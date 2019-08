Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 13 de agosto

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



'Es un logro que no haya impunidad'



Luego que Rosario Robles fuera vinculada a proceso, López Obrador dijo que es un logro que no haya impunidad y que el juez deberá decidir si hay algún otro ex funcionario implicado.



"Yo creo que es un logro que no haya impunidad, el que exista un auténtico estado de derecho, no como antes".



"Es un asunto que está atendiendo la Fiscalía, el Ministerio Público y el juez va a hora a decidir sobre si declara formalmente presa a Rosario Robles de acuerdo al procedimiento. Se tiene que llevar a cabo un juicio en estos días, hay un término legal para ver si procede el amparo o no procede".



La ex Secretaria federal fue vinculada a proceso por daño al erario por más de 5 mil millones de pesos, delito derivado de la Estafa Maestra.



Respecto a la petición del juez de aclarar si el ex Presidente Peña Nieto está involucrado en el caso de la Estafa Maestra, y la sugerencia de indagar por hechos similares a José Antonio Meade, ex titular de la Sedesol, el Mandatario dijo que será el juzgador quien decida si hay más implicados.



"Acerca del involucramiento de otros ex servidores públicos, eso también es parte de la investigación y el juez es el que va a decidir sobre este asunto".



"El proceso está abierto, hay términos legales y el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen más implicados, si hay que llamar a declarar a otras personas, pero no es un asunto nuestro".



Despliegan a 58 mil 602 elementos en Guardia



La Guardia Nacional ha desplegado 58 mil 602 elementos en 150 coordinaciones en el País, informó el Comandante de la corporación, Luis Rodríguez Bucio, presente en la mañanera.



De este total, 56 mil 191 son de Fuerzas Armadas y 2 mil 411 de la Policía Federal, detalló.



Estos elementos cumplen con funciones operativas, logísticas y administrativas.





En cuanto al control de confianza, precisó, sólo se aplican a los elementos de las Secretarías de la Defensa y Marina, y no a los de la Policía Federal, ya que el Consejo Nacional de Seguridad dio una prórroga de un año para ello.



Afirmó que este control se aplicará a más de 40 mil elementos y faltan más de 35 mil, por lo que reconoció que "van lentos".



El mando mencionó que se está impartiendo a los nuevos efectivos de la corporación un curso de formación inicial que dura cinco meses, y hasta el momento lo han tomado 2 mil 414. Este curso, detalló, incluye capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva de género, entre otras.



Ayudarán Sedena y Semar a formar policías



El Mandatario federal anunció que ante el déficit de policías en los estados, se llevarán a cabo contrataciones de nuevos elementos que serán capacitados por las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).



López Obrador señaló que la seguridad fue abandonada en las entidades del País y se enfrenta un faltante, pero se ha llegado a un común acuerdo con los Gobiernos estatales para cubrirlo.



"Sólo en tres estados hay más policías de los recomendados, de la media".



La Ciudad de México, con 47 por ciento, Quintana Roo, con 9.55 por ciento y Tabasco, con 20.43 por ciento.



"Pero hay casos como el de Veracruz, 66.98 por ciento, menos (...) 5 mil policías estatales y tiene como 5 o 6 millones de habitantes. El caso del Estado de México, tiene 18 millones de habitantes y 16 mil policías".



"Hay un fondo de 10 mil millones de pesos, que va a estados y municipios, y estamos proponiendo que se ocupe para la contratación de más elementos y que nos pongamos de acuerdo para que la Sedena y la Marina nos ayuden en la formación de nuevas elementos, para que de esta forma actuemos de manera conjunta, en coordinación y se fortalezca la presencia de elementos de seguridad".



Reconoce Sedena 1.6 millones de armas sin control



Al realizar un comparativo de cifras sobre el número de armas que han ingreso ilegalmente al País y las que han sido aseguradas, el titular de la Sedena reconoció que hay un millón 667 mil 311 armas fuera de control.



Refirió que, en los últimos 10 años, han ingresado al país de manera ilegal 2 millones de armas, con un promedio de 200 mil armas al año.



De esas, han sido aseguradas 193 mil 413 y donadas a la campaña permanente de canje de armas 139 mil 276.



Escribirá introducción de libro beisbolero



Cuestionado sobre si participaría en el libro de la vida de Pedro Treto Cisneros, quien fuera presidente de la Liga Mexicana de Beisbol e impulsor de ese deporte, López Obrador afirmó que escribirá una introducción.



"Sí me vieron, sí, su hijo de Treto Cisneros me entrevistó el pasado fin de semana en Ramos Arizpe (Coahuila), el domingo, antier, y me llevó el ejemplar ya para meterlo a imprenta y me pidió que yo escribiera algo, una introducción al libro, entonces sí estoy contemplando hacer un texto introductorio porque se trata de toda una personalidad, muy reconocida que ayudó, impulsó mucho el beisbol y es muy buena la enciclopedia, la estuve hojeando y sí voy a escribir un texto corto introductorio porque lo importante es el contenido sobre eso".



No opina sobre Argentina



Evitó opinar de la situación en Argentina, donde se registró un desplome de la Bolsa y el peso de ese país tras las elecciones primarias en las que el Presidente Mauricio Macri obtuvo un resultado desfavorable.



"Desde luego que estoy informado pero no quiero opinar, también el domingo hubieron elecciones en Guatemala, así como en Argentina y nosotros somos muy respetuosos de los procesos electorales internos de los países, nosotros celebramos que haya democracia, que elijan a las autoridades y no opinamos más para no violar o no atropellar nuestro principio de no intervención".