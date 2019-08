Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 20 de agosto

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



'El pueblo sabe quién es un trepador'



Ante la pelea de tribus por Morena, advirtió que quienes buscan sacar provecho personal de la política no tienen futuro, porque el pueblo sabe quién se preocupa por ayudar y quién es un "trepador". Aseguró que en la política con principios y convicciones los cargos no importan, luego de ser cuestionado sobre la pugna en la bancada de Morena por la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado.



"El político tradicional, el que está pensando cómo colarse, no ayuda en nada y no tiene futuro, porque el pueblo de México ya es otro, hubo un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad cambia todo".



"El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero".



"El que no escucha a la gente y no tiene comunicación con el pueblo no es político. Lo que predominó fue el manejo elitista, el político era el que desayunaba, comía, cenaba con políticos, el que hacía visitas a influyentes para tener posibilidades de acomodarse".



"Luego se puso de moda que, sin estar en comunicación con la gente, se podía ser famoso con la publicidad, con los medios, y así como se introduce un proyecto chatarra en el mercado, así se proyectaban, de repente no eran conocidos y empezaba la publicidad en los últimos tiempos, antes se llamaba propaganda y luego publicidad, porque era vender un producto".



"Ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales, por legítimos que fueran, ya no ayudan quienes solamente piensan en sus intereses personales".



"Tiene que haber mística, tiene que haber convicciones, entrega total a la causa pública, no son los cargos lo que debe de importar, sino la contribución a los cambios, a la transformación del País, la política es transformar, hacer historia y para eso se requieren ideales y principios".



Prevé asistir a Congreso de Morena



Afirmó que podría asistir al Congreso Nacional de Morena, programado para el 20 de noviembre, en el que se renovará la dirigencia del partido, aunque no esté "activo" como militante.



"A lo mejor antes de que se elija a los dirigentes puedo enviar una carta, si el Congreso es el fin de semana a lo mejor asisto, pero yo ya no puedo, no debería estar hablando de esto aquí (...) no estoy en activo como militante de Morena, tengo permiso, tengo licencia".



"A lo mejor envío una carta cuando sea el Congreso para expresar mi punto de vista, mis sentimientos y desear que le vaya muy bien a Morena y tratar algunos asuntos que, desde luego, tienen que ver con mantener principios e ideales, no buscar el poder por el poder, no abandonar al pueblo de México y la lucha, no abandonar la lucha por la justicia, por la democracia, la soberanía, por los valores".



"Si una organización se ancla en valores, si se afianza sosteniendo valores, resiste. Si empieza a buscar el poder por el poder, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, empieza el zigzagueo. El escudo protector son los principios".



Dice que antes el INE 'estaba de florero'



Cuestionado sobre la orden del Instituto Nacional Electoral de que Servidores de la Nación no porten chaleco con su nombre, el Presidente dijo estar de acuerdo, sin embargo, comentó que antes el Instituto solo estaba de florero.



"Si eso es lo que pide el Instituto, desde luego que sí, antes se usaba no solo el chaleco, el dinero del Gobierno para comprar votos a favor de los partidos, es decir, había una política clientelar hace poco y eso nunca lo vio el INE".



"Nunca hubo una sanción, estaban ahí con todo respeto, no voy a decir la palabra que corresponde que sí puedo decir que de adorno, de florero. Iba a usar otra palabra más fuerte pero ya no lo puedo hacer, ahora me tengo que estar autolimitando pero a veces es tanta la hipocresía que sí calienta".



Anuncia evento cultural y escenas de 4T por Independencia



Adelantó que la conmemoración del Grito de Independencia será una gran Guelaguetza, pero nacional, y anunció que el 16 de septiembre, en el marco del desfile militar, se van a escenificar las cuatro transformaciones, incluida la 4T.



"El 15 de septiembre que voy a portar la banda (presidencial) con orgullo toda la noche, desde la tarde, noche, va a ser cultura mexicana de todas las regiones, de todos los estados, va a ser un espectáculo cultural de primer orden, nunca visto, cada Estado va a traer su representación artística y cultural en el Zócalo, como una especie de Guelaguetza nacional, eso va a ser el día 15 de septiembre, una fiesta popular, cultural, fiesta nacional".



"El 16 también va a tener atractivos especiales porque se van a escenificar las transformaciones, escenas de las cuatro transformaciones, la Independencia, la Reforma , la Revolución y la Cuarta Transformación, lo que estamos logrando entre todos sin violencia, de manera pacífica, esto que nos llena de orgullo y como dije ayer la gente está feliz, está contenta, lo puedo constatar en los pueblos, en todos lados donde vamos, va a estar contenta, hay un buen humor social".Dijo que cuando le entregue sus cartas credenciales, pedirá a Christopher Landau, Embajador de Estados Unidos en México, que no se azuce en su país a despertar racismo contra mexicanos."Los planteamientos son mantener la relación de amistad, de cooperación, de respeto y llevarnos bien, que podamos evitar la confrontación y que no se fomente la xenofobia, que no se azuce en EU para despertar racismo, maltrato, odio contra los mexicanos. Queremos respeto"."Es bien recibido el Embajador de EU en México. Me informó el Canciller Marcelo Ebrard que ya tuvo con él una reunión, cuando presentó sus cartas credenciales. Como lo estoy haciendo con otros Embajadores, vamos a tener la oportunidad de platicar"."Se ha avanzado mucho en la relación con Presidente Donald Trump y espero que continúe así la relación, es importante que se resuelva la aprobación del Tratado de Libre Comercio (T-MEC), creo que el Embajador nos va ayudar en ese propósito, tenemos que actuar con mucho respeto, es asunto del Congreso estadounidense".Aseguró que se reunió con líderes empresariales como Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio Del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios, para trabajar en el conflicto por los gasoductos."Estamos trabajando de manera coordinada en todo lo que tiene que ver con impulsar el desarrollo económico, hay muy buena relación con el sector privado"."Ayer nos reunimos con Carlos Salazar y Antonio Del Valle, que son representantes de organizaciones empresariales, porque nos están ayudando a resolver y destrabar el problema de los gasoductos, porque es importante no solo el que se revisen los contratos y que sean utilidades justas las que obtengan quienes construyeron estos gasoductos, que no se quiera medrar, que no se afecte la Hacienda Pública, no sólo es eso, sino también que podamos contar con gas para el desarrollo del País".Ayer, López Obrador dijo que esta semana se podría concretar un acuerdo con las empresas que recibieron contratos para construir gasoductos y así evitar llegar a tribunales.Aseguró que hubo provocadores en la marcha de mujeres contra el acoso y la violencia del viernes pasado en la Ciudad de México, donde se registraron actos vandálicos, y que deben ser castigados."Desde luego que hubo provocadores, eso es lo otro, siempre hay quienes se infiltran, provocan, y hay que castigarlos, hay infiltrados siempre, provocadores, en todos los movimientos, por eso hay que tener mucho cuidado también en las manifestaciones"."Porque pueden ir las mujeres a defender una causa justa y ahí andan los que se dedican a provocar y a generar problemas, los que quieren confrontar a la sociedad con el Gobierno, hay que ser muy cuidadosos"."Ya hasta se conocen, este que le pegó un golpe al reportero, ¿qué tenía que ver con la marcha de las mujeres?, ¿por qué esa actuación?, ahora sí que ¿de parte de quién?".Prometió que en las leyes secundarias de la reforma educativa quedará establecido que no habrá venta de plazas en el sector."Estamos elaborando las leyes secundarias, porque se hizo la reforma educativa, la constitucional, pero faltan las leyes de la materia y ya en estos días se entregan los proyectos, las iniciativas y se están haciendo consultas, con maestros, con la CNTE, con el SNTE, pedagogos, especialistas, para que las leyes recojan el sentimiento de todos y se mejore la educación"."Desde luego no va a haber corrupción, no se va a permitir la corrupción, no va a haber venta de plazas, eso tuvo que ver con una época, hasta hace poco"."La CNTE no está proponiendo eso, porque se le echa la culpa de que se opusieron a la reforma educativa, porque querían que se siguieran entregando las plazas a recomendados o que se vendieran las plazas, eso, para decirlo con claridad, es una calumnia, eso no es cierto, el conservadurismo utilizó todas esas mentiras para imponer la reforma educativa y satisfacer su obsesión ideológica y sus deseos de privatizar la educación, entonces mintieron, engañaron, (...) eso no existe"."Como ando recorriendo los pueblos, me dicen más que para entrar al IMSS se tiene que tener un familiar y que es muy difícil entrar, que pueda trabajar una enfermera o un médico si no tiene un familiar, pero son dichos, yo no tengo pruebas, nadie me dice, como sucede en otras partes, esta institución está llena de familiares, parece el DIF".