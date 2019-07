Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 10 de julio

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Revela que Urzúa tuvo diferencias con él, Romo y SAT



El Mandatario federal aseguró que Carlos Urzúa, quien ayer renunció como Secretario de Hacienda, tuvo diferencias con él y otros miembros de su gabinete, entre ellos Alfonso Romo. Comentó que discrepancias con él se dieron en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.



"Yo tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación, aquí no se oculta nada".



"Es un hombre con criterio, pero nosotros tuvimos, entre otras discrepancias, el Plan de Desarrollo, que hubieron dos versiones y la versión que quedó es la versión que yo hice. Había otra versión y sentí que era continuismo del neoliberalismo, era una concepción todavía en la inercia neoliberal y había que marcar la diferencia".



Reveló que Urzúa también tuvo diferencias con el Jefe de Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, con el ex director del IMSS, Germán Martínez, y con la titular del SAT, Margarita Ríos Farjat.



"También había discrepancias en el manejo de la Banca de Desarrollo, yo le encargué a Alfonso Romo a que ayudara en la coordinación de la Banca y no había en esto acuerdo, había diferencias notorias".



"Hubo diferencias con Germán Martínez, quien también presentó su renuncia, y otras diferencias se tuvieron con la directora del SAT y pueden haber otras pero nada extraño, no es para rasgarse las vestiduras".



Propuso Urzúa dar a conocer renuncia el sábado



López Obrador dijo que Urzúa le propuso dar a conocer la renuncia el sábado, pero afirmó que rechazó esa propuesta pues ya no hay 'sabadazo'



"Me dijo el sábado pensando en que se podía generar un problema económico-financiero de ajustes en los mercados, le dije que no, parte del cambio es que también actuemos de otra manera, los mercados pues si son sensibles y se ponen nerviosos y buscan confianza, pero también hay inteligencia, los financieros tienen mucha información, más de lo que se imagina uno".



"Y sí hubo algún ajuste en el movimiento del peso, pero el peso está fortachón, aguanta, y se recuperó y se va a seguir recuperando proque tenemos finanzas públicas sanas, porque tenemos una recaudación, presupuesto ordenado, no hay mas gasto de lo que ingresa no tenemos déficit, no está creciendo la deuda, no hay inflación, al contrario, ha bajado la inflación, entonces estamos bien".



"Cuando hablo de sabadazo es que antes se utilizaba para llevar a cabo una represalia el fin de semana, que eran días de descanso, entonces cuando menos se tenía que estar ahí la persona todo el fin de semana si era la cárcel o prisión, por eso era el sabadazo, es lo mismo como los mercados el viernes a las 3 de la tarde cierran, los mercados, se da una noticia la tarde del viernes o el sábado, se da tiempo a que se estabilicen las cosas, pero ahora no".



"Ya no hay lo del sabadazo".



Descarta indagar conflicto de interés



Cuestionado sobre las acusaciones de Carlos Urzúa por conflictos de interés en el Gobierno, López Obrador descartó una indagatoria porque "no hay pruebas" ni corrupción.



-¿No tendría que investigarlo y castigar este conflicto de interés?", se le cuestionó.



"Es que no hay, no existe".



-¿Está desmintiendo a Carlos Urzúa?, se le insistió.



"No, es que él tiene su derecho a expresarse, a manifestarse, pero no hay corrupción".



-¿El señalamiento no le merece una investigación interna?, se le volvió a preguntar.



"No, porque no existe ninguna prueba, ningún hecho, hay diferencias".



Tengo manera de convencer a Herrera.-AMLO



López Obrador aseguró que tiene manera de convencer a Arturo Herrera, nuevo Secretario de Hacienda, sobre el proyecto de la refinería de Dos Bocas y otras obras de Gobierno.



-¿Arturo Herrera le va a poder decir que no, incluyendo alguna de sus obras prioritarias? Herrera había dicho que la refinería de Dos Bocas hay que pensarla más", se le planteó en su conferencia.



"Lo convenzo".



-¿Lo va a convencer?



"Sí lo convenzo. Tengo manera de convencerlo, tengo argumentos".



"Es fácil convencer que hace falta la refinería de Dos Bocas, no solo porque dependemos de la compra de gasolinas sino porque tenemos que ser independientes, no estar a expensas de intereses hegemónicos, la refinería de Dos Bocas no solo va a producir gasolina nos va a permitir ser más libres e independientes".



Sobre los inversionistas



"Lo saben, son muy inteligentes, por eso están invirtiendo, por eso México tiene la confianza de inversionistas extranjeros y desde luego tienen la confianza de empresarios nacionales, ya no quiero parecer propagandista".



Dice que se enteró ayer del caso de Collado



Aseguró que se enteró ayer del tema del abogado Juan Collado puesto que la Fiscalía General es autónoma.



"Tengo la información que dio a conocer la Fiscalía General acerca de que se trata de un juicio, una denuncia que se presentó en Querétaro desde hace 2 o 3 años y que estaba detenida o se reactivó y llegó a la Fiscalía General y procedieron, eso es lo que sé, se trata de un asunto de fraude o algún delito de ese tipo y les recuerdo también, porque eso no lo dicen los abogados, ya ganamos en este terreno, hay que andar leyendo el artículo, les recuerdo que la Fiscalía es autónoma, eso fue un cambio también que pasó de noche pero es un cambio de fondo".



"Entonces nosotros decidimos dar autonomía apenas llegamos, autonomía a la Fiscalía, ese fue un cambio, entonces yo me enteré ayer de este tema".



Acusa SE rigidez de EU en tomate



La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, afirmó que hay una rigidez del Departamento de Comercio de EU respecto a los aranceles al tomate.



"Lo que se les están pidiendo a los tomateros es muy rígido, entre otras cosas revisión del 100 por ciento de embarques de tomate en la frontera y un plazo de 72 horas, entre otra rigideces", afirmó la funcionaria.