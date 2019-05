Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 28 de mayo

Cd. de México, México.- Estos son los temas que trató el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Explora inversión privada para planta 'chatarra'



Dijo que su Gobierno está evaluando un sistema de asociaciones público-privadas para invertir en la operación de la planta chatarra de Agro Nitrogenados. Afirmó que con esa planta se plantea operar también la planta de Camargo, en Chihuahua, y la de Cosoleacaque, en Veracruz, para procesar gas y obtener la urea a fin de lograr la autosuficiencia.



"Pero haber, tenemos posibilidad de hacerlo, es la reconstrucción del País que nos toca, estamos cuidando qué hacer de la mejor manera y no descartamos asociaciones públicas y privadas".



"Con la planta de Pajaritos, de Coatzacoalcos, sí tendríamos posibilidad si también se echa a andar la planta de Camargo, que está abandonada en Chihuahua, y la de Cosoleacaque, las tres, para hacer, procesar el gas y tener la materia prima para hacer la urea".



"Si tendríamos la posibilidad de ser autosuficientes pero requiere de una inversión, se está estimando. Tenemos qué decidir qué vamos a hacer sobre este asunto y ya hay un equipo trabajando".



'Humillación no resta autoridad a soldados'



Calificó como responsable y valiente la actitud de los soldados que fueron sometidos por pobladores en La Huacana, Michoacán, y afirmó que eso no les resta autoridad, sino por el contrario, les da más.



"Sobre la actitud de los soldados, fue muy responsable, muy digna y muy valiente, lo que es una cobardía es abusar de nuestros semejantes, esa es una cobardía, por eso todo mi apoyo y mi respaldo a los soldados", dijo en conferencia mañanera.



"Son situaciones muy difíciles, esto no les va restar autoridad, al contrario, les da más autoridad y se está trabajando en la capacitación de los integrantes de la Guardia Nacional para responder en estos casos, pero es mucho mejor la prudencia que el autoritarismo".



Darán a INAI información de publicidad de EPN



Adelantó que darán al INAI toda la información sobre los 10 mil millones de pesos gastados por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad.



"Hay un reclamo de que por qué no se dio a conocer todo el gasto de publicidad, los 10 mil millones de pesos, bueno, hoy ya se entrega toda la información de los 10 mil millones de pesos y también el INAI va a decidir qué hacer con esa información".



Detallan avance en becas



El Gobierno federal presentó el avance en programas de becas y estancias infantiles.



La Secretaria de Bienestar, Luisa María Albores, informó que hasta el momento hay 213 mil 437 niños de estancias que reciben apoyo de 1600 bimestrales, de los cuales 3 mil 101 padecen discapacidad y reciben 3 mil 600 pesos bimestrales.



En tanto, Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, detalló que hasta el momento hay 188 mil 60 ordenes de pago, es decir, el 92.6 por ciento de la meta planteada.



Respecto al programa de becas de educación básica, el 69.4 por ciento han sido cobradas, es decir, un millón 568 mil 659 alumnos que han recibido el apoyo. En educación media superior se han cobrado 82 por ciento, equivalente a dos millones 508 mil 190 estudiantes. En educación superior suman 131 mil 669 apoyos cobrados, es decir, el 49 por ciento.



Sobre el Programa de Universidades Benito Juárez García, hasta el momento suman 83 sedes abiertas y 18 están pendientes, según Raquel Sosa, encargada de Universidades para el Bienestar.



El Presidente afirmó que se tienen reservas para invertir más en las becas en la medida en que "se va teniendo presupuesto".



Pide frenar influyentismo en Poder Judicial



El Mandatario federal pidió a los encargados del Poder Judicial que no haya influyentismo y corrupción, y que no se use su nombre o el del Gobierno federal.



"Pedirles a los encargados del Poder Judicial, con todo respeto, que se conduzcan con rectitud, que no haya influyentismo o corrupción, que no se use mi nombre o del Gobierno federal, del Poder Ejecutivo".



"Yo solo puedo comentar que no hay consiga, como era antes, del Poder Ejecutivo, de favorecer o de perjudicar a nadie, que se escuche bien y que se escuche lejos, que los escuchen ministerios públicos, jueces, magistrados, ministros, no hay recomendación, en ningún caso, del Presidente, cuando se trata de asuntos judiciales que corresponden a la Fiscalía General o al Poder Judicial, para que quede completamente claro, este es un cambio".



"Nadie está autorizado desde el Ejecutivo para gestionar nada a favor o en contra de los ciudadanos que están ventilando sus asuntos en los tribunales".