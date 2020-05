Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 19 de mayo

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



No es correcto, dice sobre indagar a ricos



Rechazó la iniciativa para que el Inegi mida la concentración de la riqueza, pues dijo que sólo los servidores públicos tienen la obligación de informar sobre sus bienes.



Asimismo, consideró que esa no es la manera de conocer la desigualdad en el País.



"No creo que sea correcto. Se tiene que mantener en privado. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. Nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios. No consideró conveniente esa propuesta", dijo.



"No es dando a conocer o exigiendo que las personas estén obligadas a decir cuánto tienen, eso no lo veo adecuado".



El Mandatario aseguró para evitar la desigualdad es necesario combatir la corrupción.



"Para que no haya tanta desigualdad lo mejor es que el Gobierno ayude a que la mayoría de los mexicanos vaya escalando poco a poco. Vaya ascendiendo en la escala social y que no se profundice la desigualdad", expuso.



"Que no se permitan negocios ilícitos, que no se permita la corrupción, que eso es lo que produce la desigualdad. La desigualdad se producía en México por la corrupción. Si no hay corrupción no va a haber desigualdad".



López Obrador reiteró su llamado a que no haya derroche, que se le baje al consumismo y a las extravagancias. Que se disminuya la frivolidad. Además de que México sea un ejemplo de austeridad, de sobriedad y no de consumo.



"Lo que decía Díaz Mirón, pero convenciendo 'Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan seres humanos que carezcan de lo indispensable'", dijo.



El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso dotar de facultades constitucionales al Inegi para que mida la concentración de riqueza. Argumentó que es la única manera de conocer el nivel de desigualdad en el País.



La iniciativa, que forma parte de una propuesta llamada Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional, afirma que la información que aporta el Inegi sobre el decil más alto debe aportar más elementos, como los estratos que lo integran.



PRI, PAN y PRD también rechazaron la propuesta de Morena al acusar que atenta contra los derechos protegidos en la Constitución y en instrumentos internacionales suscritos por México.



Plantea que PJ revise devolución a Duarte



Planteó que el Poder Judicial revise la sentencia de una magistrada contra Javier Duarte, con la que se revocó el decomiso de 40 inmuebles ligados a prestanombres del ex Gobernador de Veracruz.



"(La) sentencia del ex Gobernador de Veracruz, la sentencia, eso lo tiene que revisar el Poder Judicial, es una decisión del Poder Judicial, y ellos tienen que valorarlo.



"Yo recuerdo o es importante informar de que el orden judicial tiene una instancia para observar si se aplica bien la ley, esta instancia del Poder Judicial es una especie de fiscalía, es el Consejo de la Judicatura, entonces cuando hay una decisión de estas se puede acudir al Consejo de la Judicatura y pedir la revisión", señaló.



El Mandatario federal dijo que, aunque no corresponde al Ejecutivo, porque se respetan las decisiones del Poder Legislativo y Judicial, si se puede ayudar en el caso del ex Gobernador.



Ayer, Isabel Porras Odriozola, magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal, revocó el decomiso de los 40 inmuebles, debido a que la causa penal no está concluida porque aún faltan por detener a otros imputados.



La juzgadora ratificó la condena contra Duarte por 9 años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, al estimar que los datos de prueba en su contra son suficientes e idóneos.



'Ha sido muy exitosa estrategia'



El Mandatario federal afirmó que estrategia contra pandemia de Covid-19 ha sido exitosa y defendió que sin acciones del Gobierno no podrían tener camas para enfermos en el País.



"Todo esto lo explico porque no se reconoce de que fue, desde nuestros punto de vista, exitosa la estrategia de sana distancia", explicó.



Ni los países con más desarrollo económico pudieron resolver el problema de la disponibilidad de camas de hospitales y de especialistas médicos", agregó.



Asimismo, López Obrador señaló que las medidas han logrado aplicarse gracias a los médicos y expertos, salvando vidas.



"Porque nos duelen mucho los fallecidos, pero muchos se han salvado por la atención médica", afirmó el Presidente.



"Entonces para nosotros ha sido muy exitosa la estrategia, se han aplicado gracias a los médicos, a los expertos, a los científicos mexicanos".



Por otra parte, el subsecretario Hugo López-Gatell explicó el escenario del País en caso de no haber acatado las medidas del Gobierno.



Basado en el marco de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2005 para la lucha contra la influenza, López-Gatell, explicó un modelo de comparación entre dos curva: una de alta y baja en poco tiempo, capaz de saturar los servicios de salud, y otra curva aplanada, más extendida, que difiere el riesgo.



El subsecretario mostró el modelo utilizando los datos de contagios actualizados al pasado 5 de mayo, señalando la comparación de escenarios en el Valle de México con la intervención y sin la intervención de las autoridades.



"Esta sería la curva epidémica si no se hubieran hecho las intervenciones de la jornada de sana distancia. Su origen es una predicción matemática", explicó López-Gatell.



De acuerdo con la gráfica, la predicción sin intervención hubiera alcanzado 38 mil 773 casos y con un pico máximo el pasado 2 de abril.



Po otra parte, el subsecretario señaló que en la curva correspondiente a la intervención se habrían alcanzado 11 mil 221 casos, con un pico máximo el 8 de mayo.



"Sin intervención hubiera terminado la curva el 2 de abril, pero con un costo elevadísimo, pero no hubiéramos tenido capacidad de alojar a las personas y, como dice el Presidente, tuvimos fortuna de no ser país de inicio de pandemia y nos pudimos preparar", afirmó López Gatell.



Urgen a no relajar sana distancia



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, llamó a mexicanos a no relajar las medidas de sana distancia durante los últimos 13 días de cuarentena.



"No perdamos la oportunidad de quedarnos en casa. No es adecuado que las medidas se estén relajando ni por parte de la ciudadanía ni por parte de las empresas", aseguró.



"Llevamos ya 57 días, nos faltan 13 días, 13 días extraordinariamente importantes, son dos periodos de incubación, son la duración media del periodo de aislamiento de una persona con Covid, el tiempo que dura la contagiosidad de la enfermedad".



Acompañado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario indicó la importancia de mantener la disciplina hasta el final de la jornada de sana distancia.



Recordó que el Valle de México está, en este momento, en la zona de máxima transmisión e intensidad de contagios, casos y hospitalizaciones.



"Necesitamos tener un cambio en el momento epidémico en la zona que ocupa la cuarta parte de los contagios que hay en el País", alertó.



López-Gatell apuntó, como buena noticia, que los Estados de Baja California Sur y Nayarit han disminuido el número de casos.



"Han pasado a un momento de disminución de transición en la medida que el número de casos que han ocurrido en los últimos 14 días es menor a 100 casos", dijo.



También resaltó el caso de Quintana Roo, Estado que también ha reducido el número de contagios.



El subsecretario recordó que el tránsito hacia la nueva normalidad implica el retorno ordenado.



"De aquí al 30 de mayo seguimos todavía: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa", reiteró.



Detallan autoevaluación para reapertura



El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, detalló el proceso de autoevaluación que deben realizar las empresas consideradas de actividades esenciales para poder reiniciar sus actividades.



Robledo indicó que la autoevaluación que lleven a cabo las industrias, la cual se basará en los protocolos de seguridad publicados por la Secretaría de Economía, debe ser avalada por el Instituto en un plazo de 72 horas.



El director del IMSS señaló que los protocolos de seguridad sanitaria incluyen aspectos como promoción de la salud (uso de equipos de protección), capacitaciones a personal y directivos, temas administrativos y de ingeniería, y sistemas de gestión para identificar a posible personal contagiado.



Con base en la aplicación de los protocolos que reporten las empresas, el Instituto decidirá si aprueba la autoevaluación, si considera que las medidas son insuficientes o rechaza la solicitud de reapertura.



"Nosotros creemos que estos empresarios están diciendo la verdad, en ese sentido, firman esta carta compromiso diciendo que todo lo manifestado es verdad, aceptan el acompañamiento y asesoramiento, y que haya inspecciones aleatorias, que en caso de incumplimiento se procede a la clausura", dijo Robledo.



Tras recordar que los sectores automotriz, minería y construcción serán considerados esenciales, el funcionario añadió que las industrias que aprueben la autoevaluación podrán iniciar labores antes del 1 de junio de manera escalonada.



Estamos contra la riqueza mal habida.-AMLO



Reiteró que no está en contra de los empresarios, sino contra lo que llama riqueza mal habida.



"Sirve (el ensayo que escribió) para explicar, sirve también para que se quiten miedos, que quede de una vez y para siempre claro que nosotros no estamos en contra de los empresarios, al contrario, lo que queremos es que sigan participando sigan invirtiendo, nosotros estamos en contra de la riqueza mal habida, de la corrupción, no hay piso parejo cuando por influyentismo grandes empresas no pagan impuestos y otras sí tienen que pagar porque no tienen agarraderas, no tienen influencias, eso no conviene a nadie, entonces es explicarles de que se pueden hacer negocios, se pueden obtener ganancias razonables, que eso es lícito, lo que no se permite es la corrupción, el tráfico de influencias, la impunidad, y es para todos el ensayo, todo el que quiera leerlo".



Hay cooperación con EU ante narcotúneles



Confirmó que se halló un túnel entre Tijuana y San Diego y afirmó que hay cooperación con el Gobierno de EU para detener la droga hacia ese país.



"Se descubrió un túnel en Tijuana, hacia San Diego, lo que mencionó el Presidente Trump es cierto, y hay cooperación entre los dos Gobiernos para evitar que se siga transportando droga hacia Estados Unidos de esta manera y con toda la vigilancia que se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina".



"Sí se está evitando el traslado de droga a Estados Unidos y bueno, ese hecho es una prueba de que se está actuando y se está haciendo de manera conjunta, es cierto lo que sostuvo el Presidente Trump, nosotros tenemos todos los elementos, todas las pruebas, sabemos lo que sucedió y cómo se actuó y existe cooperación y va a seguir existiendo con el Gobierno de Estados Unidos con respeto a las soberanías de los dos países".