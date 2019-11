Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 26 de noviembre

Cd. de México.-Revisa los temas más destacados que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.



Anuncian obras de Plan de Infraestructura con IP



El Gobierno federal y la Iniciativa Privada invertirán 859 mil 22 millones de pesos en 147 proyectos para los próximos 5 años, como parte de un primer paquete del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura.



El plan contempla 431 mil 318 millones de pesos para 72 obras en 2020; 255 mil 993 millones para 41 obras en 2021 y 2022, y 171 mil 711 millones para 34 proyectos en 2023 y 2024.



'No tenemos ningún problema con sector empresarial'



El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura anunciado hoy es muestra de que su Gobierno no está peleado con el sector privado del País, sino que se mantiene el diálogo y la colaboración.



"Hay una clara, franca manifestación de apoyo para que juntos logremos sacar adelante a nuestro querido México, necesitamos la unidad y esta es una expresión de que ustedes como empresarios tienen dimensión cívica y social", dijo el Mandatario ante los empresarios invitados a su conferencia en Palacio Nacional.



"Quiero dejar en claro que nosotros no tenemos ninguna diferencia, ningún problema con el sector empresarial, al contrario hemos procurado mantener muy buenas relaciones y agradezco mucho el que los representantes de los empresarios de México estén actuando con mucha responsabilidad".



Alistan código de ética empresarial



Sobre el compromiso social del empresariado, el Presidente comentó que le anunciaron que están por dar a conocer el código de ética del sector.



"Esto es importante de destacar, nos han informado los representantes del sector empresarial está por darse a conocer un documento de código de ética del sector empresarial de México", dijo.



"Esto lo están haciendo ya en el mundo, se acaba de presentar en una de las grandes corporaciones de Estados Unidos de como ya el objetivo no solo es la utilidad sino que se incluye también como objetivo de la actividad empresarial el que se le dé un trato digno, justo, a los trabajadores, que se cuide el medio ambiente y que se contribuya al desarrollo de las naciones".



Enviarán carta a EU por T-MEC



El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México enviará una carta a las autoridades estadounidenses para pedir la ratificación del T-MEC, destacando los compromisos cumplidos del País en el último periodo.



"Nos pidió el Presidente que se comunique a las autoridades norteamericanas y muy personalmente a la 'speaker' de la 'House of Representatives' (presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi) la posición de México a esta fecha", aseguró el Canciller."¿Por qué mandarlo?, porque con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y sus previsiones presupuestales, obvio, para la implementación de la reforma laboral, México ha cumplido todos los compromisos que asumió con el afán de que el Tratado de Libre Comercio entre México, EU, Canadá, pudiera ser ratificado", aseguró.El Gobierno federal alista diversos homenajes para conmemorar el centenario del fusilamiento del General Felipe Ángeles, nombre que llevará el aeropuerto de Santa Lucía y quien fue un personaje decisivo para la Revolución Mexicana.Se realizarán una serie de actos políticos en la Ciudad de Pachuca, en Chihuahua y en la CDMX, ésta última con la presencia del Presidente López Obrador en el Castillo de Chapultepec, donde fue el General fue director del Colegio Militar.Asimismo, un billete de lotería que llevará su imagen y se presenta hoy en sorteo a las 20:00 horas, además de exposiciones y actividades académicas.