Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 14 de abril

Cd. de México, México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Habla López-Gatell de 'mentiras' cuestionado sobre BC



Cuestionado sobre las declaraciones del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien dijo que los médicos están cayendo como moscas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que es responsabilidad de cada quien situarse en el lado de la verdad o la mentira.



"Es deseable que en una sociedad plural todo el mundo se pueda expresar, que todo el mundo encuentre la libertad para sus opiniones, no siempre hay que coincidir, es una responsabilidad individual de cada quien situarse en el lado de la verdad o en el lado de la mentira y en la intención de comunicar algo la responsabilidad que eso implica.



"Con mayor razón cuando existe un reto para todas y todos en una nación, hay que mantener un espíritu de unidad, de cordialidad y contribuir. Un país finalmente es como una nave circulando por el océano, si uno puede sabotear a esa nave y no tiene conciencia que entonces va a perecer junto a los demás, pues está haciendo un daño a todos", refirió.



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud consideró que es importante que las autoridades mantengan la comunicación durante la emergencia por coronavirus, para evitar confusión y miedo en las personas.



"La gran mayoría de las personas responde a veces, quien actúa de una manera aparentemente negativa, es porque está confundida, es porque está expresando otro tipo de sentimientos, el miedo es una reacción muy poderosa y el miedo combinado con ignorancia resultan en odio y es una reacción también muy poderosa, desde luego negativa.



"En la medida en que la verdad es consistentemente expresada, por eso nos interesa y apreciamos mucho la instrucción del Presidente, todas las noches estamos aquí a las siete para informar sobre el tema, y que cada quien vaya tomando sus consideraciones", afirmó.



Ante la pregunta de si hay "rabia" en los columnistas que han montado campaña de desprestigio contra el Gobierno, López-Gatell dijo que cuando se habló de rabia pensó en la enfermedad infecciosa causada por ese virus.



Indicó que ante fenómenos retadores de salud pública como el Covid-19, hay momentos de gran incertidumbre donde se expresan los sentimientos más profundos de las personas, que a veces se traducen en acciones institucionales.



Dijo que los puntos de vista contrarios a la política gubernamental no siempre son expresiones respetuosas y constructivas.



"A veces es simplemente un asunto de ansiedad y angustia; es también un fenómeno humano ante las incertidumbres".



Dice que no ofreció nada a Trump por OPEP



El Presidente aseguró que no ofreció nada a Estados Unidos a cambio de compensar el recorte de petróleo que implicaba el acuerdo de la OPEP.



Según el Mandatario, México no entregará nada al Gobierno de Donald Trump en reciprocidad por haber recortado su producción de petróleo en 250 mil barriles diarios adicionales, para compensar la negativa de bajar hasta 350 mil barriles.



"Algunos adversarios llegaron a decir que hubo un acuerdo secreto o que se habían comprometido cosas, nada", aseveró.



"El compromiso fue que vamos a reducir 100 mil barriles diarios en nuestra producción, que significa el 6 por ciento, mientras todos los demás países, por circunstancias distintas a las de México, que explicamos muy bien, su reducción es del orden del 23 por ciento".



Según el Presidente, el comportamiento de México en la negociación con los países petroleros fue aplaudido por las naciones una vez que se alcanzó el acuerdo para la reducción, con la finalidad de elevar el precio del crudo a nivel mundial.



"Fue un muy buen acuerdo, reconocido por todos, nada más les comento que cuando se votó, hubieron aplausos para México", dijo.



"Y estamos hablando de países pues muy distintos, con posturas políticas diferentes y un gran reconocimiento a nuestro país, nos debemos de sentir muy orgullosos por la fama y la grandeza de México, no de ahora, de siempre, es algo extraordinario".



Insiste en votar revocación en 2021



López Obrador ofreció a los "conservadores" que la revocación de mandato no sea en el 2022, sino el día de las elecciones del 2021, cuando se eligen Gobernadores y la integración de las Cámaras de Diputados y Senadores.



El Mandatario federal recordó que su propuesta inicial era que se votara la revocación el día de las elecciones del 2021, pero que los "conservadores" dijeron que no y a regañadientes habían aceptado que fuera hasta el 2022.



"Además propuse que se hiciera, para que no costara, el mismo día de la elección federal, es decir el año próximo, en la elección de junio, en la elección federal. Se opusieron los conservadores en el Congreso a esa fecha, hay constancia de que envié la iniciativa para que se le consultará al pueblo si quería que se consultara al Presidente o que renunciara y dijeron que no y a regañadientes que hasta el 2022", planteó.



"Qué les ofrezco a los conservadores, con todo respeto, para que sea el pueblo de manera pacífica el que decida, les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación de mandato no sea hasta el 22, que la hagamos aprovechando que van a haber las elecciones, el mismo día, es una tarjeta adicional, se va a votar por diputados, por autoridades locales, gobernadores, porque van a haber cambios en los estados y una boleta: 'quiere que continue el Presidente o que renuncie'".



Dijo que si le contestan sus adversarios hoy, mandaría la iniciativa de reforma mañana.



"Y podemos hacer el cambio a la Constitución, yo envío, si me responden hoy, mañana la iniciativa de reforma constitucional y se puede porque se tendría la mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como de senadores y también Congreso locales. Esto ayudaría mucho para que se aminorara el ansia y que en este tiempo bajara pues el enojo, no el malestar socia. Es que el mejor método para resolver diferencias es el método democrático, en la democracia es el pueblo el que manda", agregó.



'Buscan contrarrestarnos con personalidades'



López Obrador dijo que los conservadores buscan personalidades "mucho más conocidas" para contrarrestar las acciones de su Gobierno.



"Como ya no les da, entonces van escalando, entonces buscan a personalidades mucho más conocidas que los articulistas o conductores de radio, que los intelectuales", afirmó el Presidente.



"Últimamente provocan entrevistas a un personaje del deporte, para que opine mal, que por cierto, nunca se había metido a hablar. Me caía muy bien, bueno me sigue cayendo bien porque no opinaba", dijo en referencia al futbolista y seleccionado nacional Javier Hernández.



Asimismo, hizo referencia al comediante Eugenio Derbez, quien denunció la falta de insumos por parte del IMSS de Tijuana, en Baja California.



"Luego, una artista conocidísima, muy respetable, se los dejo de tarea, yo solo estoy dando los elementos generales, es un esquema general. Y ahora un comediante, también muy conocido, con talento, que es, no diría utilizado, pero forma parte de esta estrategia general", afirmó.



López Obrador dijo que el País ahora tiene un pueblo muy consciente y politizado, por lo que es más difícil manipularlo.



"(México) es de las sociedades más avanzadas del mundo en cuanto a desarrollo político, fue una gran transformación, un cambio de mentalidad, lo que se experimentó en los últimos tiempos", aseveró.



"Pueden ser los que antes podían manipular y tenían mucha influencia pues ya no tienen la misma influencia y si le agregan que ya no tienen los mismos ingresos".



Iniciará en mayo inyección de recursos



Aseguró que, para lograr la recuperación económica del País, a partir del mes de mayo iniciará la inyección de recursos.



En conferencia, el Mandatario federal reiteró que el objetivo es dar prioridad a las personas con más limitaciones económicas, con la finalidad de incrementar el consumo.



"Una vez que se resuelva lo del epidemia, que lo vamos a enfrentar, vamos a iniciar en la reactivación económica. Ya estamos trabajando en eso y en mayo, junio, julio, va a haber una inyección de dinero en beneficio de la población", dijo.



"Sobre todo en beneficio de los más pobres, para que tengan capacidad de consumo. Se va a fortalecer la capacidad de consumo en tres meses, ahora sí que lo que se tenga y el resto para levantar pronto".



López Obrador insistió en que en México prevalece una "monstruosa desigualdad", provocada por la corrupción.



Aseveró que existe una pirámide y en la base de la misma hay millones de pobres que representan el 60 por ciento de la población.



"Entonces yo creo que, por humanismo y por el bien de todos debemos atender primero a los de abajo", expresó.



"Se puede decir una frase: arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba".



Por otro lado, el Presidente respondió a sus críticos, a quienes advirtió que no engañó a nadie para llegar al Gobierno.



"Es legítimo que se opongan a esa política pero nosotros llegamos aquí con esos postulados, por eso fue el cambio", expresó.



"No engañamos a nadie, no dijimos que íbamos a mantener la corrupción, que se iba a mantener la impunidad, que se iba a apoyar solo a los influyentes, dijimos que por el bien de todos primero los pobres y eso es lo que estamos haciendo y es muy sencillo".



Pide Ssa señalar a responsables de desabasto



La Secretaría de Salud (Ssa) hizo un llamado a personal de hospitales públicos a denunciar dónde no se ha distribuido el material y equipo para atender los casos de Covid-19 pues lo necesario ya está adquirido.



Cuestionado sobre los informes de que no hay material suficiente en el Sector Público para atender la pandemia y la posibilidad de que haya sabotaje en la distribución, Hugo López-Gatell, subsecretario de la Ssa, sostuvo que el Gobierno ha tomado las decisiones necesarias, con base en información científica, para actuar ante la emergencia.



"En la narrativa social a veces permea la idea de si en esta localidad, en este consultorio en esta unidad de terapia intensiva no hay un cubrebocas es culpa del Gobierno y se señala a este recinto o a esta persona que es el Jefe de la Nación", expuso.



Pero tengamos claridad, dijo, la responsabilidad del Gobierno es procurar los insumos, pero el trayecto es muy largo, y en la distribución están involucradas muchas personas.



"Hacemos un llamado directo a la ciudadanía, en este caso a los y las profesionales de la salud si ustedes en su unidad no tienen el equipo ayúdennos a encontrar quién fue el que obstaculizó que llegara el equipo, podemos decir, con evidencia en la mano que los equipos fueron adquiridos, que los equipos fueron transportados y que los equipos fueron entregados. Si localmente no llegan a donde deben estar, en la cama del paciente, entonces alguien está obstaculizando", aseveró.



"La solidaridad de la población también nos va a ayudar a detectar quién está interfiriendo con el bien público y con la protección de la salud, denuncienlo, denuncienlo".



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López-Gatell aseguró que se está diciendo a la población lo que está pasando y lo que se espera que va a ocurrir, aunque a veces esa información no sea agradable.



Asimismo, destacó, es importante escuchar a la población y todas las opiniones, aunque sean diferentes de las de Gobierno, las cuales pueden ser constructivas y al interpretarlas se puede detectar lo positivo que tengan.



En el tema de los equipos de protección personal, de uso médico en el espacio clínico, explicó, son escasos en el mundo porque está afectado por la pandemia y si se desperdician o malgastan por el uso inadecuado hay escasez y eso ocurrió en México hace cuatro semanas al inicio de la epidemia.



La realidad, insistió, es que se malgastaron y por ello es legítima la preocupación del personal médico sobre la necesidad de comprar esos equipos, lo que era un gran reto y ante lo cual se actuó para conseguirlos.



"En cuanto llegaron (de China) los equipos se distribuyeron de la manera más rápida posible a las unidades de salud", aseguró al tiempo que mostró una tabla con los detalles de dicha entrega.



Probable, que estados no hagan lo necesario.- Ssa



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que mientras en el Valle de México se ha reducido en 70 por ciento la movilidad, otros estados del País no lo han hecho con suficiente intensidad para reducir contagios por Covid-19.



"En algunos lugares, como es el caso del Valle de México, tenemos documentación directa, se monitorea, qué tanto se ha reducido, y tenemos muy buenas noticias, se ha reducido casi el 70 por ciento de la movilidad urbana tanto en el transporte público, privado y también las congregaciones públicas", aseguró el subsecretario durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.



"En otras partes del País no tenemos una documentación directa y con siderales que es probable que no se ha hecho la intensidad necesaria para reducir los contagios".



López-Gatell expuso que la manera de documentar estos datos será hasta que el País entre en fase 3 de la contingencia contra el nuevo coronavirus y pidió a la población acatar las medidas para ralentizar la transmisión.



"La fase 3 es inevitable, la pandemia no se va a parar, lo hemos dicho claramente, es imposible detener súbitamente una epidemia con virus transmisible como es el SARS-Cov2, sí puede hacer más lenta la transmisión", afirmó el funcionario.



"En su momento, esta contribución a la reducción de los contagios se apreciará de acuerdo a qué tan intensamente se cumplieron las medidas de mitigación, de aislamiento y sana distancia".



El subsecretario mencionó que la manera de documentarlos serán cuando México entre en fase 3 donde se están registrando una intensidad importante en la frecuencia de casos.