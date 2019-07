Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 23 de julio

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Busca AMLO aplicar austeridad a Deschamps



Ordenó al director de Pemex, Octavio Romero, aplicar austeridad al Contrato Colectivo de Trabajo que se negocia actualmente con el sindicato que dirige Carlos Romero Deschamps.



"Se está haciendo la revisión del contrato colectivo de Petróleos Mexicanos (Pemex) con el sindicato y la indicación que he dado al director de Pemex es que se ajuste a lo legal, ningún privilegio para dirigentes y actuar con austeridad y justicia".



"Lo que si les puedo decir es que ya no se permiten privilegios, se acabó la impunidad, existen contratos que se tienen que respetar, todo lo que por ley le corresponde a los trabajadores, lo que no va a haber son contratos extralegales o debajo de la mesa".



"Ya el director de Pemex sabe y no va a ser igual que antes".



REFORMA dio a conocer que el año pasado, cinco meses antes de que Enrique Peña dejara el poder, Romero Deschamps pactó con Pemex un "apoyo" adicional al sindicato por 353 millones 175 mil pesos al año.



Critica al FMI y le pide disculparse



Luego que el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo el pronóstico de crecimiento de México para 2019, López Obrador criticó al organismo internacional y le pidió que se disculpe con los mexicanos.



"No les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto, esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, todos esos organismos deberían ofrecer disculpas el pueblo de México y hacer la autocrítica".



"Del Fondo Monetario Internacional sus recetas hicieron que se desatara la inseguridad y la violencia en el País, entonces, cómo van a estar ahí opinando, qué autoridad moral tienen, con todo respeto".



"No vamos a renunciar a esos organismos, formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas, ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México".

"Los convoco a los del Fondo Monetario Internacional, a los expertos, a los tecnócratas, a los nostálgicos, del neoliberalismo, a que veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo, porque nosotros ya no vamos a utilizar solo como parámetro el crecimiento".



"Porque crecimiento es que se genere riqueza, pero puede ser que ese crecimiento signifique solo acumulación de riqueza en unos cuantos, entonces hay que ver".



Descarta remoción de Licona por oponerse a austeridad



Rechazó que la remoción de Gonzalo Hernández Licona como secretario ejecutivo del Coneval haya sido una reprimenda por haberse opuesto a aplicar medidas de austeridad. El Mandatario federal indicó que Hernández Licona llevaba 13 años en el cargo, desde la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).



"Terminó su ciclo, me planteó la Secretaria de Bienestar que consideraba que ya era tiempo de que se dieran los cambios ahí, le dije que sí, que lo fuese viendo".



"No es cierto que haya sido porque escribió en contra de la austeridad".



Publicarán el jueves dictamen de Santa. Lucía



El jueves se publicará el dictamen de impacto ambiental sobre el aeropuerto de Santa Lucía que realizó la Semarnat.



"Ya se autorizó la MIA de Santa Lucía, pero se debe esperar a iniciar la construcción porque quién sabe cuántos amparos más van a presentar".



"Bueno, miren, paréntesis, me dice Jesús, me dio mi acordeón. El jueves se publica el manifiesto de impacto ambiental del aeropuerto de Santa Lucía".

Indicó que tuvo suerte cuando le dio un infarto en el 2013 pues estaba cerca de un hospital y reveló que van, sin decir quiénes, a su casa para tomarle análisis de sangre."Yo estoy muy bien de salud, es de dominio público que tuve un infarto, salí bien, por eso me interesa mucho, entre otras enfermedades, el que puedan salvarse vidas de quienes padecen infartos""Miren, en los hospitales que estoy visitando, llevo 17 hospitales, solo en 2 hay equipo y medicina para atender a infartados, no para intervenirlos, no cardiólogos, intervencionistas para salvarles la vida sino para prepararlos ante el infarto y que puedan llegar a una clínica en donde los intervengan"."Yo tuve la suerte que me dio en la Ciudad de México a 15 minutos de un hospital y por eso lo puedo contar"Ayer vi a quien me atiende y todo, electrocardiograma y análisis, allá en la casa de ustedes me hacen el favor de irme a tomar sangre a las 5 de la mañana para los análisis y al 100, todo esto aprovecho para decirlo porque luego piden información de cómo estoy de salud, hasta les puedo dar los resultados de los análisis, entonces estoy al 100, yo tengo el compromiso de entregarme, de consagrarme a esta causa mientras viva".'Mi angustia es el tiempo'Reconoció que lo angustia no tener tiempo suficiente para concretar los cambios que impulsa su Gobierno porque no se va a reelegir. Cuestionado en su conferencia de prensa en Palacio Nacional sobre el tiempo que dedica a sus actividades y su estado de salud, el Mandatario dijo confiar en la atención médica que recibe y los cuidados que tiene para estar tranquilo y realizar su trabajo."Yo tengo el compromiso de entregarme, de consagrarme a esta causa mientras viva, entonces un poco mi angustia, mi ansia, es el tiempo porque no me voy a reelegir por cuestiones de principios, de ideales (...) aparentemente son seis años, ya no son seis años, aclaro, yo no voy a terminar a finales de noviembre (...) termino a finales de septiembre, pero eso es poco"."El asunto es que la transformación requiere, primero establecer las bases, que es lo que quiero dejar listo este año, este mismo año: el no robar, el destinar el presupuesto a quienes más lo necesitan, acabar con la corrupción, con la impunidad, establecer un verdadero Estado de Derecho, que haya bienestar, que haya crecimiento, empleo y comenzar a serenar al País, enfrentando la seguridad y la violencia (...) y fortalecer ese programa en cinco años"."¿Por qué el tiempo?", planteó el político tabasqueño, y citó como ejemplos los principales proyectos de infraestructura de su Gobierno."Se va avanzando, pero hay que estar todo el tiempo".Al hablar sobre la campaña para combatir el consumo de drogas, el Mandatario criticó la "realidad" que se muestra en películas y series y la que viven los jóvenes en el País."Es un estilo de vida y se idealizó, donde actores, todos galanes, mujeres bellas, carros últimos modelos, residencias, alberca, oficinas públicas donde aparecen hasta presidentes, diálogos de gente bien vestida del gobierno con representantes de la delincuencia, todo ese mundo"."Y el otro, ¿Ese es el mundo real? No, no es así nada más, puro traje de buen gusto, o carros último modelo, hay otra realidad, la de los jóvenes que en poco tiempo se vuelven adictos y que tienen que consumir drogas que son veneno y que pierden la vida y que hacen sufrir a sus familiares y que sus madres lloran, ese es el otro mundo, la otra realidad"."Entonces no es prohibir ese mundo ideal de fantasía, es dar a conocer lo otro, entonces me urge que esa campaña inicie".