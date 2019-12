Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 11 de diciembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



'Derrota de régimen autoritario'



Aseguró que la captura en Estados Unidos del ex Secretario Genaro García Luna es muestra de la derrota de un régimen autoritario y corrupto. Rechazó que la detención del funcionario en el Gobierno de Felipe Calderón sea usada por su Administración para atacar al ex panista, porque el asunto se resolverá por el cauce legal.



"No quiero que se piense que se aprovecha esta circunstancia para estar atacando a Calderón, aun con todo el daño que hizo, no a mí, sino al País, con todo el fraude electoral, sin embargo, nosotros no odiamos, no tenemos enemigos ni queremos tener, tenemos adversarios y no le deseamos mal a nadie, yo no hago leña del árbol caído, va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto".



"No puedo adelantar vísperas, no puedo hacer un juicio lapidario, un juicio sumario, no puedo condenar a nadie, ni a Calderón ni a nadie, incluso García Luna es presunto responsable y hay un proceso inicial. No vamos a utilizar el Gobierno para perseguir a nadie, no vamos a fabricarle delitos a nadie. Entiendo que piensen que estamos actuando en este caso, porque no nos conocen o no quieren reconocer que tenemos autoridad moral y lo cierto es que es una derrota a un régimen autoritario, corrupto, es un elemento de prueba de que ese modelo fracasó, porque todavía hay quienes insisten e insisten".



"García Luna tenía fascinados a los periodistas, no a todos, me acuerdo que los metía a un cuarto, a una especie de búnker y les mostraba pantallas y salían de ahí a escribir cosas extraordinarias, era el gran personaje. Creo que hasta lo premiaban, aquí y en Estados Unidos, como el policía del mundo".



"Se va a saber porque está en curso la investigación, García Luna va a declarar, van a declarar testigos, se tiene que conocer si hubo dinero de por medio, la acusación va en ese sentido, de que hubo sobornos para proteger a una organización delictiva, se tiene que demostrar quién recibió ese dinero, a dónde fue ese dinero, cómo se repartió ese dinero, seguirle la pista al dinero y conocer la verdad, pero no podemos nosotros adelantar ningún juicio, tenemos que actuar de manera responsable".



"Antes se decía que el dinero era la mamá del diablo, ahora hay que agregar, el dinero es la mamá y el papá del diablo, es el tipo de dinero mal habido".



"Imagínense las autoridades responsables de la seguridad sobornadas, ahora sí que qué garantía para los ciudadanos, si no hay una frontera entre autoridad y delincuencia, si la autoridad está al servicio de la delincuencia pues no hay ninguna posibilidad de garantizar la paz y la tranquilidad".



Ordenan a UIF dar información de García Luna



Dijo que acordó con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entregar a la FGR la información de Genaro García Luna para su investigación.



"Hoy estuvo en la mañana Santiago Nieto, él es el encargado de darle seguimiento a operaciones financieras y se acordó que todo lo que se tenga se envía a la Fiscalía que es la instancia encargada de investigar sobre este asunto y proceder legalmente".



...¿Y sobre Calderón?



-¿Se opondría a que se investigue a Calderón?, se le cuestionó.



"Ni modo que si hay una implicación nosotros los defendamos, ya dijimos no a las persecuciones, no es mi fuerte la venganza, pero también no soy cómplice de corrupción de nadie".



-¿Pudo Calderón conocer los sobornos?, se le insistió.



"Se va a saber porque está en curso la investigación, García Luna va a declarar, van a declarar testigos, se tiene que conocer si hubo dinero de por medio, la acusación va en ese sentido, de que hubo sobornos para proteger a una organización delictiva, se tiene que demostrar quién recibió ese dinero, a dónde fue ese dinero, cómo se repartió ese dinero, seguirle la pista al dinero y conocer la verdad, pero no podemos nosotros adelantar ningún juicio, tenemos que actuar de manera responsable".



Enviarán hoy a Senado T-MEC para ratificación



Tras celebrar la firma del T-MEC entre México, EU y Canadá, López Obrador indicó que este miércoles prevé el envío de las modificaciones al tratado comercial para que sea ratificado por el Senado de la República.



"Falta, desde luego, la ratificación en caso del Senado, quedamos si se puede, hoy mismo, enviar al Senado, ellos quieren terminar el periodo mañana o pasado mañana () hay acuerdo porque se les consultó antes de firmar, se les dio a conocer qué contenía el acuerdo y se puso como condición de que no se firmaba nada hasta que ellos dieran su anuencia, ellos están de acuerdo".



"Falta que de manera autónoma, soberana, decidan, porque es el acuerdo legal. Ayer estuvieron aquí representantes de todos los partidos".



"Ayer fue un buen día porque se firmó este acuerdo comercial que es fundamental para crecimiento económico del País, no sólo beneficia a México, también a Canadá, a EU. Es un tratado de dimensión mundial que va a traer mucha inversión de todas partes del mundo porque se trata de un mercado muy fuerte, es una región muy importante en lo comercial y nosotros vamos a tener ventajas como País para que puedan establecerse empresas, que llegue la inversión extranjera a México y al mismo tiempo se logra que haya condiciones laborales en beneficio de los obreros".



"Va a haber más competencia, creo que más ocupación de mano de obra, más empleos, mejore salarios y, al mismo tiempo, más productividad y cuidado del medio ambiente. Además, eso también se acordó , el que se cuide el medio ambiente. Los demócratas en EU plantearon esos dos temas, la cuestión laboral y el medio ambiente y, afortunadamente hubo acuerdo, porque coincide con lo que nosotros estamos llevando a cabo".



Busca conciliación sobre pintura de Zapata



Reprobó agresiones de campesinos contra elementos de la comunidad LGBTTI ayer en el Palacio de Bellas Artes y pidió una conciliación con la familia Zapata tras polémica por la pintura donde aparece el revolucionario desnudo y con tacones.



"No debe haber crímenes de odio, lo repruebo con toda mi alma, no aceptamos eso, tenemos que ser respetuosos, no solo ser tolerantes, ser respetuosos de todas las manifestaciones del pensamiento, de la diversidad sexual, de las libertades".



"Este asunto del retrato de Emiliano Zapata ha generado polémica, yo estoy pidiéndole a la Secretaría de cultura que atienda este asunto para que se busque la conciliación. No estoy de acuerdo con la violencia, con las agresiones, no estuve de acuerdo con lo que pasó ayer de que se agredió a integrantes de las organizaciones que defienden la libertad, creo que no es ese el camino".



"Ellos (miembros de la UNTA) lo hicieron por decisión propia, para no mezclar las cosas. Entonces voy a pedirle a la Secretaria de Cultura que hable con todos y que se busque un acuerdo y que se respete la libertad".



"Lo que no puede haber es lo que sucedió ayer, violencia. Lo condeno, eso no debe darse, pero aquí también aclaro, estoy seguro que esto no tuvo que ver con la familia Zapata".



"Los artistas tienen toda la libertad y no puede haber censura, es un asunto especial y lo reprobable es que estas diferencias se quieran resolver con el uso de la fuerza".



Vuelve a arremeter contra líder de Coparmex



Luego que Gustavo de Hoyos, líder de Coparmex, criticó que en la negociación del T-MEC se excluyó a empresarios, el Mandatario volvió a arremeter en su contra y dijo que quiere ser candidato en Baja California.



"Respeto su derecho a manifestarse y no comparto su punto de vista. Si a esas vamos yo diría que él está haciendo campaña política porque quiere ser candidato de un partido conservador en Baja California. Si a esas vamos, y es un indicio nada más por su comportamiento, porque no representa a los empresarios, es como una especie de dirigente de un partido, pero tiene todo su derecho a manifestarse".