Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 03 de julio

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Rechaza tener partida secreta



El Mandatario federal rechazó tener una partida secreta como acusó la Oposición, con la facultad que le otorga la Ley de Austeridad Republicana para decidir el destino de los ahorros del Presupuesto mediante decretos.



"Ahora se acaba de aprobar la Ley de Austeridad y están inconformes, imagínense, están diciendo que lo que se ahorre lo va a manejar de manera discrecional el Presidente y que eso es equivalente a la partida secreta que manejaba Salinas".



"Les diría yo, no puedo decirlo, no me comparen, respeto por favor".



"Pero están muy nervioso nuestros adversarios. ¿Cómo va a haber partida secreta si una regla de oro de la democracia es la transparencia?".



Pide 'tregua' para renegociar gasoductos



Ante solicitudes de la Iniciativa Privada (IP) el Presidente planteó una "tregua" en los arbitrajes de la CFE y empresas constructoras de gasoductos para que se alcance un acuerdo.



"Mi propuesta es que haya una especie de tregua en el proceso judicial, sin que nadie pierda sus derechos, para que se busque un acuerdo".



"Si no hay ese acuerdo, entonces se continúa con el proceso legal".



"Son procesos que llevan tiempo, no pueden haber juicios sumarios, acusaciones sin pruebas ni fundamentos, hay instancias para esto, debemos cuidar el debido proceso y la dignidad de las personas, no es justo que se acuse sin pruebas ante una autoridad competente o que una autoridad competente sea la que decida sobre la culpabilidad o inocencia de alguien".



"Son procedimientos que queremos seguir, pero eso no significa que se tolere la corrupción".



"Si no hay el acuerdo, pues queda la vía legal, podemos continuar con lo que ya se inició, porque ya hay medidas que llaman los abogados cautelares de las dos partes, tanto de las empresas como del Gobierno".



"Como intervino el sector privado y me pidieron que desean ayudar para encontrar un acuerdo entre el Gobierno y las empresas de los gasoductos, nosotros aceptamos la propuesta".



"Son los representantes más destacados del sector privado del País y llegamos al acuerdo de que se abren negociaciones, se establece una mesa de diálogo para que se busque un acuerdo".



"Se trata de contratos por un monto de alrededor 80 mil millones de dólares y si se aceptan como están suscritos los contratos implicaría pagar tarifas muy altas, estoy hablando de la CFE, que ese gas se utilizaría para la generación de energía eléctrica y si son caras las tarifas implicaría aumentar los costos de la energía eléctrica, es algo que requiere de una atención especial", detalló.



"Espero que se llegue a un acuerdo para que de esta manera se allane, se resuelva este asunto".



"Si hay denuncias y se confirma, se tiene que castigar a los responsables", aseveró.



'PF se echó a perder'



Ante protesta de Policías federales que se oponen a incorporarse a la Guardia, el Presidente López Obrador criticó que la Policía Federal se echó a perder, pues cuidaban más a funcionarios que a la gente.



Señaló que las protestas en la corporación se deben a las resistencias debido a que estaban 'mal acostumbrados'.



"Por ejemplo, el Gobierno contrataba vigilantes o policías para cuidar instalaciones, había 50 mil, mucho más que los que cuidaban a la gente, los que contrataba el Gobierno para cuidar a funcionarios e instalaciones".



"Hay muchas resistencias porque estaba mal la PF, se echó a perder cuando pasó a formar parte de Gobernación, ahí se relajó la disciplina y se cometieron abusos, muchos abusos, entonces, pues estaban mal acostumbrados algunos y por eso la protesta, pero no se estaban portando bien, sobre todo los de arriba, no se estaban portando bien, ya todos a portarnos bien".



Atribuye a disputa plagio en Cancún



AMLO habló sobre la presunta privación ilegal de la libertad de las 27 personas y dijo que el conflicto, al parecer, es entre grupos no criminales que están en conflicto, y que el presunto plagio de los trabajadores es parte de su afrenta.



"No se puede hablar de secuestro en el sentido de que sean bandas criminales, sino de dos grupos que tienen alguna actividad y que están en disputa



"Son diferencias entre dos organizaciones no necesariamente criminales. Claro, no son métodos adecuados para dirimir diferencias, esa es la información que se tiene del Gobierno de Quintana Roo, vamos a esperar, estamos pendientes en el asunto", dijo.



Ofrece atender peticiones de trabajadores de Canal 11



El Presidente ofreció atender las peticiones de los trabajadores despedidos de Canal Once.



"Vamos a darle respuesta a quienes están protestando, demandando ser atendidos".