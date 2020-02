Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 05 de febrero

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Competirá con AN por servicios de salud



Luego que nueve estados decidieron no sumarse al Insabi, el Mandatario dijo que los distintos modelos de salud que se aplicarán en el País prácticamente estarán en competencia y serán los ciudadanos quienes decidan cuál es el mejor.



"Los ciudadanos van a clarificar, que tal que los ciudadanos digan está mejor este, el que los manejen los estados, está bien la competencia, es parte de la democracia no debemos alarmarnos por eso".



Ayer el Subsecretario de Ssa informó que nueve entidades no se incorporaron al nuevo modelo de salud, algunos de ellos gobernados por el PAN.



Luego de confirmar que ofreció a los gobernadores panistas un "todo o nada" en el tema del Insabi, el Mandatario aseguró que no le gustan las "medias tintas"porque la población no tendría claro quiénes están fallando en el servicio de salud.



"Fue un buen encuentro, respetuoso, pero también muy franco, ellos plantean que pueda haber acuerdos parciales, nosotros sostenemos que esto llevaría a que no haya una autoridad responsable, o sea, que no se sepa quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo, no son buenas las medias tintas".



Advirtió que no habrá castigo presupuestal para los estados que no hayan firmado y que desde ayer dio instrucciones al Insabi para que fluyan los recursos.



Consideró que ya se verá si los estados que no quisieron firmar regresarán a los esquemas privatizadores de gobiernos anteriores.



Quiere terminar con 'puentes'



Informó que planteará reformas para que a partir del próximo ciclo escolar los días festivos se conmemoren en su día y así terminar con los "puentes".



"Terminando el ciclo escolar actual, voy a proponer reformas para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica, desde luego las más importantes, las trascendentes"."La conmemoración de la Independencia sería para el mismo día y lo mismo el 20 de noviembre, Aniversario de la Revolución. Se que va a generar una polémica, pero el que no sabe de dónde viene, no va a saber a dónde va".El Mandatario hizo el anuncio en el marco del 103 Aniversario de la Constitución mexicana, que conmemorará en Querétaro, pues señaló que los niños recuerdan los "puentes" y no los acontecimientos históricos."La Constitución del 17 recoge los anhelos del pueblo de México que luchó por la democracia, la libertad y la justicia. Es muy lamentable que en los últimos tiempos se haya dejado en el olvido estas fechas cívicas, históricas, los niños de las escuelas, hasta de secundaria, hablan de los puentes, pero no del por qué no asisten a la escuela un viernes o un lunes, como acaba de suceder"."Resulta que hoy, día 5 de febrero, nadie recuerda que se promulgó la Constitución".Actualmente, los días festivos se conmemoran en día lunes cercano a la fecha histórica, lo que hace que se tengan los llamados "fines de semana largos", pues se juntan con los descansos escolares de sábado y domingo.Consideró que los servidores públicos de Carrera que han dejado su Administración es porque estaban muy partidizados.REFORMA publicó que, en el primer año del Gobierno lopezobradorista, 8 mil 57 servidores públicos que integraban el Servicio Profesional de Carrera (SPC) salieron de la Administración federal, la mayoría por renuncia."Estaban muy partidizados, esa es mi interpretación, yo creo que en un acto de honestidad sintieron que ya no iba a ser la misma política, y todavía hay otros que ojalá, y con honestidad, decidieran hacerse un lado"."Sobre lo de la experiencia, ahí si no creo ¿Eh? Que hayan tenido mucha experiencia porque miren cómo nos dejaron el País, o experiencia quién sabe para qué"."Todo aquello que se decía, que se lo metieron hasta la médula a algunos, además, siempre lo hemos dicho, existe un sector conservador en la población, y tiene todo el derecho de existir, existe el pensamiento conservador y hay que respetarlo".-¿Su Gobierno apoyará este Servicio Profesional de Carrera?, se le planteó."Lo más importante", respondió, "es que haya honestidad y se quiera realmente servir al pueblo, que el servidor no esté pensando nada más en sus intereses personales. Que se apasione, que se entregue, que tenga emoción social".Luego que habitantes tomaron la presa La Boquilla, en Chihuahua, para impedir que se abra y se cumpla Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos, el Presidente dijo que ese acuerdo se debe cumplir."Necesitamos cumplir con el acuerdo de agua que se suscribió, que se firmó con el Gobierno de Estados Unidos en 1944, siempre se ha pagado lo que corresponde a México y no lo vamos a dejar de hacer porque no queremos conflicto internacional, los acuerdos se cumplen, si tenemos firmado un tratado tenemos que cumplir"."Además para los productores de Chihuahua, para que no se dejen manipular, hay agua suficiente para el riego este año, no va haber escasez de agua y podemos con excedentes cumplir con el compromiso que tenemos a partir de este acuerdo que se firmó en 1944"."Que no se preste a la politiquería porque ahí andan, hay de Morena. Decirles a los que traen ese plan, esa intención, de qué quieren su nieve"."Explico todo esto porque hay politiquería y quieren llevar agua a su molino"."No podemos incumplir un tratado internacional, imagínense y un día vamos a hablar de eso, del tratado internacional porque según los especialistas, los técnicos, esto tiene que ver con las aguas del Río Bravo, según los especialistas el tratado no es inequitativo para México, estamos hablando de los especialistas, lo vamos a revisar aquí entre todos pero se habla de que el agua que recibe México es en volumen mayor a la que se entrega, pero independientemente de eso está vigente el tratado y tenemos que cumplir con los términos"."Si no cumplimos entonces será motivo a una acción de otro tipo, además si yo supiera de que los productores se quedarían sin agua yo hablaría, le pediría una conferencia, tendríamos una llamada telefónica con el Presidente de Estados Unidos y le pediría que nos permitiera resolver nuestro problema, que le solicitaría una prórroga, lo haría formalmente reconociendo el compromiso pero que no hay condiciones para incumplir el compromiso porque no tenemos agua pero dicen técnicos de la Conagua que sí tenemos el agua".Aseguró que hay "mano negra" detrás de las protestas y la violencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Sin dar nombres, el Mandatario pidió exhibir a quienes están detrás de las manifestaciones que mantienen cerrados algunos planteles de la máxima casa de estudios."Siento, lo voy a decir, que hay mano negra y que bien que ya lo estamos diciendo aquí, porque siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos para que no anden ahí en los sótanos. Entonces, ojalá y se resuelvan las cosas"."Hay grupos inconformes, hay que atenderlos, hay que dialogar, pero no es un movimiento colectivo, mayoritario. Nosotros vamos a ser respetuosos de la autonomía de la Universidad, pero sí estamos pendientes, y estoy opinando de que se debe evitar el que haya paros injustificados y que no haya manipulación política"."Ayer en las redes se llamaba a un paro total y no se sabía quién convocaba, además en cualquier movimiento tiene que haber democracia, preguntarle a los alumnos, a los maestros, ¿Por qué una minoría se va a imponer? Eso también es autoritarismo, conservadurismo, que no nos vengan con el cuento de que son radicales, de que son de izquierda quienes imponen"."Además, nada de capuchas, con todo respeto, ¿Por qué taparse la cara? Un luchador social tiene que dar la cara y no apostar a la violencia, seguir el ejemplo de Mandela, de Gandhi, de Luther King. La no violencia es una vía. Además, se recurre a la fuerza bruta cuando no se tiene la razón, nada de agresiones, nada de violencia"."Espero que los universitarios, en este caso los alumnos, maestros, los investigadores, académicos, directivos de la UNAM, lleguen a un acuerdo, que haya diálogo, que se escuchen los planteamientos que se tengan, que se busque la solución a los problemas"."Si existen demandas que se planteen, diálogo con compromiso, eso es lo que nosotros planteamos"."Que no estén pensando los que provocan que nosotros vamos a caer en la trampa de la violencia, no nos vamos a enganchar en eso, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho".Descartó impulsar una reforma para reducir las causales de feminicidio y proponer cambios legales que se puedan "malinterpretar" o crear confrontación."Estábamos viendo la posibilidad de reformas en lo legal y mi opinión respetuosa fue evitemos estas reformas, porque no es el tiempo, pueden esperar"."En el caso de quitar causales por feminicidio y dije no... que se lleve a cabo una reforma, aún siendo buena, se puede malinterpretar, que las cosas queden como están".En tanto, en un comunicado, la FGR aseguró que el delito de feminicidio, tal como está tipificado en el Código Penal Federal, es complicado de judicializar debido a que impone requisitos que dificultan su comprobación.Por ello, plantea que el delito sea considerado simplemente como homicidio.El Mandatario reiteró que entre sus prioridades se encuentran elevar a rango constitucional los programas sociales (como las pensiones a adultos mayores y las becas a jóvenes) y el derecho a la salud.Recordando cuestionamientos por su salud física y mental, López Obrador aseguró estar en buena forma y dijo solo está "maduro", más no viejo."Dicen que el viejo, que ya el Presidente está cosechando, pues estoy maduro, eh, maduro, no viejo, no me afecta nada"."No tengo enemigos no quiero tenerlos, tengo adversarios, los corajudos son otros que andan de mal humor, pero yo ando muy contento bien y de buenas"."No debemos meternos en eso, solo que tenga algún impedimento legal, pero si no lo tiene somos libres, si eso se demuestra sí, pero no por lo otro, porque yo también les digo sus cosas a mis adversarios, me piden que yo demuestre si ando acuerdo, ¿no?"."Yo les llamo conservadores o fifís, o sea, todos tenemos derecho a expresarnos, claro, no enojarnos".En octubre de 2019, la Administración de López Obrador recibió una solicitud para exigirle al Mandatario una constancia psiquiátrica.Asimismo, el Presidente reveló que anteriormente recibió una solicitud anónima para constatar su salud general.