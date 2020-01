Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 08 de enero

Cd. de México.-Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Reactivarán plantas 'chatarra' de fertilizantes



El Gobierno federal pondrá a producir las plantas de fertilizantes que se compraron en el sexenio pasado, que están en el abandono y por las que se tiene una deuda de casi mil millones de dólares.



"Ya tomamos la decisión de desarrollar y de operar las plantas de fertilizantes que se compraron en el sexenio pasado. Ya saben ustedes la historia: hubieron actos de corrupción, se tiene una deuda todavía por esas plantas de cerca de mil millones de dólares, pero ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que se arruinen? ¿No las ponemos a producir? ¿Las vendemos? Y de todas maneras tenemos que pagar la deuda".



Reconoció que no se logrará producir todo el fertilizante que se consume en el País, pero el que se tenga se entregará a productores a bajos precios.



"Ya tomamos la decisión de echar a andar todas esas plantas y vamos a tener fertilizantes muy baratos, mucho muy baratos, para los productores pequeños de básicos".



Comentó que el programa de apoyo de fertilizantes, que ya se aplica en Guerrero, será ampliado a los estados de Puebla y Tlaxcala. Respecto a la producción de fertilizantes, dijo que se deberá priorizar que el insumo no afecte el medio ambiente.



'No a la guerra, sí a la paz'



Exhortó a que no haya una guerra entre Estados Unidos e Irán tras las crecientes tensiones entre ambos países.



"Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención, de respeto a la decisión que toman las naciones y, al mismo tiempo, exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo, no a la guerra, sí a la paz".



Cuestionado sobre la respuesta armada de Teherán contra bases militares estadounidenses en Irak, el Mandatario se pronunció por lograr un entendimiento mediante el diálogo.



"Nosotros queremos que se solucionen los conflictos mediante el diálogo y de manera pacífica. Ayer que me reuní con los Embajadores y Cónsules de México en el mundo, hablaba yo de lo importante que es el texto del Artículo 89 de la Constitución, es un párrafo extraordinario, es un catálogo de principios que deben guiar nuestra política exterior".



"Tenemos nosotros que procurar, que haya diálogo, que se busque el entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza, no a la guerra y esa es la postura de nuestro País, la definió ayer con mucha claridad la Secretaría de Relaciones Exteriores".



Ayer, Irán atacó dos bases estadounidenses en Irak en respuesta al asesinato general iraní Qasem Soleimani por un dron de Estados Unidos.



Defiende sucursales de Banco de Bienestar



Defendió la construcción de las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar y afirmó que los fondos para hacerlas están garantizados.



"He leído cuestionamientos de que para qué nos metemos para hacer estas sucursales, son necesarias, si no acercamos esos servicios a las comunidades, a la gente, no vamos a impulsar el desarrollo del País, son cosas importantes que existan estos sistemas de cobros sistematizados con tarjetas y que exista el servicio de internet, eso es básico".



"No tienen por que estar reclamando si vamos a construir estas sucursales. Además, si la banca privada quiere hacerse esas sucursales, tiene todo el derecho de ir a los pueblos, pero como no lo van a hacer, porque no lo consideran negocio, lo tenemos que hacer nosotros porque tenemos que ocuparnos de los negocios públicos, es nuestra responsabilidad social, el Estado no puede incumplir su responsabilidad social".



"¿De dónde sale el dinero? Son 10 mil millones de pesos para los dos años, 5 mil que ya tenemos para este año y 5 mil para el próximo. Una vez que estén funcionando, el gasto de operación anual va a ser de 6 mil millones de pesos, pero como nosotros dispersamos 300 mil millones, con un porcentaje por el pago de comisión, el banco es autosuficiente, no requiere subsidio, así que se va a mantener este banco y va a tener sucursales en todos los pueblos grandes"."¿De dónde salió el dinero, son ahorros. Ya se le transfirió al Banco de Bienestar y esos 5 mil millones de pesos, mediante un convenio, se los va a entregar a la Secretaría de la Defensa, porque ingenieros militares ya están construyendo, yo les voy a invitar dentro de dos meses, cuando mucho tres, a inaugurar las primeras porque ya están trabajando, se están consiguiendo los terrenos y se está trabajando porque debemos hacerlo pronto".REFORMA publicó hoy que el Banco de Bienestar opera con pérdidas desde 2019 y ahora presionará más sus finanzas con la construcción de 2 mil 700 sucursales. Bienestar, antes Bansefi, forma parte de la banca de desarrollo y hasta el tercer trimestre de 2019 registró una pérdida neta de 233 millones de pesos.Aseguró que el T-MEC será avalado en el Senado de Estados Unidos por "aplanadora" y confió en que a la brevedad pase al Pleno."Ya está por aprobarse en el Pleno de EU el tratado comercial. Ayer ya se aprobó en la Comisión de Finanzas, 25 votos a favor, 3 en contra. Va a ser como era antes, aplanadora, cuando pase a votación, yo espero que mañana o pasado, en el Pleno, la mayoría de los senadores de EU va a votar por el Tratado"."Esto nos ayuda mucho, porque es seguridad, es confianza. Ustedes han estado advirtiendo cómo se ha venido apreciando nuestra moneda, el peso, la confianza que hay, el peso es de las monedas que más se han apreciado en el mundo, en relación al dólar".Ayer, el Comité de Finanzas del Senado de EU votó a favor del T-MEC con 25 sufragios a favor y 3 en contra. El acuerdo pasa ahora al Pleno donde aún no hay fecha para su votación.Informó que presentará un plan conjunto de inversión pública-privada que incluirá a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y se definirá en qué campos se puede intervenir."No va a afectar porque nosotros vamos a impulsar mucho la generación de energía eléctrica con recursos renovables, por ejemplo, vamos a rehabilitar todas las hidroeléctricas y esa es la energía renovable más limpia y más barata"."Cuando se construyeron estas hidroeléctricas no se tenía tecnología en el mundo, se puede generar más energía con la misma agua con energía limpia, renovable y va a haber todo un plan para eso y nos estamos poniendo de acuerdo con el sector privado, vamos a presentar un plan de inversión conjunta (inversión pública-privada) del sector energético que incluye Pemex y la CFE".Informó que no se eliminarían contratos a empresas privadas de energía renovable."Se engañó mucho tiempo a la gente diciéndoles que el subsidio que se daba en energía eléctrica era para el consumidor y no, el subsidio motor es a empresas particulares y eso no sucede en otras partes del mundo", dijo."Aparte de que se compra energía se les da subsidio, no pagan nada por la transmisión de la energía que producen, corre a cargo de la CFE. Entonces no vamos a hacer nada arbitrario, estamos revisando. Todo esto fue muy dañino para el interés general, el interés público, queremos nosotros competencia, libre mercado, no estas condiciones de privilegio".Reiteró que los temas que le ocupan son en primer lugar la seguridad y después la salud."El sistema educativo no me está generando dolores de cabeza, lo que más me está preocupando, les hablo de mis ocupaciones no solo preocupaciones, primera la seguridad, segunda salud, lo demás va caminando".Rechazó que se vayan a reactivar las rondas petroleras pues, insistió, los contratos que se otorgaron en el sexenio anterior no producen."No, no está contemplado, es que ya se entregaron contratos desde el sexenio anterior para la explotación en aguas profundas, lo que estamos pidiendo ahora es que inviertan porque tiene contratos y no producen. ¿Cómo les vamos a dar nuevos contratos si no están invirtiendo? Debe quedar muy claro, se aprobó la reforma energética, se entregaron 110 contratos a empresas particulares nacionales y extranjeras para la explotación de petróleo en aguas someras y profundas, de esos 110 contratos que llevan 4 años o poco más solo se están produciendo alrededor de 10 mil barriles de un millón 735 mil barriles que se extrayeron (sic) ayer, de un millón 735 mil barriles que se extrayeron (sic) ayer solo 10 mil son extraídos por las empresas que recibieron contratos. Fue un rotundo fracaso la llamada reforma energética".