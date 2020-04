Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 28 de abril

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Prevé corrupción en créditos del BID



Aseguró que existe riesgo de corrupción en el acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para otorgar créditos a las empresas nacionales.



El Mandatario consideró que el modelos de "rescates" recomendado por organismos internacionales, financiado por la banca privada y luego cargada al erario equivale a corrupción.



"Aunque se ha utilizado que es para apoyar a la pequeña empresa, aunque se ha utilizado que es para que haya crecimiento económico, aunque se ha utilizado que es para crear empleos, lo que está demostrado es que esos rescates de arriba son equivalentes a corrupción, son sinónimos de corrupción", dijo.



-¿Habría entonces riesgo de corrupción en este plan que tiene el Consejo Mexicano de Negocios y el BID?



"Si, si no se cuida, y lo mismo lo del dinero que va a disponer el Banco de México, estar muy pendientes, no oponernos, pero cuidar", respondió.



El Jefe del Ejecutivo aclaró que su Gobierno no está en contra de que las empresas privadas consigan financiamiento.



Sin embargo, advirtió que, en caso de que no puedan pagar, la Administración pública no está dispuesta a entrar al rescate como se hizo con el Fobaproa.



"No nos oponemos, nada más que no sea a costillas del erario. Además, es lo más normal el que las empresas pueden obtener créditos, ellos tienen capacidad para obtener créditos", señaló.



"Lo que no queremos, no vamos a permitir, es que esos créditos, si no se pagan, pasen a ser deuda pública, nosotros no avalamos eso. No podemos dar un trato preferencial a quienes tienen posibilidad económica, habiendo en México tanta pobreza".



López Obrador reveló que antes de su informe del pasado 5 de abril, representantes empresariales le propusieron que, colocar como garantía en bancos privados los 25 millones de pesos que ahora reparte en créditos directos a 1 millón de Pymes.



Según el Presidente, la propuesta inicial era que ese dinero le permitiría al Gobierno entregar 5 millones de créditos.



Sin embargo, relató López Obrador, tras realizar las consultas con las instituciones financieras, se informó que con ese mecanismo sólo podrían otorgarse 1.14 millones de créditos, es decir, unos cuántos más.



"No, pues el propósito era otro, era lo que siguen diciendo, que nos endeudáramos", aseveró.



"¿Ustedes creen que yo a la primera voy a solicitar crédito, sin hacerle la lucha, ahorrando para no caer en deuda?".



AMLO insistió también en descalificar la propuesta de la IP para dar una prórroga en el pago de impuestos.



"Imagínense si decretamos una prórroga para que se paguen los impuestos, después nos quedamos sin recaudación y cómo vamos a proteger a los pobres, de dónde va a salir para darle el apoyo a los adultos mayores, a las niñas y a los niños con discapacidad, ellos no creen en eso", expresó.



Inician querellas contra empresas que deben a fisco



Afirmó que su Gobierno ya presentó las primeras denuncias contra empresas que deben al fisco.



El Mandatario afirmó que no va a ser cómplice ni encubridor de las empresas que deben.



"Algunos piensan que es como antes y que no va a pasar nada, ya di instrucciones que se presenten querellas y denuncias porque no soy encubridor, no puede ser que si hay una deuda de 8, hasta 10 mil millones de una gran corporación que tiene para pagar se encubra, me convertiría yo en cómplice", indicó.



"Y no es nada personal, es que tenemos que poner orden en el caos esa es la política y también no generalizar, la mayoría de los empresarios, bueno, lo vemos con los que a pesar de la crisis no despiden a trabajadores, no todo el que tiene es malvado, yo les diría que ni siquiera estos que deben, lo que pasa es que se mal acostumbraron, hay corporaciones extranjeras que deben y no hacen lo mismo en sus países, no hacen lo mismo en sus países, están pensando que México es tierra de conquista porque se los permitieron, eso ya se terminó".



Aseguró que la denuncia es contra una empresa grande que debe como 10 mil millones de pesos, de los cuales, mil 500 millones se pueden tipificar como fraude fiscal.



-¿Ya hay denuncias?, se le preguntó.



"Por lo pronto una se acaba de interponer hace algunos días, son dos cosas, es un juicio, hay una empresa grande, grande, grande, y son como 10 mil millones, pero de esos, hay mil 500 millones que claramente se pueden tipificar como fraude fiscal, por eso es la vía penal", dijo.



"Ya está todo, ya se están formando los expedientes y las denuncias".



Indigna a Lopez-Gatell filtración... ¡de tuit de Sandoval!



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, acusó que se filtró la información de la reunión de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien tiene Covid-19, con funcionarios del Gobierno, sin embargo, la misma funcionaria reveló el encuentro.



Respecto a la información divulgada sobre los contactos de la Secretaria, el subsecretario aseguró que habrá sanción para el responsable.



"Esta foto y esta información, por cierto, en particular la información que se filtró, representan una grave violación, grave, grave violación a la ética del servicio público y estamos investigando quién fue quien filtró la información, porque se filtró la tabla de datos de las personas involucradas, con sus nombres, y eso es una grave violación, que sin duda cuando investiguemos quién fue quien la filtró tendrá una sanción muy importante", sostuvo.



Pero el 17 de abril, la misma Secretaria Sandoval tuiteó la foto del encuentro con el mensaje: "El País no para y nosotros tampoco en el combate a la corrupción. Agradezco al Mtro. @ArturoHerrera_G, a la Dra. @ElenaBuylla tan enriquecedora reunión de trabajo".



López-Gatell confirmó que continúa el estudio de contactos de Sandoval, quien dio positivo a Covid-19 la semana pasada.



A pregunta expresa en la conferencia mañanera en Palacio Nacional sobre la salud de la funcionaria y qué medidas se han tomado respecto a quienes tuvieron contacto con ella, el funcionario de la Secretaría de Salud (Ssa) dijo que Sandoval está en buenas condiciones



"La doctora está en perfectas condiciones, como ella misma lo hizo público tuvo Covid, un Covid leve, como ocurre en 80 por ciento de las personas, y se aplicó el protocolo normal que se usa en todas las personas del estudio de contactos (...)", expuso.



"Su familia, muy querida también, está en perfectas condiciones, ninguno fue infectado por el SARS CoV-2, y de sus compañeras y compañeros de trabajo también, todavía no se concluye el estudio de casos de contactos, pero de los contactos iniciales todos han resultado negativos".



López-Gatell comentó del "escándalo" que se hace cuando una figura pública tiene una enfermedad, pues, dijo, se vuelve un asunto de notoriedad y se hace un enorme énfasis en cómo está y a quiénes pudo haber contagiado.



"El punto es que no debemos pensar que las condiciones de salud o biológicas de una persona que ocupa con un cargo público pudieran ser distintas a las de una persona que no ocupa un cargo público (...), los protocolos son los mismos, atienden a la ciencia de la salud y a la epidemiología", sostuvo.



El elemento básico, afirmó, es detectar oportunamente a la persona enferma, cuando tiene síntomas, acudir al médico para que sea evaluada y no tiene un signo temprano de complicaciones, y hacer el estudio de contactos.



Van 566 mexicanos muertos por virus en EU



El Canciller Marcelo Ebrard informó que en Estados Unidos han muerto 566 mexicanos por Covid-19, de los cuales 448 fallecieron en Nueva York.



"La situación más difícil es en Nueva York, en Nueva York se ha reforzado el Consulado para dar atención", dijo en conferencia acompañado del Presidente.



Ebrard precisó que se han repatriado a 10 mil 547 connacionales de los 5 continentes, a través de 80 Embajadas y 67 Consulados.



El mayor número ha sido de América Latina, con 5 mil 178; Europa, 3 mil 775 y Asia Pacífico, 734.



El Canciller agradeció la colaboración de la Fuerza Aérea Mexicana para lograr la repatriación de los mexicanos.



Asimismo, agregó que hoy llegará un vuelo más con insumos para médicos que atienden a pacientes con coronavirus.



Indicó que también han recibido donaciones de insumos de al menos siete empresas de China, Corea del Sur, Dinarmaca, Estados Unidos y Suiza.



Además se compraron 610 respiradores hechos en Suiza que llegarán en mayo y 350 más que llegan en junio.



Convocan a 337 médicos especialistas para Covid-19



El Gobierno federal convocará a 337 médicos especialistas del País para que se integren a los equipos sanitarios de atención a pacientes con coronavirus,



Alejandro Svarch, titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi, indicó que el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, les enviará una carta personal en la que se les convoca a liderar a los equipos de atención médica.



"El día de hoy vamos a emitir una convocatoria dirigida a 337 médicos especialistas que tenemos en nuestro País, estos médicos especialistas son médicos que están haciendo un estudio de alta especialidad o subespecialidad, son profesionales de la salud con muy alto valor profesional académico.



"Vamos a convocarlos a que se integren a los equipos sanitarios de atención a pacientes Covid. El señor Secretario (Jorge Alcocer) les va a enviar una carta personal a cada uno de esos 337 para invitarlos a que se incorporen a la atención de nuestros pacientes", refirió en conferencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Transfieren 159 pacientes a hospitales privados



El Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que 159 pacientes de servicios públicos de salud han sido transferidos a hospitales privados para atender sus padecimientos.



"Llevamos 159 pacientes transferidos, estamos seguros que esto va tener un crecimiento exponencial", aseguró Robledo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.



"Servicio atendidos de los 159 que comentábamos: 127 partos embarazos; 22 cesáreas; 1 apéndice; 6 hernias y 3 cirugías endoscópicas".



Por otra parte, el titular del IMSS recordó que hasta el momento han recibido 72 mil 915 llamadas telefónicas en el servicio donde las autoridades refieren a los pacientes solicitantes a hospitales privados para poder ser atendidos.



Además, indicó que 189 hospitales privados se han sumado al programa y 139 ya aprobados, sumando 2 mil 492 camas.



En ese sentido, la institución que ha recibido más llamadas ha sido el IMSS con el 82 por ciento del total, seguida por el ISSSTE, con 11 por ciento y el Insabi, un 4 por ciento.



Compran 59% de insumos a China



El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) informó que el 59 por ciento del total del equipo de protección personal para enfrentar la pandemia de Covid-19 se ha adquirido en China.



El coordinador de Abastecimiento del Insabi, Alejandro Calderón Alipi, presentó un informe de las acciones realizadas para atender la demanda de medicamentos, equipo de diagnóstico y laboratorio, equipo de protección personal, insumos para higiene de manos y desinfección.



"A la fecha", dijo, "se han distribuido más de 13 millones de piezas, en total se han adquirido más de 58 millones y se espera que esto, depende de cómo se vaya comportando la pandemia, la enfermedad, vayamos adquiriendo más y más insumos".



Respecto al puente aéreo con China, país al que se le ha comprado equipo de protección y pruebas diagnósticas, Calderón comentó que esta noche llega el sexto vuelo con mascarillas y goggles.



"Lo que se ha comprado en China es el 59 por ciento del 100 por ciento de las adquisiciones", aseguró.



Respecto a la distribución, detalló que los insumos se han entregado al ISSSTE, al IMSS, a la Sedena, a la Marina y a las 32 entidades del País.



En esta tarea, destacó la participación de las Defensa, la Marina y la Guardia Nacional para transportar y hacer llegar los bienes a los almacenes.



Propone a Duarte en Aduanas



Informó que propondrá a Horacio Duarte como nuevo titular de Aduanas, tras la salida de Ricardo Ahued.



Aseguró que Duarte tendrá todo el apoyo del Gobierno para eliminar la corrupción en esa dependencia.



"Voy a presentar al Senado a quien va a desempeñarse como director de Aduanas, va a ser el licenciado Horacio Duarte, que sustituye a Ricardo Ahued", dijo en conferencia mañanera.



"Una persona buena, íntegra, un hombre de toda nuestra confianza se va a hacerse cargo de las Aduanas porque ahí necesitamos enfrentar la corrupción, que el principal problema (...) vamos a apoyar a Horacio Duarte, todo el Gobierno, para limpiar las aduanas y me canso ganso que lo vamos a lograr".



El Mandatario precisó que Ahued regresará como legislador al Senado.



Con 48 años de edad, Horacio Duarte es uno de los funcionarios y políticos más cercanos al Presidente.





El mexiquense, originario de Texcoco, es militante de Morena y hasta ayer se desempeñaba como Subsecretario del Empleo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. En esa dependencia, fue el responsable de encabezar uno de los programas prioritarios de la 4T, "Jóvenes Construyendo el Futuro", que consiste en la capacitación de aprendices en la iniciativa privada, cuyos salarios son pagados por el Gobierno federal.



Es licenciado en Derecho por la UNAM y cuenta con un master en Prevención de Violencia de Género, por la Universidad de Salamanca España.



Antes de que iniciara el Gobierno, se desempeñó como representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), desde donde defendió el proyecto político de López Obrador.



En caso de que el Senado ratifique su nombramiento, será el tercer titular de la Administración General de Aduanas, tras la reciente renuncia del senador veracruzano Ricardo Ahued y la salida, en mayo del año pasado, del ahora subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.



La semana pasada, el Presidente reconoció que su Gobierno no ha podido erradicar la corrupción en las aduanas, a las que calificó como "un monstruo de 100 cabezas".