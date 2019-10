Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 15 de octubre

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



'Que renuncie Deschamps, lo mejor'



Dijo que el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, debería dejar su cargo para enfrentar las denuncias en su contra presentadas ante la FGR.



"Hay denuncias presentadas ante la Fiscalía, todo lo que nos llega se tramita, se le da curso y hay denuncias en la Fiscalía General. Si él toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos está en todo su derecho".



"Nosotros no nos vamos a meter, esto también es un cambio importante, a poner el sustituto, eso lo tiene que resolver el sindicato, y él sabrá como responder a las denuncias presentadas".



"Sin que haya persecución, sino con apego a la legalidad, a los elementos de prueba que existan en el caso de que él sea responsable de algún delito, él va a resolver este asunto, no vamos nosotros a quitar a un dirigente para poner a otro, eso es un asunto que tienen que resolver los mismos trabajadores".



"Si el quiere dejar el cargo para enfrentar su asunto, como lo hizo el fiscal, en este caso el Ministro Medina Mora, igual, si hay denuncias ellos ven en la Fiscalía si van a resultar culpables, si se van a consignar esas denuncias al juez, yo pienso que el que tiene una denuncia de este tipo y al mismo tiempo está a cargo de un sindicato, tiene esa responsabilidad, o un servidor público, lo mejor es no involucrar a las instituciones, que se asuma de manera y se resuelva".



Acusa chicanadas en 'Ley Bonilla'



Acusó "chicanadas" en el Congreso de Baja California pues no publican la ley que amplía el mandato de Jaime Bonilla argumentando que se traspapeló. Si la ley fuera publicada, se podría ya impugnar, agregó.



"¿Cuál es nuestra opinión desde el Ejecutivo sobre este tema... Que se tiene que publicar la ley porque no se ha publicado. Se llegó al extremo de que el Congreso o algunos diputados dijeron que no se publicaba porque no la encontraban, que se traspapeló. Pero fíjense, son chicanadas, sin lugar a dudas, porque al momento que se publique la ley se va a poder impugnar y al impugnarse la ley tiene que ir a la Suprema Corte y ahí se va a resolver en definitiva".



"Considero que hay un procedimiento legal que tiene que llevarse a cabo. Primero tiene que publicarse la ley que aprobó el Congreso de Baja California".



"Me encuentro a una persona que me dice de forma respetuosa que no atiendo el caso... le dije ¿eres del PAN? Y me dijo: sí, pero arréglelo usted...Le dije, primero, de tu partido aprobaron la ley, pero parece como si no tuviese la información o la borraran... Sí lo vamos a arreglar pero no corresponde al Ejecutivo federal porque hay división de poderes".



Lamenta asesinato de policías en Michoacán



Lamentó el asesinato de 13 policías estatales en la emboscada perpetrada por un grupo armado en Aguililla, Michoacán.



"Es lamentable esta emboscada a policías estatales en Aguililla, el Secretario de la Defensa les va a informar el día de hoy".



"Es muy lamentable lo que sucedió, no lo deseamos. Es un proceso, vamos avanzando con mucha firmeza, esa es una zona violenta y vamos a seguir atendiendo las causas que originan esta descomposición social, para nosotros es muy importante que haya bienestar, que se pueda conseguir la paz con justicia y también con eficiencia en la actividad de protección a los ciudadanos, con la Guardia Nacional, con buena coordinación con los estados y evitando que la autoridad se mezcle con la delincuencia, procurando que no haya contubernio y que las bandas no tengan protección de las autoridades".



"Yo quisiera que se avanzara más en esta materia, estamos dedicados a atender este asunto, pero lo dejaron crecer mucho, avanzó mucho y hubieron estrategias equivocadas, queriendo enfrentar la violencia con la violencia y todo lo que ya sabemos que ha sido errático y doloroso".



Y explica Sánchez Cordero sus dichos



La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que no quiso decir que se normalizó la violencia en Michoacán.



"No quise decir que no lo lamentaba, por supuesto que lo lamento, simplemente se sacó de contexto (...) lo que dije es que tenemos muchos eventos en el País, pero no dije normalizar".



No sorprende corrupción en Pemex



Consideró que nadie debe rasgarse las vestiduras por las revelaciones de corruptelas en Petróleos Mexicanos (Pemex) en sexenios anteriores, pues, dijo, casi eran de dominio público. REFORMA publicó que nuevos audios sobre las grabaciones de espías privados ordenadas por la empresa Oro Negro a altos funcionarios de Pemex revelan una red de corrupción y saqueo de la empresa durante la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto.



"Sobre las grabaciones que se están difundiendo sobre corrupción en el caso de Pemex en la pasada Administración, en el pasado Gobierno, pues es lo que ya se sabía, es casi de dominio público, no se por qué ahora se extrañan, se rasgan las vestiduras, si la política que se ha impuesto desde hace 36 años, la llamada política neoliberal, su propósito es robar, saquear y nada más porque México tiene suerte, es un pueblo bendito, no acabaron con todo".



"Ahora se sorprenden, este asunto que se está ventilando tiene que ver con los hombres del poder y del dinero. Por un lado acaban de mencionar al señor Lozoya, dónde trabajaba antes, cómo llegó a Pemex, sus antecedentes, desde tiempo atrás, pero quién es el personaje"."En el caso del Secretario de Energía, de dónde viene. El dueño de una de estas empresas involucradas, quién es, creo que su papá fue Secretario de Hacienda o algo así, y todavía los conservadores dicen que para qué la Ley de Austeridad"."Me llama mucho la atención el escándalo, que si desde luego está mal la corrupción, pero hasta ahora se están dando cuenta, hasta ahora se están dando cuenta en el extranjero"."Yo les aseguro que tenían información desde tiempo atrás, no sé por qué razón ahora está saliendo, nosotros no vamos a tolerar ningún acto de corrupción".El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, justificó la baja en letalidad de las fuerzas armadas."La letalidad que ayer les presentamos, las gráficas, lo que traemos desde el 2006 que inicia esta actividad de combate contra la delincuencia, hasta el 2019"."Esto fue reduciéndose... se está invirtiendo la curva, la cantidad de muertos se reduce y la cantidad de heridos y detenidos aumenta"."No estamos cambiando procedimientos, las misiones se cumplen como están establecidas, pero también tenemos una nueva misión con base al 5to transitorio"."Dentro de este ámbito, lo que estamos haciendo es darle mayor ímpetu en el respeto a los derechos humanos, buscando que nuestras tropas no violenten los derechos humanos"."La letalidad está unida al adiestramiento que tenemos, que le damos a la gente cada año o cada 6 meses si podemos, este equipamiento es lo que les permite hacer bajas en la gente que los agrade, pero siempre tienen presente el respeto a los derechos humanos, de ahí que tengamos más detenidos y heridos".El mando militar dijo que se pretenden construir 81 instalaciones para la Guardia Nacional, dando prioridad a Guanajuato, Jalisco y Michoacán y que esperan que en diciembre estén concluidasNo son iguales que las militares, sino que estarán en las áreas críticas con base en el análisis que se hizo en el Gabinete.La titular de Segob planteó un programa de prevención de violencia contra mujeres pues la alerta de género no tiene el "impacto positivo" que debería tener."Lo que tenemos que hacer es un programa y estrategia de prevención de violencia contra las mujeres. Protegerlas de su ámbito de violencia, separarlas del agresor, que estén resguardadas y que vayan, si es su deseo, a denunciar al MP"."La alerta no tiene el impacto positivo que debería tener, estoy comprometida en ese aspecto, es uno de mis compromisos de vida"."Quisiera que nos den la oportunidad de aplicar la estrategia para prevenir, porque ya cuando está el espiral de violencia se puede convertir en feminicidio"."Vamos a tener escrutinio y marcajes personales sobre cómo se aplican los recursos y sanciones si no se aplican como se deben".