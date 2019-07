Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 16 de julio

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Reducirán carga fiscal a Pemex por 128 mmdp



El Gobierno federal presentó el Plan de Negocios de Pemex, el cual plantea apoyar a la petrolera reduciendo su carga fiscal. El proyecto prevé que en 2020 y 2021, Petróleos Mexicanos tenga una disminución de carga fiscal por 128 mil millones de pesos. Además, entre 2020 y 2022, la petrolera recibirá 141 mil millones del Gobierno federal.



"En esencia consiste en seguir apoyando a Pemex en los primeros tres años de Gobierno con presupuesto y reducción de impuestos para que Pemex tenga recursos para que pueda invertir y que en los últimos tres años del sexenio, ya con más producción, con los excedentes que se van a obtener, Pemex va a contribuir al desarrollo del País", dijo el Presidente López Obrador.



El director de Pemex, Octavio Romero, detalló que los tres principales problemas estructurales que enfrenta la petrolera son: la elevada carga impositiva, su deuda y la baja inversión.



Ante ello, se intensificará la exploración en aguas terrestres y someras, y se harán aportaciones de capital para complementar los requerimientos de inversión en producción de crudo y las refinerías, explicó Romero.



"El Gobierno también tiene previsto presentar una reforma a la ley de ingresos sobre hidrocarburos para reducir tasa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC)".



La meta, sostuvo, es llegar a una tasa del 54 por ciento al 2021, pues actualmente es del 64 por ciento.



Compensarán baja de carga fiscal a Pemex con recaudación



El Mandatario federal afirmó que el Gobierno compensará la disminución de la carga fiscal para Pemex con ahorros y una mejor recaudación.



"Por un lado rinde más el presupuesto y por otro lado hay también más recaudación, al tener la gente más confianza en el Gobierno están pagando más sus impuestos, ya ni hablar de impuestos, contribuciones, al día de ayer teníamos 60 mil millones de pesos más recaudados que el año pasado, porque tengo un reporte semanal de ingresos y egresos, entonces voy pendiente de cómo va el ejercicio del presupuesto".



"Lo que se le quite de impuestos a Pemex se va a compensar con ahorros y una mejor recaudación".



Destinarán 41 mil mdp para Dos Bocas en 2020



El director de Pemex, Octavio Romero, informó que en el presupuesto del 2020 se destinarán 41 mil millones de pesos para la nueva refinería de Dos Bocas.



"En caso concreto de la refinería en 2020, 41 mil millones de pesos de aportación del Gobierno federal".



Agregó que para campos nuevos se destinarán alrededor de 25 mil millones.



'Ojalá calificadoras actúen con profesionalismo'



Cuestionado sobre cómo espera que reaccionen las calificadoras al Plan de Negocios de Pemex, el Presidente dijo que ojalá actúen con profesionalismo.



"No sabemos porque como no han actuado con profesionalismo, cuál es el cuestionamiento principal a las calificadoras, como al Financial Times, toda esta prensa especializada en finanzas, no vieron nada, se quedaron callados cuando estaban saqueando a Pemex y lo calificaban o calificaban a la empresa muy bien, no había ningún problema, entonces apenas llegamos nosotros empiezan a bajarnos la calificación



"No sabemos qué van a hacer pero bueno, no vamos a confiar, ojalá actúen con profesionalismo. Aumentan al doble la deuda en tres años, se cae la producción y le dan una mejor calificación a Pemex y ahora que estamos rescatando de ese desastre a Pemex nos bajan la calificación".



"A la concepción neoliberal, imagínense ustedes lo que les pasó a los que se formaron en la época de la Unión Soviética cuando se derrumba el régimen, pues así están ahora, todavía, están aturdidos, no saben cómo enfrentar la nueva realidad, están desconcertados entonces piensan que con mentiras, con sofismas, van a mantener al viejo régimen corrupto o que nos van a hacer cambiar, además es tan irreal lo que plantean algunos pues que no tienen ningún efecto".



Se reuniría con Slim por gasoductos 'si hace falta'



Se le preguntó si se reuniría con Carlos Slim para tratar el tema de los gasoductos y respondió que sí, si hace falta, pues se desarrolla la mesa de negociación.



"Se está dialogando por gasoductos, hay una mesa, todavía no tengo reporte de propuestas, si hace falta lo haría pero la dinámica es que hay un representante de las empresas, había un representante de las empresas, así comenzó, de la Comisión Federal de Electricidad, de los dos organismos empresariales Antonio del Valle y Carlos Salazar, y un representante de Presidencia, Alejando Esquer, esa es la mesa, y luego se acordó que los mismos pero empresa por empresa y tengo entendido que ya está por terminar hoy la primera revisión, o sea, el primer intercambio y luego van a haber propuestas y contrapropuestas hasta que se llegue a un acuerdo que sea satisfactorio para las dos partes y que sea, en el caso nuestro, benéfico para los intereses de la Nación.



"Van bien las pláticas, no ha habido ninguna manifestación de rechazar el diálogo, o sea que vamos bien".



Planea escribir libro sobre 'economía moral'



López Obrador dijo que analiza escribir un libro sobre "economía moral" para explicar su propuesta alternativa al modelo neoliberal.



"Si tengo tiempo voy a hacer un libro sobre economía moral, si tengo tiempo, para explicar el modelo alternativo al neoliberalismo, a la política neoliberal, o sea que es lo que nosotros proponemos de manera muy clara como opción alternativa y tiene que ver con la honestidad".



"Yo estoy convencido que es mejor la condena al modelo, que es mejor condenar la corrupción, porque eso fue, un acto de corrupción, un gran saqueo, es mejor eso que estar solo castigando a los personeros de esas políticas de saqueo".



Lanza mensaje a los conservadores en el Gobierno



Al reiterar que se indaga a Lomelí, López Obrador dijo a los conservadores "que todavía hay en el Gobierno" que si no están de acuerdo con la política económica del Gobierno federal buscar otra alternativa.



"Aprovecho para decirle a los conservadores que todavía hay en el Gobierno, porque no se puede limpiar todo, que lo primero es la honestidad, que no es nada más honradez, la honestidad es más".



"En honor a la honestidad, a la congruencia, si no están de acuerdo con la política económica que estamos aplicando y con la política en general es mejor que digan 'voy a buscar otra opción, otra alternativa', no estar laborando en contra de la forma en que uno piensa, no estar en un Gobierno que tiene una política distinta a la manera de pensar del servidor público, es más honesto decir 'no estoy de acuerdo'".



"La otra es que suele pasar, y hay excepciones, de quienes no están de acuerdo con los cambios es porque estaban acostumbrados a las prebendas, al lucro, los conservadores son muy corruptos, nada más que son también muy hipócritas, se dicen hasta gentes de bien, está demostrado históricamente, cuando ha habido más saqueo es en el periodo de gobiernos conservadores, son muy ladrones, hay que ir limpiando poco a poco hasta que no haya corrupción".



Afirma que debería pensarse en exponer joyas



Dijo que la subasta de joyas se realizará el domingo 28 y que las alhajas son dignas de una exposición por su extravagancia.



"Hasta debería pensarse en una exposición, por la extravagancia de las alhajas, no creo que sea algo que se vea con frecuencia en el mundo, unos relojes de diamantes y unas alhajas de lo más extravagante".



"Es para una exposición de cómo ese lujo barato ha llegado a imponerse, cómo esos bienes materiales se han dimensionado, se han puesto por encima de valores culturales, morales, intelectuales".



"Sí es importante exponerlos para mostrar el nivel de descomposición social al que se ha llegado, la pérdida de valores, la alteración de lo que debe de ser importante".



Rechaza operación de autodefensas



Luego que el ex líder de autodefensas Hipólito Mora anunció que retomará las armas ante la inseguridad en Michoacán, el Presidente López Obrador se pronunció en contra de la operación de grupos civiles armados. López Obrador fue cuestionado sobre las declaraciones que hizo ayer Mora, quien reprochó la nula atención del Gobierno a la inseguridad en la región de Tierra Caliente, y advirtió que volverá a portar armas.



"Soy respetuoso de lo que expresa, nada más recordar que todos debemos de actuar con rectitud y apegarnos a la ley, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie".



"Creo que a todos nos conviene actuar en un País donde exista un auténtico y verdadero Estado de Derecho".



"Nosotros somos responsables de garantizar la seguridad pública, no estamos por que haya ciudadanos con esa función que no les corresponde".



"No estuve de acuerdo con esa estrategia y no estoy de acuerdo, porque no corresponde a las personas garantizar la seguridad pública, esa es una responsabilidad del Estado mexicano".