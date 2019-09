Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 17 de septiembre

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



'Ley de Amnistía es para gente humilde'



Afirmó que su propuesta de Ley de Amnistía es para gente humilde que no tuvo una defensa adecuada y las acusaciones que enfrentaron fueron por delitos no graves.



"Esta iniciativa tiene que ver con gente humilde, que no fue asistida, que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió, no se les ayudó y los delitos por los que son acusados no son graves, no son delitos de sangre, de violencia".



"Son varios los eslabones de esta estrategia, en la que se va avanzando poco a poco", dijo, "los programas de bienestar, la Guardia Nacional, que ya está tomando cuerpo, la campaña contra el consumo de drogas, el impedir la corrupción en la impartición de justicia, el respeto a los derechos humanos y el control de armas".



"Así vamos a ir avanzando hasta ver lo de la amnistía, la reinserción de personas que están detenidas y que deseen incorporarse a la vida pública. Todo esto se está analizando, tiene que pasar, desde luego, por la autorización de las víctimas, se tiene que valorar el tipo de delitos y desde luego el compromiso de no volver a cometer ilícitos".



Respecto a la liberación de personas que son consideradas presos políticos, el tabasqueño dijo que se trata de un proceso más complicado, pero se trabaja en ello.



"También se sigue viendo, por los procedimientos formales, el desistimiento de quienes acusan y de las autoridades a los que consideramos presos políticos, por ejemplo el caso de los maestros, que fueron a la cárcel acusados de lavado de dinero, que se demostró que fueron fabricados estos delitos, ahí se sigue otro procedimiento, ese es más tardado, más complicado, pero se está llevando a cabo".



"Lo de la iniciativa de Ley de Amnistía es para que salgan (...) con menos delitos, la gente más humilde, de las cárceles".



Confía en aval a leyes educativas



Dijo estar seguro de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa, previo al arranque de la discusión en el Congreso y las amenazas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para bloquear nuevamente la Cámara de Diputados.



"Estoy seguro que se va a terminar de aprobar lo de las leyes secundarias, esta bien el proyecto, no es una concesión graciosa, primero es una lucha de los ancestros de tiempo atrás".



Cuestionado por el amago de bloqueos de la CNTE, aseguró que debe prevalecer el sentido común y respetar el derecho a la manifestación.



"Es un procedimiento distinto atender conflicto mediante el diálogo y he escuchando a todos y no usando la fuerza, la descalificación y creo que eso da mejores resultados, no confrontarnos en ningún caso, que todos usamos nuestra responsabilidad, que como se decía antes, que la prensa se corrija con la prensa, que los movimientos sociales se corrijan con los movimientos sociales".



"Hay cosas en donde debe de prevalecer más el sentido común, el buen juicio, a veces, como dicen, no es posible esto, no está exagerado, no tiene sustento, no hay pruebas, son intereses particulares, no son intereses generales, pero el respeto, la tolerancia, la libertad de manifestación, equilibrar todo eso y llegar a un acuerdo".



Descartan aumento a gasolina por alza en crudo



Ricardo Sheffield, titular de Profeco, descartó que el alza en el crudo por los ataques a refinerías de Arabia Saudita pueda provocar que suban los precios de las gasolinas en México.



"El Presidente hizo el compromiso público de mantener estabilidad en los precios de los combustibles".



"Hay un mercado internacional de petróleo, pero a través de Hacienda y Pemex tenemos un esquema donde se manejan alzas y bajas en el IEPS y subsidio a los combustibles por lo que prevemos estabilidad en el mercado".



En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, a pesar de los ajustes en los precios del crudo, el País está protegido y que no habrá variaciones en el costo de los combustibles.



"Ahora con este atentado a las plantas en Arabia Saudita, a pesar de los ajustes en los precios del crudo al alza, el precio de esta materia prima, nosotros estamos protegidos".



"Decirle a los mexicanos que no van a haber variaciones de precios en las gasolinas, que vamos a seguir manteniendo el compromiso de que no aumenten los precios de los combustibles en términos reales".



"Hoy precisamente habrá una reunión entre Hacienda y Pemex, porque por un lado nos beneficia, entre comillas, el aumento de precios de petróleo crudo, pero como somos compradores de gasolinas y diesel, pueden perjudicarnos. Hay que ver cómo está este equilibrio".



Reabren 3 gasolineras en Nuevo Laredo



Sheffield aseguró que ya se reabrieron tres gasolineras en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y otras seis están en el proceso de hacerlo. Esto luego que la Profeco anunció la semana pasada la clausura de nueve expendios de gasolina por negar el servicio a autoridades, tras amenazas del crimen organizado de incendiar las gasolineras en Nuevo Laredo que vendieran combustible a militares y policías.



"En las nueve pudimos constatar que se había discriminado a fuerzas públicas de Tamaulipas, procedimos a cerrarlas como hace unos años se cerraron negocios en la Ciudad de México por discriminación por preferencia sexual o discapacidad".



"Cuando hay discriminación en al venta tenemos que actuar, es nuestra obligación".



'Me gustó actitud digna de adversarios'



Ante comentarios de que la ceremonia del Grito de Independencia fue sobria, el Mandatario federal afirmó que le gustó mucho la actitud "muy digna de algunos adversarios", y llamó a la unidad.



"Me gustó mucho un replanteamiento o una actitud muy digna de algunos adversarios hablando de que era el momento de una reconciliación. Yo les tomo la palabra".



"Sí tenemos el propósito de que progrese el País con justicia, que haya crecimiento con bienestar, que haya justicia con libertades, sí coincidimos en eso, en garantizar la libertad de manifestación de las ideas, el derecho a disentir".



"Llevaba yo dando los Gritos de Independencia, no sé si diez pero sí ya algunos en los distintos pueblos de México. Tiene que ver con la experiencia y la suerte, no es superstición pero sí lo decía Maquiavelo, la política es virtud y fortuna, y nos ha ido muy bien".



'Ya no hay corrupción arriba'



Afirmó que ya no hay corrupción arriba y sacó un pañuelito blanco.



"Ya lo puedo decir, a ver si ahora traigo, si miren pañuelito blanco, no hay corrupción ni impunidad tolerada arriba, es decir, en los niveles más altos del Gobierno, ya empezó a limpiarse el Gobierno de corrupción, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras".



Informa AMLO que paracaidista está bien



Dijo que el paracaidista que se accidentó ayer durante el desfile militar está bien e hizo bien su trabajo.



"En el desfile de ayer, fíjense, un paracaidista que hizo bien su trabajo porque pudo haber ocasionado daño a personas y prefirió estrellarse en un árbol, pregunté y afortunadamente está bien, salió bien".



'Dolor de infarto, como el de parto'



Al recordar el infarto que le dio, equiparó ese dolor con el del parto pues es "muy fuerte".



"Me pegó fuerte, a las 2 de la mañana, es un dolor, dicen que es dolor como el del parto, muy fuerte y es cierto, es tan fuerte el dolor que ya no quiere uno tener, o sea, así, que se me quite ya, pase lo que pase, es muy fuerte, pero en 15 minutos me estaban interviniendo. Un infarto así en el medio rural, en hospitales no hay equipo y no hay medicina, no para intervenir sino que ayude a que el paciente pueda llegar a donde haya un intervencionista".