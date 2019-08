Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 07 de agosto

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles.



Pide a partidos renunciar a dinero



Pidió a los partidos políticos devolver el 50 por ciento de los recursos que el Instituto Nacional Electoral (INE) planea entregarles como financiamiento para el próximo año. La Comisión de Prerrogativas del INE aprobó repartir en 2020 una bolsa de 5 mil 239 millones de pesos entre los siete partidos políticos con registro, es decir, 273 millones de pesos más que lo que recibieron este año.



"Hago un llamado a los dirigentes de los partidos para que actúen de manera consecuente, no pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la Hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas, es un llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza".



"Es un llamado a que actúen de manera consecuente, ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos, no puede haber Gobierno y partido ricos con pueblo pobre".



En su conferencia mañanera, el Mandatario federal también retó a los dirigentes nacionales de los partidos a pronunciarse "hoy mismo".



"Esperaría que el día de hoy empiecen a manifestarse al respecto los dirigentes de todos los partidos, quiero escuchar que sean los primeros los partidos progresistas, hoy quiero escuchar el posicionamiento de los dirigentes de los partidos, cuando menos deben reducir sus gastos, es una sugerencia (...) en un 50 por ciento, a la mitad".



"Esto es corrupción, cuando se quiere recibir tanto dinero, es como los sueldos, puede que sea legal tener sueldos, compensaciones, de 700 mil pesos mensuales, pero desde luego que es inmoral", sostuvo.



Critica a defensores del Seguro Popular



Criticó a los ex Secretarios de Salud que defienden la permanencia del Seguro Popular. Consideró que los ex funcionarios carecen de información sobre las ineficiencias de ese programa que fue eliminado por este Gobierno. Cuestionó a quienes hablan sobre el tema sin haber visitado las comunidades para conocer de primera mano el rezago.



"¿Quién se atreve a defender al Seguro Popular? La única explicación es que les falta información, a veces no salen de las oficinas, no van al campo, no conocen la realidad, y no se puede transformar la realidad que no se conoce. Opinan de todo, son todólogos, no conocen, pero levitan, no tienen información".



López Obrador anunció que para el próximo año propondrá un incremento de 40 mil millones de pesos al gasto del Sector Salud, sin embargo, aseguró que esos recursos tendrán como origen el Fondo de Gastos Catastróficos, cuyos recursos ascienden a 75 mil millones de pesos.



En días recientes, ex Secretarios de Salud alertaron sobre los riesgos y el retroceso que implica la desaparición del Seguro Popular y el Fondo para Gastos Catastróficos.



'Llueva o truene subastaremos casa'



Aseguró que, pese a amparos, se realizará la subasta de casa del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, y con recursos obtenidos se darán apoyos a deportistas que participan en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



"Se va a licitar la casa como se acordó ayer y sin violación a ninguna ley, es decir, no es un acto arbitrario, les van a dar toda la información, de modo que continúa el programa en pie, ahora si que llueva, truene o relampaguee, se le va a dar el apoyo a los deportistas, regresando a los deportistas que están en Perú en juegos Panamericanos, que por cierto ayer se ganó otra medalla de oro, van muy bien y regresando tienen sus apoyos".



"No lo van a detener, no lo van a impedir quienes están promoviendo estos amparos. Imagínense, después del 2007, queriendo llevar un procedimiento legal, cuando ya, lo que llaman el numerario, ya hasta los repartieron a la SSA, a la PGR de entonces y al Poder Judicial, que eran más de 200 millones de dólares, y ahora que se descubre que quedaba esta casa, empiezan los amparos, está rarísimo todo este asunto".



"Vamos a actuar con legalidad, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No se va a utilizar ningún mecanismo de intimidación, uso de fuerza o prepotencia de la autoridad. Siempre va a ser un tema cuidado y con apego a la legalidad".



"También decirles a los posibles compradores que nosotros somos aval, somos garantía, que el Gobierno es garantía porque así lo establece la Ley de extinción de dominio, si hay un juicio que implica devolver un bien, el Gobierno, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado tiene que entregar el recurso, es decir, está garantizado, existe un aval de acuerdo a la ley, entonces no hay ningún problema".



Defiende disminución de gasto en Presidencia



Ante los señalamientos de gastos excesivos en Presidencia, López Obrador aseguró que, por el contrario, en su Administración hay una disminución, con un presupuesto ejercido de poco más de 300 millones de pesos, hasta el momento.



"Decirles que nosotros no tenemos esos gastos, que al contrario, hay una disminución considerable del Presupuesto en Presidencia, en términos generales se ejercieron el año pasado alrededor de 3 mil millones de pesos. Mil millones en la Presidencia y cerca de 2 mil millones el gasto del Estado Mayor Presidencial".



"Y ahora, nosotros llevamos ejercidos, hasta ahora, un poco más de 300 millones, calculamos que vamos a terminar en 700, 800 millones el año".



Calificó de calumniosa la información difundida sobre el gasto en longaniza, porque, sostuvo, no es de su Gobierno.



"Se dio a conocer información calumniosa sobre el consumo de longaniza, de chorizo, todo un montaje, un escándalo y todo esto sirve para que muestren el cobre nuestros adversarios: periodistas, escritores, integrantes de la llamada sociedad civil, finísimas personas, que sin pruebas, sin elementos, se lanzan en contra de nosotros".



"Muy irracional, sin argumentos, pura fobia, pura carga ideológica, puro conservadurismo".



-¿Esto era lo que compraban en la pasada Administración?, se le preguntó.



"Sí, era lo que gastaban y lo que adquirían y quedó eso en la página como presupuesto, pero desde luego que eso no se iba a ejercer y se demuestra, ahora si que no hay mal que por bien no venga, de cómo era y cómo es ahora".



Presenta SFP plataforma para denunciar corrupción



La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, presentó una plataforma para que ciudadanos puedan alertar sobre actos graves de corrupción y violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos federales. Indicó que con la plataforma "Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción" se busca garantizar la confidencialidad de la información, el acompañamiento y protección a los alertadores.



"Es una plataforma que la Secretaría de la Función Pública pone a tu disposición para alertar actos graves de corrupción, en los que se encuentren involucradas personas servidoras públicas federales", muestra la plataforma en su página (https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/).



"No queremos fomentar el anonimato, estamos obligados a dar esta garantía de confidencialidad. El acompañamiento en las diligencias y finalmente la sanción, que no sea nada más una botella lanzada al mar".



Descarta impuesto a plataformas digitales



El Presidente descartó la creación y aumento de impuestos en plataformas digitales.



"Tenemos un compromiso y los compromisos se cumplen, no aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos entonces dijimos no aumentan los impuestos, no va a aumentar la deuda, no van a haber gasolinazos y estamos cumpliendo".



Afirmó que la economía se encuentra bien y que no se necesita de ninguna medida extraordinaria.



Agregó que anteriormente la economía del País estaba mal debido a que los "tecnócratas neoliberales" no tenían austeridad y fomentaban la corrupción.



'Es México primer socio comercial de EU'



Afirmó que México es ya el primer socio comercial de EU y dijo tener confianza en la aprobación del T-MEC, luego de ser cuestionado por la rispidez por las últimas lecturas de calificadoras y empresarios.



"La información que tengo es que ya México es el primer socio comercial de Estados Unidos y les tengo que decir también que ha crecido mucho el comercio exterior, y eso no es más que confianza independientemente de otras circunstancias que se están realizando".



"(Tenemos) muy buena conversación en muy buenos términos, tienen mucha confianza en México, avanzan para llegar con Hacienda a acuerdos financieros y fue muy agradable la plática con su representante".



Aseveró que pese a las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, el peso se ha mantenido fuerte.



"Ahora que existe esta confrontación comercial por aranceles por guerra de divisas entre EU y China nuestro peso aguantó, resistió (...) ¿Les digo qué decían los expertos antier o hace 4 días?, que se iba el peso a más de 20 con relación al dólar. Se los puedo probar 'nomás' que, como dicen los abogados no les voy a estar leyendo el artículo a cada rato, pero (había) titulares (decían) que se nos iba a ir a más de 20. Pues no sucedió afortunadamente, pero no pasó, por poquito, pero no paso y ahí esta resistiendo".



"Espero que se apruebe el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) y eso nos va a dar mas estabilidad, se va anclar más a la economía para poder resistir incertidumbres, vaivenes, problemas externos una vez que se apruebe el tratado".



Dará informe en patio de Palacio



Adelantó que dará un informe de Gobierno en Palacio Nacional y luego la Secretaria de Gobernación entregará el documento en el Congreso.



"No se va a modificar nada, conforme establece la ley yo voy a presentar por escrito mi informe, voy a tener un informe aquí en el patio de Palacio, voy a invitar a legisladores, gobernadores, representantes de los sectores y luego se entrega formalmente el documento, el informe con los anexos y va a asistir a la entrega del informe al Congreso la Secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero".



'EZLN no tiene información completa de Tren'



Cuestionado sobre la oposición del EZLN al Tren Maya, el Mandatario federal afirmó que ese grupo no tiene información completa.



"Miren, nosotros vamos a actuar siempre con mucha prudencia y vamos a convencer, no a imponer nada y no vemos a los zapatistas ni siquiera como adversarios mucho menos como enemigos, pensamos que no tienen la información completa. Para empezar, el tramo del Tren Maya que pasa por Chiapas es de alrededor de 100 kilómetros, de los mil 300 kilómetros del Tren, 100, cuando mucho, tienen que ver con el territorio de Chiapas, es de Boca del Cerro, Tenosique, a Palenque, ellos a lo mejor no conocen bien esa zona".