Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 24 de septiembre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Presumen repunte ligero en producción de crudo



El director de Pemex, Octavio Romero, acudió a la mañanera y aseguró que en lo que va de la actual Administración se detuvo la caída en la producción de petróleo, se estabilizó y hay un ligero repunte. Detalló que en agosto se registraron un millón 691 mil barriles diarios, 20 mil barriles diarios más que el mes anterior, cuando la producción fue de un millón 671 mil barriles por día.



"La caída se estabilizó, y hay un ligero repunte en estos días".



Sin embargo, si se compara con el mismo periodo de 2018, hubo una caída de 7 por ciento en la producción, cuando fue de un millón 678 mil barriles diarios.



"En promedio en lo que va de septiembre tenemos un millón 715 mil barriles, ligeramente por encima del promedio de noviembre del año pasado".



"En los primeros días de octubre va a aparentar una caída en la producción, que no es tal, es simplemente un diferimiento".



Descarta rondas petroleras y cambios a reforma



El Mandatario federal reiteró que no habrá más concesiones petroleras y dijo que no hará cambios a la reforma energética porque afortunadamente se cuenta con el 80% del "potencial petrolero".



"No se van a cancelar contratos, no vamos a ir a pleito, nada más que si no hay producción en esos contratos que se entregaron no podemos decir que van a continuar entregándose concesiones, lo que estamos ahora haciendo es con la participación del sector público, con Pemex que es una empresa de la Nación, el petróleo no es del Gobierno, ni siquiera es del Estado mexicano, el petróleo es de la Nación, entonces eso es lo que se ha venido logrando".



"En el caso de la reforma energética hay el compromiso de que no vamos a modificar los términos porque afortunadamente se cuenta con el 80 por ciento del potencial petrolero, no les alcanzó el tiempo para entregar toda el área petrolera de México. Cuando hablamos de los contratos hablamos del 20 por ciento del potencial petrolero y lo que aquí se está demostrando es que si una empresa pública es manejada con honestidad y eficiencia rinde y la utilidad es para la Nación, es para todos".



Caerá crudo en octubre por mantenimiento



El titular de Pemex adelantó que en octubre se registrará una caída en la producción debido a que se dará mantenimiento a un buque-tanque y a dos plataformas.



El buque-tanque Yúum K'ab Naab parará 7 días y medio y se producirán 661 mil barriles menos por día. En tanto, las plataformas Akal C7 y C8 también recibirán mantenimiento, por lo que habrá 336 mil barriles de aceite menos por día.



Lapsus



Al realizar la traducción del nombre del buque-tanque Yúum K'ak Naab, el funcionario aseguró que se trata de "El Señor de los Cielos", pero el nombre significa "El Señor de los Mares".



Detallan alza en producción de refinerías



La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, detalló el plan para aumentar la producción en las seis refinerías de Pemex. Destaca el aumento en las plantas de Tula y Cadereyta. En el caso de los trabajos de mantenimiento, dijo, se contó en este año con el apoyo de 12 mil 500 millones de pesos para la compra de equipo.



De acuerdo con la funcionaria, estaba previsto iniciar la rehabilitación a mediados de agosto, pero comenzó a inicios de septiembre en algunas plantas por la falta de refacciones.



Los trabajadores de las refinerías de Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula están a cargo de los trabajos de mantenimiento e inicio de la rehabilitación.



Poco a poco se ha aumentado la carga, dijo, con mantenimiento menor, para llegar, en la primera semana de septiembre a 814 mil barriles diarios de procesamiento, lo que representa un 52 por ciento de la capacidad del Sistema.Tras "cambiarle" el nombre, el Presidente acusó a la organización Mexicanos contra la Corrupción de sabotaje y de simulación."Ahora hay una asociación que se llama 'Mexicanos por la corrupción', ah sí, me equivoque, 'Mexicanos en favor de la corrupción'. ¿Qué, no es así? Que dirige Claudio X. González y otros adversarios nuestros que se han dedicado a sabotearnos legalmente, son los que promueven los amparos en contra de las obras, no quieren que hagamos nada, están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción, imagínense defendiendo el proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco, que era el saqueo más grande que se tenía preparado, el atraco más grande que se iba a hacer al pueblo y a la Nación"."Iba a significar casi un billón de pesos, iba a ser como un Fobaproa y, defendiendo eso, por eso me confundí y dije que eran 'Mexicanos a favor de la corrupción'. Me recuerda mucho al Pacto que firmaron Pacto por México, cuando fue un Pacto contra México".Al cerrar su conferencia, el tabasqueño se lanzó de nuevo contra la organización que dirige Claudio X. González, y le cuestionó sobre por qué no denunció, en su momento, que la corrupción no era delito grave."¿Cómo fue que crearon una asociación civil llamada Mexicanos contra la Corrupción? Me gustaría que me replicaran", manifestó."Ya basta de simulación, no se puede así. Y ese es un distintivo del conservadurismo, son muy corruptos, pero además de corruptos, hipócritas"."Me comentaba el SRE que en el caso de la solicitud del ex Gobernador de Chihuahua no estaba bien fundamentada, cuando se presentó la solicitud, al parecer no se hizo adecuadamente, de conformidad con lo que establece la norma y eso estaba ocasionando que no se procediera".Aseguró que al final del Gobierno de Felipe Calderón se exoneró al ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira por arreglos, enjuagues y cochupos."Del ex Gobernador de Coahuila Moreira, yo lo denuncié en su momento porque hay mucha politiquería en estos casos, por cuestiones electorales o por diferencias políticas y debemos de alejarnos de eso, tenemos que ver las cosas con profesionalismo, objetividad y con apego a la verdad, en aquel entonces se hablaba mucho de que había cometido ilícitos el Gobernador de Coahuila Humberto Moreira y lo acusaban de un partido, un partido tenía una campaña contra él, claro, también con los periódicos, no con todos, de repente nos enteramos de que antes de que terminara el Gobierno de ese partido que estaba pidiendo que se castigara a Moreira la Procuraduría emite un escrito para exonerar de todos los delitos al ex Gobernador Moreira".

"Entonces era toda una farsa, o sea, por un lado públicamente diciendo Moreira corrupto y debe ir a la cárcel cuando por cochupos, enjuagues, arreglos que se hacían porque eran especialistas en arreglarse, se ponían de acuerdo, se exonera a el ex Gobernador Moreira y se hace la exoneración cuando ya era Presidente electo el licenciado Enrique Peña Nieto, estaba por salir el licenciado Felipe Calderón, entonces ya eso no debe de seguir pasando".



Alza en precio de casetas, por inflación



Indicó que el aumento en el precio en casetas de las autopistas se debe a la inflación.



"La información que tengo es que aumentó la radica de conformidad con la inflación, es decir, que eso fue lo que hicieron, aumentar en el caso de Capufe la tarifa de acuerdo a la inflación".



Sin embargo, mencionó que si el aumento fue mayor al de la inflación, éste debe corregirse, ya que, dijo, se comprometió a no aumentar los precios en términos reales.



"Lo contrario sería bajar la tarifa y yo no me comprometí a eso, me comprometí a que no aumentarían en términos reales".



El Jefe del Ejecutivo también comentó que conoce la historia en cuanto a costos de la autopista de Acapulco y consideró que es una de la autopista más caras del mundo.



"El costo de las carreteras en el periodo neoliberal es un tema para investigación sobre obras públicas y corrupción en México. Esa carretera de Acapulco la rescataron en el Gobierno de Zedillo, venían creo que 400 millones de dólares de rescate y gentilmente les dieron 700 millones de dólares, entonces a la empresa, y se convirtió en un barril sin fondo".



Afirma que se está llegando a acuerdo con PFs



Ante la inconformidad de policías federales que se oponen a ir a la Guardia Nacional, dijo que se está llegando a acuerdos.



"Se está llegando a un acuerdo con ellos para que pasen voluntariamente a la Guardia Nacional, los que no deseen pasar a la Guardia Nacional van a tener opciones para pertenecer a un cuerpo que se va a encargar de vigilar instalaciones del Gobierno y no se está despidiendo a nadie ni se perjudica laboralmente a nadie".