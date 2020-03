Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 04 de marzo

Cd. de México.-Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Indagan transa en Infonavit por fraude fiscal



El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se indaga fraude fiscal, corrupción política y peculado en el caso del contrato del Infonavit con la empresa Telra de 5 mil millones de pesos.



Señaló que fueron detectadas operaciones irregulares y transferencias internacionales a partir de un interviniente de Telra a cuentas de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido.



En marzo de 2018, detalló en su presentación, el interviniente expidió un cheque de caja a favor de Telra por 174 millones de pesos, monto que el grupo inmobiliario devolvió de forma íntegra el 27 de abril del mismo año, en una simulación de operaciones.



En tanto, de 2018 a 2019 se registraron transferencias a Estados Unidos por 19.1 millones de pesos a una empresa; 1.03 millones de pesos a una firma fiduciaria; 400 mil pesos a un accionista, y 4 mil dólares a un despacho de abogados.



Santiago Nieto indicó que a Suiza fueron transferidos 142 mil 725 pesos a una empresa identificada como asesora de conflictos familiares.



Desde Estados Unidos se registraron envíos una empresa de servicios inmobiliarios, por 2.09 millones de pesos, y a una empresa con la que comparte número telefónico, por 7.8 millones de pesos.



El titular de la UIF señaló que también fueron registradas nueve transferencias a Reino Unido por 49.1 millones de dólares a una multinacional de corretaje.



Ni tenía en mente que lunes era el 9M.-AMLO



El Presidente López Obrador aseguró que no tenía en mente la fecha del paro de mujeres, por lo que había anunciado que la venta de boletos relacionada con el avión presidencial iniciara ese día. Sin embargo, tras la polémica, dijo que la venta podría iniciar el martes.



Esto, luego de criticas de colectivos y políticos que señalaron que la venta de "cachitos" el 9 de marzo buscaba minimizar el movimiento feminista.



"Ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era el día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista y por eso dije aquí que se iban a empezar a vender los boletos".



"No va a ser el lunes, el martes o el miércoles, el martes, no se puede caer en ninguna provocación, el conservadurismo está muy irritado, muy molesto por los cambios y la transformación".



Desde Palacio Nacional, el Mandatario insistió en que detrás del movimiento de mujeres hay grupos conservadores.



"Ya se acabó la robadera, entonces están molestísimos y muchos de ellos, los que se sentían dueños de México, se volvieron feministas, es no revolver, separar".



Recordó que desde que fue Jefe de Gobierno, y actualmente, ha dado participación a las mujeres dentro de su Gabinete.



Además, reiteró que no habrá represalias para hombres o mujeres que deseen participar en el 9M.



"Y también, quien trabaje en el Gobierno, lo repito, mujer, hombre, que desee participar, está garantizado su derecho de manifestación, no va a haber represalias, prohibido prohibir, ningún obstáculo para la libre manifestación de las ideas".Cuestionado sobre si se empapará del tema de género, el Presidente dijo que él es un experto."Estoy empapado, no voy a usar la palabra, porque me choca, pero soy experto, porque tengo comunicación y siempre ando a ras de tierra, tengo una comunicación permanente, tengo esa dicha enorme de recoger los sentimientos del pueblo y vamos precisamente el día 8 a tener un acto para conmemorar el día de la mujer, día de las mujeres, ya hasta con cuidado porque no vaya a ser que no lo vayan a tomar bien, pero vamos a tener un acto en Fresnillo, Zacatecas, el domingo".El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reportó que han bloqueado cuentas por 359 millones de pesos y un millón 569 mil dólares relacionadas con el grupo religioso La Luz del Mundo.Esto luego que se hallara que un pastor engañaba a sus víctimas por medio de la fe para realizar donativos a la iglesia, además de tener relaciones con menores y estar relacionado con pornografía infantil.En total, se realizaron bloqueos a 6 personas y los montos a terceros relacionados ascienden a 82 mil 483 millones de pesos.Asimismo, Nieto indicó que también se desarticuló una red de trata de mujeres a la cual se le bloquearon cuentas por 52 mil 618 millones de pesos.Además, se giraron 5 ordenes de aprehensión, una ya cumplimentada, contra los explotadores sexuales que operaban en la CDMX, Tlaxcala y Puebla.La red se encargaba de seducir y enamorar a niñas entre 12 y 15 años de edad para después manipularlas y obligarlas a prostituirse en la modalidad de trata de personas. Se les obligaba a tener 30 relaciones al día para darle casi todo el dinero al tratante.Se detectó que uno de los miembros de la red ingresaba el dinero a los bancos y en total fueron bloqueadas 7 personas.En otro caso, la UIF halló, en colaboración con la Fiscalía de Edomex, una red de pornografía infantil en redes sociales luego que una menor fue engañada para enviar fotos íntimas y posteriormente el sujeto comercializó las imágenes a través de un perfil de Facebook.Se logró identificar al sujeto y se realizó bloqueo de las cuentas donde se realizaron los pagos por las fotos."Estos tres casos demuestran la voluntad del Gobierno de combatir las acciones que afectan a las mujeres en el País", sostuvo Nieto durante la conferencia mañanera del Presidente López Obrador.La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) siete denuncias por outsourcing ilegal.Santiago Nieto destacó que en el combate para atacar este mecanismo se cuenta con la colaboración del IMSS, la Secretaría del Trabajo, el SAT y el Infonavit.Nieto detalló que se detectó un grupo asociado de mil 854 empresas, de las que se tiene información de mil 86 y de ellas 92 son consideradas como simuladores por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o empresas "fachada".A partir de ahí se seleccionaron siete objetivos con la calificación más alta en un modelo global que se estableció y con actividades inusuales.Tras detallar casos de algunas de estas empresas, con facturación apócrifa a fin de disminuir su obligación fiscal ante Hacienda, el funcionario dijo que se han presentado siete nuevas denuncias ante la FGR."Para nosotros es muy importante detener este tipo de prácticas, ya se han presentado siete denuncias ante la Fiscalía General de la República por este supuesto de outsourcing ilegal que se suman a las 35 denuncias que existen por empresas fachada y a las 15 denuncias que existen por facturación simulada", detalló."Creemos que es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó, que se ha transformado la normatividad y que este tipo de grupos que compraron o vendieron facturas durante administraciones anteriores deben acercarse al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría del Trabajo, a fin de poder regularizar su situación".Si bien existe una "práctica buena" de outsourcing, agregó, que hay que proteger porque permite fomentar la economía, hay prácticas ilegales que tienen que ser combatidas para salvaguardar los derechos de los trabajadores y la recaudación."Hay empresas de naturaleza fachada que adquieren o venden facturas que simulan operaciones y finalmente actos o actividades de lavado de dinero", expuso.Adelantó que el día 12 del mes se reunirá con miembros d ela familia LeBarón en Hermosillo."Vamos a estar en Hermosillo la semana próxima, el 12, vamos a tener reunión con las madres, los padres de los bebés de la guardería ABC y también con familiares de niñas, niños, de las mujeres que perdieron la vida en Bavispe, vamos a estar allá con ellos"."Nos quedamos en ver, nos vamos a encontrar en Hermosillo y posteriormente si ya tengo que regresar a Bavispe, a La Mora, y se les va a informar, a eso vamos, sobre el avance de la investigación".