos los bienes del pueblo, de la nación".

-¿Y empezó con la caída del sistema?, se le cuestionó al Mandatario, quien tenía sentado a su lado a Bartlett, actual director de la CFE.

"Ese es otro asunto".

-¿Ha tratado el tema con Bartlett?, se le insistió

"Si.... yo le tengo mucho respeto al licenciado Bartlett".

En ese momento, el Presidente sugirió a Bartlett no responder. Sin embargo, ante la insistencia de los cuestionamientos, el político poblano decidió hablar.

"Respecto a la caída del sistema... les recomiendo un libro que se llama La Caída del Sistema, un caso jurídico, porque demandé a una persona por señalamientos que me hacían de que yo había hecho el gran fraude en esa elección", expresó.

"En ese juicio largo se presentaron las pruebas supuestas sobre la caída del sistema provocada por mi persona... a mi me convendrá mucho porque a lo mejor los hacen best seller".



'Ejército ha actuado bien', dice ante agresiones



Luego de las agresiones a las Fuerzas Armadas por parte de pobladores en Puebla y Querétaro, el Presidente aseguró que los elementos han actuado bien y llamó a que no haya abuso de la fuerza.



"La recomendación es que no haya abusos de poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo de antes, que habían razias y masacres, eso está prohibido, eso no se permite, no se tolera en el Gobierno, esa actitud que desgraciadamente llevaron a la práctica y que agravó el problema, porque existe esa mentalidad en el conservadurismo, esa mentalidad autoritaria de quiere resolver todo por la fuerza y de arrasar, eso no".



"Está haciendo el Ejército y la Marina un gran esfuerzo, además actuando con mucha responsabilidad y también por convicción para no violar derechos humanos (...) han habido algunos incidentes, ellos han actuado muy bien, pero ¿qué ganan los delincuentes con estar provocando?, nada".



"Ya se ha hablado con ellos y ellos saben que no caer en una provocación y que no se escale un conflicto es un ejemplo de buen servidor público, es actuar bien, lo cortes no quita lo valiente, ellos están actuando muy bien, tienen todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo".



"Qué quieren nuestros adversarios, ahora dicen que no responde el Ejército, pero si respondiera, y ojalá nunca se caiga en eso, que no se responda, porque la orden es tajante, no a la represión".



Dice Presidente que Cárdenas tiene razón



Luego que ayer al ser homenajeado en el Senado Cuauhtémoc Cárdenas dijera que los avances se deben al pueblo y no a individuos, López Obrador afirmó que tiene razón.



"Nosotros lo respetamos mucho al Ingeniero Cárdenas, tiene razón en lo que plantea y desde luego lo que se ha logrado en materia de avance democrático es producto del esfuerzo de millones de mexicanos, en los que vivimos y de los que se nos adelantaron y de dirigentes del movimiento social, del movimiento democrático, de muchos, a nosotros nos tocó dar el último jalón pero esta lucha viene de tiempo atrás".



Agradece a Trump 'actitud de respeto'



Agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, su actitud de respeto hacia México, así como la disposición de su Gobierno al diálogo en los temas migratorio y comercial. Cuestionado sobre el resultado de la reunión que sostuvo ayer el Canciller Marcelo Ebrard con autoridades estadounidenses para revisar los avances en el acuerdo para contener el flujo migratorio, López Obrador calificó el encuentro de exitoso.



"Mañana vamos a informar en este tema, les adelanto que fue un encuentro exitoso, hubo un ambiente satisfactorio para los dos Gobiernos, ese es el informe que tengo de parte de Marcelo Ebrard. Fue una reunión cordial, distinta, diametralmente, a la reunión de hace tres meses con el Vicepresidente de Estados Unidos (Mike Pence). En aquella ocasión no fueron groseros, pero sí estaban en una postura más rígida".



"Aprovecho para agradecerle al Presidente Donald Trump por tener esta actitud con respecto a México, una actitud de respeto a México, considero que es muy importante que se mantengan y fortalezcan las relaciones con Estados Unidos y con Canadá, lo que viene, lo que estamos esperando, porque consideramos que conviene a las tres naciones, a los tres pueblos, es la firma o aprobación del Tratado (de comercio) en el Congreso de Estados Unidos y de Canadá".



"Agradecerle al Presidente Trump por su disposición al diálogo y por su voluntad de que haya entendimiento en el tema migratorio y en lo que corresponde a la relación económica-comercial entre México, Estados Unidos y Canadá".



Solicita ética empresarial



Dijo que con el ejemplo de su Gobierno de no permitir la corrupción pedirá que exista una ética empresarial. Destacó que la ética empresarial debe tener como propósito el procurar buenos salarios a trabajadores y que las empresas no afecten el interés general.



"Vamos con nuestro ejemplo a pedir que haya una ética empresarial".



"Hace unos días (...) una de las asociaciones de empresarios de Estados Unidos, la más importante, tenía como propósito fundamental la obtención de utilidades, decidieron crear un código de ética en donde ya no es ese su propósito fundamental".



"Es el procurar que sus trabajadores tengan buenos salarios, que sus trabajadores tengan prestaciones, que sus empresas no afecten el interés general, que no haya corrupción, que no se propicie la entrega de sobornos".



'Que dejen de estar de groseros'



Criticó al grupo de comerciantes de la Central de Abasto que bloquearon los accesos a Palacio Nacional esta mañana e impidieron por unos momentos el ingreso de funcionarios y reporteros.



"Por cierto, hoy estuvieron de la Central de Abasto (...) ya dejen de estar de groseros también. Eso no está bien, también conozco a comerciantes de la Central de Abasto, muy bien portados. Se les va a atender, porque siempre se atiendan, esos no son los modos. Tienen, cariñosamente se los digo, tache. (...) Lo que está mal es que vengan con esas prácticas agresivas, eso está mal".



"Ya no nos van a cercar, ya eso no funciona y no puede haber un problema que no se pueda resolver con diálogo, aquí estamos, esta es una prueba".



Esta mañana, decenas de comerciantes bloquearon las puertas frontales y laterales de Palacio Nacional en protesta contra la administración de la Central de Abastos. Los ciudadanos exigieron la destitución del director Héctor García Nieto por presuntos actos de corrupción, por lo que lanzaron consignas y pidieron ayuda al Mandatario.



Inicia construcción de cuarteles de Guardia



Informó que ya se están comenzando a construir las instalaciones de la Guardia Nacional.



"Ya más de 80 mil elementos en la Guardia Nacional pero hoy también ya me informaron del inicio de la construcción de instalaciones, creo que 70, 80 instalaciones nuevas para la Guardia Nacional".



Su libro para diciembre



Afirmó que para diciembre estará listo su libro sobre la economía moral.



"Es muy importante este tema, yo también voy a aprovechar para decir que ya estoy terminando el borrador del próximo libro donde trato estos temas y ya hablé con la Editorial Planeta, les interesó y vamos a escribir o ya empecé a hacerlo, voy a terminar este libro que va a estar para diciembre".