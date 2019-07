Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 30 de julio

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente en su conferencia de este martes.



Defiende 'Ley Garrote'



Dijo que la denominada "Ley Garrote" aprobada en Tabasco no afecta los derechos humanos y no limita las libertades de los ciudadanos.



"Yo tengo el informe de que no se afectan los derechos humanos y no se limitan las libertades de los ciudadanos, es es el informe que tengo y si es necesario que se acabe con la extorsión y que no se permita la corrupción".



Ayer, el Congreso de la entidad, dominado por el grupo parlamentario de Morena, aprobó modificaciones al Código Penal para imponer hasta 13 años de cárcel a quien impida la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en la entidad. La reforma fue aprobada a pesar de los cuestionamientos de organizaciones sociales y legisladores de oposición que acusaron que se trata de contra manifestaciones.



"No, no es ese el propósito. El caso de Dos Bocas, no hay en Tabasco oposición, la gente está contenta se hizo consulta en Paraíso, donde se va a construir la refinería, y en todo Tabasco la gente esta contenta".



Ofrece indagatoria 'sin límite' por Estafa



Afirmó que ha dado la instrucción para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregue a la Fiscalía General de la República (FGR) toda la información que requiera para la investigación sobre la Estafa Maestra.



Cuestionado en su conferencia de prensa sobre el caso, por el que ya se ordenó a la ex Secretaria Rosario Robes acudir a una audiencia de imputación y en el que están implicadas más de 10 dependencias federales, el Mandatario ofreció cero corrupción y cero impunidad y no solapar a nadie.



"Se está apoyando a la FGR en todo lo que nos soliciten porque la FGR tiene abiertas investigaciones en este caso y todos los informes que tienen que ver con datos de inteligencia financiera, hay la instrucción precisa a Santiago Nieto (titular de la UIF) de que se entregue toda la información y la FGR va a resolver"."No hay impunidad para nadie. Hay que esperar nada más que concluyan las investigaciones y los procesos legales".-¿Se investigará al resto de los funcionarios?, se le preguntó."La Fiscalía está haciendo la investigación y amplia, sin limitaciones. Tengo la información de que se retomó esta investigación y se amplió"."Pero, como se dice en estos casos, lo que resulte de esta investigación, sin límites, todos los que puedan estar implicados. Se llama a declarar, ese es el procedimiento, y de esa forma van saliendo hipótesis, y se siguen las investigaciones para que haya justicia y se tome en cuenta a todos los implicados, que no haya protección para nadie, pero eso corresponde a la Fiscalía y nosotros aportar toda la información que nos soliciten".Presentó los planos del departamento de 300 metros en el que vivirá al interior de Palacio Nacional."Ya estaba construido, alrededor de 300 metros, (...) lo rojo son dos habitaciones un estudio y lo que esta en azul es cocina, sala y comedor"."Me ayuda mucho el estar aquí porque me ahorra como dos horas diarias porque no tiene nada que ver con la parte histórica, este sitio ya estaba ocupado, impactado, ya con una construcción, vamos a decir, 'moderna' dentro del Palacio. No está junto a los salones"."Todos los salones de Palacio, los corredores, desde luego los sitios históricos se conservan, no se van a utilizar, en lo cotidiano en el trabajo diario junto a este departamento estaba el Estado Mayor Presidencial y también ya era una zona impactada, modernizada"."Ahí vamos a atender en lo que era la oficina del Estado Mayor para no utilizar el comedor grande, a veces salen fotos en donde hacemos reuniones en el comedor principal del Palacio, entonces ya no se va a usar, sólo para ceremonias de trascendencia cultural, diplomática y se va a despachar en lo que era el Estado Mayor Presidencial", agregó.Adelantó que enviará al Congreso una iniciativa para establecer en la Constitución la prohibición de condonación de impuestos."Voy a enviar antes de que comience el periodo legislativo, el periodo ordinario, voy a enviar una iniciativa para reformar el artículo 28 de la Constitución y que sea quitado el derecho a la condonación de impuestos, que se elimine de la Constitución, que quede establecido que está prohibido el que se condonen impuestos para que se acaben los abusos que se cometían en este sentido".El Canciller Marcelo Ebrard informó que al día de hoy 4 mil 700 migrantes se encuentran trabajando de manera legal en el norte del País. Indicó que por cada empleo dado a un centroamericano, se han ofrecido 20 a mexicanos que han regresado. Ebrard comentó que en Ciudad Juárez se instaló un punto que se llamará Leona Vicario para migrantes que esperan su proceso de asilo."Sigue reduciendo el flujo migratorio de México a Estados Unidos, para el mes que está por concluir estamos en una cifra de 87 mil 648 que llegaron a la frontera norte, en mayo fueron más de 144 mil, eso significa una reducción considerable"."Conforme vayamos avanzando en Guatemala, Honduras y El Salvador podemos estar mostrando ya los resultados de la estrategia que estamos implementando".Tras informar sobre una reducción del flujo migratorio en territorio mexicano, Ebrard afirmó que no hay quejas contra la actuación de la Guardia Nacional."Esta reducción de 144 mil a 87 mil que menciono se ha dado con respeto a derechos humanos, es más, no tenemos quejas contra la Guardia Nacional en derechos humanos, que esa fue la prioridad"."No quiere decir que todo sea perfecto, nos falta muchísimo, pero estamos trabajando para que, cada vez mejor, mostrarle a países poderosos que si se hiciera inversión en El Salvador, Honduras y Guatemala cambiarían mucho las cosas".El Canciller informó este martes que se sigue reduciendo el flujo migratorio de México a Estados Unidos, al pasar de 144 mil migrantes en mayo a 87 mil en julio.Ebrard dijo que revisarán la situación migratoria en Monterrey. Esto, luego de que en días pasados se diera a conocer que al menos 450 migrantes fueron abandonados en terminales camioneras de dicho estado."Se les da el apoyo pero no debe pensarse en el caso de Monterrey que están en las calles, no lo creo que estén en las calles masivamente"."Ofrezco que lo voy a revisar, pero no estamos nosotros poniendo gente en la calle".También, comentó que Estados Unidos no puede soltar a ningún migrante en territorio mexicano y que jamás se aceptaría que haga eso en territorio nacional."El INAMI (Instituto Nacional de Migración) sí lo hace porque en Tamaulipas tenemos una cierta capacidad en albergues y no vas a poner a todos los migrantes en albergues"."No pretendemos que el 100 por ciento de migrantes estén en albergues, no es la idea mexicana. Más de la mitad no te lo solicitan, no quieren estar en albergues"."Deberíamos llegar a un numero cada vez menor".Tienen más de 400 denuncias contra agentes de INMEntre 400 y 500 denuncias por corrupción e irregularidades se han presentado contra elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), informó Francisco Garduño, titular del organismo. En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, se pidió a Garduño un diagnóstico del INM y si hay denuncias contra elementos por corruptelas o anomalías."Hay investigaciones que están en secrecía, hay denuncias en las Contralorías y finalmente pues esto no ha concluido, es la presunción de inocencia, pero sí hay investigaciones".-¿Cuántas (denuncias)?, se le preguntó."Menos de 500 y más de 400".El funcionario reconoció que se tiene que estabilizar al Instituto con transparencia, con reconocimiento a la carrera profesional y castigar a los malos elementos."El Instituto es una carrera profesional, hay que respetar a los trabajadores que lo están haciendo bien, que se han sumado al proyecto de esta transformación y bueno, castigar a los malos elementos que puede haber y que tenemos que seguir combatiendo porque uno de los ejes fundamentales es el combate a la corrupción", sostuvo.Garduño detalló que en el INM hay 5 mil 400 empleados, mil 500 agentes federales y se han sumado de otras áreas para reforzar las tareas de control seguro y ordenado en la frontera surRespecto a la contratación de nuevos elementos, el titular del INM reportó que hubo una convocatoria, la cual sigue abierta, y al momento han entrado 80 efectivos.