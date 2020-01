Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 21 de enero

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Suman 18 estados adheridos a Insabi



El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta el momento suman 18 estados que se han adherido al nuevo modelo de salud del Insabi. Además 14 entidades se encuentran en proceso de unirse.



"Necesitamos la colaboración de los Gobiernos estatales", indicó.



Los estados integrados son Tabasco, Yucatán, CDMX, Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Guerrero, Edomex, Chiapas, Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Querétaro. De éstos, seis son gobernados por Morena, cuatro por el PAN y ocho por el PRI.



No se castigará a Gobiernos, dice Presidente



El Mandatario federal aseguró que su Gobierno no retendrá fondos de entidades que no se adhieran al modelo de salud del Insabi, que hasta el momento suma 18 estados.



"No va a a haber ningún problema problema, no es un asunto económico, o sea los recursos no van a faltar, no se va a castigar a nadie no entregando los fondos", afirmó el Mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.



"Los estados tienen garantizado, estén o no estén adheridos, sus presupuestos de salud sin ninguna condición, sin ningún problema. Lo que queremos es que se orienten bien los fondos que se van a destinar para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos".



"Todo eso se termina y se establece este modelo, la utilidad de no permitir la corrupción es lo que nos permite afirmar que se va a garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos, por eso no es un asunto de recursos. Sostengo que con el mismo presupuesto que se ejercía se puede mejorar mucho el sistema de salud".



"Decirles que se entregan los presupuestos a los Gobiernos estatales de conformidad con la ley de coordinación fiscal, o sea, para que no ellos sino nuestros mal querientes que no nos echen la culpa de que si no se está dando un servicio en un estado, por ejemplo no hay medicina como este caso, no hay atención médica, es porque no nos mandan el presupuesto, no le debemos a nadie, lo que a los estados y municipios les corresponde se entrega en tiempo y cantidad y a veces hasta por anticipado", agregó.



"Todo esto lo aclaro porque no se debe de mentir y no distorsionar las cosas, hablando del servicio médico, cuando empezó este cambio en el sistema de salud empecé a notar que en el ISSSTE había una campaña orquestada para decir que si no había medicina o no había atención médica era por la austeridad, era por el Gobierno federal, por nosotros, incluso por el Presidente, así de manera directa, aprovecho para decirlo, no tenemos problemas de presupuesto".



Atenderá IMSS-Bienestar donde no entre Insabi



López Obrador anunció que en los estados donde los Gobernadores no se sumen al Insabi, el IMSS Bienestar se encargará de dar atención y medicamentos gratuitos a la población. Luego de anunciar que 18 entidades se han sumado al convenio con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el titular del Ejecutivo consideró que hay que esperar a que más Mandatarios estatales se adhieran.



"Vamos a esperar todavía a que concluya el término legal, no queremos polemizar sobre esto, ya se ha conseguido que un número importante de Gobernadores acepten este método de trabajo y no dudo que antes de que termine el plazo, el 31 de enero, se adhieran otros".



"De todas maneras, ya estamos trabajando. Es importante aclarar que, en algunos estados, en 19 estados, hay el sistema IMSS Bienestar, entonces si no se adhieren los Gobernadores, con este sistema IMSS Bienestar, que son unidades médicas y que son hospitales en las zonas más pobres del País, iniciaríamos en esos estados en donde los Gobiernos estatales no acepten aplicar el plan de salud".



López Obrador insistió en que cada gobernante asume su responsabilidad, pero en el caso de su Administración el compromiso es garantizar atención médica y medicamentos gratuitos en todos los niveles, para cualquier enfermedad, y "cueste lo que cueste".



"Lo importante es que ya no es un seguro que le llamaban popular, que estaba limitado a un cuadro básico, no se atendían enfermedades o no se tenía derecho a la medicina si no estaba en el cuadro básico. Aquí es atención a todos los pacientes, atención médica y medicamentos gratuitos, por eso es un proceso, vamos a ir avanzando pero tenemos que lograrlo, el propósito es cumplir con la Constitución".



Compran estados medicinas hasta 15 veces más caras



En los estados, los fármacos y otros insumos médicos se compran a precios completamente diferenciados, y en algunos casos inflados hasta 15 veces, denunció López-Gatell. El funcionario aseguró que con las compras consolidadas implementadas en 2019, el Gobierno logró quitar más de 5 mil puntos donde se hacían negociaciones a "oscuras".



"Iban grupos de trabajo de la industria a negociar, a presionar a los gobernadores, a secretarios de salud, a legisladores", afirmó.



López-Gatell sostuvo que actualmente las compras centralizadas están acompañadas por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda para garantizar la transparencia en los precios y compras de fármacos e insumos médicos.



El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya nadie podrá hacer contratos (para comprar fármacos y otros insumos médicos) con precios exagerados.



"No se sabía, era en lo oscurito y se hacían los enjuagues", dijo.



Denuncias e irregularidades en salud



El subsecretario comentó que se harán informes semanales para identificar y denunciar irregularidades en el servicio de salud.



"Si la población identifica que alguien de manera injusta e inadecuada está queriendo cobrar por servicios para población no asegurada en sistema de salud, tenemos canal abierto, mecanismo de reporte y estamos con gusto en posibilidad de recibir denuncias y cualquier queja".



"Esto va a permitir que no se generen confusiones o que haya quien pretende hablar a nombre del pueblo presentando casos o reportajes de situaciones donde se pueden cobrar servicios, queremos saberlo de manera directa".



Indicó que 5 mil centros de salud y 700 hospitales serán remodelados, ampliados, remodelados o construidos durante este año. Además de que para 2020 serán basificados poco más de 17 mil trabajadores de la salud.



Insistió en que está garantizado el acceso gratuito a la salud para la población sin acceso a seguridad social.



"La población debe tener tranquilidad de que en ningún momento se van a restringir los derechos", aseguró.



Guardia en frontera, para respetar leyes



El Presidente afirmó que la presencia de la Guardia Nacional en la frontera de México con Guatemala es para que se respeten las leyes nacionales, pero sin violar los derechos humanos de migrantes.



Luego que ayer cientos de integrantes de la Caravana 2020 burlaron el cerco de la corporación en el Río Suchiate, aunque después fueron asegurados, y otros permanecen en la ribera en el lado mexicano, el Mandatario dijo que se aplicó la ley, aunque sus adversarios quisieran que se reprimiera a los migrantes.



"Dos cosas: una, se procura que se aplique la ley sin violar los derechos humanos, eso lo hemos logrado, incluso ayer, nuestros adversarios los conservadores quisieran que se reprimiera, tener la foto, los que no decían nada antes y ahora están a la 'caza del gazapo' de tener la foto de un guardia golpeando a migrantes, pues no, no somos iguales".



"Ofrecer refugio y, aunque parezca contradictorio, protección porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro pasan y llegan al Norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes, también los desaparecen, entonces, cuando dicen, ¿por qué la Guardia Nacional? Porque necesitamos que se respeten nuestras leyes como lo hacen todos los países sin violar derechos humanos, con protección".



¿Populista?, que me apunten en la lista



Al hablar del tema de salud, López Obrador dijo que si entregar medicamentos de forma gratuita es populista, que lo 'apunten en la lista'.



"Ofrecemos disculpas por las políticas que se aplican que no tienen nada que ver con la concepción neoliberal o neoporfirista, ese es el fondo de todo. ¿Cómo le llaman a esto? Populismo, paternalismo. Si garantizar que la salud sea un derecho y un privilegio, si entregar medicamentos de manera gratuita es ser populista, que me apunten en la lista, y ya".



Fortuna del Chapo, ¿Para desviar atención?Dijo que en lo que llama periodo neoliberal fueron mucho más grandes las riquezas que se hicieron al amparo del poder político que la atribuida al "Chapo" Guzmán, y que ésta se destacaba para desviar la atención del saqueo."Llego un momento en que la revista Forbes o el grupo Forbes ponía a Guzmán Loera en la lista de los más ricos de México, en los 10 más ricos de México y en la lista de los más ricos del mundo, y yo creo que no obedecía a la realidad, era muy espectacular, pero las grandes riquezas que se hicieron se amasaron en el periodo neoliberal al amparo del poder político, es mucho más a lo que llegó a acumular Guzmán Loera, era una forma de desviar la atención frente al saqueo que se estaba llevando a cabo"."Desde luego no hay protección, no hay acuerdo con las organizaciones criminales, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no hay acuerdo, no hay pacto".El Jefe del Ejecutivo envío condolencias por el fallecimiento del activista Pablo Sandoval, abuelo de la Secretaria de la Función Pública."Por cierto, aprovecho aquí para mandarles a toda la familia un abrazo, pésame, porque falleció ayer el doctor Sandoval, Pablo Sandoval, de 101 años, un dirigente social de Guerrero, extraordinario, el doctor Pablo Sandoval".Al hablar del caso García Luna y la corrupción, el Mandatario federal arremetió contra los conservadores y mencionó que se ha topado con gente de bajos recursos que simpatiza con esa corriente."No es como lo hacían antes, no es el caso del señor García Luna, es distinto, eso tiene que ver con el conservadurismo, con todo respeto los conservadores además de hipócritas son muy rateros, muy corruptos, casi todos y sobre todo los de arriba porque hay quienes se adhieren al pensamiento conservador por cuestiones ideológicas y se les debe respetar, a veces se topa uno con gente de muy bajos recursos económicos y muy conservadores, pero ese es su pensamiento, hasta llama la atencion, 'tu por qué, mira cómo te han tratado y por qué defiendes el conservadurismo', ejidatarios conservadores".