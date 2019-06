Lo mejor de la conferencia de AMLO de este martes 11 de junio

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este martes.



Presentan equipo para cumplir pacto con EU



El Mandatario federal presentó al equipo que se encargará de cumplir con los compromisos que se hicieron con el Gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio.



La Comisión especial será coordinada por el Canciller Marcelo Ebrard, además de cinco responsables que realizarán diversas tareas.



1. El General Vicente Antonio Hernández Sánchez se encargará de acelerar el despliegue de la Guardia Nacional en la zona fronteriza, el cual inicia este martes en Chiapas.



2. Francisco Garduño será responsable de los enlaces con las áreas de migración, para registrar y dialogar con los solicitantes de asilo.



3. Javier May Rodríguez, subsecretario de Bienestar, será el encargado de los temas de desarrollo y bienestar en la región sur de México.



4. Horacio Duarte, subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo, organizará el plan de atención a migrantes en espera de asilo en el norte del País.



5. El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, se encargará de poner en marcha las acciones del Plan de Desarrollo Integral.



"El propósito de todo esto es regular el flujo migratorio de acuerdo a nuestras leyes y compromisos internacionales", expuso el Canciller Ebrard.



Encabeza militar despliegue de Guardia en el sur



El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Vicente Antonio Hernández Sánchez, quien actualmente se desempeña como Comandante de la 36 Zona Militar, en Tapachula, Chiapas, coordinará el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, con la finalidad de regular el flujo migratorio a territorio nacional.



El mando castrense fue presentado en Palacio Nacional, pero sólo permaneció en la conferencia matutina durante algunos minutos, ya que el Jefe del Ejecutivo le instruyó que se trasladara de inmediato a Tapachula, para iniciar con el operativo.



Hernández Sánchez está al frente de esa región desde noviembre del año pasado. Fue comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez y, en el año 2010, ascendió a General Brigadier. También ha sido comandante de tres regimientos de Caballería y fue jefe de Estado Mayor de la 31 Zona Militar en Rancho Nuevo, Chiapas, a un lado de San Cristóbal.





El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue cuestionado sobre la decisión de enviar un mando de carácter militar a coordinar los trabajos en la frontera sur, aún cuando se había anunciado la decisión de desplegar a 6 mil elementos de la Guardia Nacional, considerada, por lo menos en la legislación vigente, como una corporación de carácter civil.



"La Guardia Nacional tiene una serie de preceptos en la ley que se tienen que respetar, tiene que respaldar las acciones de la autoridad civil. (Se dice) que militarización quiere decir que vas a ser agresivo y no, esa no es la función la Guardia Nacional, aquí es solo acompañar", dijo Ebrard.



-¿Pero por qué un militar?, se le preguntó.



"Porque así lo determinó la Secretaría de la Defensa, porque la Guardia Nacional apenas se está conformando, es un apoyo".



Plan fue propuesta nuestra.-Ebrard



El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aclaró que el plan acordado para reducir el flujo migratorio fue una propuesta de México en las negociaciones y no de Estados Unidos.



"Estados Unidos no era lo que quería esto, no era su plan principal, esta es una propuesta que nosotros pusimos sobre la mesa".



"Quisiera yo aclarar. Si simplemente se tratara de que Estados Unidos determinó líneas y las debemos seguir, no habría negociación ni nada".



El Canciller rechazó que el plan propuesto por México se relacione con la estrategia del Comando Sur, pues lo que se busca es que las medidas en su conjunto reduzcan el flujo.



"Lo del Comando Sur es otra cosa. La complejidad es que tenemos que coexistir con un país que tiene una visión sobre la migración y nosotros tenemos otra. Partamos de la idea de que Estados Unidos no quiere migrantes".



Recursos para plan están aún por determinarse



Ebrard indicó que los recursos que se destinarán para cumplir con el plan migratorio están aún por determinarse.



Agregó que los recursos serán de México y que no pidieron a Estados Unidos. A la Administración de Trump se le solicitó, indicó, que invierta y se comprometa con Centroamérica.



Negociaron 8 horas apoyo a Centroamérica



López Obrador destacó que la negociación sobre la cooperación para el desarrollo de Centroamérica, que es el "fondo del problema", duró 8 horas.



"Me llamó la atención algo que me informó (Ebrard), el asunto sobre la cooperación para el desarrollo, para que se atienda el fondo del problema, llevó ocho horas de negociación ese punto".



"Ocho horas, porque son como aquí se ha dicho concepciones distintas y eso es lo que está ahora en cuestión".



"A ver, enfrentamos los problemas sociales con medidas coercitivas, con uso de la fuerza, o nos anclamos en la creencia, en la convicción de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, son dos posturas, entonces eso es lo que está ahora en debate y yo espero que nos funcione esta estrategia para que se invierta en Centroamérica, en México (...) que con producción, con trabajo, con bienestar, se puedan resolver los conflictos, esa es nuestra política".



Desafío interesante



El Ejecutivo federal consideró un desafío interesante el atemperar el fenómeno migratorio en tres meses.



"Es un desafío interesante el que en tres meses podamos acreditar que es posible atemperar el fenómeno migratorio atendiendo las causas que originan la migración, es decir, que con producción, con trabajo, con bienestar, podamos mantener a los migrantes en sus casas con sus familias, en donde nacieron, con sus costumbres".



Se reunirá Ebrard con Muñoz Ledo



Ante críticas de Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, al pacto migratorio, Ebrard dijo que se reunirá con él para escucharlo e informarle.



"Escuché con toda atención los conceptos de Porfirio Muñoz Ledo y me voy a reunir con él porque lo que hay que hacer es escuchar e informar".



"La política migratoria más generosa de este Continente ha sido la que se ha llevado a cabo en México y a nadie, nunca, se le va a impedir, por nuestra tradición, que pida asilo".



"Quienes transiten tienen la obligación de decirnos quiénes son, a qué vienen, de qué país son".



"Pretendemos ejercer lo que la ley mexicana dispone, pero voy a platicar con él más a fondo".



El que no quiera registrarse será retornado



El Canciller Ebrard afirmó que los migrantes que entren a territorio mexicano deberán registrarse o serían retornados a sus países de origen. Agregó que migrantes con antecedentes delictivos también serían retornados.



Agradece AMLO apoyo en México y en EU



El Presidente agradeció las muestras de apoyo tanto en territorio mexicano como en Estados Unidos.



"Entonces si íbamos a enfrentar esta crisis unidos pues sabían que íbamos a contar con el respaldo de todos los mexicanos".



"Y allá también, agradecerle mucho al pueblo estadounidense de todas las expresiones, incluso los partidos, hasta en quienes podía uno imaginar que iban a estar a favor de estas medidas manifestaron que no, que México no merecía este trato, que se necesitaba un trato de amistad con México".



"Bueno, la Cámara de Comercio de Estados Unidos se manifestó en contra de las medidas arancelarias, entonces sí ayudó mucho, un premio Nobel se manifestó, se expresó, mucha gente en Estados Unidos se manifestó, se los agradecemos, y en el mundo, por eso salimos bien".