Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que trató el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Designa a Zoé Robledo al frente del IMSS



Anunció que Zoé Robledo será el nuevo director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras la renuncia de Germán Martínez.



"Zoé Robledo será el próximo director, que le tengo toda la confianza, tiene experiencia, es un profesional, politólogo, fue diputado federal, senador, es subsecretario de Gobernación, es un hombre progresista, honesto, de modo que ya está atendido este asunto".



"Es uno de los mejores servidores públicos que tenemos. Es de lo mejor, por eso lo invité".



Plan en salud continúa



López Obrador afirmó que el plan de su Gobierno en salud continuará, tras los señalamientos de Germán Martínez sobre la injerencia de la Secretaría de Hacienda en el IMSS.



"Lamento que se haya presentado esta renuncia (de Germán Martínez) pero el plan continúa y yo espero que muy pronto entreguemos ya buenas cuentas".



"Pueden haber diferencias entre Hacienda y el Seguro, Hacienda y el ISSSTE, Hacienda y la Secretaría de Salud pero ya hay una decisión tomada y se va a cumplir el que se respete, se haga realidad el artículo cuarto de la Constitución, el derecho de la población a la salud".



"Lamento que se haya presentado esta renuncia pero el plan continúa y yo espero que muy pronto entreguemos ya buenas cuentas".



Verá a Urzúa por la tarde o mañana



Cuestionado sobre si ya habló con el Secretario de Hacienda sobre la renuncia de Martínez, dijo que posiblemente lo verá hoy y si no mañana.



"No he podido ver a Carlos (Urzúa) porque ayer estuvimos en Ixachi, allá en Tierra Blanca, Veracruz, en el campo petrolero y llegamos ya tarde".



"Hoy posiblemente lo vea porque tenemos reunión para atender programas de bienestar, mañana sin falta, porque vamos a ver proyectos estratégicos, Tren Maya, Istmo, aeropuerto, la comunicación por internet de todo el País".



'Hay que ser perseverante, no rendirse'



Ante la salida de Germán Martínez de la institución de salud, el Presidente dijo que hay que ser perseverantes y no rendirse cuando está de por medio la atención a la gente y la justicia.



"Miren, cuando uno está de servidor público y está de por medio la atención a la gente, la justicia, uno lucha y hace valer la justicia, lucha con convicción, o sea, está permitido hasta hacerle un plantón, un motín emocional al funcionario que sea, cuando se trata del bienestar del pueblo namás que hay que ser perseverante, no rendirse, hay que ser tercos en las causas que uno defiende, cuando se tiene una profunda convicción en favor de los demás cuando se le tiene amor al pueblo. Qué me voy a dejar vencer por una disposición legal o por lo que dice una Secretaría, aunque se trate de Hacienda. No voy a polemizar porque si no es lo que van a poner".



"¿Qué? ¿A la primera? Luego van a decir está muy difícil, que barbaridad, así no podemos, ya me voy. A mi me gustaría dedicarme a la investigación histórica, me fascina la historia y por qué no a la academia y la investigación, a la docencia, el periodismo que es un noble oficio, pero pues me tocó esto y vamos hacia adelante".



Amor y paz con Trump



Luego de tuitazos de Trump en que afirmó que México no hace nada para frenar a migrantes y que en la frontera sí se construye un nuevo muro, López Obrador reiteró que quiere mantener buenas relaciones con EU y "amor y paz".



"Nosotros reiteramos que queremos mantener buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, que son buenas las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, muy buenas, tan es así que hace poco nuestros negociadores, en particular Jesús Seade, logró que se quitaran los aranceles al acero y al aluminio que se producen en México que fue algo muy importante para la industria nacional y eso fue apenas hace cuatro, cinco días".



"Sí tomamos en cuenta lo que dice el Presidente Donald Trump, sí me enteré del mensaje de ayer y el de hoy de hace un rato que tiene que ver con su punto de vista sobre un tema que ni siquiera voy a repetir, pero amor y paz, amor y paz".



Indagan contratos ligados a Lomelí



Informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya investiga los contratos recibidos en esta Administración por empresas ligadas al superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí. Advirtió que no se tolerará la corrupción ni habrá impunidad en este caso, de confirmarse irregularidades.



"En este caso, la autoridad competente está haciendo la investigación, en el caso de esta empresa que vende medicamentos, porque se está limpiando el Gobierno de corrupción, no se va a permitir la corrupción de nadie".



"Ya la Función Pública está haciendo la investigación para informar y proceder si hay una responsabilidad; tenemos que ser también justos, porque en todo esto hay lo que se conoce coloquialmente como grilla".



Ocultó información sobre reservas de gasolina



El Presidente reveló que durante la crisis de desabasto de combustible no dijo que se tenían reservas de gasolina solo para una semana para cuidarse de los conservadores.



"¿Se acuerdan cómo estaba la crisis? Llegamos a tener la mitad en el País de gasolineras sin abasto, ya tenemos. Algo que nunca dije en su momento por una cuestión estratégica, también porque tiene uno que andarse cuidando porque a los conservadores no les importa nada, qué les va a importar que le vaya mal al País".



"Hay cosas que no se pueden decir porque son capaces de todo, yo no dije cuando la crisis, que llegamos a tener reservas de gasolinas solo para una semana, y ahora tenemos reservas de 20 días, es decir, combustible suficiente en el País que no es los barcos sino lo que se tiene disponible".



"Por eso también la prudencia en las relaciones internacionales, imagínense que en una circunstancia así, toco madera, decidan no vendernos gasolinas, ¿Aguantaríamos? Ah, y eso tampoco lo entienden los conservadores porque no les importa", agregó.



Se asumen como fifís los que no lo son



Al hablar sobre la importancia de construir la refinería en el País, el Presidente dijo que seguirá cuestionando a los conservadores por su doble moral, aunque ya no habla de eso para no "molestarlos tanto" pues ya se asumen como fifís los que no lo son.



"De ahí la necesidad de construir las refinerías, no es un asunto nada más económico, es un asunto de seguridad nacional, de soberanía, pero esto no alcanzan a entenderlo y si lo entienden no les importa, además les digo, no los considero como enemigos, son adversarios pero sí los voy a seguir cuestionando por la doble moral porque son muy hipócritas, esa es su verdadera doctrina, la hipocresía, entonces vamos a seguir. Ya se dan cuenta que para no molestarlos tanto, porque luego también se asumen como fifís los que no lo son, entonces ya ni siquiera hablo de fifí porque eso si son los de arriba pero como hay mucho aspiracionismo, ya todo mundo se siente fifí, pues no cualquiera es fifí, ya ni siquiera hablo de eso".



Dice Cultura que fue concierto, no homenaje, evento en Bellas Artes



La Secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, presente en la conferencia, dijo que el evento realizado en Bellas Artes el 15 de mayo fue un concierto, y no un homenaje o un evento religioso de la Iglesia La Luz del Mundo.



Indicó que el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) revisó la "calidad artística" del evento que se realizaría en el recinto cultural, el cual fue solicitado por el senador Rogelio Zamora.



"No se realizó ningún evento de esa categoría (religiosa), se llevó a cabo el concierto como fue planeado. El senador solicitó realizar el homenaje al representante de la Iglesia de La Luz del Mundo, mismo que fue denegado de conformidad con los organizadores".



"No hubo ningún homenaje ni ningún evento religioso de culto alguno, se llevó a cabo un concierto en ese lugar".