Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 19 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Suscribo, dice sobre sacudida que pidió Slim



Respaldó las declaraciones del empresario Carlos Slim sobre la necesidad de una "sacudida" para impulsar el desarrollo de infraestructura, mientras que aseguró que existe crecimiento en la economía mexicana.



"Lo que dijo ayer Slim, lo suscribo, es importante que todos participemos (...) el caso de Slim es de reconocerse, ayer anunció inversiones con otros empresarios, si estuviese mal la economía no invierten o invierten en otras partes".



"Hay signos que indican que está habiendo crecimiento en la economía en estos últimos meses y hay varias formas de medirlo: ha crecido el consumo, tenemos las cifras preliminares del Buen Fin y hubo un aumento en las compras y hoy se dan a conocer los datos sobre inversión extranjera, que también son buenos y vamos hacia adelante, porque hay buenas noticias".



"Tengo información de que van por buen camino las negociaciones para el T-MEC, son buenas noticias, está creciendo la producción petrolera y vamos avanzando, el peso no se deprecia, al contrario, es de las monedas que más se han apreciado con relación al dólar, la inflación está en los términos establecidos por el Banxico, también ayuda el que estén bajando las tasas, que el Banxico haya tomado esa decisión porque esto estimula el crédito".



Ayer, tras recibir el Premio Nacional de Ingeniería, Slim dijo que México necesita una sacudida que permita tener el crecimiento que merece México.



"Necesitamos ya una sacudida, una transformación, un cambio que nos permita empezar a tener crecimientos que son los que merece nuestro País", dijo el empresario.



Presume libro sobre 'economía moral'



Mostró su libro de 'economía moral', el cuál, anunció, estará disponible a partir de mañana en plataformas digitales.



"Aquí esta el modelo de nuestra política".



"Lo que se aplica en el periodo posneoliberal, ya ven que siempre decían que 'no había de otra', aquí está el modelo alternativo 'Hacia una Economía Moral'".



Indicó que el tiraje es de 40 mil ejemplares y tendrá un costo de 140 pesos, además de que ya están trabajando en la segunda edición.



...Y dice que corrupción llegó con Cortés



Durante su conferencia, López Obrador leyó un fragmento del capítulo uno de su libro, en donde relata el problema de la corrupción en el País, pues afirma que inició con la llegada de Hernán Cortés en Veracruz.



"La corrupción es un fenómeno económico y político que, de manera absurda e interesada, ha sido calificado somo social o cultural".



"Desembarcó Hernán Cortés y se autonombró Alcalde, fue el primer fraude, y jefe del ejército invasor (...) Uno de sus soldados, el famoso historiador, Bernal Díaz del Castillo, denunció que el reparto del tesoro de Moctezuma se distribuyó de manera irregular".



"Luego de esos moches iniciales, cuando llegó la hora de repartir el botín, ahí vuelvo a citar a Bernal 'Cortés separó el quinto real y se dio otro quinto a sí mismo y los soldados recibieron unas cuantas que no valían más de 100 pesos', desde la llegada de los conquistadores, durante La Colonia hay otros casos y esto continua en el México independiente".



'Costó trabajo trasladar locomotora'



Afirmó que costó trabajo trasladar al Zócalo capitalino la locomotora "Petra", de 1899, que será protagonista del desfile del 20 de Noviembre por la Revolución.



"Ya está la locomotora Petra, ya está aquí en el Zócalo, costó trabajo trasladarla, y es mostrar cómo eran los ferrocarriles de entonces y los caballos, mañana, que también se les va a cuidar mucho, porque hay quienes se preocupan por eso, la instrucción es cuidarlos, no maltratarlos, pero si van a ser muchos caballos".



"Sí, se va a dejar en la plaza, en la plancha, en el Zócalo, nos va a acompañar también la Jefa de Gobierno".



Acusa mezquindad al hablar de costo de asilo a Evo



Ante las críticas que ha generado el conceder asilo al ex Mandatario de Bolivia, Evo Morales, López Obrador acusó mezquindad de quienes cuestionan hasta los costos que ha generado esa medida.



"México le ha dado protección, refugio, a integrantes de las comunidades judías, libanesas, españoles, líderes perseguidos durante el estalinismo, lo que se hizo con el asilo a quienes fueron perseguidos durante los años 70 por el establecimiento de dictaduras, de golpes de Estado en el cono sur. ¿Cuántos de nosotros que estudiamos en la UNAM tuvimos maestros de Chile, Argentina, Ecuador que llegaron refugiados?".



"Todo lo demás, que si porque habla Evo, que si cuánto cuesta darle la protección, el sustento, todo eso, con todo respeto, es secundario, no es esencial y les diría que, en algunos casos, todo ese tipo de cosas está muy cercano a la mezquindad, y eso no es lo que representa México. Si hay respeto a nuestro País en el mundo es por nuestra actitud generosa y fraterna con otros pueblos".



"¿Cuáles son los derechos y obligaciones de Evo Morales? Eso también no hay que tratarlo mucho porque es parte de posturas conservadoras y no hay que hacerles el caldo gordo, la verdad es que actuamos de conformidad con la Constitución, es mejor que se lea la Constitución".



"El 89 de la Constitución vamos a recetárselos a los conservadores, no, mejor el 11. Como dicen los abogados, ¿qué quieres, que te lea el artículo? México ha participado en convenciones sobre asilo y nos apegamos a dos, una de los años 20, de La Habana, y otra convención de los años 50, de Caracas, Venezuela, ese es el marco legal, lo demás son pasiones".



"Por eso actuamos como lo estamos haciendo, y les pido que revisen las dos convenciones".



Acusa intolerancia contra Piedra



Calificó como un acto de intolerancia el rechazo de Gobernadores del PAN al nombramiento de Rosario Piedra al frente de la CNDH.



"Imagínense, para un conservador que esté doña Rosario en la CNDH les molesta, pero se me hace un exceso, es un acto de intolerancia, de falta de respeto, porque detrás de esa postura -no estoy hablando del Gobernador, sino de ese pensamiento conservador- detrás de ese pensamiento está una postura revanchista".



"¿Cómo ahora los humillados, los vencidos, los sometidos, van a formar parte del Gobierno? Pues así es, es como el cuestionamiento de porqué los indígenas van a tener trato preferencia, háganme favor, están saliendo cosas que estaban ahí, están brotando todos estos sentimientos racistas, clasistas, ojalá que no se propague el odio".



"Es natural que el PAN no acepte, no voy a hablar más, eso depende de cada quien, no hay que limitar a nadie, que todo mundo se exprese y se manifieste, tener confianza nada más en los ciudadanos y que todo mundo se haga responsable de sus actos, pero no limitar el derecho de manifestación. Si está como para decir 'prohibido prohibir'".

Llama a partidos a terminar con vicios

Aunque el Presidente aseguró que no se meterá en la vida interna de los partidos, llamó a todas las fuerzas políticas a poner fin a los vicios antidemocráticos como el fraude electoral, la compra de votos y el desvío de recursos públicos. Fue cuestionado sobre el conflicto por la renovación de la dirigencia nacional de Morena, partido político que fundó y que se vio obligado a posponer su proceso interno por la confrontación y la judicialización de la contienda.

"A todos los partidos les deseo que les vaya muy bien, que resuelvan sus diferencias de manera democrática y que se erradiquen las prácticas antidemocráticas. Va a quedar establecida la democracia, me canso ganso".

"Se va a acabar el fraude electoral, todo eso que caracterizó al régimen antidemocrático por décadas, el tráfico de votos, el relleno de urnas, el uso del presupuesto para favorecer a candidatos y partidos, la parcialidad de las autoridades electorales, todo eso, sería una vergüenza México que países más pequeños que el nuestro tengan una democracia perfecta".

Además, hizo un llamado a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti, para que persiga a quienes incurran en violaciones a la ley.

"Entonces no vamos nosotros a convalidar eso y ojalá, con todo respeto, que empiece a entrar en acción la Fiscalía Electoral, que, donde haya elecciones y Fraude, que se aplique que es delito grave y que no alcance fianza, ¿cómo celebraban los mapaches? Fiesta, llevaban portafolios de dinero el día de la elección, una vergüenza".

"No es que: somos amigos, compañeros, venimos luchando desde hace mucho tiempo... pero no para ser cómplices, no para traicionar al pueblo, no para hacer fraudes electorales, no para violar la Constitución y las leyes, no para robar, no para traicionar a los mexicanos, no, porque si no, no hay cambio".

Negocian con Microsoft universidades y empleos



Reveló que su Gobierno está trabajando con Microsoft en la creación de tres universidades para el manejo de tecnología y que sus egresados puedan trabajar en la multinacional.



"Estamos trabajando con Microsoft y ayer estuvieron gerentes de distintas regiones del mundo, se está trabajando en la creación de escuelas para el manejo de tecnología, se van a crear tres universidades, ellos van a dar toda la asesoría".



"Y algo que es importante, van a garantizar que los egresados puedan trabajar en las empresas de ellos, eso es muy importante, o sea garantizarles el trabajo".



"Lo segundo es crear redes para el combate a la corrupción desde las nubes, el que se pueda tener información, acumular datos para el combate a la corrupción; y lo tercero es la ampliación de estas empresas en México".



Pide a UNAM no caer en provocaciones



Ante las manifestaciones contra la protesta de Enrique Graue como Rector de la UNAM para un nuevo periodo, el Presidente pidió no caer en provocaciones y violencia.



"Recomendamos no caer en provocaciones, a veces los adversarios se desesperan y andan desquiciados, nerviosos, provocando, y hay que hacerse a un ladito, sacarles la vuelta, no caer en la trampa de la confrontación, de la violencia, porque eso es lo que buscan".



"Son grupos que se van aislando por ese tipo de actitudes, entonces la mejor manera de enfrentar estos problemas es no cayendo en la provocación, la misma ciudadanía les va retirando el apoyo, porque en estos casos ni siquiera son causas justas, nada más es chocar, irrumpir, cometer excesos".



"No es propio de una corriente de izquierda, tiene que ver más con el conservadurismo; se dicen anarquistas, no, que no ofendan a los Flores Magón, ellos no actuaban de esa manera, estaban luchando desde el periodismo, en la organización social".



"Imagínense a los anarquistas quemando una bandera, ¿se imaginan eso? No caer en provocaciones de nada, además, ¿para qué se tapan la cara?".



"Me da gusto que, de manera democrática, se haya decidido apoyar el Rector de la UNAM. Le deseo al doctor Graue que le vaya muy bien, lo vi ayer en la entrega de Premios de Ingeniería, lo felicité y estamos trabajando de manera coordinada".

Miércoles sin mañanera

Adelantó que este miércoles no habrá mañanera, pues se concentrará en el desfile por la Revolución.