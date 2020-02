Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 25 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



'Obama batalló con intereses creados'



El Presidente López Obrador afirmó que, al igual que su Gobierno encontró un monopolio en el tema de salud, el ex Mandatario Barack Obama batalló con los intereses creados en el sector en Estados Unidos.



"Es complejo por los intereses recuerden ustedes que el Presidente Obama no pudo, batalló por los intereses creados, aquí había un monopolio, estamos hablando de un negocio de miles de millones de pesos y hemos enfrentado resistencias, pero va el plan.



"Aunque tengamos que comprar los medicamentos en otros países, se va a garantizar el abasto y también vamos a terminar con los abusos que se cometían en la prestación de servicios, la famosa subrogación".



Destitución en Neurología no fue precipitada.- Ssa



En conferencia, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que la destitución de Miguel Ángel Celis como director del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia no fue una decisión precipitada, pues se investigaba su gestión desde hace cuatro meses.



"Esta Junta de Gobierno (del Instituto) tomó una decisión importante de destituir al entonces director del hospital. Esta decisión, contrario a lo que se ha querido hacer ver no es una decisión precipitada ni tiene que ver con eventos de los últimos 15 días".



"Tampoco tiene que ver con que el hospital pudiera haberse negado a integrarse al plan de gratuidad (...) tiene que ver con algo que se ha analizado desde hace cuatro meses, y es el desempeño de la gerencia del hospital".



Acusa saqueo en el ISSSTE



El Mandatario acusó que en Gobiernos anteriores hubo "saqueo" en el ISSSTE, lo que provocó falta de inversión y camas, equipo médico y hospitales.

"Los Gobiernos neoliberales lo que querían era que el Estado se diluyera y dejara todo al mercado, por eso estamos enfrentando esta situación de falta de espacios, de camas, equipos, hospitales, pero eso es lo que vamos a ir atendiendo hasta mejorar por completo el sistema de salud pública, porque no es una asunto sólo de atención médica, es un asunto que tiene que ver con la capacidad económica de la gente para curarse"."Ahora el cambio estriba en que vamos a fortalecer el sistema de salud pública y vamos a invertir en centros de salud, unidades médicas de primer nivel, hospitales de segundo nivel, mejorar en especialidades para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, es otro modelo".López Obrador afirmó que los conservadores son machistas, por lo que pidió que "no se disfracen de feministas" y usen el movimiento para su beneficio."Nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas. Venimos de un movimiento de izquierda, aunque no les guste, y ofrezco disculpas por anticipado, ¿saben dónde está el machismo? ¿quiénes son los machistas y los que discriminan? Los conservadores"."No a la manipulación, no al oportunismo. Si tienen problemas con nosotros que no se disfracen de feministas, porque eso es hasta inmoral, porque meterse en un movimiento legítimo a agarrar banderas porque están en contra de nosotros, mejor que ellos levanten su movimiento", indicó.El Jefe del Ejecutivo aseguró que fue el primer gobernante en cumplir con la cuota de género en su Gabinete -cuando fue Jefe de Gobierno- y en su actual gestión y que en los programas sociales la mayoría de beneficiarios son mujeres."Yo puedo decir y ojalá no se vaya a malinterpretar, fui el primer gobernante en darle la misma participación a las mujeres que a los hombres, cuando fui Jefe de Gobierno eran más las mujeres del Gabinete que los hombres. Ahora, lo mismo. Yo formé parte de un movimiento de oposición que llevó a que la mitad del Gobierno sean mujeres, y promoví que se respetara que la mitad de candidatas fueran mujeres"."En el plano social, ojalá se pudieran pedir los datos de los 10 u 11 millones de becas que entrega el Gobierno, la mayoría son para niñas y adolescentes, en el Programa de Adultos Mayores, la mayoría mujeres de los 8 millones; del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la mayoría mujeres, les tenemos un gran respeto a las mujeres y vamos a recoger lo que se plantea, ya lo hemos dicho, que si así como se está haciendo una campaña para evitar las adicciones, el consumo de drogas a los jóvenes, así podemos llevar una campaña de concientización en contra del machismo, claro que sí".

Piden niños garantizar sus derechos

Durante la conferencia, niños comunicadores de la plataforma digital Periscopio Espacio, del Estado de Veracruz, pidieron al Presidente garantizar sus derechos.

"Ayer me sentí un poco decepcionado porque no me dio la palabra pero usted es perseverante y yo también, por eso estoy aquí", expresó el niño Bruno Segura.

El menor denunció que, desde el pasado 31 de enero, fue suspendido el único programa de radio infantil que se transmitía en Veracruz.

En respuesta, el Presidente se disculpó por no haberlos tomado en cuenta ayer e hizo un llamado al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, para regresar el programa al aire.