Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 04 de diciembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Respeta opinión de TEPJF sobre 'Ley Bonilla'



Dijo que respeta la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que consideró que es inconstitucional la reforma en Baja California que amplía de dos a cinco años la Gubernatura de Jaime Bonilla. Aunque en su pronunciamiento atribuyó la opinión jurídica a la Suprema Corte, el Mandatario corrigió y afirmó que su Gobierno no es igual a los anteriores.



"Quiero decir que respetamos la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de ayer declarando inconstitucional la reforma que se hizo en el Congreso local de Baja California... el Tribunal Electoral a petición de la Suprema Corte, respetamos ese punto de vista, y ya esto deja de manifiesto que no somos iguales".



"¿Se acuerdan de las concertacesiones? ¿se acuerdan de eso? Allá mismo en Baja California y en todos lados, como estaban de acuerdo, habían acuerdos en lo oscurito y luego utilizaban los órganos de legalidad para legitimar lo que ya habían negociado (...) ya es distinto, hay un auténtico Estado de derecho, no un Estado de chueco".



Ayer, los siete Magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral consideraron que el "regalazo" al morenista Jaime Bonilla Valdez es inconstitucional. La opinión de los juzgadores fue entregada a la Suprema Corte, quien decidirá en definitiva sobre la reforma en la entidad.



Plantea consultas sobre outsourcing



Sugirió la realización de una consulta ciudadana por la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia contra el outsourcing, medida criticada por el sector privado.



"Creo que lo debe de resolver el Senado, se tienen que poner de acuerdo. Primero escuchar a todos los involucrados, los que están a favor y en contra, escucharlos, que se lleve a cabo una consulta, no hace falta mucho tiempo, ya hay posturas claras a favor y en contra, pero que sí se escuche".



"Ese es mi punto de vista, que se escuche a todos, todo el que tenga algo que plantear, que se abra un proceso de consulta, tanto del sector empresarial como del obrero, especialistas y ciudadanos, todos que opinen, eso lo puede hacer el Senado, es una opinión respetuosa".



"Que sean los senadores de manera libre los que decidan y confiar en los senadores, confiar en el Senado de la República. El Ejecutivo no tiene una postura definida sobre esto o lo que proponemos es esta consulta y que con absoluta libertad, como debe de ser, el Senado resuelva, porque es un poder autónomo e independiente".



"Son ellos los que tienen que resolver y para eso están, esa es la función del poder legislativo".



Ordenó reforzar revisiones para frenar armas



El Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, reveló que el Presidente les instruyó a cambiar las revisiones en la frontera norte para que no se enfocaran en las drogas que se busca introducir a Estados Unidos, sino en las armas que ingresan desde ese país a México.



"En esta Administración, el señor Presidente nos instruyó a cambiar el sentido de la revisión de nuestros puestos militares de seguridad, anteriormente todos los puestos militares de seguridad hacíamos la revisión de sur a norte, en donde buscábamos el aseguramiento de drogas, y el señor Presidente nos instruyó a cambiarlo".



"Tenemos algunos de los puestos de seguridad, principalmente en la frontera norte, que hacen las revisiones de norte a sur y ahí es donde hemos realizado la detección de camiones, de vehículos de todo tipo, con armamento, municiones y dinero, ha sido importante el aseguramiento".



"Hemos hecho aseguramientos de diferentes formas, la mayoría en vehículos, vehículos de transporte de carga, a los que hacen las modificaciones para poder meter las armas en lo que es la estructura de los vehículos, en vehículos particulares, también en brechas, en menor medida".



"Pero sí hay un movimiento de armas de municiones a través de los medios de comunicación que tenemos terrestres".



Detallan ingreso de armas



El titular de la Sedena ofreció detalles sobre la manera en la que son introducidas las armas ilegales a México. Durante su explicación mostraron imágenes de cómo detectaron cartuchos y armas en tráileres, equipajes, lavadoras, cajas de chocolates, camiones de volteo con doble fondo, y una calibre 50 que iba en el motor de un vehículo.



Sandoval refirió que hay una revisión aleatoria porque, de lo contrario, generarían tráfico en la frontera.



También se ve que entran armas en botellas de refresco, en techos y pisos falsos, tanques de gasolina, cilindros de gas, en las puertas de vehículos, llantas de refacción, asientos y hasta en televisores.



"En algunos casos simulan que son juguetes y son armas", sostuvo.



La entrada de armas desde Europa, dijo, es por vía marítima.



Lideran Edomex y Tamaulipas destrucción de armas



El Estado de México y Tamaulipas lideran la lista de las entidades con mayor número de armas, 3 mil 705 y mil 619 respectivamente, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destruyó ayer en una jornada efectuada en 26 estados.



La Sedena ha destruido 19 mil 317 armas que fueron aseguradas por distintas autoridades.



Michoacán, Veracruz y Nuevo León, con mil 072, mil 051 y mil 035, en cada caso, ocupan los siguientes lugares en número de armas destruidas.



La destrucción, detalló, continuará hoy en Tabasco y Chiapas, y el 9 de diciembre en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, lo que dará un total de 19 mil 919 armas.



'Hablamos como amigos con los LeBarón'



El Presidente estimó que la reunión con la familia LeBarón fue fraterna, en un ambiente de respeto y que hablaron como amigos.



"Voy a hablar de generalidades porque no puedo detallar sobre este tema por razones obvias pero si les puedo comentar que la reunión se dio en una ambiente de mucho respeto, de mucho respeto y comprensión hacia ellos de parte de nosotros por su dolor, por lo que implicó este lamentable hecho, eso lo expresamos".



"Son gentes buenas y hablamos como amigos y se les informó bien de lo que se está llevando a cabo, de lo que se está avanzando en la investigación, desde lo que se hizo en las primeras horas, que tampoco lo habíamos dado a conocer porque a lo mejor se pensaba de que nos quedamos paralizados pero no fue así, por eso se ha avanzado en la investigación, ha habido resultados, todo eso se les informó y vamos a continuar para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia".



"Una relación de mucho respeto y se aclararon cosas en el sentido de que ellos lo que quieren es que como es natural que haya justicia y están llenos de dolor por la tragedia y tienen todo su derecho, nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlos, escucharlos y dar resultados".



"En medio de esta situación difícil, contrario a lo que pensaban algunos de nuestros adversarios fue una reunión fraterna, vamos a decir y hay confianza, nos tienen confianza".



"Ellos son mexicanos y debemos protegerlos y se sienten muy orgullosos de ser mexicanos, desgraciadamente se polarizan posturas y hay pasiones pero no, es gente muy buena, gente mayor, gente seria, religiosa, no quiere decir que los que no son religiosos no son gente buena, no quiero que me malinterpreten, pero en general el mexicano es bueno".



"Quedamos en vernos, sí, pero ellos van a decidir dónde, donde ellos lo decidan si quieren allá o consideran que es mejor acá, como ya se tuvo la reunión, están por decidir eso. Una pregunta que les hago a ustedes. ¿Ustedes sabían que iba a haber otra reunión? (asienten la mayoría de reporteros) Ah, entonces no fui indiscreto".



Insiste en baja de salarios



López Obrador insistió en la necesidad de que todos los funcionarios públicos ganen menos que el Jefe del Ejecutivo. Cuestionado sobre la decisión de los diputados federales, de reducir el salario de los senadores, el Mandatario se limitó a defender su propuesta para reducir las altas remuneraciones.



Explicó que el Congreso actualmente analiza, por segunda ocasión, la llamada Ley de Salarios Máximos, con la finalidad de evitar que prosperen los amparos interpuestos por integrantes de órganos autónomos.



"Se está analizando de nuevo la legislación para que no quede ninguna duda, se envió una nueva iniciativa de ley con el propósito de que nadie pueda ganar más de lo que obtiene el Presidente y que no procedan los juicios de amparo, que no haya ningún recoveco, sobre todo para que los que están en organismos autónomos se amparen y sigan ganando hasta 300 mil pesos mensuales y no los 108 mil que es lo que obtiene el Presidente y, para abajo de eso".



Anuncian megasubasta de joyas, autos, casas...



El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) informó que se realizará la sexta megasubasta el 14 y 15 de diciembre en Los Pinos, donde se venderán joyas, autos y residencias.



Ricardo Rodríguez, titular INDEP, indicó que serán 600 lotes aproximadamente, de 2 mil 200 joyas, y en los próximos días se detallarán los vehículos y residencias.



"Vamos a enriquecer y hacer una megasubasta, además de las joyas vamos a agregar algunos vehículos de lujo", dijo en conferencia acompañado del Presidente.



Entre las joyas que serán subastadas se encuentra un collar en oro blanco de 18 quilates con un precio de salida de 315 mil pesos.



Asimismo, habrá anillos, aretes, brazaletes, collares, entre otras piezas de 14 y 18 quilates en oro blanco y amarillo.



Rodríguez agregó que algunas joyas tienen piedras preciosas como rubí, zafiro y diamantes.



En los próximos días, dijo, anunciarán los otros bienes que se venderán, como algunas residencias y autos de lujo como Aston Martin, Ferrari y Lamborghini.



Los recursos obtenidos serán destinados a realizar caminos en La Yesca, Nayarit y en Atarjea, Guanajuato.



"La Yesca, zona de los huicholes, La Yesca es cabecera municipal del municipio del mismo nombre y no tiene camino pavimentado ni la cabecera municipal ni a sus comunidades, se construyó una presa, una hidroeléctrica muy grande que se llama La Yesca, el camino pavimentado llega nada más hacia al presa, ahora se va a construir el camino, se va a pavimentar el camino", refirió el Presidente López Obrador.



"El otro camino que se va a hacer con recursos es para el Municipio de Atarjea, en Guanajuato, porque se puede pensar que Guanajuato es León, Irapuato, la capital Guanajuato, pero tiene comunidades, municipios muy marginados, pobres, este municipio en la sierra de Atarjea no tiene camino pavimentado".



En la subasta podrá participar cualquier ciudadano y con 100 pesos puede acudir a tiendas de conveniencias para adquirir las bases para participar.