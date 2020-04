Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 08 de abril

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Pide a CCE ayude a que deudores paguen 50 mmdp



Pidió al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, que le ayude a cobrar a contribuyentes que deben hasta 50 mil millones de pesos al SAT.



Esto luego que el presidente del CCE hiciera un llamado para un plan de alivio fiscal ante crisis económica por Covid-19.



"No podemos hacer eso (condonar), no podemos diferir el pago de impuestos, al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública, si nos pagan tendríamos muchos más recursos para apoyar a las pymes", dijo.



"Carlos Salazar están en su derecho de defender a su gremio, pero ojalá que él entienda que yo estoy aquí para representar los intereses del pueblo, de todos".



López Obrador precisó que son 15 grandes contribuyentes los que deben 50 mil millones de pesos, incluyendo multas y recargos, según las cuentas del SAT.



"Si estoy hablando que vamos entregar creditos a un millón de pequeñas empresas familiares, si cobráramos los 50 podríamos entregar 3 millones", comentó.



"Si llegan a un acuerdo y abonan 25 pues ya son 2 millones de créditos".



Ayer, Salazar Lomelín convocó a las empresas a emprender acciones propias para salvar el empleo sin la actuación del Gobierno.



El dirigente empresarial convocó a acciones de apoyo entre particulares para salvar a las pequeñas y medianas empresas. Entre las acciones mencionó la factibilidad de programas privados como el de "adoptar una pyme", compras adelantadas a pequeños negocios como estéticas, tintorerías, taquerías que son las más golpeadas por la inactividad que deriva de la pandemia de la emergencia por el coronavirus.



Amaga con juicios a deudores



En tanto, el Presidente López Obrador amagó a grandes empresas con proceder judicialmente si no pagan deudas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



"He dado instrucciones a la directora del SAT que los convoque para que voluntariamente abonen o paguen sus deudas, de lo contrario se va a proceder judicialmente", aseguró.



"He dicho desde el principio porque no somos nosotros tapadera de nadie", agregó.



Además, sugirió que las grandes empresas deudoras están detrás de "campañas" para no pagar impuestos, pero advirtió que su Gobierno las dará a conocer.



"Si sabemos de un presunto delito, ni modo que actuemos como alcahuetes o con complicidad, con encubrimiento, entonces que nos ayuden todos", puntualizó.



Acusa que grandes empresas despiden



Acusó que las grandes empresas están despidiendo a trabajadores debido a la crisis por la emergencia sanitaria, por lo que llamó a empresarios a seguir colaborando y rectificar.



"Las empresas pequeñas, las microempresas, las Pymes, están resistiendo la crisis y estos pequeños empresarios, mujeres y hombres, están actuando de manera muy responsable, heroica, porque son los que están cuidando más el empleo de sus trabajadores, es donde ha habido menos despido", dijo en conferencia mañanera.



"En cambio, las grandes empresas, no todas desde luego, una minoría, porque la mayoría de las grandes empresas también están cumpliendo, le permitieron a sus trabajadores retirarse y les mantienen su sueldo y sus prestaciones; sin embargo, hay un grupo en el que despidieron a sus trabajadores, entonces estamos dando seguimiento a esta situación y le vamos a presentar el día de hoy con el propósito de hacer un llamado a empresarios, sobre todo medianos y grandes empresarios para que nos sigan ayudando".



Asimismo, criticó que los despidos tienen que ver con el "outsourcing".



"Tiene que ver mucho con el famoso outsourcing porque casi el mismo número de trabajadores despedidos ahora, que tiene desde luego mucho más justificación de lo que está sucediendo, porque se está cayendo la economía, no hay consumo, bueno, esto mismo se dio en diciembre del año pasado si ustedes recuerdan, que habían 700 mil nuevos trabajadores inscritos en el seguro y en un mes se cae el número de inscritos, en más de 300 mil, así como ahora", comentó.



"No queremos que el mal comportamiento de unos vaya a ser secundado por otros, estamos a tiempo para hacer un llamado respetuoso, primero a los que están haciendo esto, que rectifiquen, es de sabios cambiar de opinión".



En tanto, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que no hay un fundamento legal para despedir y/o dejar de pagar a empleados durante la emergencia sanitaria.



Informó que entre el 13 de marzo a 6 de abril se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo.



Las grandes empresas son en donde se ha registrado la mayor separación de los trabajadores, precisó la funcionaria.



Por su lado, el titular del IMSS, Zoé Robledo, explicó que solo en marzo se perdieron 130 mi empleos.



"El 38%, unos 130 mil trabajadores, en un lapso de 8 semanas, pierden su seguridad social, es decir, un trabajador cuando es separado, empiezan a contar 8 semanas y ya no tiene acceso a los servicios médicos del IMSS", mencionó.



"Pero el 62%, unos 216 mil trabajadores que fueron ya separados, como no tenían 8 semanas previas en su trabajo, la Ley establece que ya no tienen acceso a servicios de salud en el IMSS, desde luego que los tienen en otras instrucciones".



Ante esto, llamó a las empresas a ser solidarias debido a que el derecho a la salud puede significar la vida o la muerte de una persona.



"Lo queremos hacer notar, porque en una situación ordinaria el dato que observamos tiene que ver con el pago de las cuotas, hoy queremos hacer notar a los patrones que el pago de las cuotas significa que sus trabajadores tengan acceso a servicio médicos, lo que es muy relevante en el contexto de la pandemia", sostuvo.



"Las microempresas han aguantado, tienen mayor solidaridad hacia sus trabajadores, pero las grandes empresas están todo el tiempo haciendo sus cálculos y hoy pueden poner en riesgo la vida de sus trabajadores".



Se compromete Maseca a ayudar



El Presidente aseguró que tras la reunión de ayer con empresarios de Nuevo León, el dueño de Maseca se comprometió a no aumentar el precio de la harina para evitar el alza en el precio de la tortilla.



"Ayer me reuní con un grupo de empresarios de Monterrey y destaco algo que es de interés público, el dueño de Maseca, Juan González, hizo el ofrecimiento de que no va a aumentar el precio de la harina de maíz, que es la materia prima para las tortillas, lo agradezco", dijo.



El Mandatario reiteró su compromiso con las pequeñas empresas y afirmó que la inflación bajó debido a que no está aumentando la gasolina.



"Vamos adelante, vamos saliendo, yo estoy optimista a pesar de la crisis transitoria vamos a salir adelante pero tenemos que participar y ayudar todos, mejor dicho, seguir ayudando todos como lo estamos haciendo", expresó.



Exhibe a PAN y PRD en mañanera



El PAN y el PRD rechazaron entregar la mitad de sus prerrogativas para la emergencia sanitaria, informó este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Como lo anunció ayer, presentó en su conferencia de prensa matutina un informe sobre la respuesta de las fuerzas políticas al planteamiento de renunciar a parte de sus recursos para que se destinen a la salud.



"Ya Morena reintregó la mitad de sus prerrogativas, para que nos entendamos mejor, como siempre nada más se piensa en la llamada clase política y no se piensa en el pueblo. Prerrogativas es presupuesto (...). Ya Morena entregó la mitad de su presupuesto para que sea utilizado en la emergencia sanitaria, 785 millones", dijo.



El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aceptó entregar la mitad de su presupuesto si se forma un fideicomiso encabezado por la sociedad civil y el Instituto Nacional Electoral (INE).



"Ojalá que lo formen, y aquí vamos a ver cómo avanzan en la formación del fideicomiso con la sociedad civil y con el INE, pero hasta ahora no ha caído nada", expresó López Obrador.



Respecto a Acción Nacional (PAN) expuso que no aceptó donar la mitad, y se pronunció por cambiar la ley para comprar y entregar de manera directa equipo médico.



"Que ya presenten la iniciativa y vamos a estar aquí, dándole seguimiento, para ver cuándo esto se cumple", expresó.



El Partido de la Revolución Democrática (PRD) tampoco aceptó devolver la mitad de sus prerrogativas y adelantó que preguntará al INE si puede entregar donaciones en especie a fundaciones.



"También vamos a esperar que el INE conteste esta solicitud del PRD", añadió.



En tanto, Encuentro Social (PES) accedió y prepara otra propuesta para reducir su presupuesto y donar tres meses de salario de sus legisladores.



Las demás fuerzas políticas que no se han pronunciado son los partidos Verde, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva alianza y Humanista.



"Vamos a estar viendo esta tabla, ofrecemos disculpas por anticipado, que no se enojen pero los partidos, de acuerdo a la Constitución, son entidades de interés público", insistió el Presidente.



Usan padrón de Bienestar para reparto a Pymes



Informó que para la entrega de un millón de créditos a pequeñas y medianas empresas se utilizará un padrón nacional que fue creado cuando se seleccionó a los beneficiarios de los programas de Bienestar del Gobierno federal.



"Se selecciona de un padrón que se tiene de cinco millones de solicitantes de créditos, este padrón se levantó cuando se fue casa por casa a hablar con la gente para recoger sus demandas de apoyos para el Bienestar, cinco millones, es nacional.



"De esos cinco millones vamos a sacar un millón y se va a distribuir de acuerdo a donde está afectando más la epidemia y desde luego, donde está más afectada la economía", señaló en conferencia matutina.



El Mandatario indicó que, como parte del plan de recuperación económica, se entregarán 25 mil pesos a un millón de beneficiarios a partir del 4 de mayo y que no se pedirá ninguna garantía porque serán "créditos a la palabra".



"Se tiene el millón de beneficiarios, son 25 mil pesos, van a recibir 25 mil pesos, solo van a firmar un documento muy sencillo porque va a ser un crédito a la palabra, no hay garantía, la garantía es la palabra, la mayor riqueza de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo", afirmó.

El titular del Ejecutivo refirió que ayer habló con los dueños y presidentes de Banorte, Banco Azteca y Santander para que participen en el programa y aceptaron cobrar los créditos sin ningún tipo de comisión."Les comento que los tres bancos, porque hablé con los dueños, o los presidentes de los consejos de administración de los bancos, hablé personalmente por teléfono con Carlos Hank, Ricardo Salinas y con Ana Botín, no van a cobrar comisiones, van a ayudarnos en este servicio sin cobrar comisiones", aseguró.Afirmó que el Grupo Monterrey le pidió autorizar reabrir el sector automotriz antes de que Estados Unidos reinicie operaciones, pues requiere de insumos que produce México, y que aceptó el planteamiento."Al reabrirse en Estados Unidos debe tener insumos, partes que se producen en México, me pidieron ayer que, si ya tienen conocimiento que su un día se va abrir la rama automotriz en Estados Unidos para seguir produciendo, que nosotros a partir de ahí autoricemos de tres a cinco días antes abrir aquí, para que les dé tiempo de echar a andar sus plantas y embonar, establecer la cadena de producción con Estados Unidos, les dije que sí a ese planteamiento", señaló en conferencia.Cuestionado sobre si existe una ruptura con el sector empresarial debido al plan de reactivación económica que presentó su Gobierno, el Mandatario señaló que puede haber "politiquería", pero no "diferencias de fondo".Ayer en una reunión, empresarios regios que conforman el "Grupo de los 10" le demandaron al Presidente una política pública enfocada a cero despidos y cero cierres de empresas, para que la crisis actual sea transitoria.Los líderes de las grandes empresas de Nuevo León le expresaron sus diferencias sobre la forma en que el Gobierno federal está abordando la contingencia sanitaria y económica por el Covid-19.Pese a la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Gobierno federal decidió mantener la rifa de la Lotería Nacional con motivo del avión presidencial.El Presidente sostuvo que es necesario realizar el sorteo, ya que el objetivo es recaudar recursos para poder equipar los hospitales del sector salud.Reiteró que la rifa se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre."Lo vamos a rifar, eso no se va a detener, el 15 de septiembre se rifa el avión presidencial, porque desde antes de la epidemia ese fue el propósito, que lo obtenido con la rifa era para equipo médico", expresó.El sorteo de la Lotería Nacional contempla la entrega de 100 premios de 20 millones de pesos, que serán financiados con los recursos decomisados al crimen por la Fiscalía General de la República.El dinero recaudado por la rifa servirá para comprar equipo médico y, también, para pagar el mantenimiento de la aeronave, cuyo regreso a México estaba programado para este mes o el de mayo.Con la emergencia declarada por el Covid-19 el Gobierno suspendió todas las actividades no esenciales, lo que incluye, por ejemplo, la venta de billetes de Lotería.Reclamó a medios de comunicación por la información que publican.Al hablar sobre los medios, el Mandatario federal dijo que los conservadores se volvieron especialistas en Covid-19."Hay politiquería porque recuerden el movimiento feminista, cómo se volvieron de la noche a la mañana feministas los conservadores y luego con esta epidemia se volvieron especialistas y ahí están, siguen todavía, imagínense que nos vaya mal, toco madera, me hinco pero una situación como la de Guayaquil, ya me los imagino a todos estos con equipos especiales, gorras y con micrófono ahí, haciendo entrevistas a enfermos", dijo en su conferencia mañanera."Vean los periódicos, nunca habían estado lo periódicos, El Universal se volvió opositor, ni en los tiempos del maestro Palavicini cuando se fundó estaba tan opositor y así todos, para qué les cuento del REFORMA, ya están de veras, muy enojados, contrariados, ojalá y se vayan serenando, el pasiflorín (sic) es bueno, el té de flor de tila".