Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 21 de abril

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Anuncia Ssa Fase 3 de epidemia de Covid-19



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que inició la Fase 3 de la epidemia de Covid-19 en el País por el ascenso rápido de casos, y que la Ssa emitirá lineamientos.



"Hoy queremos dar por iniciada la Fase 3 de la epidemia de Covid, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles", señaló.



Explicó que las distintas fases se caracterizan no sólo por el número de casos, sino por la dinámica de la transmisión, es decir, cómo cambian los contagios en el tiempo y en el territorio, y cómo se expande geográficamente la epidemia.



"Una segunda característica de la fase de la epidemia es la ocurrencia de millares de casos en distintas regiones del País.



"En las cuatro regiones que tiene consideradas el Consejo de Salubridad General superamos los mil casos en cada región, en algunos como la región centro más de 4 mil casos; esto quiere decir que en todas las regiones del País tenemos una propagación extendida, aunque esta propagación sea en parches. Tenemos brotes activos y tenemos propagación en el territorio con más de mil casos que son características importantes de fase de ascenso rápido", refirió.



El funcionario insistió en las medidas de alcance nacional emitidas por la Secretaría de Salud, como la suspensión temporal de las actividades laborales no esenciales, en los sectores público y privado.



La suspensión de actividades presenciales en el sistema educativo, y la interrupción temporal de las congregaciones en espacios públicos, como cines, teatros, parques, plazas y playas.



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud recordó que el Consejo de Salubridad avaló extender la Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo.



"Solo si esta baja transmisión se logra cerca del 30 de mayo podrá hacerse una limitación anticipada de medidas, se ha planteado la fecha hasta el 17 de mayo, con reapertura 18 de mayo, si los municipios se mantienen con baja transmisión. Aquellos que tienen moderada transmisión, si logran un buen control, podrán estar municipios que abran tempranamente", explicó.



Indicó que se deben mantener las medidas de protección a adultos mayores y personas con alto riesgo.



"Queda en manos de la Secretaría de Salud federal emitir los lineamientos correspondientes para ser operativas estas disposiciones.



"La autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia", agregó.



Aplazan fin de ciclo escolar al 17 de julio



El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que, ante la pandemia de Covid-19, el regreso a clases se tiene previsto para el 1 de junio y que el fin del ciclo escolar se aplazará hasta el 17 de julio.



"El 1 de junio todo el País regresará a clases, como lo ha señalado el señor Presidente y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, como acaba de señalar el doctor López-Gatell (subsecretario de Salud). Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos", expresó.



"También rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Agradezco la excelente disposición de maestras maestros y dirigencias sindicales de autoridades educativas locales para asumir juntos este esfuerzo".Felicitó a las educadoras y educadores de preescolar que celebran hoy su día, y destacó el compromiso de todo el magisterio que no abandonaron a sus alumnos, se mantuvieron en comunicación o bien adelantaron tareas y trabajos para quienes dejaron de acudir a las aulas a partir del 23 de marzo."Hoy la sociedad mexicana ha revalorado al magisterio, porque al tratar de apoyarlos en su casa las madres y padres de familia se preguntan: cómo pueden, cómo le hacen para guiar a nuestras hijas e hijos y que se concentra en el aprendizaje todos los días", aseveró."Han descubierto que las maestras y maestros son insustituibles".Moctezuma también abordó el tema de las clases en línea y aseguró que el programa funciona."La inmensa mayoría de nuestros alumnos, nueve de cada 10, tienen televisión. Ahí estamos 'Aprendiendo a Aprender' y la equidad, como es la norma de la Cuarta Transformación nos permite utilizar esta herramienta por su amplia cobertura", dijo."Desde ayer se están transmitiendo programas en Canal 11, TV Educativa y TV UNAM y televisoras educativas de los estados basados en los aprendizajes esperados de los libros de texto y de los planes y programas".Al final de cada programa, detalló el Secretario, cinco preguntas se hacen a los estudiantes que van a incluir en su carpeta de experiencias, la cual entregarán a sus maestras o maestros al regreso a la escuela.El Mandatario federal planteó hacer un "quién es quién" en el cumplimiento de las medidas sanitarias que implica la Fase 3 de la pandemia de Covid-19 en el País.Cuestionado sobre qué medidas tomará con las empresas que hasta la fecha siguen laborando pese las medidas de sana distancia, López Obrador insistió en que debe convencerse, y no por la fuerza, para que se atiendan las recomendaciones."¿Qué les parece si hacemos un quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias? Una vez a la semana, empecemos la próxima semana y es mejor decir aquí quienes no están cumpliendo. Si damos a conocer los lunes quiénes dan la gasolina más cara y abusan, ¿por qué no vamos a dar a conocer quiénes no están cumpliendo? A lo mejor eso es más eficaz que las sanciones", dijo.El Mandatario dijo que el próximo lunes se presentará un primer informe y se pedirá al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, y a la Secretaría del Trabajo presentarlo.López Obrador fue cuestionado sobre la necesidad de sancionar a quienes no atiendan las medidas de restricción sobre movilidad social, y también respecto a las acciones que han adoptado en ese sentido algunos Gobiernos estatales."Dos cosas, primero que se cumpla con la resolución del Consejo General de Salud, que nos ajustemos todos a ese ordenamiento o a lo que ellos decidan (...), esa es una, y dos que se procure no actuar de manera autoritaria porque luego sale el afán este autoritario, hasta nos proponían toques de queda, militarizar al País y eso no funciona", respondió.Se están estableciendo multas para la gente que esté en la calle sin ninguna autorización, se le mencionó."Que se convenza más, regreso, tenemos un pueblo muy consciente, muy educado, sí, con mucha cultura, y saben qué es la cultura, es nuestra experiencia, nuestra actitud, nuestro comportamiento que heredamos de las pasadas generaciones y la cultura, con todo respeto, es más que la educación", expuso.López Obrador insistió en que si hay descomposición social es porque las autoridades fieron muy malos ejemplos las autoridades."Nuestro pueblo lo está demostrando, es responsable, nos están ayudando mucho, entonces no acudir a la fuerza, disuadir, convencer".Mientras se ha proyectado que en la segunda semana de mayo, entre los días 8 y 10 se registre el punto máximo de la epidemia de Covid-19, se prevé que a finales de junio vaya en declive, indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud."Posterior al punto máximo, al pico de la curva epidémica, seguiremos teniendo casos pero ya en una tendencia decreciente y se ha hecho la predicción de que rumbo al final de junio tendremos cerca del 95 por ciento de los casos que se contemplan ocurrirán"."Entonces si levantamos las medidas el primero de junio en una forma ordenada, escalonada, que se dispondrá por parte de la autoridad sanitaria, en colaboración con las secretarías del Trabajo y de Economía, empezaremos a tener el punto de balance donde se libere la actividad social y económica ... , se recupere la vida pública...; mientras seguiremos teniendo epidemia pero ya en una fase de declive".Indicó que esto sucederá siempre y cuando se cumplen las medidas de sana distancia."Seguiremos teniendo contagios, seguiremos teniendo casa vez más contagios hasta llegar a ese punto máximo de la epidemia"."Pero la cantidad de contagios por día será menor a la que hubiéramos tenido si no se hacían estas medidas o a la que tendríamos si las medidas se hacen incompletas, insuficientes o mal".López Obrador aseguró que, ante la crisis petrolera y económica que afectan a México, los pobres no tendrán nada que temer.Sostuvo que su Gobierno entregará suficientes recursos para garantizar lo básico a las familias con menores recursos.Desde Palacio Nacional, incluso aseguró que sus programas, permanentes y emergentes, serán capaces de dar cobertura al 70 por ciento de la población."Con la caída del precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial que desde luego nos va a afectar. Sin embargo, quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis", dijo."Estoy estimando que podemos proteger hasta el 70 por ciento de los mexicanos, desde luego, de abajo hacia arriba. Los más pobres primero, ellos no tienen nada que temer porque no les va a faltar, que es lo básico, la alimentación y el derecho a la salud, la educación y el bienestar".El Jefe del Ejecutivo aseveró que, pese a tener reservas económicas suficientes, el Gobierno recortará sus gastos, sin que ello implique el despido de burócratas."Ningún trabajador al servicio del Estado va a perder su empleo, pero sí vamos a reducir más el costo del Gobierno y eso nos va a permitir liberar más fondos, el dinero no se va a quedar en el Gobierno, sino se va a seguir trasladando al pueblo".Tras agradecer a la población el mantenerse confinada en casa para evitar el crecimiento de los contagios de Covid-19, López Obrador consideró que la pandemia no se ha desbordado."No ha habido afortunadamente ningún descontrol, todo se está presentando de acuerdo a lo previsto, de acuerdo lo que han proyectado los técnicos, los especialistas y estamos preparados para enfrentar el momento más difícil", aseveró."Tenemos las camas, tenemos los equipos, tenemos los médicos, esto va bien, pero lo que hemos logrado ha sido por el apoyo del pueblo, por el comportamiento ejemplar de los mexicanos".El Canciller Marcelo Ebrard informó que han muerto más de 300 mexicanos por coronavirus en Estados Unidos y que la mayoría son originarios de Puebla.El funcionario indicó que en Nueva York hay una población "muy importante" de ciudadanos de origen poblano."Al día de hoy tenemos un reporte de más de 300 mexicanos o de origen mexicano que han fallecido en Estados Unidos, el grupo mayor por entidades federativas es Puebla, 120, por razón de que en Nueva York hay una población muy importante y el origen es Puebla, y ahí es donde está trabajando más el Consulado", afirmó en conferencia mañanera.Agregó que el 98% de los mexicanos fallecidos en el extranjero fueron en Estados Unidos.También dio datos de los connacionales repatriados que habían quedado varados de distintos países.Han sido retornados 10 mil 139 ciudadanos y faltan por ser regresados 2 mil 826."Ayer llegaron 197 personas repatriadas, en primer lugar de Bolivia, llegaron 83 mexicanos que estaban allá, en Perú que estaban allá 77, en Trinidad y Tobago tuvimos que hacer una operación específica porque es muy complicado y dos de Filipinas y Nepal, imagínense estar en Nepal con el Covid. De la India y Emiratos Árabes Unidos una persona, en total 197 llegaron ayer", aseguró.De los 2 mil 826 que faltan, hay 803 en lugares donde todavía hay vuelos comerciales, 905 donde hay restricciones a los vuelos, y mil 118 en lugares donde no hay vuelos.Cuestionado sobre la orden ejecutiva que firmará el Presidente Trump, el Canciller dijo que no saben aún cuál será la traducción legal."No vemos ningún impacto hasta esta hora de esta disposición genérica respecto a la migración hacia los Estados Unidos que pueda afectar la actividad económica", dijo.Celebró que el Senado haya aprobado la Ley de Amnistía.Según el Mandatario, la nueva disposición, que podría promulgar en las próximas horas, permitirá la liberación de reos que no hayan incurrido en delitos graves."Esto nos va ayudar a liberar los penales de quienes no cometieron delitos graves, nos va a permitir llevar a cabo esta acción humanitaria", dijo."Agradezco mucho a los senadores porque este es un paso adelante".Ante las críticas de la Oposición, el Jefe del Ejecutivo pidió a los legisladores estudiar el contenido de la minuta aprobada ayer con los votos de Morena y sus aliados políticos.Además, aseguró que el Gobierno informará sobre la aplicación de la Ley."Antes de rechazar esta ley de amnistía, ojalá y se conozca en sus términos. Nosotros vamos a informar para que no se piense, porque hay este afán al que hacía mención autoritario".López Obrador denunció que cuando se presentan crisis, como la que se vive hoy por el Covid-19, se ponen en evidencia actitudes nocivas como el racismo y la discriminación."Cuando hay crisis brota el racismo, el clasismo, la discriminación y a veces sin razón, nada más por rechazo, por fobia", acusó."Entonces que se conozca en qué términos es que se van a dar estas amnistías a quienes, son personas enfermas, adultas mayores, que no cometieron delitos graves, eso en términos así muy generales".El Presidente rechazó que la nueva Ley premisa sacar de la cárcel a delincuentes peligrosos, insistió en que deben conocerse las disposiciones aprobadas por el Congreso y afirmó que los tiempos de "dar línea" terminaron."Ya saben ustedes como se exagera a veces sin conocimiento, a veces hasta los propios legisladores que no leen los proyectos, votan, aunque parezca increíble, bueno eso era antes."No leían las iniciativas de ley, ya nada más era meeeeee y la línea ¿no? Hay que votar, no vamos a votar o si hay que votar y entonces, en rebaño, la inmunidad del rebaño", soltó entre carcajadas.