Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 12 de mayo

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Plantearán mañana regreso a 'nueva normalidad'



Dijo que mañana darán a conocer el plan de regreso a una "nueva normalidad", en la cual deberá haber un cambio de actitudes y comportamientos.



"Mañana vamos a dar a conocer ya el plan del regreso a la nueva normalidad, mañana y se va a exponer esto que estoy mencionando de cuántos municipios están sin contagio, cuáles son los que están más afectados y a parte de eso se va a hacer una propuesta para el regreso, subrayo, a la nueva normalidad.



"No es el regreso a la normalidad, es el regreso a la nueva normalidad, porque ya hubo cambios, cambió la realidad, es otra, y tenemos que iniciar una etapa con otros procedimientos, otros métodos, otras actitudes, otros comportamientos".



Al señalar que en África no se han registrado tantos casos, comparado con países de Europa y Estados Unidos, el Mandatario dijo que en el País ocurre algo similar pues "no ha pegado tan fuerte" en comunidades indígenas.



"Hay de los 2 mil 500 municipios, hay alrededor de mil con casos, como mil o mil 100 aproximadamente que no tienen casos, pero son vecinos de los que sí tienen casos, y hay como 400 completamente limpios, 300, 400 limpios, que ni los vecinos tienen casos, y esto coincide con las comunidades indígenas", afirmó.



"Por ejemplo de esos 300, 400, la mayoría son municipios de Oaxaca, les puedo decir que toda la Sierra Norte, la Sierra de Juárez, está prácticamente limpia de contagios, muy pocos municipios de Oaxaca y así en otras regiones".



Tienen 8 mil camas con especialista, de 12 mil que buscan



El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que en el País hay 8 mil 113 camas con médico especialista para atender Covid-19 y que la meta es contar con 12 mil 215.



Al 1 de enero había 3 mil 552 camas con médico especialista, mientras que al corte del 11 de mayo ya eran 8 mil 113.



El funcionario afirmó que se han capacitado a 44 mil 247 médicos, de los cuales 33 mil 611 son médicos generales.



Agregó que en el País había 327 obras abandonadas de las cuales 217 eran centros de salud y 110 eran hospitales.



De las obras de centros de salud, hay 54 terminadas, 56 en proceso y 107 suspendidas.



De las obras de hospitales hay 18 terminadas, 50 en proceso y 42 suspendidas.



Felicita a enfermeras 'heroínas'



Envió sus felicitaciones a las enfermeras en su día internacional, a quienes calificó como "heroínas".



Asimismo destacó su labor ante la pandemia de Covid-19 en el País.



"Iniciamos esta conferencia enviando una felicitación afectuosa, cariñosa, a todas las enfermeras de nuestro País porque hoy se conmemora el Día Internacional de la enfermera", expresó.



"Es un momento difícil para todos por esta pandemia que nos afecta y son las enfermeras, como les hemos llamado, nuestras heroínas con los médicos, nuestros héroes, los que están en los hospitales salvando vidas, por eso nuestro reconocimiento y un homenaje a nuestras enfermeras y enfermeros de México".



Por su lado, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, resaltó el papel de las enfermeras dentro de los hospitales.



"Sin ellas un hospital se mantiene oscuro. Esta no es retórica, por eso cuando llegamos a un hospital preguntamos por la jefa, es la que nos dice cómo van las cosas", dijo.



Ayer, el Mandatario ofreció disculpas a los médicos, luego que ocho asociaciones de profesionales de la salud criticaran sus declaraciones de que antes los médicos únicamente buscaban enriquecerse, pues estaban a favor del mercantilismo.



Médicos señalaron que las declaraciones del Presidente no abonaban positivamente en el ambiente que hay actualmente de violencia contra personal médico por el coronavirus.



Firman convenio con Teletón



El Gobierno federal firmó un convenio con la Fundación Teletón para que 23 de sus instalaciones en el País se reconviertan para colaborar ante la pandemia de Covid-19.



Del total de sedes, algunas serán destinadas a atender pacientes no graves con el nuevo coronavirus mientras que otras recibirán a quienes no padezcan Covid-19.



El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que este acuerdo es producto de un esfuerzo que lleva varias semanas de convergencia de la sociedad del sector privado y las instituciones públicas para aumentar la capacidad instalada hospitalaria.



Primero, recordó, se firmó un convenio con la asociación de hospitales privados, que a la fecha ha atendido a más de 2 mil 600 pacientes en apoyo a las instituciones públicas, y después se anunció la iniciativa Juntos por la Salud, la cual ya empezó a distribuir en los hospitales los equipos de protección para el personal médico.



"Fernando (Landeros) y su equipo se han acercado a los Gobiernos de los estados, al Gobierno federal, para el día de hoy suscribir un convenio que permita utilizar las instalaciones del primer nivel que tienen en toda la República Mexicana, 23 de ellas, se puedan reconvertir para atender, de conformidad con las prioridades que marque cada Gobierno estatal (...), el IMSS, el director del ISSSTE, el Insabi y el Secretario de Salud", manifestó.



Con la firma de hoy, expuso, 23 centros de Fundación Teletón que tienen la infraestructura, el equipo, el personal para atender personas con diferentes discapacidades, especialmente menores de edad, también van a contribuir para atender esta contingencia por la pandemia de Covid-19.



Previo a la firma del convenio en Palacio Nacional, Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, detalló la reconversión de las instalaciones.



"Queremos poner a disposición de los mexicanos que más lo necesitan y de las autoridades federales y estatales estas instalaciones y esta infraestructura que con tanto amor, con tanta perseverancia, millones de mexicanos hemos construido", dijo.



Es más que una reconversión de obras o de ladrillos, aseguró, es una invitación a la reconversión en la más profunda solidaridad de todo el País



Entre las acciones que la Fundación ha hecho ante la pandemia de Covid-19, comentó que se participó junto con otras organizaciones y la Secretaría de Salud en la elaboración de la guía de protección de la salud de las personas con discapacidad en el actual contexto.



"Hicimos una serie de alianzas con organizaciones de la sociedad civil y con el 911 para derivar las llamadas derivadas de la discapacidad. Tercero, trabajamos en otro documento con la Secretaría de Salud para una serie de materiales y recomendaciones para personas con autismo".



También se compartieron contenidos de telerehabilitación que hoy se muestran en la página del Gobierno federal sobre Covid-19.



Se cuenta, además, con un grupo de 431 especialistas en el ámbito médico, psicológico, de la discapacidad, el autismo y el cáncer que atienden las llamadas de la comunidad a través de la línea telefónica 01 800 teletón.



En cuanto a las reconversiones, Landeros detalló que el CRIT Coahuila será temporalmente un centro ambulatorio de toma de pruebas, mientras que el de Chiapas operará como un centro de atención psicológica post covid y la autoridad responsable es la local.



En Durango, el centro de la Fundación será un centro de consulta externa para diagnóstico, en tanto que el de Tlalnepantla, en el Estado de México se reconvertirá en un hospital con 158 camas para pacientes no Covid.



Es el ejemplo más avanzado, dijo, porque este hospital está absolutamente listo para recibir a los pacientes.



El CRIT en Hidalgo se reconvierte en un hospital no Covid-19 mientras que el Occidente, ubicado en Guadalajara, Jalisco, se reconvierte en un hospital Covid de atención respiratoria, donde la Fundación es la autoridad sanitaria responsable.



En Michoacán, el CRIT se reconvierte en un centro de consulta externa ambulatoria para pacientes que no padecen Covid-19 y el de Sonora será un centro operativo de vigilancia epidemiológica.



En Veracruz, la instalación de la Fundación se reconvierte temporalmente en un centro de atención médica extendida para pacientes no graves post Covid-19.



En un segundo apartado, comentó, de cara a los convenios con el Gobierno federal, con el IMSS y con el ISSSTE, en Baja California Sur operará un hospital de atención temprana para pacientes Covid-19 con síntomas leves o moderados que presentan un factor de riesgo como hipertensión, diabetes o inmuno depresión.



En este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) será la autoridad operativa responsable.



En la Ciudad de México se reconvierte temporalmente en un hospital de atención temprana para pacientes Covid-19 con síntomas leves o moderados que presenten algún factor de riesgo.



En Guanajuato se operará como un hospital de atención temprana para pacientes Covid-19 con síntomas leves o moderados que presenta un factor de riesgo, y el responsable es el IMSS.



En Guerrero, será temporalmente un hospital con 60 camas para pacientes no Covid-19, y el Estado es la autoridad sanitaria responsable aunque hay colaboración del ISSSTE para hacer una reconversión de la infraestructura de consultorios y dar consulta externa a pacientes no Covid.



En Nezahualcóyotl, Estado de México, el CRIT se reconvierte temporalmente en un hospital de atención temprana para pacientes Covid-19 con síntomas leves o moderados que presenta factor de riesgo y es operado por el Seguro Social.