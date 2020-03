Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 17 de marzo

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Van 3,500 mdp contra Covid-19; duraría 12 semanas



El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que se requieren 3 mil 500 millones de pesos para insumos que ayuden a combatir la epidemia del coronavirus, la cual podría durar 12 semanas.



"Hay una noticia positiva que ha sido motivo de preguntas ¿cuánto se va a destinar para contener la epidemia Anticiparíamos una cifra de casi 3 mil 500 millones de pesos en insumos", dijo en conferencia.



"Esta no va a ser una epidemia corta, ya lo hemos dicho, pero quiero volverlo a dejar en claro, hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semana, que es lo que duró en China, llegó a un punto máximo más o menos a la mitad de esas semanas y comenzó a descender".



El material que se requiere es equipo de diagnóstico, material de laboratorio, insumos de diagnóstico, insumos de protección personal para pacientes y personal de salud y ventilación de soporte de vida, entre otros.



Comentó que debido a la duración que se prevé, adelantar las intervenciones podría agotar a la población.



Indicó que actualmente hay 82 personas con el virus en el País y más de 500 personas sospechosas.



Asimismo, ha habido evaluación de más de mil personas.



Pide López-Gatell lo vean como técnico, no político



Subsecretario López-Gatell pidió no politizar el tema del Covid-19 y centrarse en la información técnica.



Esto luego que ayer legisladores de Oposición calificaran como un acto de ineptitud y de irresponsabilidad sus declaraciones al asegurar que de tener coronavirus, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no podría contagiar a más personas porque posee una "fuerza moral" y no de contagio.



"Me preocupa ver que se sumaron distintas voces muy legítimas creíbles, autorizadas, respetables que posiblemente motivadas por esta sensación de incertidumbre, de ansiedad natural, predecible y legítima hicieron juego desde esta perspectiva, el compromiso es centrarnos en lo técnico que me han depositado instancias para conducir la epidemia", señaló.



"Que se me vea como funcionario técnico y no se me trate de llevar a la esfera política, la cual no me interesa".



Agregó que las medidas principales para la población son las de higiene y las de sana distancia.



Sostiene AMLO actividades; restringirán asistencia



Ante los cuestionamientos por sus actos públicos pese a la emergencia por el Covid-19, el Presidente anunció que mantendrá su gira del fin de semana por Oaxaca y el acto conmemorativo de la Expropiación Petrolera, pero con poca asistencia.



López Obrador encabezará mañana miércoles en la Torre de Pemex el acto para conmemorar el 82 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el 20 de marzo visitará Tlaxiaco y el 21 de marzo estará en Guelatao por el 214 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.



"Voy a ir el fin de semana a Oaxaca, porque es el natalicio del mejor Presidente de México, Benito Juárez. Nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca, amigas y amigos que nos queremos mucho, que, en esta ocasión, me reúna sólo con los pobladores de Guelatao, ya habrá tiempo para visitar a todos los pueblos, esto para dar no dar pie a los cuestionamientos", expuso.



"A todo esto que utilizan nuestros adversarios, hay que sacarles la vuelta, que no tengan ningún motivo para estar atacándonos, que se vean obligados a inventar, pero que nosotros no demos motivo. Pedirle eso a nuestros amigos oaxaqueños, para el 21 de marzo".



También destacó la importancia de la ceremonia conmemorativa en Pemex, "ahora que se está rescatando el petróleo".



"Mañana es la conmemoración de la Expropiación Petrolera y vamos a llevar a cabo el acto en la Torre de Pemex, también con poca gente, pero no podemos olvidar el aniversario... más ahora que estamos rescatando el petróleo".



Dice que va a resistir a ataques



Indicó que va a resistir a lo que llamó ataques, pues lleva años recibiendo golpes.



Al señalar que ya no existe la condonación de impuestos y que se combate la corrupción, el Mandatario federal habló "acerca de los ataques".



"Acerca de los ataques, imagínense, llevo años recibiendo golpes, tengo la piel ya gruesa, de modo que voy a resistir, además el que se aflige se afloja, aquí hay que tener cabeza, corazón y carácter, las tres c, y mucho carácter, mucho aplomo.



"Entonces que se convenzan los que estaban acostumbrados a robar de que ya no hay condiciones, pero que además van a terminar estigmatizados, se hacen daño ellos mismos, hacen daño a sus familias, ya no se permite la corrupción", afirmó.



No polemizará con Bukele



Afirmó que no polemizará con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, quien ayer acusó de irresponsables a las autoridades mexicanas.



"Al Presidente de El Salvador lo respetamos mucho y no vamos a polemizar, nosotros ya definimos una política en esta materia que conduce el sector salud, no vamos a actuar confrontándonos con nadie, desde luego enfrentar el coronavirus significa también respetar los derechos humanos, garantizar los derechos humanos, no caer en discriminación, eso no".



"No vamos nosotros a polemizar con nadie, son nuestras políticas de atender a todos y nuestra estrategia que va a continuar".



Relanzan campaña antidrogas sin 'Final Feliz'



El Gobierno federal relanzó la campaña antidrogas "Sin Final Feliz", la cual busca hacer conciencia sobre el daño físico, emocional y social del consumo de sustancias entre las población, principalmente entre los jóvenes.



"La frase que enmarca es que en el mundo de las drogas no hay final feliz, y decidimos hablar del mundo de las drogas para incluir tanto la oferta como la demanda", informó Jesús Ramírez, vocero del Gobierno."Partimos de los estándares internacionales sobre no estigmatizar a los consumidores, , sobre todo químicas que sí afectan su salud física y sobre todo a nivel cerebral y todo esto es lo que se va a hablar en esta campaña", agregó.Ramírez explicó que la campaña hará énfasis en una sección dedicada a mostrar de qué están hechas las drogas, para mostrar a la población lo dañinas que pueden ser las sustancias en combinación con otros materiales de uso común.Otro énfasis que vamos a hacer es, en estas sección, sobre de qué están hechas las drogas para "Que la gente también sepa que hay sustancias químicas, que hay en la vida cotidiana que se usan para lavar el baño, la cocina, para matar a las ratas y plagas, pero que son sustancias que se utilizan para elaborar estas sustancias", sostuvo."Por ejemplo, la batería de los autos, que es e ácido que se utiliza para que generen electricidad y acumulen electricidad, se usa para hacer cristal y esto hace un daño enorme al sistema nervioso y al cerebro".La campaña realizó énfasis en distintos tipos de drogas, como la "piedra"; "el chemo"; tabaco; cristal; crack; cocaína; alcohol; metanfetamina y el ácido.Para promover la campaña, el Gobierno reveló la participación de destacadas figuras del deporte y las artes como Adrián González, pelotero de la MLB y Julio Urias; el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, quienes ofrecen un mensaje para prepararse frente a las adicciones.Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas realizan una protesta frente a Palacio Nacional y colocaron casas de campaña en la plancha del Zócalo.Alrededor de las 6:00 horas, los docentes bloquearon el acceso a personal a la sede de Gobierno en la Calle de Moneda, por lo que trabajadores y representantes de los medios tuvieron que ingresar por la entrada de Atención Ciudadana en Correo Mayor.Pedro Gómez, dirigente de la Sección 7, afirmó que con la manifestación exigen el cese a la "represión" económica y jurídica que emprendió el Gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón Cadenas.El plantón se realiza en el marco de las acciones de "sana distancia" impulsadas por la Secretaría de Salud ante la emergencia por la pandemia de coronavirus.