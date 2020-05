Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 06 de mayo

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.

IP no aporta a energía, dice



Dijo que con la medida del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) sobre energía se da un trato justo a la CFE y afirmó que los particulares no aportaban nada al sector eléctrico.



"En términos generales se trata de que la CFE le compra energía a particulares y ahora la CFE está vendiendo menos y tomando la decisión también de no aumentar las tarifas para consumo doméstico, entonces hay una pérdida y resulta que los particulares no aportaban nada y entonces ahora lo que se está haciendo es que se le está dando un trato justo a la CFE en cuanto a subir la energía a la red porque antes la preferencia la tenían los particulares", indicó.



Aseguró que las medidas no le convienen a quienes tienen negocios y por eso hay protestas.



"Esto desde luego a quienes tienen negocio no les conviene, y por eso hoy en el REFORMA y en otros periódicos hay esta protesta, pero nosotros tenemos que cuidar el interés general, el interés de la Nación, ya no son lo intereses privados o particulares los que dominan México, por legítimos que sean esos intereses. Por encima del interés particular está el general, el interés de los mexicanos, el interés de la Nación".



Defendió que se está buscando que haya orden y que no se siga arruinando a la CFE.



"Entonces no hay ninguna violación a la Constitución, a las leyes. Dentro de las facultades de la Secretaría de Energía se estaba buscando que haya orden y que no se siga arruinado a la CFE y que podamos mantener los precios de la energía eléctrica y bajarlos si es posible, que ellos nunca lo hicieron, al contrario, se elevaba y se elevaba constantemente el precio de la energía eléctrica", dijo.



"Ahora están planteando que ya no se van a usar las energías limpias, no es cierto. Se van a usar las energías limpias, pero no son las energías limpias, esto me recuerda a los que querían rescates y ponían a pequeñas y medianas empresas como estandarte. Aquí ahora también ya se están volviendo ambientalistas cuando lo que está detrás es un negocio".



REFORMA publicó este miércoles que con el argumento de la emergencia sanitaria por Covid-19, el Gobierno federal afectará inversiones en energías limpias de hasta 9 mil millones de dólares, los cuales están hoy destinados a proyectos renovables como centrales de energía eólica y solar.



Los más afectados serán los 14 proyectos que faltan por entrar en operación de la tercera subasta de energía eléctrica, que data de 2017, cuya inversión fue por mil 841 millones de dólares y donde el precio promedio de la energía solar ofrecido fue 20.57 dólares por megawatt-hora, el más bajo a nivel mundial.



Con la medida del Cenace, se va a privilegiar la entrada en operación de otras centrales de CFE, entre las cuales algunas utilizan combustóleo y son altamente contaminantes.



Prevalece violencia en Guanajuato, pese a GN



Reconoció que prevalece la violencia en Guanajuato, pese a la presencia de elementos de la Guardia Nacional y el plan de seguridad para ese Estado.



Al presentar una gráfica con el número de víctimas de homicidio de ayer en el País, afirmó que la entidad registra el 20 por ciento de asesinatos, lo que representa un problema para su Administración, pero no se están quedando "cruzados de brazos".



"Tenemos mucha confianza en que vamos a domar también la violencia, ¿saben por qué? Entre otras cosas porque no hay complicidad, porque ya no es como antes de que había contubernio, ahora está bien pintada la frontera, la línea divisoria entre autoridad y delincuencia, y a pesar de lo que nos dejaron, ahí vamos avanzando.



"Eso fue ayer 76 homicidios, miren este es nuestro problema ahora, 20 por ciento Guanajuato, y no estamos cruzados de brazos, por lo que menciono, los planes especiales, ahí tenemos miles de elementos en Guanajuato, pero está bien arraigado el problema, lo dejaron crecer", señaló en conferencia.



Acusa a FB y Twitter de 'infodemia'



Alertó sobre la "infodemia", es decir difusión de noticias falsas, que se vive actualmente en el País debido a la pandemia del Covid-19.



Señaló que es un virus que afecta la convivencia social y con el cuál ganan las redes sociales como Facebook y Twitter.



"Esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan ese virus que se transmite y que produce desinformación, alarma y desde luego que afecta la convivencia social, no es el propósito censurar, es informar a los ciudadanos cómo funciona este mecanismo del todo nuevo, porque en siglos no veíamos algo así", dijo.



"Esto tiene que ver con los medios alternativos que han venido desplazando a los medios convencionales de comunicación".



Por su lado, Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, indicó que la "infodemia" ocurre principalmente en WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, los cuales obtienen ganancias millonarias.



"La infodemia es un título que usa la OMS para referirse a la abundancia de información falsa o maliciosa sobre la pandemia y su rápida propagación a través de las personas y de los usuarios de redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram principalmente", comentó en conferencia acompañado del Presidente.



"Lo que ahora estamos observando es que sí hay ganadores en esta pandemia, desgraciadamente, y los ganadores son estas plataformas justamente, el nivel de ingresos y de ganancias que han tenido en este primer trimestre del año, empresas como Facebook, Google, Amazon, Microsoft y en menor medida aunque también importante también Twitter son el resultado de esto justamente".



Detalló que tan sólo en el primer trimestre del año, Facebook tuvo ganancias superiores a lo que los mexicanos residentes en Estados Unidos mandaron a México en remesas, con 4 mil 902 millones de dólares de ganancias y facturaron 18 mil 737 millones de dólares.



Mientras que Google tuvo ganancias por 6 mil 836 millones de dólares y Youtube, que pertenece a Google, generó un crecimiento del 52 por ciento más en comparación con el primer trimestre del año pasado.



"Es un fenómeno transnacional, Twitter ha tenido un incremento de los usuarios de 152 a 166 millones de usuarios en todo el mundo y en Twitter sobre todo lo que ha habido es una intensificación de la diseminación de versiones falsas y de versiones incluso hasta alteradas de videos que se truquean para dar la impresión exactamente inversa de lo que está sucediendo", expuso Villamil.



Señaló que durante la Fase 3 de la epidemia se ha incrementado la difusión de audios con información falsa en sectores, sobre todo, populares.



"La infodemia no solo es un problema de contenidos falsos, exagerados o de medias verdades, es un desafío por su rápida transmisión, es exactamente igual que el coronavirus, tiene una alta tasa de transmisión y de proliferación", dijo.



Llamó a no compartir ese tipo de mensajes, audios y videos debido a que sólo genera pánico, desconfianza social, vulnerabilidad, percepciones negativas y prejuicios.



Asimismo, potencia las teorías de la conspiración, precisó Villamil.



"Los ataques contra el personal de salud tienen que ver con la infodemia, esto es muy preocupante y por eso a la OMS le ha preocupado tanto este asunto", acusó.



"Este asunto es todavía más perverso porque se trata de enganchar a la gente aunque sean absolutamente ridículas e increíbles las versiones, el tema es que se viralice, que se comparta de manera mucho más rápida".



El Mandatario agregó que la vacuna para los mexicanos ante este fenómeno es la concientización para evitar difusión de información falsa.



Critica activismo pagado en Twitter



Criticó a políticos y partidos por destinar recursos públicos para desinformar y falsear datos en campañas pagadas en redes sociales.



"¿Cómo un partido político, que es una entidad de interés público, que maneja presupuesto, que es dinero del pueblo, destina esos recursos para desinformar, no para garantizar el derecho a la información, sino para falsear información, para calumniar?", cuestionó el Mandatario en conferencia matutina en Palacio Nacional.



Además, indicó, que en países como Estados Unidos se informa sobre el gasto de partidos y candidatos para sus campañas en redes.



"Diario transparentan o es que aquí no hay partidos que destinen dinero a llevar a cabo estas acciones de ataques a adversarios", dijo.



Por otra parte, el Mandatario compartió la respuesta de la red social Twitter, que reveló trabajar sobre un ejercicio de mayor transparencia, tras la denuncia de su Gobierno ante la propagación "bots".



"Twitter coincide con las voces que demandan mayor transparencia sobre el financiamiento que reciben aquellos actores que realizan este tipo de automatización o coordinación", escribió la cuenta de Twitter México en respuesta a los cuestionamientos realizados ayer por el Mandatario.



"De nuestro lado, seguiremos trabajando para proteger la conversación pública".



Asimismo, López Obrador reprobó que entidades de interés público, como los partidos políticos, detienen recursos para la desinformación y para calumniar.



"Esa es la prueba irrefutable, no estamos hablando de una acción espontánea del ejercicio de un derecho del ciudadano, estamos hablando de un mecanismo robotizado", aseguró el Mandatario.



Asimismo, aseguró que no se trata de solo denunciar, sino que su Gobierno también revisará el comportamiento de las empresas.



"No se trata de denunciar por denunciar, vamos a ver si ellos proponen mecanismos que no signifiquen censura, lo aclaro, sino que no se permita la corrupción, que no se permita la violencia, todo lo que no ayuda a tener una sociedad mejor", indicó.



Alistan cónclave para coordinar reapertura con EU



El Gobierno federal celebrará este miércoles por la noche una reunión para analizar la reapertura de plantas productoras en México ante el reinicio de la industria en Estados Unidos el próximo 11 de mayo.



El Mandatario federal informó del encuentro que será en Palacio Nacional con los secretarios de Economía, Salud, Trabajo, Relaciones Exteriores, y Educación; así como con el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.



"Hoy tenemos una reunión la Secretaria de Economía, el Secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Alcocer, el doctor López-Gatell, la Secretaria del Trabajo para ir analizando sobre el plan de apertura. También va a estar el secretario de Educación para analizar también el proceso de normalidad y de regreso a clases a partir de las proyecciones que se tienen", señaló.



Indicó que ayer por la noche técnicos matemáticos les presentaron las proyecciones sobre la evolución de la pandemia, y a partir de eso se va a decidir el regreso a clases y la reapertura de las industrias como la construcción, minería, exportación, turismo y armamental.



El Mandatario detalló que en esta reunión se hará un primer análisis para planear el regreso a las actividades productivas y económicas.



"Estamos conscientes de la interrelación que hay en el comercio con Estados Unidos. México es el principal socio comercial con Estados Unidos y están eslabonadas las cadenas productivas, hay partes de procesos que tienen que ver con maquiladoras de México, hay una estrecha relación", manifestó.



López Obrador expuso que empresarios mexicanos de la industria automotriz le han pedido al Gobierno federal que se considere abrir ese sector unos días antes de Estados unidos porque algunas líneas de producción requieren al menos tres días para prepararse.



"Todo eso se está viendo, desde luego, cuidando la salud, cuidando que no vaya a regresar la epidemia o que haya brotes donde hay control y todo esto también considerando riesgos, considerando número de trabajadores, el cuidado en las plantas, todo, todo lo que implica. Pero sí tenemos que ir pensando en la reapertura", afirmó.



Distribuirá Banco Azteca millonada para escuelas



Anunció que los beneficiarios del programa "La Escuela es Nuestra" ya pueden recoger los recursos asignados en abril en sucursales del Banco Azteca.



En su conferencia de prensa mañanera, el Mandatario presentó detalles del programa que en marzo y abril de este año representó una inversión de 8 mil 875.95 millones de pesos.



De acuerdo con las cifras presentadas, ya se pagaron 3 mil 948.60 millones de pesos a 22 mil 653 comités de padres de familia, y en abril se asignaron 4 mil 927.35 millones de pesos a 25 mil 510 comités.



"Se ha decidido entregar de manera directa el presupuesto de mantenimiento a cada escuela, no pasarlo por instancias gubernamentales ni federales ni estatales ni municipales, sino de la Tesorería de la Federación a la escuela, a la sociedad de padres de familia", afirmó.



"Si es una escuela de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos por ciclo escolar; si es una escuela de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos; si es de 250 alumnos y más, 500 mil pesos".



López Obrador afirmó que en cada escuela se formó un comité que recibirá los fondos y, que en su mayoría son dirigidos por mujeres.



"Lo que me importa ahora es informar que 25 mil 510 escuelas ya están recibiendo casi 5 mil millones de pesos", expuso.



"Y quiero informar que ya pueden ir a el banco, en este caso es Banco Azteca, a sacar los 150, 200 o 500 mil pesos".



El Presidente insistió en su planteamiento de que estos recursos sean utilizados para el mantenimiento y mejora de los planteles escolares, a fin de que se generen empleos y se reactive la economía local.



"Lo que queremos es que nos ayuden para que estas 25 mil 510 escuelas se conviertan en 25 mil 510 frentes de trabajo, que por la circunstancia actual el dinero no se use, para ser preciso, para computadoras que llegan muchos a ofrecer", manifestó.



"Que se use, es voluntario desde luego, para la construcción, ya sea en ampliar las aulas en las bardas en las aulas de usos múltiples en los baños en todo lo que pueda significar contratar a maestros albañiles a trabajadores de la construcción. Ya después vemos en la próxima entrega, porque esto es anual, es por ciclo escolar, si utilizan los recursos en otros propósitos".



López Obrador mencionó que el programa se ampliará, ya que por ahora abarca a 50 mil escuelas pero en realidad las beneficiadas serán 170 mil.



Detienen a 222 relacionados con saqueos



En lo que va de la pandemia por Covid-19, unas 222 personas han sido detenidas por estar relacionadas con convocatorias a realizar saqueos o por participar en robos masivos a tiendas.

Presidencia informó que, de ese total, el 74.8 por ciento ya fueron vinculados a proceso.



En la entidad mexiquense se ha logrado el arresto de 53 señalados, mientras que en la Capital fueron aprehendidos otras 169 personas.

El Estado de México es la entidad con más llamados a realizar saqueos.



De las 88 convocatorias detectadas por el Gobierno federal, el territorio mexiquense tiene 16 registros, seguido por la Ciudad de México, con 14; Nuevo León, con siete, y Veracruz y Baja California, con cuatro llamados cada una.



En total, las 'invitaciones' a realizar robos de manera masiva se han registrados en 22 de los 32 estados del País.



Hasta el momento, se han concretado 30 de las invitaciones para realizar robos de manera masiva.



El peor día fue el pasado 25 de marzo, cuando se ubicaron 21 llamados para realizar saqueos.



De acuerdo con Presidencia, los gobiernos estatales refuerzan acciones para garantizar la protección de negocios y evitar saqueos masivos.