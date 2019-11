Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 06 de noviembre

Cd. de México.- Estos son los temas que abordaron el Presidente López Obrador y Gabinete de Seguridad en la conferencia de este miércoles.



Atribuyen a La Línea masacre a LeBarón



El General Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, atribuyó a la organización delictiva de La Línea, que opera en Chihuahua, la masacre a nueve miembros de la familia LeBarón. El mando militar indicó que miembros de La Línea fueron desplegados ante la amenaza de que el grupo rival de Los Salazar, que opera en Sonora, intentara ingresar a Chihuahua.



"La organización delictiva de La Línea, ante esta amenaza por llamarle así, la intención de los Salazar de ingresar a Chihuahua deciden poner o incursionar, mandar una célula entre Janos y Bavispe para limitar".



"Como resultado de ese enfrentamiento o de esa confrontación que se está dando en límites de ambos estados, deciden enviar una célula y se supone, se asume que esta célula que envían para detener la incursión o penetración de alguna célula delictiva de los Salazar hacia Chihuahua es a la que se le está atribuyendo la materialización de agresiones a la familia LeBarón".



Indicó que previamente hubo un enfrentamiento entre miembros de La Línea y Los Salazar en Agua Prieta, Sonora, y derivado de eso fue que se envío la célula de la primera organización.



Al presentar una línea del tiempo, Mendoza aseguró que los tres vehículos atacados salieron del rancho La Mora pero en horarios diferentes, por lo que las agresiones fueron por separado.



La primera agresión se dio a las 9:40 horas en un punto cercano a La Mora. El primer vehículo agredido fue una camioneta Tahoe que se incendió por los disparos que recibió. Ahí murieron una mujer y cuatro menores.



El segundo vehículo atacado fue una camioneta Suburban en el que viajaban una mujer y 6 menores. En este hecho fallecieron dos menores y la mujer que conducía. Cuatro menores lograron escapar.



El tercer hecho fue el ataque a otra Suburban en la que viajaban una mujer, que falleció, y cuatro menores. Se presume, dijo el mando, que los criminales dejaron ir a los menores luego del ataque.



Hallan casquillos de EU



El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que en el lugar de la masacre a la familia LeBarón se hallaron casquillos de procedencia estadounidense.



"Las primeras pesquisas en recolección de casquillos nos permite reconocer el calibre de casquillos .223 de fabricación Remington y de procedencia norteamericana, este es uno de los datos más relevantes que en este momento podemos aportar a ustedes".



"La Fiscalía tendrá que determinar si requiere otro tipo de apoyos por parte del FBI. ¿Por qué? Aquí se ha mencionado por el Secretario de Seguridad que en las primeras pesquisas una cosa que se indaga son armas y es muy probable que encontremos armas que son fabricación en Estados Unidos, entonces se tiene que hacer un trabajo conjunto, cómo entran".



"México hará una investigación, la Fiscalía General de la República compartirá información con el FBI para que hagan lo propio".



En tanto, el General Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Sedena, dijo que en el lugar se hallaron 200 cartuchos para armas R16 y R15.



Trump 'no tiene afán injerencista'



El Mandatario federal aseguró que su homólogo de EU, Donald Trump, no tiene afán injerencista en el País pues no le ofreció enviar equipo, sino disposición de ayudar para combatir a los cárteles de la delincuencia. Asimismo, agradeció el interés del país vecino su colaborar en el caso de la masacre nueve integrantes de la familia LeBarón y garantizó que se hará justicia.



"(Trump) ofreció apoyo, ayuda, para enfrentar la delincuencia organizada y manifestó que estaría pendiente de cualquier llamado nuestro en ese sentido. Yo le agradecí, vuelvo a decir lo mismo: primero, que le agradezco su interés en participar en este tema y al mismo tiempo le agradezco que sea respetuoso a nuestra soberanía, que no haya dicho 'estamos pensando en enviar un equipo, un grupo a México', sino que su planteamiento fue 'estamos en disposición de ayudar cuando ustedes lo decidan, cuando ustedes lo determinen'".



"Agradecemos mucho porque no es ese afán injerencista, sino que es una manifestación de solidaridad, de apoyo, si nosotros lo solicitamos. Ya desde ayer le aclaramos, con todo respeto, que nosotros estamos atendiendo el asunto, se están haciendo las investigaciones y vamos a encargarnos de que se haga justicia"."Entonces, como cualquier país libre y soberano, como lo hacemos nosotros con EU, somos respetuosos de su soberanía, lo mismo nosotros vamos a actuar con independencia como país libre y soberano que somos"."Puede haber quienes piensen distinto, a lo mejor a los conservadores les gustaría que vinieran de otros países a atender asuntos que no les corresponden, ya lo han hecho en otros tiempos".Señaló que no comparte visión del Gobierno estadounidense de acción contra crimen organizado tras masacre de familia LeBarón, pero agradece respeto a soberanía."Le agradecemos al Presidente Trump su disposición de apoyar, pero al mismo tiempo le agradecemos que sea respetuoso de nuestra soberanía y también respetamos las opiniones de un senador republicano"."Esa es su visión y la respetamos, nada más que no la compartimos, como respetamos el editorial del Wall Street Journal de ayer, nada más que no compartimos su visión".Los comentarios de López Obrador se dan luego que ayer el diario estadounidense The Wall Street Journal publicara una editorial en la que señaló que si México no puede controlar el crimen en su territorio, EU tendrá que hacer más para proteger a sus ciudadanos de los cárteles en ambos países."Nosotros estamos llevando a cabo una política distinta porque la que aplicaron durante 36 años resultó un rotundo fracaso y causó mucho daño, mucha tristeza, muchos muertos, muchas pérdidas para los mexicanos"."No vamos a seguir con lo mismo y vamos a demostrar que nuestra propuesta funciona, a pesar de que no es un asunto fácil, estamos seguros de que vamos a lograr buenos resultados, ya estamos logrando buenos resultados"."Así como nos permitieron a nosotros darle seguimiento del asesinato de mexicanos en El Paso, Texas, esta investigación la llevan autoridades estadounidenses, pero nos permiten darle seguimiento... fue un acuerdo que se tomó, lo mismo"."Nos encargamos que se investigue y se haga justicia y no tenemos ninguna limitación para que se pueda informar sobre como va la investigación y si ellos quieren participar lo podrían hacer, pero ellos, los integrantes del Gabinete de Seguridad se lo van a explicar".Propuso que el 21 de marzo de 2022 se lleve a cabo el ejercicio de consulta pública para determinar si permanece o no en el cargo. Celebró que la Cámara de Diputados haya aprobado la reforma constitucional para permitir las consultas ciudadanas y el ejercicio de revocación de mandato."Que los ciudadanos sean los que tengan las riendas del poder en sus manos, no es elegir a la autoridad y que el que representa al Gobierno pueda hacer lo que se le de la gana, sino que siempre el ciudadano tenga la posibilidad, como lo establece la Constitución, de cambiar la forma de su Gobierno"."Se va a poder consultar a los ciudadanos después de tres años, en mi caso, esta consulta va a realizarse en marzo del 2022 y me gustaría que fuese el 21 de marzo del 2022. Se va a preguntar si se quiere que continúe el Presidente o que renuncie. Esto es muy importante para que así como el pueblo pone, el pueblo tenga siempre la posibilidad de quitar a los gobernantes y de manera democrática, sin el uso de la fuerza, sin la violencia".Pidió a los diputados federales aprobar hoy la reforma que permitirá recortar al 50 por ciento el gasto de partidos políticos. También llamó a los ciudadanos a estar atentos para observar cómo votarán los legisladores, ya que es momento de dejar atrás la demagogia y la simulación."Hoy se va a discutir y votar una iniciativa para reducir en 50 por ciento el presupuesto de los partidos, ojalá y se apruebe esta reforma"."Lo informo para que los ciudadanos estén pendientes, para ver quién es quién en este asunto, en este tema, porque ya basta de retórica, de simulación, de demagogia. Lo cierto es que se gasta mucho en mantener a los institutos electorales y a los partidos"."Ojalá y se logre porque se necesita mayoría, no simple, sino mayoría absoluta, son las dos terceras partes y espero que se logre".Afirmó que no utiliza un lenguaje ofensivo contra la prensa y la respeta, pero usará el derecho de réplica porque en su Gobierno no hay censura para nadie."Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas, yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas, aquí lo que hay siempre es un diálogo circular y antes no se acostumbraba esto porque la prensa estaba sometida en México, con honrosas excepciones"."Nosotros no utilizamos un lenguaje ofensivo, somos respetuosos, nada más que sí ejercemos nuestro derecho de réplica, porque como usted lo dice también tenemos derecho a manifestarnos, somos libres, no va haber censura para nadie"."No tengo porqué comprometerme, porque sencillamente actúo con respeto a todos", respondió al cuestionamiento sobre si se comprometía a no usar un lenguaje ofensivo contra la prensa".En tanto, el Mandatario federal subrayó que a algunos medios no los considera enemigos, sino adversarios y reprochó que antes eran "intocables"."Siempre los he respetado a todos, no los veo como enemigos sino como adversarios, es que antes eran intocables, columnistas, conductores de radio, televisión, que ganaban, no sé ahora cuánto, pero hasta un millón de pesos al mes o dos millones".Luego que Javier Sicilia señalara que el Mandatario traicionó la política de paz a la que se comprometió, Andrés Manuel López Obrador aseguró que las diferencias con el poeta y activista tienen mucho tiempo."Está en su derecho, él tiene una visión distinta de la nuestra y entonces respeto su punto de vista pero no lo comparto, lo que buscamos es la paz. Si le parece a él que actuar como lo estamos haciendo significa apostar por la paz, apostar por la violencia, pues entonces esa es su concepción, pero no es así"."Tiene todo el derecho de manifestarse, expresarse. Según entiendo lo que el plantea es que nosotros hemos dejado de lado la paz así. Pues no, comparto su derecho a expresarse, a manifestarse, pero nosotros queremos la paz, precisamente no optamos por la violencia"."Pueden manifestarse y que no tenemos por qué estar pensando lo mismo. Con él desde hace mucho tiempo no pensamos igual. En una campaña no me dejé que me diera un beso, en una ocasión. Tenemos diferencias, pero él es libre de manifestarse y expresarse".