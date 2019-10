Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 09 de octubre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



No cede a chantajes, aunque se pare el País



Dijo que no cederá a presiones o chantajes para aumentar el Presupuesto en 2020, aún cuando existan amenazas de paros o huelgas. Lanzó la advertencia luego de ser cuestionado sobre la exigencia de la ANUIES de un aumento de más de 17 mil millones de pesos al gasto de las universidades públicas para el próximo año y el paro convocado para hoy en al menos 25 instituciones.



"Si no se tiene la razón, aunque se pare el País, porque si no vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas".



"Ahora, si hay justicia, sí, sin dudas; si es una petición justa, se tiene que responder, pero no es así de que nos agrupamos y va la huelga si no nos das, esos son grupos de presión y así no es ya la cosa, ya se cambió, hay que revisar nada más cuánto es el presupuesto de cada universidad, cuánto recibieron este año, cuánto se está estimando que van a recibir el próximo".



"Todos estamos obligados a actuar con austeridad y puedo hablar así porque tengo autoridad moral (...). Así ya no es la cosa, cuentas claras y chocolate espeso. Primero es, a ver, cuánto recibiste, cómo se ejerció. Si son autónomas las universidades, pero tiene que haber también transparencia en el manejo de los fondos porque es dinero del Presupuesto, del pueblo, es dinero sagrado del pueblo", sostuvo.



"La autonomía no puede utilizarse para hacer una mala administración de los dineros del Presupuesto. Si hay cuentas claras y si corresponden a la Federación los adeudos, la Federación va a cumplir".



Dialogan con EU para obtener bienes de Chapo



Aseguró que se trabaja junto al Gobierno de Estados Unidos para que los bienes confiscados del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, recluido en una prisión en Colorado, sean entregados al País.



"Nosotros vamos a gestionar que se regresen esos bienes, esos y todos los bienes que se confiscan y quedan en el extranjero, que regresen a México".



"Ya es una instrucción que tiene el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y ya se han establecido pláticas y ha habido comunicación con autoridades del Gobierno de EU en este aspecto".



"Ya es una decisión que se ha tomado y se va a proceder legalmente. Si antes no reclamaban estos bienes, ahora sí, y ya se está atendiendo en particular lo de este caso de Guzmán Loera, el que se tenga primero el inventario de bienes, con pruebas reales, porque se habla mucho de que la riqueza de Guzmán Loera y de otros personajes pero se tiene que contar con las pruebas, con los elementos de prueba".



"De todas formas, sea mucha o sea poca la fortuna de Guzmán Loera se va a gestionar de que se regrese al País".



Reconoce a IP, no a 'vivillos'



Reconoció las aportaciones de los empresarios al desarrollo del País, aunque dejó en claro que algunos que se ostentan como inversionistas, en realidad solo son "traficantes de influencias". Al ser cuestionado sobre si se invitará a la Iniciativa Privada a participar en los proyectos productivos que su Gobierno impulsa para el campo, López Obrador dijo que ese sector ya hace su contribución con invertir y crear empleos.



"El empresario es fundamental para el desarrollo de México y su trabajo tiene una dimensión cívica y social y con el solo hecho de invertir, de producir, de crear empleos, de pagar bien a sus trabajadores y de pagar impuestos, con eso, su aportación al desarrollo es fundamental".



"Si además de eso, quieren hacer filantropía, pues adelante, pero eso no deja de ser un añadido, eso le corresponde al Estado, que tiene que cumplir con su responsabilidad social".



"Sí está bien que haya centros de salud y hospitales para ayudar a la gente humilde, cobrando poco por la atención médica, pero eso tiene que ser responsabilidad del Estado".



"Lo que está mal, muy mal, es que se dediquen algunos, que en sentido estricto no son empresarios, a hacer tráfico de influencias, no son empresarios, son traficantes de influencias"."De repente, una gente, un vivillo (...) saca un contrato para vender alimentos en los reclusorios y obtiene el contrato, bueno, no sabe de alimentos, ni siquiera nunca ha hecho unos huevos estrellados, ni sabe cómo es la planta del frijol, como es una milpa, nada, no sabe nada, sólo tiene la influencia. Obtiene el contrato y el alimento lo puede comprar y se queda con una ganancia estratosférica"."¿Eso es un empresario?", preguntó el tabasqueño, "No, es un vividor, un corrupto".Anunció que para el próximo año, su Gobierno tiene contemplado duplicar el número de beneficiarios del programa Sembrando Vida. Explicó que, para este 2019, se contemplaron 500 mil hectáreas, para lo que fueron contratados 200 mil sembradores. Detalló que, para el 2020, la intención es llegar a una extensión de un millón de hectáreas, lo que permitirá duplicar la contratación de sembradores hasta un total de 400 mil beneficiarios.Acompañado de la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores, el Presidente consideró que el programa es la acción gubernamental que más empleos ha generado en la historia del País."Es el programa de creación de empleos más grande del País, posiblemente en la historia de México, no sólo en el campo"."Nunca, considero, en un año, se ha logrado contratar a 200 mil trabajadores en un programa y sin duda es el mejor programa en su género en el mundo, Sembrando Vida".Por su lado, Albores aseguró que este año se ha logrado más de la mitad de meta de apoyos, que actualmente está al 99.6 por ciento.La funcionaria explicó que, hasta la fecha, se tienen registrados poco más de 229 mil sembradores, de los cuales, sólo 70 mil son mujeres y el resto hombres, y la meta es 230 mil.De los ocho estados beneficiados, seis se ubican en el sureste del País.