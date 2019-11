Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 12 de noviembre

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



'Yo di instrucción de dar asilo a Evo'



Reveló que él instruyó que se ofreciera asilo a Evo Morales.



"Que quede claro y ya después entramos a los pormenores, yo di la instrucción de ofrecer el asilo y he estado pendiente".



"En este caso decirles que me siento muy orgulloso de encabezar un Gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo, es un timbre de orgullo, por eso mi reconocimiento al Secretario de Relaciones Exteriores, al cuerpo diplomático, mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas porque esta acción se llevó a cabo con la participación conjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa", indicó.



Ante las críticas e inconformidades



López Obrador afirmó que respeta el derecho a disentir de quienes critican que se reciba en territorio mexicano al ex Mandatario boliviano.



"Inclusive se ha dado asilo a perseguidos de todas las corrientes de pensamiento, de todas las religiones, yo entiendo que exista alguna inconformidad de los conservadores de México por eso he insistido mucho en que existe el conservadurismo en México".



"Entender y aceptar que tenemos posturas distintas, comprender que no vamos a estar de acuerdo todos, la democracia es pluralidad, es diversidad, no es pensamiento único, eso tiene que ver con las dictaduras".



"Entonces entiendo que haya personas, ciudadanos que no estén de acuerdo con lo que está llevando a cabo el Gobierno que represento, respeto ese punto de vista, el derecho a disentir, pero también quiero que comprendan que estamos realizando una transformación, que no vamos a seguir en el camino trillado de siempre".



"Estamos llevando a cabo una política de principios con apego a la Constitución, somos un País libre, un País soberano, y nos respetan porque sabemos respetar, hay respeto mutuo, esa es la política exterior que estamos llevando a la práctica y vamos muy bien, va avanzando, ahora si que la cuarta trasformación va, de todas maneras va".



Narran tensiones para traer a Morales



El Canciller Ebrard narró las "tensiones" y "dificultades" que acontecieron durante el traslado de Evo Morales desde Bolivia a México.



"Ha sido como un periplo, por diferentes espacios y decisiones políticas".



Explicó que se pidió autorización a Perú para bajar en Lima, a la espera de conseguir las autorizaciones en Bolivia, donde enfrentaron una serie de problemas, porque "no está claro quién decide qué" en el país.



Al final, refirió, se otorgó el permiso, la aeronave despegó de Lima y cuando se llegó al espacio aéreo de Bolivia no hicieron válido el permiso, por lo que la aeronave tuvo que retornar a la capital peruana.Al final, por la intervención de funcionarios de la SRE, el Comando de la Fuerza Aérea de Bolivia otorgó el permiso."Lo que dice quién tiene el control (del Gobierno) en Bolivia", advirtió.Indicó que finalmente la aeronave llegó a territorio boliviano y la ruta de retorno era la misma, pero ya cuando iba a despegar, el Gobierno de Perú comunicó que por valoraciones políticas había suspendido el permiso."Fue muy difícil y muy intenso, porque en el aeropuerto estaban los simpatizantes, alrededor del aeropuerto, y al interior las Fuerzas Armadas de Bolivia. Fue el periodo de mayor tensión, pero se tuvo que conseguir un plan B, ya estando Evo Morales en el avión de la Fuerza Aérea (...) fue el peor momento, por supuesto", reconoció.Se habló con Paraguay, para lo cual se contó con la ayuda del Presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y el Canciller de ese país no tuvo inconveniente de que se volara a Asunción para recargar combustible y hacer los trámites correspondientes.Sin dar el nombre, Ebrard destacó el desempeño del general de la Fuerza Aérea Mexicana a cargo de la aeronave."Es un profesional, una sangre fría, fuera de serie, por su habilidad para poder hablar con la contraparte", dijo.Volvió a intervenir la Embajada de México en Bolivia, mencionó, porque ya no se iba a permitir la salida."Por un milimétrico espacio se dio la salida", sostuvo.De nuevo se pidió a Perú pasar por su espacio aéreo, y al Canciller de Ecuador recargar combustible, lo cual fue autorizado, sin embargo, Bolivia ya no dio permiso para usar su espacio aéreo.Por lo que, narró Ebrard, intervino el Embajador de Brasil y por la madrugada se consiguió el permiso para volar sobre ese país, de ahí a Perú, cruzar por Ecuador y llegar a la Ciudad de México.El avión despegó a las 2 de la madrugada y, aunque en un principio Ebrard señaló que se tuvo que rodear Ecuador, porque ya estando en vuelo se informó que no había permiso, más adelante en la conferencia, el Canciller fue informado de que sí se permitió usar espacio aéreo ecuatoriano.¿Dónde vivirá?Se le preguntó a Ebrard dónde viviría Evo Morales en México, y respondió que esa decisión será de él."Dónde va a vivir es decisión de él"."Detalles no te los puedo dar ahorita, no he hablado con Evo".Descartan afectación en relación con EUEbrard descartó que la relación con Estados Unidos se vea afectada por la decisión del Gobierno de México de dar asilo a Evo Morales por razones "humanitarias"."No espero ningún reclamo por la posición que México ha tomado en este asunto, no lo hemos tenido y no lo esperamos"."Pensaría que la relación con los Estados Unidos está en los mejores momentos de los últimos años y se basa en que, además de la buena comunicación de los dos presidentes, hay un respeto mutuo y un conocimiento del peso de México y su democracia"."La relación con EU no debe basarse en la sumisión, sino en el respecto"....Y no ven relación entre asilo y T-MECCuestionado sobre si el asilo a Morales dificultaría la aprobación del T-MEC en Estados Unidos, el Canciller aseguró que no tienen relación esos temas.El Gobierno federal anunció la realización de eventos conmemorativos por el aniversario de la Revolución México, los cuales reunirán 2 mil 700 caballos y la exhibición de una locomotora de 1899."Hoy presentamos las actividades relativas al 109 del inicio de la Revolución Mexicana y lo que verán es el trabajo coordinado de muchas instituciones (...) Dotarlos de contenido educativo didáctico y que convoquen a todos a una amplia reflexión y discusión sobre nuestra historia", afirmó Zoé Robledo, Director General del IMSS."El Programa para el 20 de noviembre iniciará con la entrega de condecoraciones y ascensos en el Palacio Nacional y a las 11 horas llevará a cabo actividades en el Zócalo con la representación de escenas de la Revolución Mexicanas con 1130 personajes caracterizados, 2 mil 700 caballos de contingentes de todo el país", agregó."Se repartirán 10 mil postales de la Revolución que pertenecen a los archivos históricos (...) en el tema de los trenes tenemos a Petra, una locomotora de 1899, la FCI número 67, perteneciente al carril interoceánico. Es una locomotora de 15.5 metros de largo, 3.70 de altura y 66 toneladas de peso", mencionó.Asimismo, señaló que se le llama Petra en honor a Petra Herrera que comandó una brigada de mujeres en la toma de Torreón, en Coahuila. Petra dejó de funcionar en 1968.En otras actividades, el Gobierno colocará sets fotográficos con imágenes del archivo Casasola; un mural "viviente" de Diego Rivera; fotografía monumental en la calle Madero con la entrada del Ejército popular de la convención de Aguascalientes.